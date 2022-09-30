8 aydır evliyiz ama bana karşı isteksiz

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, biz eşimle 8 senelik beraberlikten sonra evlendik. 8 aydır evliyiz...

Ben 26 yaşında genç bir kadınım.

Kocamla birbirimizi çok seviyoruz, bundan hiç şüphem yok. Ama cinsel anlamda bana aşırı uzak. Ona ne zaman yaklaşsam beni nazikçe reddediyor. Bu evlendiğimiz ilk günlerden beri böyle devam ediyor.

Benim ısrarlarım sonucu, ayda belki bir defa ilişki yaşıyoruz. Bu yüzden kendimi çok çirkin ve yetersiz hissediyorum. Beğenilmediğimi, istenmediğimi düşünerek çok üzülüyorum.

Bazen de gereksiz yere kafaya taktığımı düşünüyorum.

İnsan bu tür şeyleri kardeşi ve annesi dahil kimseye soramıyor.

Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Bu nedenle size yazıyorum.

Aslında beni sevdiğini bildiğim halde, bu durum yüzünden çoğu zaman bende kocamın beni sevmediği hissi uyanıyor.

Yaşadığım bu sevilmeme duygusu yüzünden eften püften şeylere takıp eşimle hep kavga ediyorum ve sonrasında da çok pişman oluyorum.

Bu durumdan eşim de çok üzgün ve sıkılmış durumda. Güzin Abla söyle ne yapmalıyım; kendimi mi düzeltmeliyim?

Eşimle mi konuşmalıyım, onun mu bu konuda kendine çekidüzen vermesi gerekiyor?

Yoksa gerçekten her şey çok normal de, ben mi yanlış düşünüyor ve bu konuyu abartıyorum?

Beni aydınlatır mısın lütfen?

◊ Rumuz: Hata bende mi?

Haberin Devamı

YANIT

Sevgili kızım, hata tabii ki sende değil. Elbette çirkin değilsin, çekiciliğin açısından da bir eksiğin olduğunu sanmıyorum. Öyle olsaydı, eşin evlenmek için yıllarca beklemezdi.

Ancak bir soru kurcalıyor aklımı...

Bunca yıllık beraberliğiniz sırasında hiç mi yakınlaşmadınız? Cinsel anlamda hiç adım atmadınız mı?

Gerçek bir ilişki yaşamamış olabilirsiniz tabii ki. Ama ufak ufak aşk oyunları da mı olmadı? Eğer olsaydı, belki de sevdiğin adamın bu cinsel soğukluğunu anlamış olabilirdin.

Bana kalırsa eşin zaman zaman kadınlarda da görülebilen cinsel isteksizlik, yani libido eksikliği yaşamakta.

Psikiyatri uzmanları insanlarda cinsel duyguların uyanışında en önemli çağın 2-6 yaş aralığı olduğunu söylüyor. Tüm cinsel kimlik bu yaşlarda şekilleniyor.

Erkek çocuğun anneden kopuşu, babanın öncülüğünde erkekliğe adım atışı sırasında yaşanan fırtınalar, olumsuzluklar çocuğu etkileyebiliyor.

O döneme ait çözülmeyen bazı sorunlardan dolayı korkular yaşıyor olabilir.

İşte bu korkuların yarattığı en büyük sorun da cinsel işlev bozukluğudur.

Bu durum bazen isteksizlik, bazen cinselliğe hazır olamama, bazen de orgazm sorunu olarak ortaya çıkabilir.

Evlilik döneminde yaşanan ve psikolojide “Madonna Sendromu” denilen bir sorun daha vardır. Erkek evlendikten sonra karısını kutsal saydığı annesinin yerine koyar.

Erkeğin eşine karşı sevgisi ve aşırı şefkatli tutumu, doğal olarak seksi de eşinden soyutlar. Madonna Sendromu yaşayan erkek eşini çok seviyordur, ona çok bağlıdır. Ama cinsel olarak ona karşı bir şey hissetmez. Çünkü onun gözünde eşi kutsaldır, annedir, eştir.

Elbette bu düşünce hiç de sağlıklı değildir. Böylece eşiyle bütünleşmek yerine, kendi kendini tatmin yolunu seçebilir ya da yuvası dışında arayışlara girişebilir.

Evliliğin temel direklerinden biri olan seks ortadan kalkınca, o evliliği sürdürmek pek kolay olmayabilir.

İşte bu cinsel isteksizliğin tedavisi için önce kökenindeki sorunu bulmak gerekir.

Daha sonra cinsel terapi ile duygusal ve fiziksel açıdan kaybedilen libidonun yeniden kazandırılmasına yönelik bir tedavi uygulanabilir.