Timsah psikolojik üstünlüğü aldı

Kader kavramı Bursaspor için öylesine alışılagelen kavramlardan biri oldu ki, her bir hafta, bir başka finalin kapısını aralıyor.
Hatanın asla telafisinin olmayacağı şu süreçlerde takımın direnci, sezon sonunda bulunacağı noktanın da belirleyicisi olacak.
Bu etrafta çıkılan Kocaelispor mücadelesi de; hem ilk yarıda maçta yaşananlardan ötürü bir ‘rövanş’ motivasyonu, hem ligden kopmamak için son düzlüktü.
Nitekim mücadelenin ilk başları itibarıyla da, Bursasporlu oyuncuların durumun ciddiyetinin ‘nihayet’ farkına vardığını gördük.
Ön alan baskısıyla kazanılan toplar, savunma kurgusundaki istikrarlı oyun, ikili mücadelelerdeki direnç ve en önemlisi, sakin kalabilmek.
TİMSAH KIRILGAN BİR YAPIYA BÜRÜNÜYORDU
Bursaspor’un önceki maçlarına baktığımızda; ruhsuzluk, mücadelesizlik kadar aynı zamanda ne yapılacağını bilmez bir panik havasının da takıma hakim olduğunu görüyorduk.
Puantaj anlamında içinde bulunan durum, oyuncuların özgüvenini büyük oranda yerle bir etmiş, mücadelenin çok kısa belli bölümlerinde direnç gösterebilen takım da, en ufak bir olumsuz reaksiyonda kırılgan bir görünüme bürünüyordu.
Hali hazırda Bursaspor’u buraya getiren noktalardan biri de bu...
Kadro mühendisliğinin başarılamaması, saha içerisindeki kenetlenmenin sağlanamaması ve var olan oyuncuların da özgüven yoksunluğundan mental açıdan o kırılganlığı.
DİK DURUP, DİRENÇLİ KALARAK MAÇI KAZANDI
Kocaelispor’a karşı ise ilk yarım saatlik dilim ile birlikte son yarım saatlik dilimdeki oyunlara baktığımızda bu durumu aştığını gördük.
Psikolojik üstünlük, taraftar desteğiyle birlikte ele alındı ki bu Bursaspor’un, uzun zamandır maçlarda gerçekleştiremediği bir detaydı.
Rakibin sinirleri bozuldu, haliyle oyun dengesinden uzaklaştılar ve Bursaspor, belli bölümlerde tehlikeyi çok yakından hissetse de, maçın genel gidişatında kendinden emin bir oyun ortaya koydu.
Yalnızca atılan goller değil, kaçan gol pozisyonlarını da hesaba katarak bunları dile getiriyoruz.
Bu açıdan; Bursaspor, psikolojik bir maçı dik durarak, dirençli kalarak kazandı.
Tam da ihtiyacı olduğu üzere...
HER MAÇ 3 PUAN ŞANSI İÇİN ŞUNLAR OLMALI
Oyunsal bazda pek çok şeyi konuşuyor, değerlendiriyoruz; hatta şu galibiyetle sonuçlanan son maçın ardından dahi oyunsal bazdaki pek çok eksiklik gözlerimize ilişti.
Birkaçından kısaca söz etmek gerekirse; takımın fiziksel gücünün, ligin sonlarına geldiğimiz şu süreçlerde hala 90 dakikaya yeterli kalamaması, üçüncü bölgedeki pas aksiyonlarında doğru tercihlerin olmaması, son vuruşlarda yani gole yönelik bitiricilikte panik havasının pozisyonları değerlendirmekten aciz bırakması gibi gibi...
Ancak şu da var ki; ligin bundan sonraki sürecinde artık Bursaspor’un konumunu psikolojik üstünlüğü belirleyecek.
Oyunsal bazda ne denli var olur ya da olmaz göreceğiz fakat bundan sonraki karşılaşmalarda da tıpkı Kocaelispor maçında olduğu gibi sakin kalabilir, mental açıdan diri olup psikolojisini doğru yönetebilirse, her maç için 3 puan şansı yüksek olacaktır.
