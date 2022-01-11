Takım kimliğini unuttu

Tamer Tuna’nın ilk ismi geçtiğinden itibaren, camiada bir heyecan oluştu.
Hayal kırıklarıyla dolu bir sezonda, yeni bir umut kapısı adeta...
Deneyimli teknik direktörün, hem iletişim yönündeki doğallığı, hem oyuna olan ilk etaptaki dokunuşları, umudu güçlendiren etkenlerden.
Tuna, geldiği günden itibaren camianın kara bulutlarını kısmen dağıttığı gibi, takımı da yeni bir oluşum etrafında toplamayı başardı.
VAR OLANI GELİŞTİREREK KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPTI
Bu durumun neticelerini ikinci yarı ile birlikte göreceğiz ancak sözleşmenin uzun vadeli yapılması ve kendisine duyulan bu noktada güven de devam ettiği sürece, Bursaspor’da uzun süreden beridir oluşamayan o istikrar, teknik altyapı ve iletişim de kendini gösterecektir.
Sinyallerini de hem son lig maçında, hem de kupa mücadelesinde gördük.
Çarklar yerinde işlemediği gibi, plansızlığın da bir getirisi olan istikrarsızlık Bursaspor adına mevcut sezonun özeti niteliğinde.
Ancak net görülen de bir şey var ki; o da Bursaspor’un saha içerisinde bir lidere ihtiyaç duyduğu.
Birçok mücadelede oyuncuların mental açıdan sorunlar yaşadığını, konsantrasyon kayıplarını, beraberinde getirdiği hataları, saha içi dizilişteki kopuklukları, hatta özgüvenlerini kaybetmelerini gördük.
BURSASPOR’DA HİÇBİR ŞEY DE TAM DEĞİL
Ligin kağıt üzerindeki en değerli takımı olan bir ekibin, bu ruhunu kaybederek ateş hattında yer alabilmesi, başka türlü açıklanamaz.
Şu öncelikle kabul edilmeli; Bursaspor yalnızca bu yılın özetinde değil, son 4-5 yılın bazında bir istikrarsızlıkla, eksikliklerle boğuşuyor.
Her şeyden biraz var ama hiçbir şey de tam değil.
SEZON başında oluşturduğu kadro ile hem Avrupa’da başarıyı, hem de ligde play-off’u hedefleyen Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 14. hafta mücadelesinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor’un konuğu oldu.
Temsilcimiz; baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadeleyi 108-55’lik farklı bir skor ile kazandı.
Yaşanan mali krizin etkilerinden biri olarak Afyon ekibi, sezonun geri kalan bölümlerinde olacağı gibi, temsilcimiz karşısında da yerli ve genç oyuncuları ile parkede yer aldı.
Dolayısıyla, her iki ekibin de kadro kaliteleri ortaya konulduğunda kıyas dahi kabul edilemeyeceği aşikar bir durum.
SON DÖNEMDE GRAFİĞİ YÜKSELİYOR
Fakat; bu galibiyet ile birlikte temsilcimizin son dönemlerde yükselen grafiğine de dikkati çekmek gerekiyor.
Takım yoğun fikstüre ve bazı zamanlarda kadro rotasyonunda güçlükler yaşamasına karşın, örnek bir mücadele ortaya koyuyor.
Üzerinde sıklıkla durduğumuz ‘futbol aklı’ kavramının karşılığı sportif direktörlük, kelime kökeni bazında futbolun direktörlüğünden geliyor.
Açıklaması; teknik birikimleriyle, teknik direktöre destek vererek, yönetim ile teknik direktör arasındaki köprüyü oluşturan, takımın bütçe planlamalarından oyuncu seçimlerine, birebir mental görüşmelerden takımın oyun kimyasına ilişkin belirlemeleri yapan bir pozisyon.
