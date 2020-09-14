Zaman ihtiyacı

ING Basketbol Süper Ligi için geri sayım sürüyor.
26 Eylül Cumartesi günü açılacak perde için takımlar, sıkı idmanlarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla ritim bulmaya çabalıyor.
Bu sezon 15 takımın yer alacağı lig, her ne kadar geçtiğimiz sezonlara nazaran daha rahat bir fikstüre neden olsa da, Avrupa’daki mücadelelerin yoğunluğu, bir kez daha fiziksel ve mental gücü sağlam duran ekipleri ön plana taşıyacak.
TAKIMLARIN TOPARLANMASI SÜRE ALACAK
Bu kapsamda; Bursa temsilcileri TOFAŞ Basketbol Takımı ve Frutti Extra Bursaspor, süreci hazırlık maçlarıyla değerlendirirken; verilen ilk sinyal zamana ihtiyaç duyulduğu yönünde…
Her iki kulübün de, geride bırakılan sezona kıyasla ciddi bir kabuk değişimine gittiğini de düşünürsek, oyun organizasyonunu sağlamak, biraz daha süre alacak gibi duruyor.
TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Fenerbahçe Beko’ya 82-70 kaybederken; Antalya’da kampını sürdürdüğü esnada Anadolu Efes ile de iki hazırlık maçı gerçekleştirdi.
İlkinde 95-56’lık mağlubiyet alan TOFAŞ Basketbol Takımı, sonraki mücadelede de 84-78 yenildi.
TOFAŞ YENİ BİR UYUM ARAYIŞI İÇERİSİNDE
Bu 3 mücadelenin ortak yönlerine baktığımızda; Sean Kilpatrick ve Semaj Christon’ın 30 dakikayı aşan süreler aldığını gördük.
Başantrenör Orhun Ene’nin yüksek güven duyduğu iki oyuncu, lig ve Avrupa fikstüründe de benzer süreleri alacak, takımın özellikle hücum organizasyonunu şekillendirecek.
Bunun yanında DJ White ve Jeremy Simmons gibi oldukça deneyimli ve sorumluluğun teslim edilebileceği oyuncular da, TOFAŞ’ın basketbol organizasyonun istikrarında önemli rol oynayacak.
Her ne kadar oynanan 3 mücadeleden de tatsız sonuçlarla ayrılsa da; takım, daha önceki sezonlarda gördüğümüz üzere yeni bir uyum arayışında...
ENE’NİN DÜŞÜNCESİ HER DAİM ETKİSİNİ GÖSTERDİ
‘Kimlik’ demek doğru olmaz zira, Ene’nin takımlarında her yıl oluşturduğu ve koruduğu mücadeleci, takım birlikteliği ve bireysel performanslara bağlı kalınmayan oyun düşüncesi, uyum sürecinin atlatılmasının ardından her daim etkisini gösterdi.
Tabii bir de, hatta en önemli olan nokta sağlık.
Bu ayın başında keyfimizi kaçıran haberler geldi kulüpten; 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Akabinde yapılan testlerde tüm ekibin test sonucunun negatif olması yüreklere su serpti; ancak bu kez 3 gün önce bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Pandemi sürecinde bir yandan fiziksel açıdan sağlığı koruyarak hazırlıklara devam etmek, bir yandan da söz konusu test sonuçları nedeniyle oluşan psikoloji ve mental boşluğu da unutmamak gerek.
TOFAŞ Basketbol Takımı, diliyoruz ki bundan sonraki süreçte benzer sıkıntıları, özellikle pandeminin getirdiği sağlık sorunlarını yaşamaz ve güçlü kimliğiyle yeni sezona başlar.
BURSASPOR ADINDAN SÖZ ETTİRECEK BİR TAKIM OLUR
Frutti Extra Bursaspor da, yine kabuk değiştiren kulüplerden biri oldu.
Geçtiğimiz sezon sergilediği çıkış ve oluşturduğu atmosfer ile birlikte adından oldukça fazla söz ettirmişti.
Bugüne gelindiğinde ligin yanı sıra, Play-Off hedefinin daha yüksek sesle dile getirildiği, Avrupa’da ise başarı amacının daha keskin ifadelerle belirtildiği bir süreci yaşıyor kulüp.
