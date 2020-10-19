TOFAŞ’a soğuk duş

Bursaspor Kulübü, önceki akşam gelen müjdeli haber ile rahat bir nefes aldı.
27 dosya ve 26 milyon liralık sorunu, puan cezasının uygulanmaması amacıyla çözmesi gereken kulüp, bu noktada gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek, böyle bir tehlikeyi bertaraf etti.
Geçtiğimiz sezondan da hatırladığımız üzere, bu konu Bursa’daki spor gündemini oldukça meşgul etti.
AYLARCA DİLLERDEN DÜŞMEDİ
Hatta ‘puan silme’ cezası, teknik heyetinden oyuncularına dek uzanan yelpazede, aylarca dillerden düşmedi, kimi zaman da alınan olumsuz sonuçlarından ardından, yaşattığı psikolojik etki mazeret olarak sürüldü.
Neticesinde de, o dönemde de dile getirdiğimiz üzere, ‘-3’e aylarca kafa yoran Bursaspor’un profesyonel kadrosu, nice 3 puanlardan da oldu.
MÜJDEYLE KULÜP YENİDEN BÜTÜNLEŞECEK
Oluşturulan kadro bazında, ne denli iddialı olduğunu gösterebilen ekibin sezon başında yaşadığı sıkıntılar dikkate alındığında, önümüzdeki günlerde daha kompakt bir oyun göreceğimiz aşikar.
Bu bağlamda geçtiğimiz haftayı Afyon’da geçiren Bursa temsilcisi, HDI Sigorta Afyon Belediye karşısında 89-75’lik galibiyetle parkeden ayrıldı.
İlk 3 periyot içerisindeki oyun üstünlüğü ile rakibinin fişini çeken TOFAŞ, son bölümde rölantiye almasına karşın, yine farklı bir skorla kazanmasını bildi.
Yine önceki hafta da, Büyükçekmece Basketbol karşısında ortaya konan oyun, ciddi bir toparlanma sinyalleri verirken, oyuncu performansları da gelişmeye başladı.
TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ UMUT VADEDİYOR
Kısa sürede istikrar sağlayan Semaj Christon, takımın skor yönünü sırtlamasının yanı sıra, set hücumlarına olan katkısıyla da öne çıkıyor.
Yeni transfer DeVaughn Akoon-Purcell’in de kısa sürede adapte olarak, Afyon ekibi karşısında 18 sayı kaydettiğini ve takımın en skorer ismi olduğunu da ifade etmek gerekiyor.
Transfer engeli kaldırılamazken; aynı zamanda içerisinde bulunan süreç yeni sorunlar doğurdu.
Serdar Özkan yaptığı paylaşım ile birlikte şunları kaydetti;
“Birkaç gün önce transfer görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor’la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten, konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar.”
15 EKİM’E KADAR 24 MİLYON LİRA GEREKLİ
Yanı sıra, Sedat Dursun’un da transferi gerçekleşmezken bir de işin -3 puan boyutu var.
15 Ekim’e kadar ertelenen cezaya ilişkin 24 milyon lira gerekiyor.
Olan oldu diyerek, mecburen bundan sonrasına bakılacak.
Transfer engeli kaldırılamazken; aynı zamanda içerisinde bulunan süreç yeni sorunlar doğurdu.
Serdar Özkan yaptığı paylaşım ile birlikte şunları kaydetti;
“Birkaç gün önce transfer görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor’la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten, konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar.”
15 EKİM’E KADAR 24 MİLYON LİRA GEREKLİ
Yanı sıra, Sedat Dursun’un da transferi gerçekleşmezken bir de işin -3 puan boyutu var.
15 Ekim’e kadar ertelenen cezaya ilişkin 24 milyon lira gerekiyor.
Fotoğraf bulanık, karanlık; işler daim belli isimler çerçevesinde dönüyor.
Bütünleştiricilik, birleştiricilik de eski gibi bir anlam ifade edemiyor zira, kolayca dağılabilen bir camia Bursaspor.
Bu sebeple Tuzlaspor maçını, yalnızca hatalar silsilesi olarak görmemek, puan kaybından öteye taşımak gerekli.
4 HAFTADA SONUCA İLK ULAŞAN TAKIM OLDU
Bursaspor, henüz 4 hafta geride kalmışken tüm maçlarında öne geçti...
