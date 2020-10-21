Vakıfköy kazandı

TOFAŞ Basketbol Takımı, son iki mücadelesinde gösterdiği takım oyunu ve sergilediği çıkış ile birlikte Pınar Karşıyaka karşısına çıkarken, ‘şok’ sayılabilecek bir mağlubiyet aldı.

Zorlu randevunun ilk anından, son topa dek oyun tamamen İzmir ekibinin hakimiyetinde geçerken; ara ara gösterilen dirençler, Raymar Morgan’ın ceza atışlarıyla kırılırken, pota altındaki savunma da üçüncü periyot harici yetersiz kalınca, sonuç kaçınılmaz oldu.

HÜCUM RİBAUNDUNU KAYBEDİNCE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Her ne kadar 8 oyuncusundan skor katkısı alabilen TOFAŞ, maçı sürekli geriden takip ederek, bir nevi ‘galibiyete’ ilişkin umut da vadetmedi.

Aslında maçın parametrelerine baktığımızda; dış ve iç atış isabetler, top kayıpları, savunma ribauntları gibi alanlarda iki takımın da benzer rakamlara imza attığını görüyoruz.

Ancak bu mücadelenin özelinde farkı bir nebze belirleyen; hem oyun ritmi, hem de hücum ribauntları oldu.

Rakibinden 7 hücum ribaundu daha fazla alan Pınar Karşıyaka, bunu özellikle de TOFAŞ Basketbol Takımı’nın dönüşe hazırlandığı anlarda gerçekleştirince; doğal olarak rüzgarı da her daim arkasında tuttu.

SON BÖLÜMLERDE KISITLI HÜCUM GÜCÜYLE OYNADI

Buna bağlı olarak faullere başvuran Bursa temsilcisinde De Vaughn Purcell ve Jeremy Simmons gibi iki önemli isim de son periyotta faul problemine girerek oyun dışı kalınca, ekip son bölümleri kısıtlı hücum gücüyle oynamak zorunda kaldı.