POTANIN TİMSAHLARI UMUT VADEDİYOR
Gerek idari, gerekse teknik yönetim bazında oldukça isimlerin kulüp içerisinde yer alması, her daim mütevazı, akılcı ve yarınlara yönelik planlamaları beraberinde getirirken; kulüp için belki de en büyük şans, ayakları yere sağlam basan, planlı bir ilerleme kat etmeleri ve bu noktada umut vadediyor olmaları...
Frutti Extra Bursaspor’a da baktığımızda; ilk hazırlık maçında Darüşşafaka Tekfen’i 87-86 yenerken, daha sonra Bursa’da oynadığı iki karşılaşmada önce Petkimspor’a 102-88, ardından Bahçeşehir Koleji’ne 90-87 mağlup oldu.
OYUNCULARIYLA OLUMLU SİNYALLER VERİYOR
Özellikle Bursa’daki maçların bir bölümünde takımı yakından izleme imkanı bulduk.
Oğuz Savaş, yıllar geçmesine rağmen sahip olduğu deneyimin her bir noktasını pota altı oyunlarında kullanıyor.
Malik Newman özellikle hücum bazında aldığı sorumluluklar ve skorer kimliğiyle, Kenny Kadji de enerjisiyle yeni sezonda takıma sunacağı katkılara ilişkin olumlu sinyaller verdi.
1 AYLIK SÜREÇTE TAKIM KİMLİĞİNİ BULUR
Ancak uyum probleminden kaynaklı olarak, oyun içi iletişim, özellikle savunmada organizasyonları ve ribaund konusu gibi bazı sıkıntılar da bu mücadeleler ile birlikte ortaya çıktı.
Geçen yıldan aşina olduğumuz bir durum.
Takım savunma direncini artırdığında, bunun yanında sağlayacağı uyum ile birlikte adından yine söz ettirebilir.
Önümüzdeki 1 aylık süreçte ise takımın kimliğini bulacağını umuyoruz.
Zaman ihtiyacı
ING Basketbol Süper Ligi için geri sayım sürüyor.
26 Eylül Cumartesi günü açılacak perde için takımlar, sıkı idmanlarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla ritim bulmaya çabalıyor.
Bu sezon 15 takımın yer alacağı lig, her ne kadar geçtiğimiz sezonlara nazaran daha rahat bir fikstüre neden olsa da, Avrupa’daki mücadelelerin yoğunluğu, bir kez daha fiziksel ve mental gücü sağlam duran ekipleri ön plana taşıyacak.
TAKIMLARIN TOPARLANMASI SÜRE ALACAK
Bu kapsamda; Bursa temsilcileri TOFAŞ Basketbol Takımı ve Frutti Extra Bursaspor, süreci hazırlık maçlarıyla değerlendirirken; verilen ilk sinyal zamana ihtiyaç duyulduğu yönünde…
Her iki kulübün de, geride bırakılan sezona kıyasla ciddi bir kabuk değişimine gittiğini de düşünürsek, oyun organizasyonunu sağlamak, biraz daha süre alacak gibi duruyor.
TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Fenerbahçe Beko’ya 82-70 kaybederken; Antalya’da kampını sürdürdüğü esnada Anadolu Efes ile de iki hazırlık maçı gerçekleştirdi.
İlkinde 95-56’lık mağlubiyet alan TOFAŞ Basketbol Takımı, sonraki mücadelede de 84-78 yenildi.
TOFAŞ YENİ BİR UYUM ARAYIŞI İÇERİSİNDE
Bu 3 mücadelenin ortak yönlerine baktığımızda; Sean Kilpatrick ve Semaj Christon’ın 30 dakikayı aşan süreler aldığını gördük.
Başantrenör Orhun Ene’nin yüksek güven duyduğu iki oyuncu, lig ve Avrupa fikstüründe de benzer süreleri alacak, takımın özellikle hücum organizasyonunu şekillendirecek.