Bu 4 haftada, ilk reaksiyonu gösteren, oyun içerisinde sonuca ilk ulaşan takım olma özelliğini taşıdı.
Futbol ise öne geçtiğinizde bitmeyen bir oyun.
Anlık kıvılcımlar kulüpleri, ‘süreli’ başarıya götürürken; bunun arka planında kalan istikrar, pek sık karşılaşmadığımız bir şeye dönüşüyor.
Haliyle başarı; ya bir takım yeteneklerin ürünü, yahut belli bir jenerasyonun sağladığı etkiden ibaret oluyor.
Bursaspor da, Türk futbolundaki bu sıkıntıyı derinlemesine yaşayan kulüplerden...
Temellerin sağlam atılamadığı gerekçesiyle, yakın geçmiş de baz alındığında belli seviyelerde kendini gösteriyor, ancak istikrarı yakalayamadığından aşağıya da itiliyor.
SKOR BAZLI ÖVGÜLER PEK ÇOK EKSİYİ GETİRİYOR
Bunları neden dile getiriyoruz?
İki temsilcimiz TOFAŞ Spor Kulübü ve Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz sezon yaşattığı heyecana yenisini katabilme amacıyla mücadele verecek.
Bu noktada; her iki ekip de, geçtiğimiz hafta Cevat Soydaş Turnuvası’nda boy gösterirken, henüz zamana ihtiyaçlarının bulunduğu izlenimi bir kez daha yineledi.
PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ DEVAM EDECEK
Zaman geçtikte takımlar, aynı zamanda ritmini de bulacaktır; ancak bu sezon özellikle ilk yarı bazında pandeminin olumsuz etkileri devam edecek.
Bilindiği üzere; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ilk yarının, tıpkı futbolda olduğu üzere seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.
Bursa basketbolu, en azından bu ilk yarıyı baz alan süreçte, TOFAŞ Spor Kulübü ve Frutti Extra Bursaspor’un mücadelesinden mahrum kalacak...
Sağlık tedbirleri açısından bu karar alınsa da, insan bu duruma üzülmeden edemiyor.
BU SEZON BİR AVRUPA BİR LİG MAÇI İZLEYECEĞİZ
Aslında, Adana Demirspor maçının ilk yarısında ortaya konan mücadeleci yapı, bu noktada bir takım sinyaller vermişti ancak, direnci oyunun bütününe yayamamak puansız noktalanan bir başlangıca neden oldu.
İzmir’de ilk yarıda da durum farklı değildi...
Her iki ekibin de oyunu tutan ve risk almaktan çekinen görüntüsü sonrası, ilk 45 dakika futbol seyri açısından oldukça zayıf geçti.
ORGANİZE ATAK VE HIZLI HÜCUMU GÖRDÜK
İkinci yarıya gelindiğinde, Bursaspor’un daha organize ataklar geliştirdiğini, daha hızlı hücuma çıkarken, yardımlaşmayı da üst seviyeye çıkardığını gördük.
Nitekim; önce Emirhan Aydoğan, ardından Ali Akman bu futbolu golleriyle süsledi.
Şu bir gerçek ki; özellikle maç kondisyonu oldukça eksik, TFF 1’inci Lig’in atmosferine yabancı genç oyunculardan kurulu bir takım, zaman zaman inişler de gösterecek, çıkışlar da...
Başarılarda da ‘Bursa’ odaklı dinamizmin, aidiyet hissiyatının oldukça verimli olduğu aşikar.
Ancak, bazı süreçlerde armaya duyulan aşk, mücadele ve azim de yeterli olamayabiliyor.
GENÇLİK DİNAMİZMİNİ İLK YARI GÖRDÜK
Bunun bir örneğine geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmada şahitlik ettik. Her biri pırıl pırıl, iştah dolu ve mücadeleye aç gencecik oyuncular vardı sahada.
Nitekim, bu ‘gençlik dinamizminin’ etkisini ilk yarıda gördük. Koşan, baskı oluşturan, açıkları yardımlaşmalarla birlikte iyi kapatan bir takım vardı.
Futbolun bir takım gerçekleri ise devre arasından sonra kendini gösterdi.
