“1 Kap Mama” kampanyasına katılın

“Kardeş Eli Derneği” salgın dönemi boyunca sokakta aç kalan hayvanların yanında olmak için farkındalık hareketi başlattı. Dernek, herkesi evinin önüne su ve yemek koymaya davet ediyor.
“Kardeş Eli Derneği” sokak hayvanları için farkındalık hareketi başlattı. “Kardeş Eli Derneği” sokak hayvanları için farkındalık hareketi başlattı. Koronavirüs nedeni ile yeme-içme sektörünün geçici süreliğine kapanması sonucu pek çok hayvan sokakta yalnız kaldı. Kardeş Eli Derneği olarak sokak hayvanları için “1 Kap Mama” kampanyasını başlattık. Kampanya kapsamında herkesin evinin önüne su ve yemek bırakmasını amaçlayıp hayvanlar için seferber olduk.Dernek olarak yardımlarımızı şöyle duyurmak isteriz: “Yardıma ihtiyacı olan herkesin 14 yıldır yanındayız. Sokaktaki dostlarımızın da... Onların bu süreçten etkilenmemeleri, aç ve yalnız kalmamaları için ‘1 Kap Mama’ farkındalık hareketini başlatıyor ve herkesi yaşadığımız bu zorlu süreçte aç kalan dostlarımıza yardım etmeleri için çağrıda bulunuyoruz.Herkesten kapısının önüne sokak hayvanları için su ve yemek koymalarını bekliyoruz. Bizim için kolay olan yemek bırakma eylemi onlar için hayati önem taşıyor. Onlarda bizim gibi can taşıyor ve en az bizim kadar yaşama hakkına sahipler. Onlara birlikte yardım edelim. Farkındalığın büyümesi için ‘1 Kap Mama’ hashtag’i ile paylaşım yaparak daha fazla insana ulaşalım. Ulaştığımız her insan 1 can kadar önemli. Onları görmezden gelmeyelim. Siz de ‘1 Kap Mama’ paylaşımında bulunarak daha fazla insana ulaşabilir, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmelerine destek olabilirsiniz.” ◊ ’Kardeş Eli Derneği’ adına Ayşegül Aksakallı
YANIT
Böyle bir kampanya başlattığınız, insanların bu kötü zamanlarda kendilerini düşünürken, sokaklarda yapayalnız kalan dört ayaklı dostlarımızı da unutmamaları gerektiğini hatırlattığınız için teşekkür ederim.
Hayvanlarımıza yardım eli uzatmak için çabalayan çoğunluğunun yaşları 65’in üzerindeki ve de tabii 20 yaş altındaki hayvanseverlerin şu dönemde evlerinden çıkamadığını göz önünde bulundurarak sokağa çıkabilen, işlerine gidebilen halkımızın bu görevi üstlenmeleri gerekiyor.
Her vicdanı olan insanın bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum.
Şükürler olsun ki bir ramazan ayına daha kavuştuk. Şu günlerde, ihtiyacı olan insana yardım ne kadar önemliyse, ağzı olsa da konuşamayan, açlığını, susuzluğunu dile getiremeyen hayvan dostlarımızı unutmayalım.
Hayvanlar açlığa bir hafta, susuzluğa ise 3 gün dayanabilirler ancak. Bu süre sonunda mutlak bir ölüm bekler onları...
Lütfen sokakta, kırlarda, ormanlarda sizden bir lokma ekmek bekleyen canlılara karşı duyarlı olun.
Yemek tabağınızı yıkamak için suyun altına sokmadan, bir dilim ekmekle bile sıyırsanız, bu onun bir akşamlık gıdası olacaktır. Lütfen...
“1 Kap Mama” kampanyasına katılın
“Kardeş Eli Derneği” salgın dönemi boyunca sokakta aç kalan hayvanların yanında olmak için farkındalık hareketi başlattı. Dernek, herkesi evinin önüne su ve yemek koymaya davet ediyor.
“Kardeş Eli Derneği” sokak hayvanları için farkındalık hareketi başlattı. “Kardeş Eli Derneği” sokak hayvanları için farkındalık hareketi başlattı. Koronavirüs nedeni ile yeme-içme sektörünün geçici süreliğine kapanması sonucu pek çok hayvan sokakta yalnız kaldı. Kardeş Eli Derneği olarak sokak hayvanları için “1 Kap Mama” kampanyasını başlattık. Kampanya kapsamında herkesin evinin önüne su ve yemek bırakmasını amaçlayıp hayvanlar için seferber olduk.Dernek olarak yardımlarımızı şöyle duyurmak isteriz: “Yardıma ihtiyacı olan herkesin 14 yıldır yanındayız. Sokaktaki dostlarımızın da... Onların bu süreçten etkilenmemeleri, aç ve yalnız kalmamaları için ‘1 Kap Mama’ farkındalık hareketini başlatıyor ve herkesi yaşadığımız bu zorlu süreçte aç kalan dostlarımıza yardım etmeleri için çağrıda bulunuyoruz.Herkesten kapısının önüne sokak hayvanları için su ve yemek koymalarını bekliyoruz. Bizim için kolay olan yemek bırakma eylemi onlar için hayati önem taşıyor. Onlarda bizim gibi can taşıyor ve en az bizim kadar yaşama hakkına sahipler. Onlara birlikte yardım edelim. Farkındalığın büyümesi için ‘1 Kap Mama’ hashtag’i ile paylaşım yaparak daha fazla insana ulaşalım. Ulaştığımız her insan 1 can kadar önemli. Onları görmezden gelmeyelim. Siz de ‘1 Kap Mama’ paylaşımında bulunarak daha fazla insana ulaşabilir, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmelerine destek olabilirsiniz.” ◊ ’Kardeş Eli Derneği’ adına Ayşegül Aksakallı
YANIT
Böyle bir kampanya başlattığınız, insanların bu kötü zamanlarda kendilerini düşünürken, sokaklarda yapayalnız kalan dört ayaklı dostlarımızı da unutmamaları gerektiğini hatırlattığınız için teşekkür ederim.
Hayvanlarımıza yardım eli uzatmak için çabalayan çoğunluğunun yaşları 65’in üzerindeki ve de tabii 20 yaş altındaki hayvanseverlerin şu dönemde evlerinden çıkamadığını göz önünde bulundurarak sokağa çıkabilen, işlerine gidebilen halkımızın bu görevi üstlenmeleri gerekiyor.
Her vicdanı olan insanın bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum.
Şükürler olsun ki bir ramazan ayına daha kavuştuk. Şu günlerde, ihtiyacı olan insana yardım ne kadar önemliyse, ağzı olsa da konuşamayan, açlığını, susuzluğunu dile getiremeyen hayvan dostlarımızı unutmayalım.
Hayvanlar açlığa bir hafta, susuzluğa ise 3 gün dayanabilirler ancak. Bu süre sonunda mutlak bir ölüm bekler onları...
Lütfen sokakta, kırlarda, ormanlarda sizden bir lokma ekmek bekleyen canlılara karşı duyarlı olun.
Yemek tabağınızı yıkamak için suyun altına sokmadan, bir dilim ekmekle bile sıyırsanız, bu onun bir akşamlık gıdası olacaktır. Lütfen...