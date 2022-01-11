Takım kimliğini unuttu

Futbol oyununun temel özelliklerine sahip olmak kadar, bunları iyi yönlendirebilmek ve iletişim de günümüzün olmazsa olmazlarından.

Tamer Tuna’nın ilk ismi geçtiğinden itibaren, camiada bir heyecan oluştu.

Hayal kırıklarıyla dolu bir sezonda, yeni bir umut kapısı adeta...

Deneyimli teknik direktörün, hem iletişim yönündeki doğallığı, hem oyuna olan ilk etaptaki dokunuşları, umudu güçlendiren etkenlerden.

Tuna, geldiği günden itibaren camianın kara bulutlarını kısmen dağıttığı gibi, takımı da yeni bir oluşum etrafında toplamayı başardı.

VAR OLANI GELİŞTİREREK KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPTI

Bu durumun neticelerini ikinci yarı ile birlikte göreceğiz ancak sözleşmenin uzun vadeli yapılması ve kendisine duyulan bu noktada güven de devam ettiği sürece, Bursaspor’da uzun süreden beridir oluşamayan o istikrar, teknik altyapı ve iletişim de kendini gösterecektir.

Sinyallerini de hem son lig maçında, hem de kupa mücadelesinde gördük.