BİRİNCİ NEDENİ FİZİKSEL ÜSTÜNLÜK
Bugün, pek çok nitelikte oyuncuya sahip olsanız dahi; oyunun maçın geneline yayamadığınızda, hatta belli kırılma anlarında kontrolü elinizde tutamadığınızda, bazı kırılmaların ardından çorap söküğü gibi devamı geliyor.
26 Eylül Cumartesi günü açılacak perde için takımlar, sıkı idmanlarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla ritim bulmaya çabalıyor.
Bu sezon 15 takımın yer alacağı lig, her ne kadar geçtiğimiz sezonlara nazaran daha rahat bir fikstüre neden olsa da, Avrupa’daki mücadelelerin yoğunluğu, bir kez daha fiziksel ve mental gücü sağlam duran ekipleri ön plana taşıyacak.
TAKIMLARIN TOPARLANMASI SÜRE ALACAK
Bu kapsamda; Bursa temsilcileri TOFAŞ Basketbol Takımı ve Frutti Extra Bursaspor, süreci hazırlık maçlarıyla değerlendirirken; verilen ilk sinyal zamana ihtiyaç duyulduğu yönünde…
Her iki kulübün de, geride bırakılan sezona kıyasla ciddi bir kabuk değişimine gittiğini de düşünürsek, oyun organizasyonunu sağlamak, biraz daha süre alacak gibi duruyor.
TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Fenerbahçe Beko’ya 82-70 kaybederken; Antalya’da kampını sürdürdüğü esnada Anadolu Efes ile de iki hazırlık maçı gerçekleştirdi.
İlkinde 95-56’lık mağlubiyet alan TOFAŞ Basketbol Takımı, sonraki mücadelede de 84-78 yenildi.
TOFAŞ YENİ BİR UYUM ARAYIŞI İÇERİSİNDE
Özel firmaların da kulüplere olan desteğiyle birlikte, kulüpler de bir şirket edasıyla yönetilmeye başlandı.
Daha önce çeşitli örneklerini, ‘müessese takımı’ diye tabir edilen kulüplerde gördüğümüz bu durum, artık yüzbinlerin sempati ve taraftarlığını kazanan kulüplerde de işliyor.
Elbette bu planlamanın özelinde; sürdürülebilirlik yatıyor.
*
Basketbol Süper Ligi’ne baktığımızda, yakın süreçteki pek çok spor kulübünün basketbol faaliyetlerini ekonomik gerekçeler nedeniyle sonlandırdığını gördük.
Futbolun, spor ekonomisinin temel taşlarını oluşturduğunu düşünürsek; basketbol branşı, daha mütevazi bütçelerin oluştuğu, buna bağlı olarak da –her ne kadar ülke ve kulüpler düzeyinde başarılar sağlasak da- reklam ve pazarlama gücünün, futbolun gerisinde kaldığı bir spor dalı.
Dolayısıyla kısıtlı gelirlere, dar ekonomilere bağlı bu ince çizgide plansızlık yahut işlerin sekteye uğraması, faaliyetlerin durdurulmasına kadar yol açabiliyor.
Pek güneşli olmayan bu havada, mevcut sarsıntılarla boğuşan kulübü futbolda pek çok artçı şiddet de etkileyecek.
Zira; her ne kadar karamsar bir havayı oluşturmak fayda getirmese de, ‘polyannacılığın’ da pek de fayda sağlamadığını yakın süreçte deneyimledik.
Bu yüzdendir ki, Mustafa Er’in ‘hayal satmayacağız’ sözü altındaki gerçekçi bakış, kulübün sportif ve mali yönden yarınlarına ilişkin kilit önem arz ediyor.
TOPUN ARKASINA SAKLANMAK ESKİDE KALDI
Kulübün nasıl bu noktaya geldiğine ilişkin pek çok done var elbet, ancak saha içerisinde kalacak olursak; Süper Lig’e veda edilen dönemle birlikte son iki sezondur Bursaspor’un modern futboldan git gide uzaklaştığını görüyoruz.
2000’li yılların başında Brezilya ekolü ile beklerin hücuma katkısından gelişen kanat oyunu, yerini daha kompakt merkez oyununa bırakmış durumda.