Teknik direktörü baskı altına alan yahut tutan değil…
Daha bu cümlede çizgiyi çektik zira bizim futbol iklimimizde tamamen sportif direktörlük, teknik direktörü birebir baskı altında tutan ve kaçış yolunda başvurulacak ilk insan profilinde.
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Bunu çok çok yakın bir zamanda Bursaspor’un mücadelesinde gördük.
Sportif direktörlüğe getirilen Deniz Kolgu, daha birkaç gün geçmesine karşın maça yedek kulübesinde oyunculara, teknik direktör edasıyla direktifler vererek başladı.
İfadelerinizle ne anlatmak istiyorsanız anlatın, anlattığınız yalnızca karşınızdakilerin anlayabildiği kadardır.
Futbolda da durum böyle...
Nice açıklamalar görüyoruz kimi klişeleşen anlayışta, kimi üst perdeden ‘ben bildirim’ konuşmalarına dayalı, nadiren de futbolun öğelerine bağlı kalınıyor, doğası anlatılıyor.
Bu sorun vesilesiyle, Bursaspor yeni bir teknik direktör değişimine gidiyor.
BURSASPOR’A UYUM SAĞLAYAMADI
Sayın Özcan Bizati’nin, ‘Seyirci karar mercii değildir’ sözlerinin ardından 24 saat geçmedi ki, ayrılığı duyuruldu.
Dün dünde kaldı fakat; Bizati’nin de oyun felsefesi ve yapısal duruşu, Bursaspor’a pek çok noktada uyum sağlayamadı.
Dolayısıyla kısa bir süreliğine dahi form yakalayan ekipler, kendilerini yarışın içerisinde bulabiliyor.
Bursaspor adına da, Manisa FK mücadelesi öncesinde umut iklimi hakim.
Denizli deplasmanında göze hoş gelen futbolun, takım kimliğinin ortaya konuşunun, rakiplerin aldığı sonuçların etkisiyle, yeni bir sayfa aralanacak gibi görünüyor.
Aslında futbolun matematiği de, doğru oyunun ne olduğunu bizlere gösteriyor.
TEKNİK HEYET KARAR VERMELİ...
Bursaspor; kadro kalitesi itibarıyla ligin en değerli takımı olsa da, coşkulu ve dinamizmi yüksek bir oyun yapısına sahip değil, özellikle de topa sahip olduğu dönemlerde de boşluk bulmakta zorlandığında bireysel yeteneklerinden de faydalanamıyor.
Haliyle kendi yarı alanındaki paslaşmalar, orta alan ile hücum hattı ile arasında yaşanan kopukluk da savunmada hazırlıksızlık yakalandığı anlarda kalesindeki pozisyonları doğuruyor.
Bursaspor, büyük umutlar dahilinde başladığı sezonda 15 resmi mücadeleyi geride bıraktı.
Mevcut konum herkesin malumu, kimse memnun olmadığı gibi; her daim bir ışık görme beklentisi etrafında geçiyor haftalar.
Yönetim, teknik heyet, camia ve bizler de bir çıkış yolu arıyoruz.
Ancak doğru tedavi için, doğru teşhisleri de gerçekleştirebilmek gerekiyor.
Dilimiz döndüğünce, geride kalan mücadelelerin parametreleri ışığında nelerin baş gösterdiğine bir bakalım...
OYUNU YÖNLENDİREMEYİNCE KAYBEDİYOR
İlk olarak karşımıza Bursaspor’un, bu denli ciddi bir süreci geride bırakmasına karşın halen istikrarlı bir oyun kimliğine sahip olamadığını görüyoruz.
Timsah; ligde kadro değeri en yüksek takım olma niteliğine sahip olmasının yanında, en fazla farklı oyuncuların gol katkısı alan, yaş ortalaması itibarıyla da ligin en dinamik ekiplerinden birisi...
Kağıt üzerindeki pek çok parametreler, talihsiz geçen maçlara karşın; orta sıralarda yer almaması gerektiğini bizlere gösteriyor.
