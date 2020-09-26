Zor şartlara rağmen bütünleşmeli

Bursaspor, yeni bir kimlik arayışındaki ilk adımlarını Altınordu mücadelesinde attı.

Aslında, Adana Demirspor maçının ilk yarısında ortaya konan mücadeleci yapı, bu noktada bir takım sinyaller vermişti ancak, direnci oyunun bütününe yayamamak puansız noktalanan bir başlangıca neden oldu.

İzmir’de ilk yarıda da durum farklı değildi...

Her iki ekibin de oyunu tutan ve risk almaktan çekinen görüntüsü sonrası, ilk 45 dakika futbol seyri açısından oldukça zayıf geçti.

ORGANİZE ATAK VE HIZLI HÜCUMU GÖRDÜK

İkinci yarıya gelindiğinde, Bursaspor’un daha organize ataklar geliştirdiğini, daha hızlı hücuma çıkarken, yardımlaşmayı da üst seviyeye çıkardığını gördük.

Nitekim; önce Emirhan Aydoğan, ardından Ali Akman bu futbolu golleriyle süsledi.

Şu bir gerçek ki; özellikle maç kondisyonu oldukça eksik, TFF 1’inci Lig’in atmosferine yabancı genç oyunculardan kurulu bir takım, zaman zaman inişler de gösterecek, çıkışlar da...