Pandemi süreci nedeniyle geçtiğimiz sezon, erken sonlandırılan basketbol heyecanı; bu sezon, daha önceki planlamalar dahilinde gecikme yaşanmadan gerçekleştirilecek...
15 takımın yer alacağı ve 30 hafta sürecek olan ligin normal sezonunda, her takım iki haftayı bay geçecek.
FEDERASYON YAPICI BİR TUTUM İÇİNDE
Elbette yeni sezona da, pandeminin oluşturduğu ekonomik ve sosyolojik etkiler altında devam edilecek.
Kura çekimi de geçtiğimiz gün yapılırken, TBF CEO’su Ömer Onan yaptığı açıklamada federasyonlar olarak geniş kapsamlı bir protokol hazırladıklarını duyurdu.
“Kulüplerimizin üzerinden bu süreçte ekonomik anlamda ne kadar yük alırsak basketbolumuz için o kadar iyi olacaktır” ifadesi, sezon öncesi ve devamında kulüplerin yaşayacağı bir takım sıkıntılara ilişkin, federasyonun yapıcı bir tavır sergileyeceğine işaret ediyor.
*
Geçmiş dönemlere baktığımızda; gerek yönetimsel, gerek transferler, hatta ayrılıklar bazında geç adımların atıldığını görüyoruz.
Süper Lig’e bilet alınamaması sonrası başlayan çalkantılı süreç ile birlikte, gemi su almaya devam ederken; beyaz bir sayfa açmanın gerekliliği, daha önce hiçbir zaman bu denli önem kazanmamıştı.
Şöyle bir kulübün geçmişine bakacak olursak, her daim kendi iç bünyesinde bütünlüğünü gerek yönetim, gerekse sportif bazda sağladığında başarılara ulaştığını görüyoruz.
Fikir ayrılıkları, iç çatışmalar her kulüpte görülen ve görülmeye devam edecek bir durum...
Ancak; Bursaspor’un üzerinde bulunduğu hassas çizgi, ayrışmayı değil, bütünleştiriciliği gerektiriyor.
*
İşte böyle bir ortamda yapılacak ilk oturumun önemi de oldukça yüksekti.
Ancak, her bir noktada ivme yakalanabileceği gibi, düşüşlerin de görülebileceği aşikar.
Bugüne baktığımızda; son 5 yıllık süreç bazında gözlemlenen detay, Bursa futbolunun düşüşe geçtiği, ters orantılı olarak ise Bursa basketbolunun yükselişi.
Sürecin başlangıç noktası olan 2015/16 sezonuna uzanalım...
*
Bursa futbolu; o dönem Süper Lig’de Bursaspor, 2’nci Lig’de İnegölspor, 3’üncü Lig’de ise Yeşil Bursa, Bursa Nilüferspor ve Orhangazispor ile temsil ediliyordu.
Dopdolu bir futbol sezonu...
Sonraki sezon, bugünkü adıyla Karacabey Belediyesi’nin futbol yatırımıyla birlikte Bursa Nilüferspor’un yerini Karacabey Birlikspor alırken, yine bu 4 takım kulvarlarında boy göstermeye devam etti.
Kulübün özellikle genç oyunculara verdiği değer ve bu değeri yükselterek oluşturduğu donanımlı isimler, yurt içi ve yurt dışı pek çok kulübün de ilgisini çekti.
Bu özelliğiyle kulüp, gerek Süper Lig’de, gerekse TFF 1’inci Lig’de mücadele ettiği sezonlarda en fazla altyapısından yetişen genç isimlere şans veren ekiplerden biri oldu.
Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var...
*
Bursaspor’un altyapısı, şans verdiği kadar elinden kaçırdığı yeteneklerle de ne yazık ki ünlü.
Mehmet Zeki Çelik’in her Bursaspor’a gönül verenin ukdesidir.
Futbola Bursaspor ile birlikte ‘merhaba’ diyen, tüm alt yaş gruplarında forma giyerek geçen 7 yıllık sürenin ardından İstanbulspor’a makul bir bedel ile verilen oyuncu, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil ediyor.
Madalyon iki yüze sahip; ilki yönetimin ‘kimse çıkmazken, biz göğüs gerdik’ argümanıyla oluşturduğu yeterli desteğin görülemediği, bir diğeri ise somut gerçekler.