Peki sorun ne?
Nereden baksanız son 5 yıldır, gündemin ana etkenini ‘birliktelik’ oluşturuyor.
Tüm dinamikleri ile tek bir vücut olma, küçücüğü büyüğü demeden tüm paydaşlarıyla büyüyen bir kulüp/camia herkesin temennisi.
Bu noktada yönetimden, tribünlerine, kent dinamiklerinden nüfusuna dek herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinden sürekli olarak bahsettik.
MÜCADELEDEN UZAK BİR GÖRÜNTÜ VARDI
Peki takım?
TÜRK basketbolunun lokomotiflerinden biri olan TOFAŞ Basketbol, içerdiği kültür ve oyuna olan katkısı ile her daim, üst sıralarda kendisini gösteren ve daima çıtayı yukarı taşıyan bir kulüp.
Öyle ki; son yıllarda Play-Off’larda yer alarak, Avrupa’daki mücadelesi ile birlikte bu istikrarını sürdüren bir özellikte.
Ancak, bu sezon işler beklenildiği gibi yolunda gitmiyor.
Henüz ligde 8 hafta geride kalmasına karşın, son oynanan Gaziantep Basketbol mücadelesiyle birlikte 4. yenilgi alındı.
TOFAŞ’TA SAVUNMA PROBLEMLERİ DORUĞA ULAŞTI
Avrupa’da durum nispeten daha ferahlatıcı bir görünüm çizerken, 4 maçta 3 galibiyetle takım lider durumda bulunuyor.
Göze çarpan detaylardan birini ise haliyle Avrupa ile birlikte lige adaptasyon süreci oluşturuyor.
Takımın git gide olan uyumu, oyuncuların saha iletişimleri artarken; aynı süreçte bireysel yeteneklerin de ön plana çıkması, takımı ileriye doğru sürüklüyor.
Bu noktada geçtiğimiz gün kupada elde edilen 6-1’lik galibiyet ile birlikte üst üste kazanmak takıma ciddi anlamda moral ve motivasyon aşılıyor.
BU DÖNEMİ HASARSIZ ATLATMAK ÖNEMLİ
Elbette; gerçeklerden de çok fazla uzaklaşmamak gerekirse rakiplerin kağıt üzerinde Bursaspor’un çok gerisinde olmaları, seviyelerinin oldukça düşüklüğü de buna bir etken fakat, daha önceden de sıklıkla vurguladığımız üzere camianın en iyi ihtiyacı olan yegane şey, seri galibiyetler.
Zira, bu sayede kazanma alışkanlığının yeniden kazanılacağı gibi, camiadaki atmosferi de haneye yazılan 3 puanlar olumlu anlamda değişikliğe hazırlıyor.
Özellikle ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hesaba kattığımızda önemli olan, sahada iyi bir oyun sergileyemediğinde dahi bu kazanma alışkanlığını sergileyerek, bu dönemi hasarsız atlatabilmek.
HEDEF, DEVREYİ PLAY-OFF HATTINDA BİTİRMEK
Futbolun psikolojisine de baktığımızda, kazanmak her zaman morali yüksek tuttuğu gibi, hasarsız geçilen süreç de takımın iyileşmesine ilişkin atılan her bir adım niteliğinde.
Geçtiğimiz dönemlerde de gördüğümüz üzere pek çok ekip, belli form düzeylerinde seri galibiyetler elde ederek kendini üst sıralara attığı gibi; aynı zamanda düşüşler sonucu da bir anda ligin alt basamaklarında hedeften uzaklaşabiliyor.
Önemli olan, sezonun uzun bir maraton olduğu ve bu maratonda da belli bir istikrarı yakalayabilmek.
BÜYÜK BİR FIRSAT
Bursaspor için sezon oldukça çalkantılı başladı; teknik direktör değişiklikleri, oyuncuların adaptasyonu, tribünlerdeki gerilimler ve dahası...
