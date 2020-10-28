Yarışmacı kimliğinden uzaklaştı

Frutti Extra Bursaspor için, ilk Avrupa macerası başlarken dile getirdiğimiz, bu yılın deneyime odaklı olacağı ve atmosferin kulübe orta ve uzun vadede katacağı etkenlerdi.

Gelinen noktada galibiyetsiz kapatılan mücadelelerin her bir hikayesi, bu noktada ‘tecrübe’nin ne denli önemli olduğunu gösterdi.

Geçtiğimiz akşam da evinde İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria’yı ağırlayan temsilcimiz, parkeden 76-94’lük skorla mağlup ayrıldı.

İlk andan itibaren oyun bütünlüğünü koruyan İspanyol rakip, lige her ne kadar kötü başlasa da, Avrupa’da gerçekleştirdiği hızlı hücumlarını, iyi bir organizasyon ile süsleyince, kendileri adına rahat bir galibiyete ulaştılar.

Temsilcimiz; özellikle rakibin yardımlaşmalarına bir türlü çözüm üretemezken, karşılaşma sonunda rakibin 5 oyuncusu çift hanelere ulaşmış, süre alan 11 oyuncusundan 10’unun da hatırı sayılır skor katkısı vermiş görüntüsü, kuşkusuz maçı en iyi özetleyen parametrelerden biri.

Yine ribauntlar Frutti Extra Bursaspor’un başına, bu mücadelede de bela olurken; boyalı alan savunmasının iyi gerçekleştirildiği anlarda da rakibin dış atış isabetleriyle kestiği cezalar, iplerin erken kopmasına neden oldu.

Fransız temsilcisi Nanterre 92 deplasmanının ardından grruptaki ilk maçlar sona erecek.

EuroLeague yönetimi, başta Frutti Extra Bursaspor’un hükmen galip ilan edilmesine karşın Euroleague’de de benzer durumların yaşanması üzerine bu durumu kaldırdı ve Cedevita Olimpija deplasmanı da uygun bir zamanda gerçekleşecek.

Gruptan çıkma ihtmiali, şu an oldukça zor olarak görünse de; ekibin, buradan çıkaracağı çok dersler olduğu konusunda sanırım aynı fikirdeyizdir.