Gerçeklerden yola çıkalım;
Bursaspor’un oyuncuları birer birer takıma veda ediyor.
‘Aylardır para alamıyoruz’ sözü, futbolcular arasında en sık kullanan söz haline geldi, buna personeller de dahil!
Çağlar Şahin Akbaba gibi, Süper Lig seviyesindeki bir eldivenin, alacakları son gün de ödenmeyerek serbest kalınmasına göz yumuldu.
Ve bunun son olmayacağı da aşikar; ayriyeten kısa ve uzun vadeli olarak ödenmesi şart borçlar, tek kurtuluş olarak görünen ‘Süper Lig’ biletinin kayıp gitmesi, yönetim-taraftar arasındaki gerginlik...
NE KADAR SABREDECEKLER
Unutmadan, bir hafta sonra bu takım topbaşı yapacak.
Küme düşmenin kaldırılmasıyla başlayan süreç, Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükseltilmesi adına başlanan algı operasyonuyla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile son noktayı koydu; lig 21 takım ile oynanacak.
Söz konusu kısa süreç boyunca dahi öyle şeylere şahit olduk ki;
‘Rica’ ile yapılan paylaşımlar, bazı kulüplerin ‘kendin çal oyna’ işbirlikleri, lig ana teması altında oluşturulan hesaplardan kararın kesin olduğu yönünde verilen bilgiler ve daha pek çok şaşırtıcı durum.
Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor.
Spekülasyonlarla çevrili Türk futbolunda sahadaki emeği de hiçe sayan bir zihniyet, adaletin terazisini yerle bir edeceği gibi, ‘futbolda kaos’ iklimini de beraberinde getirecektir.
Kurumu, kişisi, camiası her ne olursa olsun; futbol saha içerisinde güzel.
SAHA DIŞI ETKENLER EN BÜYÜK ENGEL
Bugün geldiğimiz noktada da, saha dışı etkenler, ne yazık ki sportif başarının önündeki en büyük engel.
Yıllardır 7Days EuroCup’ta izlediğimiz temsilcimiz, bu kez FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
Pandeminin de etkisiyle, durağanlaşan basketbol ekonomisine katkılar sunacak bu tercih ve takımdaki değişim ile birlikte, önümüzdeki sezon da farklı bir TOFAŞ Basketbol kültürünü, parkede göreceğiz.
Bu noktada; TOFAŞ Spor Kulübü’nün son yıllardaki başarılı organizasyonu, idari-teknik heyet bütünlüğü ve oyuncuların potansiyellerini sergilemeleri, kulübün yine söz sahibi olacağına dair güçlü umutlar veriyor.
Evvela ilk olarak kulüpteki 5’inci yılını geride bırakan Başantrenör Orhun Ene ile sözleşmenin yenilenmesi, yeni döneme ilişkin mesaj niteliği de taşıyor.
Ene’nin sahip olduğu basketbol kültürünü kulübe yansıtması, takım bütünlüğünü oluşturarak oyunculardan aldığı maksimum verim ve genç oyunculara -yalnızca kulüp için değil, Türk basketbolu adına da öneminden hareketle- verdiği değer, yine güzel işler göreceğimizin bir göstergesi.
Bunun yanında; kadroya dahil edilen önemli isimler, deneyim ve genç oyuncu harmanı, kulübün romantizmden ziyade rasyonellikle yönetimi, yine umut vaat edici noktaları oluşturuyor.
TOFAŞ’a soğuk duş
TOFAŞ Basketbol Takımı, son iki mücadelesinde gösterdiği takım oyunu ve sergilediği çıkış ile birlikte Pınar Karşıyaka karşısına çıkarken, ‘şok’ sayılabilecek bir mağlubiyet aldı.
Zorlu randevunun ilk anından, son topa dek oyun tamamen İzmir ekibinin hakimiyetinde geçerken; ara ara gösterilen dirençler, Raymar Morgan’ın ceza atışlarıyla kırılırken, pota altındaki savunma da üçüncü periyot harici yetersiz kalınca, sonuç kaçınılmaz oldu.
HÜCUM RİBAUNDUNU KAYBEDİNCE İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Her ne kadar 8 oyuncusundan skor katkısı alabilen TOFAŞ, maçı sürekli geriden takip ederek, bir nevi ‘galibiyete’ ilişkin umut da vadetmedi.