Timsah kimsenin beklemediği bir noktada kendini buldu; ancak umut var.
Hele ki şu dönemde, çok büyük bir fırsat var.
Hafta sonu iç sahada elde edilen galibiyet yalnızca bir 3 puan niteliğinde değil, lige verilen aranın takımı ne denli toparladığını ve doğru oyun felsefesinin de ne denli iyi yansıtıldığının bir göstergesi.
Hangi faktör olursa olsun, asıl bekleyen büyük tehlike; inanç.
Şöyle bir hafızaları tazelediğimizde, geçtiğimiz sezon transfer engeli nedeniyle 13 genç oyuncusunu U-17 ve U-19 takımlarından takviye yapan, 21.9’luk yaş ortalaması ile de parmak ile işaret edilen takımın, en büyük itici gücü kendilerine duyulan inançtı.
Sakatlık, cezalar, pandemi etkisi gibi yaşanan talihsizlikler bir kenara; tabeladaki olumsuz sonuçlara rağmen oyuna ve oyuncuya olan güven, kısmen huzur ortamının oluşmasına da vesile oluyordu.
İNANÇ, YERİNİ TEDİRGİNLİK VE KARAMSARLIĞA BIRAKTI
Bugün geldiğimiz noktada ise inanç yerini tedirginliğe ve karamsarlığa bırakmış durumda...
Aslında sezon başına döndüğümüzde camianın pek çok kesiminin bir arada buluştuğu, yeniden birlik için yoğun çabalar sarf edildiği anlara hep birlikte şahitlik ettik.
Hakkıdır; yönetimden malzemecisine dek kulübün küçük büyük demeden tüm paydaşları da öylesine bu sezonu sahiplendi ki, çeşitli fedakarlıklar da ortaya konuldu, konulmaya da devam ediliyor.
Bursaspor, uzun süreçten beridir durgun sulara yelken açamadı.
Bir takım etkenler sebebiyle kulüp, istikrarlı bir şekilde kaos iklimine çekilirken; bu durumların sahaya da tesir ettiğine şahitlik ettik.
Öyle ki; yakın geçmişteki seçimler ve yönetim, camianın bu noktada en büyük umudu oldu fakat ligin başlangıcından bu yana oluşan talihsizlikler, tabelanın durumu ciddi endişeler de oluşturdu.
Şu an gelinen noktada Bursaspor, yalnızca topladığı 5 puan ile küme düşme hattında yer alıyor.
FUTBOL CAMİASINDA SAYGI İLE ANILAN BİR İSİM
LİDERİN 11 PUAN GERESİNDE BULUNUYOR
Bir sonraki haftanın da BAY geçileceğini düşünecek olursak, şu an liderin 11 puan gerisindeki takım, daha yüksek puanlarda geriye düşebilir ki, bu durumun psikolojik etkileri de muhakkak takıma yansıyacaktır.
Bunu başta böyle ifade etmek belki aşırıya kaçabilir; fakat geçtiğimiz sezon bizlere her mücadelenin ilk veya son hafta fark etmeksizin büyük önem taşıdığını gösterdi...
Bursaspor bu noktada, dilediği oyunu henüz sahaya yansıtamazken nedenleri üzerinde durmakta fayda var.
İlk olarak takım kimyasının oluşmasının, ciddi bir süre alacağı aşikar...
Bunu pas trafiklerinde net bir şekilde görebiliyoruz; ortalama yüzde 80’leri gören pas isabetleri, özellikle top üçüncü bölgeye geldiğinde oldukça aşağılara düşüyor.
Kendi yarı alanından hazırlık paslarıyla çıkan takım, kaleye her yaklaştığı anda geçmiş dönemlerde de sıkça gördüğümüz bir telaş halini alıyor.
Orta saha bloğu ile hücum hattı arasındaki kopukluğun başlıca etkenlerinden biri de, oyunu çözme noktasında henüz ‘kreatif’ diye tabir ettiğimiz isimlerin kendilerini gösterememeleri...
