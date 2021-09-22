3’üncü kez evlendiğim adam madde bağımlısı çıktı

Evli bir kadına aşık oldum. O da eşinden ayrılıp bana gelmek istiyor ama eşi bırakmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.

Sevgili Güzin Abla, ben 30 yaşındayım. Evli bir kadına aşık oldum. O da bana aşık. Ama ne yazık ki ne yapacağımı bilmiyorum. Defalarca vazgeçmek istedim ama olmadı, o da yapamadı...

Eşiyle sevgi, aşk anlamında bir şey yok aralarında, biliyorum.

O da ayrılmak istiyor ama eşi bu konuda zorluk yaratıyor. Yani o aslında her şeyi bırakıp bana gelmek istiyor. Ben bekâr bir erkeğim. Hiç evlenmedim ama bu durumu da kabul edemiyorum. Evli olduğu için bazı şeyler ister istemez zoruma gidiyor ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin.

◊ Rumuz: Zoruma gidiyor

YANIT

Sevgili oğlum, hem böyle bir ilişkiye girmişsiniz, hem bu kadına aşık olduğunu söylüyorsun, hem onu yuvasını yıkacak duruma getirmişsin.

Bir de “ben bu durumu kabullenemiyorum, onun evli olması zoruma gidiyor” diyorsun. Bu nasıl şey?

