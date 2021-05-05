Ailem sevgilime kuşkuyla yaklaşıyor

Eşimin eski sevgilisiyle gizli mesajlarını okudum. Bana “Bir daha olmayacak” dedi. Peki, eşim beni bir daha aldatır mı?

1 yaşında çocuğu olan 30 yaşında bir kadınım. Eşimle severek evlendim ve yaşadığım yerden kalkıp hiç bilmediğim bir başka şehre yerleştim. Daha biz yoldayken eşimin telefonuna ”arkadaş” diye kayıtlı olan bir arama geldi.

Eşime “Bu kim?” diye sorduğumda “Üniversiteden arkadaşım, şimdi çok konuşur açmayayım” diye cevapladı. Evlendikten sonra da ara ara bu arkadaşla mesajlaşmasına şahit oldum. Sonuçta onun bir kadın olduğunu anladım. Bir gece üçte eşimi aradı. Eşim, gerekçe olarak bir akrabasının öldüğünü, çok üzgün olduğu için aradığını söyledi.

O zaman hamileydim ve o kadınla telefonla da olsa konuşmasını istemediğimi belirttim.

Buna rağmen görüşmeler devam etmiş ki birkaç ay önce kadın, aynı gün içinde tam 4 kere aramış. Eşim o sırada başka bir görüşmede olduğu için arama kaydı ekranda kalmış.

Eşim, telefonunun şifresini benden gizlerdi fakat bir gün telefonu açık şekilde uyuyakalmıştı.

Kadının attığı öpücüklü mesajı gördüm: “Günaydın bir tanem, dün gece ilk defa rahat uyudum.”

Eşimin telefonu 10 gün servisteydi ve bir önceki gün gelmişti. Rahat uyudum deme sebebi akşam onunla yazışmasıydı. Eşime, bu mesajın hesabını sordum. Bana şaka yapmış aklınca dedi. Ben görüşmemesi için ısrar ettim. O da kadını engellediğini söyledi. Yine inandım...