Zira, oyunun üçüncü bölgesinde yaşanılan sorunlarda kapanan savunmaların, bireysel yetenek ile aşılacağı günümüz futbolunun bir gerçeği.
Üreten, altyapı açısından zengin ve nüfus popülasyonuyla sporun kenti unvanına erişebilen kentin gözbebeği kulüp, en alt kademeden üst kademeye sıçrayan süreçte belirli bir oyun ve sistem kültürüne ne yazıktır ki sahip değil.
Avrupa’da altyapısını geliştirerek büyüyen kulüplerin pek çoğu, alt kademelerden başlayan süreçte belli bir oyun sistemi, planı ve hazırlığı içerisinde A Takım’a doğru ilerlerken, bu durum topa ilk değen oyuncu ile en deneyimli oyuncunun, oyun kültürü noktasındaki makası daraltıyor.
Yıllarca, her yaş grubunda aynı oyun şablonu ve kültürünü alarak yetişen isimler, A Takım’a yükseldiklerinde yabancılık çekmezken; var olan güçlü yapıya da kolayca adapte olabiliyor.
Bizlerde ise maalesef bu durumda, istikrarsızlığın da getirdiği bir eksiklik söz konusu.
En üst katmanda yaşanan teknik adam değişiklikler, kısa vadeli planlar, stratejiler, uzun vadedeki oluşumu derinden sarsıyor.
Pamuk ipliğine bağlı bir düzen söz konusu.
BU DURUM ALT VE ÜST YAPIYI ÇOK ETKİLİYOR
Her yeni gelen teknik adam, kendi oyun mantalitesini sahaya yansıtmak isterken, beraberinde yeni isimlerle geliyor.
Bursaspor Kulübü’nün yönetiminde bayrak değişiminin ardından 56 gün geride kaldı…
Atılan adımlar, ortaya konan duruş ve bununla birlikte çözüm odaklı davranışlar, camianın umutlarını yeniden yeşertti.
Tam da camianın ihtiyacı olduğu üzere…
BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI
Genelde ülkemizde başarılar, geçmiş tezahürler ile kıyaslanır ve o kıyasın bir sonucu olarak ölçütleri belirlenir.
Hep bu hikayeler bizlerin, hayat üzerine sorgulayıcılığımızı artırır, düşüncelerimizi pekiştirir.
Futbolu da hayatın, ana eksenlerinden birini oluşturan bir öğe olarak görürsek, benzer direnişlerle pek çok kez karşılaşmışızdır.
Başarıyı ve başarının büyüklüğünü de belirleyen etken budur; küllerinden yeniden doğmak.
İşte böyle bir süreç kapsamında Bursaspor, yeni bir sezona ‘merhaba’ dedi.
KASVETLİ ORTAMDAN UMUT VERİCİ İKLİME
Bakıldığında ilk başlarda kasvetli görünen, kara bulutların hüküm sürdüğü hava yönetimin göreve ilk geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği icraatlar ile nispeten daha umut verici bir iklime bıraktı kendini.
En azından, yapılması gerekenler için ortaya somut adımlar konuldu.
Özellikle pandemi etkisiyle, uzak kaldığımız yaşantımızda; yeni bir sezon, bu yönden heyecan oluşturuyor.
Sürecin etkilerinin de azalmasıyla birlikte umudumuz odur ki, Bursa basketbolunun tribünleri yine seyircilerin destekleriyle yankılanacak.
Geçtiğimiz sezon, bu açıdan buruk geçirdiğimiz dönemde temsilcilerimiz de bu durumdan bir hayli etkilenmişti.
Zira; son yıllara bakıldığında kentimizde derin bir basketbol kültürü oluştu.
