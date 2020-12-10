Ablam boşanıp dönünce evde huzur kalmadı

Sevgilim kendisini eski erkek arkadaşlarımla kıyaslıyor. Ve bana kendisini özel hissetmek istediğini söylüyor. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum.

Merhaba Güzin Abla, çok kötü bir durumdayım. Erkek arkadaşım daha önce hiç ciddi ilişki yaşamamış. Kimseye böyle değer ve önem vermediğini söylüyor.

İlk kez benimle bu duyguları yaşıyormuş.

Ben duygusal ve kolay kolay kimseyi hayatına alamayan biriyim. Bunu bile bile kendisini önceki sevgililerimle kıyaslayıp, sürekli “Sen zaten ciddi ilişki yaşadın, her şeyi tüketmişsin” diyerek benden ayrılmak istiyor.

“Ben kendimi senin diğer sevgililerinden özel hissetmek istiyorum.

Onlarla paylaşmadığın, yaşamadığın, somut şeyler sunmalısın bana” diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.

İlişkimin bitmesini istemiyorum, çünkü birbirimizi çok seviyoruz ve çok uyumluyuz.

Bana güvenmesini nasıl sağlayabilirim?