Aslında maçın parametrelerine baktığımızda; dış ve iç atış isabetler, top kayıpları, savunma ribauntları gibi alanlarda iki takımın da benzer rakamlara imza attığını görüyoruz.
Ancak bu mücadelenin özelinde farkı bir nebze belirleyen; hem oyun ritmi, hem de hücum ribauntları oldu.
Rakibinden 7 hücum ribaundu daha fazla alan Pınar Karşıyaka, bunu özellikle de TOFAŞ Basketbol Takımı’nın dönüşe hazırlandığı anlarda gerçekleştirince; doğal olarak rüzgarı da her daim arkasında tuttu.
SON BÖLÜMLERDE KISITLI HÜCUM GÜCÜYLE OYNADI
Buna bağlı olarak faullere başvuran Bursa temsilcisinde De Vaughn Purcell ve Jeremy Simmons gibi iki önemli isim de son periyotta faul problemine girerek oyun dışı kalınca, ekip son bölümleri kısıtlı hücum gücüyle oynamak zorunda kaldı.
Karşılaşmaya ilişkin de bir detay konuk ekipten Nusret Yıldırım’a açmak gerekiyor.
Karşılaşmayı 7 sayıyla tamamlamasına karşın, özellikle son periyotta gelen üst üste sayıları ile ev sahibi ekibin, umutlarını giderek azalttı.
Daha önceki randevularda da gördüğümüz ölçüde, sayıca az görünen katkısı öyle bir anda geldi ki, bir anda maçın gidişatını bir kez daha değiştirdi.
MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN OYUNLARI GÖREMİYORUZ
Gerek TOFAŞ, gerekse Frutti Extra Bursaspor’da sayı olarak az atan, ancak attığında da maçın kaderini değiştiren oyunları maalesef son yıllarda göremiyoruz.
Karşılaşma sonunda da TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene’nin görüşleri şöyledi;
“Pınar Karşıyaka, hak ettiği bir galibiyeti aldı. Biz zaten kazanmayı hiçbir şekilde hak etmiyorduk. Maçın sonunda belki skor yaklaştı ama zaten oyunun başından beri iniş çıkışlar gösterdiğimiz için son bölümde direncimiz düştü. Karşıyaka’yı tebrik ediyorum. Zaten iyi bir ekip kadro olarak da. Tabii ki bu ekipleri kendi sahamızda yenmek istiyoruz ama onları yenebilecek basketbolu da önce oynayacak seviyeye gelmek zorundayız. Şu anda o seviyede değiliz.”
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR DİRENÇSİZ KALDI
LİGDEKİ bir diğer Bursa temsilcisi Frutti Extra Bursaspor da, Avrupa randevusunun ardından soluğu bir başka İzmir ekibi Aliağa Petkim Spor deplasmanında aldı.
Benzer bir olumsuz grafiğe de Frutti Extra Bursaspor imza atarken; karşılaşmanın ilk anından itibaren rahat bir oyun ortaya koyan İzmir temsilcisi, parkeden 108-80’lik galibiyetle ayrıldı.
Thomas Wimbush, Ege Arar, Kendrick Ray ve Ian Hummer dörtlüsünün toplam 88 sayılık katkı verdiği mücadelede, Bursa temsilcisi daha önceki randevularında da sergilediği üzere savunmada oldukça dirençsiz kaldı.
KIRILGANLIĞIN BAŞ FAKTÖRÜ İLK PERİYOTTAKİ SAYILAR
İlk yarı periyot başına 30 sayıyı potasında gören Frutti Extra Bursaspor, bu rakama hücumda yalnızca devre sonunda ulaşabildi.
İlk periyottaki 30-11’lik skor da, ilk anlardan kırılganlığın baş faktörlerini oluşturdu.
Sonraki yarıya baktığımızda oyunun dengelendiğini, hatta Bursa ekibinin daha derli toplu oyun ortaya koyan, hücum-savunma grafiğini daha dengeleyen bir performans sergilediğini gördük ancak, ilk yarıda oluşan fark maçın da sonucuna tesir etti.
RİBAUND VE SAVUNMA SORUNU DEVAM EDİYOR
Bu maç özelinde de ribauntlar ciddi ölçüde fikir verecektir.