Takıma hangi noktalarda destekten, hangi noktalarda rakibin ve hakem trio’sunun baskı altına alınacağına, çift hanelerde geride olunsa dahi yeniden seyircinin takımı oyuna adapte etmesine kadar, pek çok an, bizlere bu kültürün oluştuğunu gösteriyor.
Bu ateş, Avrupa heyecanı ile birlikte daha da alevlenecek.
UYUM SAĞLANINCA İSTİKRARA ULAŞILIYOR
Temsilcilerimizden TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde; Frutti Extra Bursaspor da EuroCup’ta tıpkı geçen sezon olduğu gibi yer alacak.
Endüstriyelleşen branşta, kuşkusuz ‘şeffaflık’ özelliği de, en çok aranan ve olması gereken faktör olarak öne çıkıyor.
Şüphesizdir ki, bu noktada kulüp; geçmiş dönemlere kıyasla daha bilgilendiren, daha açık ve daha soru işaretlerini sonlandıran bir anlayışa bürünmüş durumda.
Özellikle mali konulardaki pek çok bilgi akışı, kulübün resmi yayın organları tarafından gerek basına, gerekse taraftara direkt olarak servis ediliyor.
Tabii bu durum, çeşitli spekülasyonların da önüne geçtiği gibi; aynı zamanda bir güven ortamı da yapıyor.
YENİ BİR DÖNEME GİRİŞ YAPILDI
Kongre öncesindeki döneme baktığımızda en fazla dillendirilen sorunlardan da biri buydu...
Destek noktasında; pek çok kesim, güven hissiyatsızlığından ötürü yeterli fedakarlıkları gösteremiyordu, ki haksız da sayılmazlardı.
Takım kimliğini unuttu
Bursaspor, bugüne dek gösterdiği mücadele ve azim ile var oldu, var olmaya da devam edecek.
Bu şüphesiz; ancak diğer yandan tehlike sinyallerinin kulakların içinde çınladığı bir andayız.
Sorunu yalnızca tabelada aramak, buz dağının görünen kısmına dikkati çekmek olacaktır.
Daha derininde, daha kökeninde bir problem var ki; o da takım karakterini, mücadeleci kimliğini kaybetmesi...
Temelde öylesine bariz bir iletişim, bariz bir felsefe sorunu var ki saha içerisinde oyuncular da özgüvensiz, evvela ilk adım attıklarında dahi bir şeylere inançlarının kalmadığı gün gibi aşikar.
Konsantrasyon dediğimiz şey de budur zaten, yüksek motivasyonların istisnalarda zarar getirdiği görülse de düşük motivasyonların da temelinde hataya yönelim vardır.
UMUTLAR SAMAN ALEVİ GİBİ SÖNDÜ!
Birbirlerine inanmayan oyuncu grubunu gördük yine bir İstanbul deplasmanında...
Oysa ki İstanbul deplasmanları geçtiğimiz dönemlerde Bursaspor’un mücadelesinin arşa çıktığı noktalar olurdu.
Rakipten bağımsız olarak Bursaspor, kendi ne yapacağını bilmez bir halde, tedirginlikle ve kaos ikliminde sahada yer alıyor.
Aslına bakarsanız Tamer Tuna’nın gelişiyle oynanan 2 karşılaşmada da takımın olumlu sinyalleri herkesi umutlandırmıştı, fakat saman alevi gibi parlayan bir mücadeleden değil; sezona yayıldığında mutlak bir disiplinden bahsedebiliriz.
Bursaspor, mevcut şartlar itibariyle o disipline sahip değil...
GENÇLER KÖTÜ OYNASA DA MÜCADELEYİ BIRAKMIYORDU
Herkesin dilinde geçtiğimiz sezonun gençlerinin olmasında da bu yatıyor.
O gençler, yetenekleri ve tecrübeleri oldukça sınırlı olmasına karşın mutlak bir disiplin anlayışı ile, aidiyetlik duygusuyla sahadaydı.
Bu yüzden, kötü oynadıkları bir maç sonrasında dahi mücadeleleri alkışlanıyordu.
