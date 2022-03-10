Sevgilim okuduğum üniversitenin hastanesinde erkek hemşire olarak görev yapıyor. Ondan şüphelenip 3 kez evini bastım. Fakat sonunda beni aldattı...
Üniversitede okuyorum, sevgilim de o üniversitenin hastanesinde erkek hemşire olarak görev yapıyor.
Çok güzel giden bir ilişkimiz vardı. Bana sürekli ciddi düşündüğünü söylüyordu. Aslında aramızda da 13 yaş var ama onu çok seviyorum.
İlişkimiz başladıktan birkaç ay sonra şüphelenmeye başladım. Bu yüzden 3 defa evini bastım.
Ayrıca bana telefonunu göstermiyordu. Bana yeminler de ediyordu. “Sana asla yanlış yapmam. Seni seviyorum. Hayatımın aşkısın” diyordu. Sürekli de onu aldatacağımdan korkuyordu. Her şeyime karışıyordu.
Gerçekten beni sevdiğine inanmıştım. Ama bir gün aniden telefonumu engelledi. Nedenini sordum, “İleride anlatacağım” dedi. 2 defa daha engelledi ve artık hayatında başka biri olduğunu anladım.
Sonra onu aynı hastaneden bir kızla yakaladım. Fotoğraflarını gördüm ve o kıza yazdım. Benimle birlikte olduğunu söyledim.
Onunla da 1.5 aydan beri berabermiş. Zoruma gitti, bu durum karşısında sadece güldüm...
O ise kızın karşısına çıktı ama benim karşıma gelemedi. Sonra bana Instagram’dan başka biriymiş gibi yazdı. “Ben hastanede hemşireyim. Sizi gördüm, çok üzgündünüz. Onu çok seviyorsunuz belli oluyor” şeklinde bir mesaj attı. Bir süre konuştuk ama o olduğunu anladım.
Sonunda itiraf etti. Bana “Sana kalben ihanet etmedim. Beynen ihanet ettim. Çok pişmanım, hata yaptım. Bir daha asla hata yapmam” dedi.
Beni engellediği gün başka bir arkadaşımın evine gitmiştim. Onu bahane edip “Sen de o çocuğun evine gittin. Seninki de hata” dedi.
O kızla çektirdiği fotoğraflarını unutamıyorum. Ne yazık ki, onu hâlâ çok seviyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum.
◊ Rumuz: Aldatıldım
YANIT
Sevgili kızım, bu adama sanırım hiç güvenmemişsin, onu adım adım izlemişsin, her hareketine dikkat etmişsin ama bütün bu çabaların boşa gitmiş.
Gördüğüm kadarıyla bu adam seni yine de aldatmış.
Çok klasik bir söylemle sana “Ben sana kalben ihanet etmedim. Beynen ihanet ettim. Pişmanım, hata yaptım, bir daha asla hata yapmam” tarzında bahaneler ileri sürmüş.
Sen de farkındasın ki seni kandırmaya çalışıyor. Aslında arkadaşlığınız çok daha yeni olduğu halde, seni bir başkasıyla aldatmaktan kaçınmamış. Sana gelecek vadederken, evlilikten söz ederken, aşk yeminleri ederken, seni bir başkasıyla aldatmış. Şimdi de seni yeniden kazanmaya çalışıyor. Güzel kızım, sen üniversiteye gidiyormuşsun, okulunu bitireceksin, iyi bir meslek sahibi olacaksın. Ailen seni bunun için üniversiteye göndermiştir.
Sen ise tutmuş, senden yaşça büyük bir adama âşık olduğunu ileri sürüyorsun. Onun için sanki tüm eğitim hayatını tehlikeye atmışsın.
Eğitimine değil, sadece ona odaklanmış durumdasın. Bu çok büyük bir hata.
Sana aslında pek fazla değer vermediği anlaşılan şu adam için tüm geleceğini yıkmaya değer mi?
Bir de tutmuş, “Onu hâlâ çok seviyorum” diyebiliyorsun. Sakın böyle takıntılı bir sevgiye kapılma.
Henüz beraberliğinizin başındayken bu adamı yüreğinden çıkarmalısın. Zaten ben bu adama bu kadar kısa sürede âşık olabileceğine de inanmıyorum. Sadece yaşadıklarını sevgi sanıyorsun.
Ondan hemen uzaklaşmaya bak, “seni bırakmam” demesine de aldırma. Sana nasıl baskı yapabilir? Senin ailen, büyüklerin yok mu?
Gerekirse onlara sığınırsın... Ama sanırım, sen kimseye ihtiyaç duymadan, kendin bu problemi halledebilecek güce sahipsin.