BURSASPOR TARAFTARI RAKİBİN KİMYASINI BOZDU
Özellikle de iç sahada...
Bu açıdan da taraftara çok önemli bir parantez açmak gerekiyor.
Neticede galibiyet geldiğinden, olası yüksek cezaları konuşmayı şimdilik daha sonrasına bırakırsak;
Taraftar, takımın en büyük itici gücü.
Bursaspor’un da sahada rakibine psikolojik üstünlüğü sağlamasında en büyük etken oldu.
Rakibin bir kere iç dinamiklerini sarstı, kimyasını bozdu.
Kocaelisporlu oyuncuların belli belirsiz çabaları da, o atmosfer içerisinde kısa sürede kaybolup gitti.
Bu da Bursaspor’u, maçta dakikalar ilerledikçe daha yüksek söz sahibi yaptı.
BİRKAÇ SERİ GALİBİYETLE POTANIN DIŞINA ÇIKAR
Bundan sonrasına da gelecek olursak;
Artık sözün bittiği noktadayız.
Bursaspor önemli bir galibiyet alsa da, bu yalnızca lige tutunma anlamı taşıyor.
Şayet bu galibiyeti bundan sonraki iki karşılaşmasında alacağı puanlarla taçlandıramadığı takdirde, bu sonucun da bir anlamı kalmayacak.
Dolayısıyla takımın ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğuna yönelik konuşmak için, önümüzdeki şu 2 maçı beklemek gerekiyor zira burada kazanılacak puanlar ya da kaybedilecek puanlar, Bursaspor’un sezon sonundaki noktasına direkt olarak etki edecektir.
Ateş hattında bulunan ve bunun hemen üzerindeki ekiplerin de ciddi istikrarsızlıkları da, ekmeğe yağ sürür cinsten.
Bu da devam ettiği sürece; arada birkaç seri galibiyet eden takım, kendini bir anda potanın dışına çıkaracak.
Diliyoruz Bursaspor da, uzun süren hasrete son vererek artık seri galibiyetlerin kapısını aralar.
Timsah psikolojik üstünlüğü aldı
Kader kavramı Bursaspor için öylesine alışılagelen kavramlardan biri oldu ki, her bir hafta, bir başka finalin kapısını aralıyor.
Hatanın asla telafisinin olmayacağı şu süreçlerde takımın direnci, sezon sonunda bulunacağı noktanın da belirleyicisi olacak.
Bu etrafta çıkılan Kocaelispor mücadelesi de; hem ilk yarıda maçta yaşananlardan ötürü bir ‘rövanş’ motivasyonu, hem ligden kopmamak için son düzlüktü.
Nitekim mücadelenin ilk başları itibarıyla da, Bursasporlu oyuncuların durumun ciddiyetinin ‘nihayet’ farkına vardığını gördük.
Ön alan baskısıyla kazanılan toplar, savunma kurgusundaki istikrarlı oyun, ikili mücadelelerdeki direnç ve en önemlisi, sakin kalabilmek.
TİMSAH KIRILGAN BİR YAPIYA BÜRÜNÜYORDU
Bursaspor’un önceki maçlarına baktığımızda; ruhsuzluk, mücadelesizlik kadar aynı zamanda ne yapılacağını bilmez bir panik havasının da takıma hakim olduğunu görüyorduk.
Puantaj anlamında içinde bulunan durum, oyuncuların özgüvenini büyük oranda yerle bir etmiş, mücadelenin çok kısa belli bölümlerinde direnç gösterebilen takım da, en ufak bir olumsuz reaksiyonda kırılgan bir görünüme bürünüyordu.
Hali hazırda Bursaspor’u buraya getiren noktalardan biri de bu...
Kadro mühendisliğinin başarılamaması, saha içerisindeki kenetlenmenin sağlanamaması ve var olan oyuncuların da özgüven yoksunluğundan mental açıdan o kırılganlığı.
DİK DURUP, DİRENÇLİ KALARAK MAÇI KAZANDI
Kocaelispor’a karşı ise ilk yarım saatlik dilim ile birlikte son yarım saatlik dilimdeki oyunlara baktığımızda bu durumu aştığını gördük.