Bunun yanında DJ White ve Jeremy Simmons gibi oldukça deneyimli ve sorumluluğun teslim edilebileceği oyuncular da, TOFAŞ’ın basketbol organizasyonun istikrarında önemli rol oynayacak.
Her ne kadar oynanan 3 mücadeleden de tatsız sonuçlarla ayrılsa da; takım, daha önceki sezonlarda gördüğümüz üzere yeni bir uyum arayışında...
ENE’NİN DÜŞÜNCESİ HER DAİM ETKİSİNİ GÖSTERDİ
‘Kimlik’ demek doğru olmaz zira, Ene’nin takımlarında her yıl oluşturduğu ve koruduğu mücadeleci, takım birlikteliği ve bireysel performanslara bağlı kalınmayan oyun düşüncesi, uyum sürecinin atlatılmasının ardından her daim etkisini gösterdi.
Tabii bir de, hatta en önemli olan nokta sağlık.
Bu ayın başında keyfimizi kaçıran haberler geldi kulüpten; 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Akabinde yapılan testlerde tüm ekibin test sonucunun negatif olması yüreklere su serpti; ancak bu kez 3 gün önce bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Pandemi sürecinde bir yandan fiziksel açıdan sağlığı koruyarak hazırlıklara devam etmek, bir yandan da söz konusu test sonuçları nedeniyle oluşan psikoloji ve mental boşluğu da unutmamak gerek.
TOFAŞ Basketbol Takımı, diliyoruz ki bundan sonraki süreçte benzer sıkıntıları, özellikle pandeminin getirdiği sağlık sorunlarını yaşamaz ve güçlü kimliğiyle yeni sezona başlar.
BURSASPOR ADINDAN SÖZ ETTİRECEK BİR TAKIM OLUR
Frutti Extra Bursaspor da, yine kabuk değiştiren kulüplerden biri oldu.
Geçtiğimiz sezon sergilediği çıkış ve oluşturduğu atmosfer ile birlikte adından oldukça fazla söz ettirmişti.
Bugüne gelindiğinde ligin yanı sıra, Play-Off hedefinin daha yüksek sesle dile getirildiği, Avrupa’da ise başarı amacının daha keskin ifadelerle belirtildiği bir süreci yaşıyor kulüp.
POTANIN TİMSAHLARI UMUT VADEDİYOR
Gerek idari, gerekse teknik yönetim bazında oldukça isimlerin kulüp içerisinde yer alması, her daim mütevazı, akılcı ve yarınlara yönelik planlamaları beraberinde getirirken; kulüp için belki de en büyük şans, ayakları yere sağlam basan, planlı bir ilerleme kat etmeleri ve bu noktada umut vadediyor olmaları...
Frutti Extra Bursaspor’a da baktığımızda; ilk hazırlık maçında Darüşşafaka Tekfen’i 87-86 yenerken, daha sonra Bursa’da oynadığı iki karşılaşmada önce Petkimspor’a 102-88, ardından Bahçeşehir Koleji’ne 90-87 mağlup oldu.
OYUNCULARIYLA OLUMLU SİNYALLER VERİYOR
Özellikle Bursa’daki maçların bir bölümünde takımı yakından izleme imkanı bulduk.
Oğuz Savaş, yıllar geçmesine rağmen sahip olduğu deneyimin her bir noktasını pota altı oyunlarında kullanıyor.
Malik Newman özellikle hücum bazında aldığı sorumluluklar ve skorer kimliğiyle, Kenny Kadji de enerjisiyle yeni sezonda takıma sunacağı katkılara ilişkin olumlu sinyaller verdi.
1 AYLIK SÜREÇTE TAKIM KİMLİĞİNİ BULUR
Ancak uyum probleminden kaynaklı olarak, oyun içi iletişim, özellikle savunmada organizasyonları ve ribaund konusu gibi bazı sıkıntılar da bu mücadeleler ile birlikte ortaya çıktı.
Geçen yıldan aşina olduğumuz bir durum.
Takım savunma direncini artırdığında, bunun yanında sağlayacağı uyum ile birlikte adından yine söz ettirebilir.
Önümüzdeki 1 aylık süreçte ise takımın kimliğini bulacağını umuyoruz.