3 kez evini bastım
Sevgilim okuduğum üniversitenin hastanesinde erkek hemşire olarak görev yapıyor. Ondan şüphelenip 3 kez evini bastım. Fakat sonunda beni aldattı...
Üniversitede okuyorum, sevgilim de o üniversitenin hastanesinde erkek hemşire olarak görev yapıyor.
Çok güzel giden bir ilişkimiz vardı. Bana sürekli ciddi düşündüğünü söylüyordu. Aslında aramızda da 13 yaş var ama onu çok seviyorum.
İlişkimiz başladıktan birkaç ay sonra şüphelenmeye başladım. Bu yüzden 3 defa evini bastım.
Ayrıca bana telefonunu göstermiyordu. Bana yeminler de ediyordu. “Sana asla yanlış yapmam. Seni seviyorum. Hayatımın aşkısın” diyordu. Sürekli de onu aldatacağımdan korkuyordu. Her şeyime karışıyordu.
Gerçekten beni sevdiğine inanmıştım. Ama bir gün aniden telefonumu engelledi. Nedenini sordum, “İleride anlatacağım” dedi. 2 defa daha engelledi ve artık hayatında başka biri olduğunu anladım.
Sonra onu aynı hastaneden bir kızla yakaladım. Fotoğraflarını gördüm ve o kıza yazdım. Benimle birlikte olduğunu söyledim.
Onunla da 1.5 aydan beri berabermiş. Zoruma gitti, bu durum karşısında sadece güldüm...
O ise kızın karşısına çıktı ama benim karşıma gelemedi. Sonra bana Instagram’dan başka biriymiş gibi yazdı. “Ben hastanede hemşireyim. Sizi gördüm, çok üzgündünüz. Onu çok seviyorsunuz belli oluyor” şeklinde bir mesaj attı. Bir süre konuştuk ama o olduğunu anladım.
Sonunda itiraf etti. Bana “Sana kalben ihanet etmedim. Beynen ihanet ettim. Çok pişmanım, hata yaptım. Bir daha asla hata yapmam” dedi.
Beni engellediği gün başka bir arkadaşımın evine gitmiştim. Onu bahane edip “Sen de o çocuğun evine gittin. Seninki de hata” dedi.
O kızla çektirdiği fotoğraflarını unutamıyorum. Ne yazık ki, onu hâlâ çok seviyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum.
◊ Rumuz: Aldatıldım
YANIT
Sevgili kızım, bu adama sanırım hiç güvenmemişsin, onu adım adım izlemişsin, her hareketine dikkat etmişsin ama bütün bu çabaların boşa gitmiş.
Gördüğüm kadarıyla bu adam seni yine de aldatmış.
Çok klasik bir söylemle sana “Ben sana kalben ihanet etmedim. Beynen ihanet ettim. Pişmanım, hata yaptım, bir daha asla hata yapmam” tarzında bahaneler ileri sürmüş.
Sen de farkındasın ki seni kandırmaya çalışıyor. Aslında arkadaşlığınız çok daha yeni olduğu halde, seni bir başkasıyla aldatmaktan kaçınmamış. Sana gelecek vadederken, evlilikten söz ederken, aşk yeminleri ederken, seni bir başkasıyla aldatmış. Şimdi de seni yeniden kazanmaya çalışıyor. Güzel kızım, sen üniversiteye gidiyormuşsun, okulunu bitireceksin, iyi bir meslek sahibi olacaksın. Ailen seni bunun için üniversiteye göndermiştir.
Sen ise tutmuş, senden yaşça büyük bir adama âşık olduğunu ileri sürüyorsun. Onun için sanki tüm eğitim hayatını tehlikeye atmışsın.
Eğitimine değil, sadece ona odaklanmış durumdasın. Bu çok büyük bir hata.
Sana aslında pek fazla değer vermediği anlaşılan şu adam için tüm geleceğini yıkmaya değer mi?
Bir de tutmuş, “Onu hâlâ çok seviyorum” diyebiliyorsun. Sakın böyle takıntılı bir sevgiye kapılma.
Henüz beraberliğinizin başındayken bu adamı yüreğinden çıkarmalısın. Zaten ben bu adama bu kadar kısa sürede âşık olabileceğine de inanmıyorum. Sadece yaşadıklarını sevgi sanıyorsun.
Ondan hemen uzaklaşmaya bak, “seni bırakmam” demesine de aldırma. Sana nasıl baskı yapabilir? Senin ailen, büyüklerin yok mu?
Gerekirse onlara sığınırsın... Ama sanırım, sen kimseye ihtiyaç duymadan, kendin bu problemi halledebilecek güce sahipsin.