İzmir temsilcisi hücum ribaundlarında 8’e 3’lük, savunma ribaundlarında da 29’a 16’lık bir üstünlük sağladı.
Bu üstünlüğün çok büyük bir kısmı ilk yarıda gelirken; motivasyonun da tamamen düştüğünü bizlere gösterdi.
Buna İzmir ekibinin, yüksek yüzdeli oynaması da eklenince, bu kez Frutti Extra Bursaspor adına mağlubiyet kaçınılmaz hale geldi.
Sonraki randevulara ilişkin Frutti Extra Bursaspor’un, Başantrenör Tutku Açık’ın da daha önce ifade ettiği üzere ribaund ve savunma konusunu çözmesi gerekiyor.
Aksi halde, gün geçtikçe uyum sağlayan, oyununu geliştiren ekiplere karşı oldukça zorlanacaklardır..
FİNAL SPOR GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTI
TÜRKİYE Basketbol Ligi’nde heyecan başlarken; Final Spor sezona, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u konuk ettiği mücadele ile başladı.
İlk yarısı dengede geçen mücadelede de, ikinci yarı bambaşka bir oyun ortaya koyan Bursa ekibi, parkeden 73-59’luk galibiyetle ayrıldı.
Bursa temsilcisinde Gurur Baybora’nın 18 sayı ile katkı verdiği maçta; Alparslan Uruk 13, Terrell Glenn Allen 13, Christopher George Harris 11 sayısıyla galibiyetin mimarlarından oldu.
Geçtiğimiz sezon yakaladığı ivme ile birlikte, Süper Lig için iddialı hale gelen ve pandemi süreci nedeniyle liglerin iptalinden önce de, performansıyla umut veren Final Spor, bu açıdan yeni sezona oldukça güzel bir başlangıç yaptı.
BU ÇİZGİYİ SÜRDÜRÜRSE BAŞARILI OLUR
Dış atışlarda etkinlik de Bursa temsilcisi adına artı yazdı.
Manisa ekibi ise sadece Calvin Jerome Godfrey ile varlık gösterirken, deneyimli oyuncunun 21 sayısının dışında çift hanelere ulaşan bir oyuncunun daha olmaması, maçta ciddi ölçüde dirençlerini kırdı.
Final Spor da bu çizgisini sürdürdüğü sürece ligde başarılı olacaktır.
DUDAK ISIRTAN OYUNUYLA BUDO GEMLİK BASKETBOL
TÜRKİYE Basketbol Ligi’ne iyi başlayan bir diğer ekip de BUDO Gemlilk Basketbol oldu.
Semt77 Yalovaspor’u ağırlayan Bursa temsilcisi, parkeden 81-72’lik galibiyetle ayrıldı.
İlk üç periyot dahilinde başa baş geçen mücadelede, son periyotta oyuna ağırlığını koyan Bursa ekibi, 27-16’lık periyot skoruyla üstünlük sağladı.
BUDO Gemlik Basketbol adına, özellikle son periyotta ortaya konan oyunla birlikte kazanılan bu maçın anlamı büyük.
Zira, geçtiğimiz sezon takımın en büyük problemlerinden biri de kırılgan yapısı ve son periyotlardaki ‘rakibe cevap verememe’ anlayışıydı…
İlk maç özelinde, bunun gerçekleşmemesi umut vaat edici.
Zira Yalova ekibine de baktığımızda, Federasyon Kupası’nda sergiledikleri performansın dudak ısırttığını görüyoruz.
CİDDİ DERSLER ÇIKARTMIŞA BENZİYOR
Finalde kaybetmelerine karşın, o noktaya gelene dek Final Spor ve BUDO Gemlik Basketbol’u iyi bir oyun ortaya koyarak yenmişlerdi.
Son gelinen noktada ise Bursa ekibinin, yenildiği bu mücadeleden ciddi dersler çıkardığı ve bunu da son ana dek uyguladığı görülüyor.
Geçtiğimiz sezon da BUDO Gemlik Basketbol, aslında birçok maçta ortaya koyduğu oyun ile birlikte rakiplerine tehdit oluşturabilecek bir takım kimliğini göstermişti.
Diliyoruz bu sezon, elde edilen tecrübe ile birlikte kendilerini üst sıralarda göreceğiz.
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