Bu kez daha profesyonel, daha deneyimli ve kağıt üzerinde daha kaliteli ayaklarla çok daha fazlasını beklemek hakkımızdı ancak bu da gerçekleştirilemedi.
Tepetaklak oldu takım adeta...
RADİKAL KARARLAR KAÇINILMAZ OLMALI
Dün dündür bugün bugün fakat dünü bir kenara atıp yarını düşünmekten ziyade, önce bugünü düşünmek gerekiyor.
Radikal kararlar kaçınılmaz olmalı.
Altay’ın mağlubiyetinin ardından Mustafa Denizli, kulüple farklı bağının olduğunu hissettirerek, bu gidişatın radikal kararlarla bertaraf edileceğine dair mesajlar veriyor, bunda da o kararlılığını gösterebildiğinden camiası yenilgiye rağmen umutla bakabiliyor.
Peki Bursaspor’da durum nasıl olacak?
19 maç geride kalmış ve 10. mağlubiyetten bahsediyoruz.
Esasında sahada yer alan oyuncu grubu da, bir önceki mücadelelerden pek farksız değil.
Öyle ya da böyle, bu oyuncular yine sahada olacaklarsa çözüm için ne gibi hamleler yapılıyor?
BURSASPOR’UN ‘İSKELETİ’ AYAKTA DURAMIYOR
Bursaspor, çok uzun süreden beridir iskelet kadrosuyla ilk 11’de ve bu iskelet ayakta duramıyor.
Sezon başından bu yana bir bakalım; çok fazla teknik direktörün de değişmesinin etkisiyle sürekli bir arayış söz konusu.
Her yeni gelen teknik direktör, kendi kimyasını ya da futbol felsefesini ortaya koymak için girdiği arayışlarda öyle vakitler kaybediyor ki, mevcut konumda takımın yer almasının başlıca etkenlerinden biri de bu.
Deneme tahtasına döndü koca takım...
‘NASIL AYAĞA KALKILABİLİR’İN PLANI YAPILMALI!
Bursaspor’un oyun felsefesi nedir, takım ne oynuyor, oyuncular nelere göre tercih ediliyor, bunlar tam bir muamma.
Asıl sorun ise mental açıdan; baktığımızda pek çok oyuncunun odak noktasının saha içerisi olmadığı görülüyor, görülüyor da bu oyuncular neden hala süreler alıyor?
Neden daha istekli gençlerin sürelerinden çalıyor?
‘Takım düşüyor’ tedirginliği herkeste ama son 10 yıllık döneme dahi baktığımızda takımın geldiğini bu noktada zaten yeterince düştüğünü göstermez mi?
Önemli olan bunu kabullenip, bundan sonra nasıl ayağa kalkılabilir onun çaresine düşmek.
Her ne kadar takım bir türlü o kalitesini, kimliğini ve karakterini sahaya yansıtamasa da bir noktadan sonra mutlaka çark dönecektir.
TAKIMIN KENDİ YETENEĞİNİN FARKINA VARMASI GEREKİYOR
BURSASPOR SON YILLARDA HER DAİM GEÇ KALDI!
Ama öncesinde takımın kendi yeteneğinin, kendi karakterinin farkına varması gerekiyor, vardırılması gerekiyor.
Bursaspor kadrosuna, ilk 11’de çıkan ve performanslarıyla yoğun eleştiriler alan oyunculardan ibaret olarak bakmak da oldukça yanlış olacaktır.
Nice genç oyuncuların, daha ilk maçlarına çıkan isimlerin, daha önce pek çok maçta nasıl ipten alabildiğini gördük.
Bursaspor, son yıllarında her daim geç kaldı.
Teknik direktör konusunda, oyuncu transferlerinde, mali konularda, hemen hemen her detayda zaruriyetten de doğan bir geç kalınmışlık da vardı.
Dileriz bundan sonrası için geç değildir.