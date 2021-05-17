Ailem hayatı bana dar ediyor

İşyerinden tanıştığım gençle ilişkiye başladık. Hem benimle zorla birlikte oldu hem de bunun üzerine evli olduğunu öğrendim. Öfke doluyum, eşine her şeyi anlatmak istiyorum.

Güzin Abla, ben 22 yaşında, bekar bir genç kızım. Uzun süredir iyi bir firmada çalışıyorum.

8 ay kadar önce işyerimde bir gençle tanıştım. Çok iyi anlaştığımızı görünce onunla ilişki yaşamaya başladım.

Biraz fazla baskıcı davrandığını ve cinsel birliktelik konusunda üzerime fazla düştüğünü görünce ona bakire olduğumu ve asla onunla cinsel ilişki yaşayamayacağımı söylemiştim.

O da kabul etmişti.

Ama beni razı edip evine gittiğimizde, önceleri sadece öpüşürken birden kıyafetlerimi çıkarmaya başladı.

Karşı koymama rağmen benimle zorla birlikte oldu.

Şimdi çok perişanım.

Çünkü bu olaydan bir süre sonra bir başkasıyla evli ve iki çocuk babası bir adam olduğunu öğrendim. Zaten bunu ona sorunca inkâr etmedi, hemen kabul etti. Şimdi sana soruyorum abla, bu adam evliyse neden başkalarıyla çıkıyor?