TOFAŞ’a soğuk duş

“Balıkesirspor, oyunu geriden kurmaya çabalayan ve orta alanı da kalabalık tutarak, rakibin savunma boşluklarından faydalanmayı sağlayan bir takım.”“Bursaspor, rakibin pas ağını bozabilir ve özellikle savunmadaki disiplinini korursa, bu zor randevunun nefes aldıran 3 puana dönüşmesi işten değil.”

Bursaspor Kulübü, önceki akşam gelen müjdeli haber ile rahat bir nefes aldı.

27 dosya ve 26 milyon liralık sorunu, puan cezasının uygulanmaması amacıyla çözmesi gereken kulüp, bu noktada gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek, böyle bir tehlikeyi bertaraf etti.

Geçtiğimiz sezondan da hatırladığımız üzere, bu konu Bursa’daki spor gündemini oldukça meşgul etti.

AYLARCA DİLLERDEN DÜŞMEDİ

Hatta ‘puan silme’ cezası, teknik heyetinden oyuncularına dek uzanan yelpazede, aylarca dillerden düşmedi, kimi zaman da alınan olumsuz sonuçlarından ardından, yaşattığı psikolojik etki mazeret olarak sürüldü.

Neticesinde de, o dönemde de dile getirdiğimiz üzere, ‘-3’e aylarca kafa yoran Bursaspor’un profesyonel kadrosu, nice 3 puanlardan da oldu.

MÜJDEYLE KULÜP YENİDEN BÜTÜNLEŞECEK