Psikolojik üstünlük, taraftar desteğiyle birlikte ele alındı ki bu Bursaspor’un, uzun zamandır maçlarda gerçekleştiremediği bir detaydı.
Rakibin sinirleri bozuldu, haliyle oyun dengesinden uzaklaştılar ve Bursaspor, belli bölümlerde tehlikeyi çok yakından hissetse de, maçın genel gidişatında kendinden emin bir oyun ortaya koydu.
Yalnızca atılan goller değil, kaçan gol pozisyonlarını da hesaba katarak bunları dile getiriyoruz.
Bu açıdan; Bursaspor, psikolojik bir maçı dik durarak, dirençli kalarak kazandı.
Tam da ihtiyacı olduğu üzere...
HER MAÇ 3 PUAN ŞANSI İÇİN ŞUNLAR OLMALI
Oyunsal bazda pek çok şeyi konuşuyor, değerlendiriyoruz; hatta şu galibiyetle sonuçlanan son maçın ardından dahi oyunsal bazdaki pek çok eksiklik gözlerimize ilişti.
Birkaçından kısaca söz etmek gerekirse; takımın fiziksel gücünün, ligin sonlarına geldiğimiz şu süreçlerde hala 90 dakikaya yeterli kalamaması, üçüncü bölgedeki pas aksiyonlarında doğru tercihlerin olmaması, son vuruşlarda yani gole yönelik bitiricilikte panik havasının pozisyonları değerlendirmekten aciz bırakması gibi gibi...
Ancak şu da var ki; ligin bundan sonraki sürecinde artık Bursaspor’un konumunu psikolojik üstünlüğü belirleyecek.
Oyunsal bazda ne denli var olur ya da olmaz göreceğiz fakat bundan sonraki karşılaşmalarda da tıpkı Kocaelispor maçında olduğu gibi sakin kalabilir, mental açıdan diri olup psikolojisini doğru yönetebilirse, her maç için 3 puan şansı yüksek olacaktır.
BURSASPOR TARAFTARI RAKİBİN KİMYASINI BOZDU
Özellikle de iç sahada...
Bu açıdan da taraftara çok önemli bir parantez açmak gerekiyor.
Neticede galibiyet geldiğinden, olası yüksek cezaları konuşmayı şimdilik daha sonrasına bırakırsak;
Taraftar, takımın en büyük itici gücü.
Bursaspor’un da sahada rakibine psikolojik üstünlüğü sağlamasında en büyük etken oldu.
Rakibin bir kere iç dinamiklerini sarstı, kimyasını bozdu.
Kocaelisporlu oyuncuların belli belirsiz çabaları da, o atmosfer içerisinde kısa sürede kaybolup gitti.
Bu da Bursaspor’u, maçta dakikalar ilerledikçe daha yüksek söz sahibi yaptı.
BİRKAÇ SERİ GALİBİYETLE POTANIN DIŞINA ÇIKAR
Bundan sonrasına da gelecek olursak;
Artık sözün bittiği noktadayız.
Bursaspor önemli bir galibiyet alsa da, bu yalnızca lige tutunma anlamı taşıyor.
Şayet bu galibiyeti bundan sonraki iki karşılaşmasında alacağı puanlarla taçlandıramadığı takdirde, bu sonucun da bir anlamı kalmayacak.
Dolayısıyla takımın ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğuna yönelik konuşmak için, önümüzdeki şu 2 maçı beklemek gerekiyor zira burada kazanılacak puanlar ya da kaybedilecek puanlar, Bursaspor’un sezon sonundaki noktasına direkt olarak etki edecektir.
Ateş hattında bulunan ve bunun hemen üzerindeki ekiplerin de ciddi istikrarsızlıkları da, ekmeğe yağ sürür cinsten.
Bu da devam ettiği sürece; arada birkaç seri galibiyet eden takım, kendini bir anda potanın dışına çıkaracak.
Diliyoruz Bursaspor da, uzun süren hasrete son vererek artık seri galibiyetlerin kapısını aralar.