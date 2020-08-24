Zaman işliyor

Bursaspor Kulübü için, gün kadar artık saatler de önemli.
Geçmiş dönemlere baktığımızda; gerek yönetimsel, gerek transferler, hatta ayrılıklar bazında geç adımların atıldığını görüyoruz.
Süper Lig’e bilet alınamaması sonrası başlayan çalkantılı süreç ile birlikte, gemi su almaya devam ederken; beyaz bir sayfa açmanın gerekliliği, daha önce hiçbir zaman bu denli önem kazanmamıştı.
Şöyle bir kulübün geçmişine bakacak olursak, her daim kendi iç bünyesinde bütünlüğünü gerek yönetim, gerekse sportif bazda sağladığında başarılara ulaştığını görüyoruz.
Fikir ayrılıkları, iç çatışmalar her kulüpte görülen ve görülmeye devam edecek bir durum...
Ancak; Bursaspor’un üzerinde bulunduğu hassas çizgi, ayrışmayı değil, bütünleştiriciliği gerektiriyor.
*
İşte böyle bir ortamda yapılacak ilk oturumun önemi de oldukça yüksekti.
Her şeyden önce, bir mesaj niteliği taşıyordu.
Camianın yeniden birlik ve beraberliğinin sergileneceği, kişi/kurum ayrımı yapılmaksızın tek bir vücut olarak zorluklara göğüs gerileceği bir mesaj.
Önceki ilk oturumlara kıyasla, yüksek bir katılım gerçekleşse de 703 üyenin imzası, yeterlilik oranının 1/3 oranında...
Kulübü yakından takip eden, gönül veren herkesin tek bir gemide olduğunu düşünürsek, fırtınalı ve su alan geminin limana sağlam yanaşması hepimizin dileği.
Bu çerçevede ne yazık ki, ilk oturuma gösterilecek ilgi ile zaman kaybetmeksizin atılacak adımlar bir hafta daha ertelenmiş durumda.
Haliyle bu durum, kulübün çeşitli hamlelerinde de bir takım gecikmeye neden olacak.
*
Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, açıklamasında ‘başkanmışcasına’ tek aday Erkan Kamat’ın hareket etmesi gerektiğini ifade etmesi önemli zira, bir aksilik yaşanmadığı halde resmiyette ‘başkan’ sıfatıyla söz sahibi olacak Kamat ve ekibinin, çalışmalarına zaman kaybının tesir etmemesi tüm arzu ve düşünceleri oluşturuyor.
Kamat da dün, buna yönelik yaptığı değerlendirmede çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, karanlık bir tablo olmadığını yineledi.
Mevcut başkan Mesut Mestan ve yönetiminin de bu noktada, yeni gelecek yönetime yardımcı olacağını düşünürsek, Bursaspor Kulübü’nde bugünün ve yarının yönetiminin iş birliği, umuyoruz ki bu zaman kaybını ortadan kaldırabilecektir.
TRANSFER İÇİN 36 GÜN
Resmiyete gelecek olursak;
TFF 1’inci Lig, 11 Eylül’de başlayacak. Yeni yönetim, yalnızca 11 gün sonra lig serüvenine ‘merhaba’ diyecek.
Yaz transfer dönemi ise 5 Ekim sona erecek. Yeni yönetimin, bunun için atacağı adımlar kalacak 36 gün ile sınırlı kalacak.
Bunun yanında transfer tahtasının kapalı olmasından ötürü, transferden önce yapılacak işler yeni yönetimi bekliyor olacak.
Kısa vadede 80 milyon TL ve 6 milyon Euro’luk bir nakit ihtiyaç söz konusu.
Yeni yönetimin, yeni bir sinerji ile bu ödemeleri ne denli gerçekleştireceği, hangi adımları atabileceğini hep birlikte göreceğiz.
Özellikle bürokratik işlerde, resmi unvanın anlam kazandığını düşünecek olursak, başkan adayı Kamat ve ekibinin, bu noktada bir haftalık daha zorluk yaşayacağı aşikar.
Bursaspor Kulübü, tüm bu olup bitenlerle mücadele verirken; rakipleri transferlerini birer birer açıklıyor.
Ne yazık ki Bursaspor yerinde sayıyor.
Üstelik yaşanan koronavirüs vakası nedeniyle, kamp da ertelenmiş durumda...
HIZLI ADIMLAR ATILMALI
Pandemi belasının, takım içerisine yarattığı endişe de malumumuz...
Her şeyin başı sağlık, diliyoruz ki bu durumda sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde atlatılacaktır.
Bu sebeplerden ötürü; fırtına ve talihsizliklerle boğuşan kulübün, yine kendi bütünlüğü ile ayağa kalması gerekiyor.
Her saatin dahi öneminin olduğu bu süreçte, umuyoruz ki bundan sonra atılacak adımlar hızlı ve sonuç getirecek olacaktır.
