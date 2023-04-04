17 yıllık kocam beni 12 yıldır aldatıyormuş

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Merhaba Güzin Abla, ben 17 yıllık evliyim. Eşim veteriner hekim, ben de öğretmenim. Anlaşarak, birbirimizi severek evlendik. Evliliğimizin ilk 5 yılında hiç tartışma yaşamadık. Fakat eşimin ailesinin evliliğimize sürekli müdahale etmesi zamanla tartışmalarımıza neden oldu. Eşim beni bu arada aldattı.

İnternet yazışmalarını yakaladım, çocuklarımız için fedakârlık edip affettim. Bir daha yapmaz, diye düşündüm. Fakat en son olarak hayatında 12 yıllık bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Hatta sevgilisi fotoğraflarını ve mesajlarını bana attı. Ayrılmaya karar verdim, bir süre önce boşanma davası açtım. Eşim evden gitti.

Fakat çocuklar bizi babasız bıraktın, diye bana sitem ediyor, benimle sürekli kavga ediyorlar.

Eşim de “bu son, bir daha asla olmayacak, seni aldattıysam özür dilerim” diye sürekli özür diliyor. “Aile terapistine gidelim, ben düzeleceğim” diyor. Fakat bu olayları bana birkaç kez yaşattığı için artık ona güvenim kalmadı. Zaten sevgim de azaldı, umurumda da değil.

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Eşimse sürekli beni suçluyor üstelik, “benim ailemle hiç anlaşamadın, hep tartıştın, ben de seni o yüzden aldattım” diyor.

Şaşırdım kaldım.

Asıl o ailesinin yanında bana hiçbir zaman sahip çıkmadı.

Boşanmak da istemiyorum aslında ama aldatılmak da istemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Sizin görüşlerinize çok önem veriyorum. bu yüzden bana bir yol göstermenizi bekliyorum.

◊ Rumuz: Aldatılmak

YANIT

Sevgili kızım, kadınları anlamakta zorlanıyorum. Gururlarından, onurlarından nasıl ödün verebiliyorlar?

Hele şu “çocuklarım için katlanıyorum” tarzındaki sözler beni çok üzüyor.

Boşanmaya karar vermiş olsan da, görüyorum ki hâlâ tereddüt içindesin. Allah aşkına ne bekliyorsun artık bu evlilikten?

Adam seni sürekli aldatmış. Üstelik ikinci bir eş edinmiş kendine, onunla karı koca hayatı yaşıyormuş.

Allah bilir yakında ondan bir çocuğu da olduğu çıkar ortaya... O kadın büyük ihtimalle senin boşanmanı bekliyordur uzun süredir. Seninki de ona bu konuda vaatlerde bulunmuştur. Eşinin o kadına baktığını, onun geçimini sağladığını tahmin edebiliyorum. Bu şekilde senin ve çocuklarının rızkından çalıyordur.

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Az değil, seni 12 yıldır kandırıyor ve ikinci bir hayat yaşıyor. Akıl alacak gibi değil... Ama işte erkekler senin gibi, bu durumu kabullenebilen kadınlar yüzünden, bu şekilde bir ikinci hayat kurmaya cesaret edebiliyor.

Sen de çalışan bir kadınsın, evine ve çocuklarına katkıda bulunuyorsun.

Eşine karşı sevginin kalmaması çok normal, aksini düşünmek istemiyorum. Bu evliliği hâlâ neden yürütmek istiyorsun? Senden özür dilese ne olur, dilemese ne olur? Bir daha tekrarlamayacağını, ya da o kadınla yine aynı şekilde devam etmeyeceğini kim bilebilir. Bir ömür seni aldatmış ve bir de üstelik pişkin pişkin, “sen ailemle iyi geçinemediğin için seni aldattım” diye ipe sapa gelmeyen bir neden gösteriyor bu ihanetine.

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Ben sizler gibi, hayatını böyle bir erkeğe kaptırmış giden, bu tür bir evliliği ve ihaneti hak etmeyen, böylesine mutsuz olmayı seçen kadınlara gerçekten çok üzülüyorum.

Ama siz kendinize bunu reva görüyorsanız, yapılacak pek bir şey yok...