Zaman işliyor
Bursaspor Kulübü için, gün kadar artık saatler de önemli.
Geçmiş dönemlere baktığımızda; gerek yönetimsel, gerek transferler, hatta ayrılıklar bazında geç adımların atıldığını görüyoruz.
Süper Lig’e bilet alınamaması sonrası başlayan çalkantılı süreç ile birlikte, gemi su almaya devam ederken; beyaz bir sayfa açmanın gerekliliği, daha önce hiçbir zaman bu denli önem kazanmamıştı.
Şöyle bir kulübün geçmişine bakacak olursak, her daim kendi iç bünyesinde bütünlüğünü gerek yönetim, gerekse sportif bazda sağladığında başarılara ulaştığını görüyoruz.
Fikir ayrılıkları, iç çatışmalar her kulüpte görülen ve görülmeye devam edecek bir durum...
Ancak; Bursaspor’un üzerinde bulunduğu hassas çizgi, ayrışmayı değil, bütünleştiriciliği gerektiriyor.
*
İşte böyle bir ortamda yapılacak ilk oturumun önemi de oldukça yüksekti.
Her şeyden önce, bir mesaj niteliği taşıyordu.
Camianın yeniden birlik ve beraberliğinin sergileneceği, kişi/kurum ayrımı yapılmaksızın tek bir vücut olarak zorluklara göğüs gerileceği bir mesaj.
Önceki ilk oturumlara kıyasla, yüksek bir katılım gerçekleşse de 703 üyenin imzası, yeterlilik oranının 1/3 oranında...
Kulübü yakından takip eden, gönül veren herkesin tek bir gemide olduğunu düşünürsek, fırtınalı ve su alan geminin limana sağlam yanaşması hepimizin dileği.
Bu çerçevede ne yazık ki, ilk oturuma gösterilecek ilgi ile zaman kaybetmeksizin atılacak adımlar bir hafta daha ertelenmiş durumda.
Haliyle bu durum, kulübün çeşitli hamlelerinde de bir takım gecikmeye neden olacak.
*
Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, açıklamasında ‘başkanmışcasına’ tek aday Erkan Kamat’ın hareket etmesi gerektiğini ifade etmesi önemli zira, bir aksilik yaşanmadığı halde resmiyette ‘başkan’ sıfatıyla söz sahibi olacak Kamat ve ekibinin, çalışmalarına zaman kaybının tesir etmemesi tüm arzu ve düşünceleri oluşturuyor.
Kamat da dün, buna yönelik yaptığı değerlendirmede çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, karanlık bir tablo olmadığını yineledi.
Mevcut başkan Mesut Mestan ve yönetiminin de bu noktada, yeni gelecek yönetime yardımcı olacağını düşünürsek, Bursaspor Kulübü’nde bugünün ve yarının yönetiminin iş birliği, umuyoruz ki bu zaman kaybını ortadan kaldırabilecektir.
TRANSFER İÇİN 36 GÜN
Resmiyete gelecek olursak;
TFF 1’inci Lig, 11 Eylül’de başlayacak. Yeni yönetim, yalnızca 11 gün sonra lig serüvenine ‘merhaba’ diyecek.
Yaz transfer dönemi ise 5 Ekim sona erecek. Yeni yönetimin, bunun için atacağı adımlar kalacak 36 gün ile sınırlı kalacak.
Bunun yanında transfer tahtasının kapalı olmasından ötürü, transferden önce yapılacak işler yeni yönetimi bekliyor olacak.
Kısa vadede 80 milyon TL ve 6 milyon Euro’luk bir nakit ihtiyaç söz konusu.
Yeni yönetimin, yeni bir sinerji ile bu ödemeleri ne denli gerçekleştireceği, hangi adımları atabileceğini hep birlikte göreceğiz.
Özellikle bürokratik işlerde, resmi unvanın anlam kazandığını düşünecek olursak, başkan adayı Kamat ve ekibinin, bu noktada bir haftalık daha zorluk yaşayacağı aşikar.
Bursaspor Kulübü, tüm bu olup bitenlerle mücadele verirken; rakipleri transferlerini birer birer açıklıyor.
Ne yazık ki Bursaspor yerinde sayıyor.
Üstelik yaşanan koronavirüs vakası nedeniyle, kamp da ertelenmiş durumda...
HIZLI ADIMLAR ATILMALI
Pandemi belasının, takım içerisine yarattığı endişe de malumumuz...
Her şeyin başı sağlık, diliyoruz ki bu durumda sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde atlatılacaktır.
Bu sebeplerden ötürü; fırtına ve talihsizliklerle boğuşan kulübün, yine kendi bütünlüğü ile ayağa kalması gerekiyor.
Her saatin dahi öneminin olduğu bu süreçte, umuyoruz ki bundan sonra atılacak adımlar hızlı ve sonuç getirecek olacaktır.