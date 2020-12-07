Takım bütünlüğü oluşmalı

Bursaspor; zorunluluktan doğan bir fırsat eşliğinde, her maçın özelinde çeşitli dersler çıkaracağı mücadeleler sergiliyor.

Takımın en büyük avantajları, aynı zamanda en büyük handikaplarını oluştururken, geride kalan 3 aylık periyotta halen daha aşılması gereken engellerin bulunduğu aşikar.

Şöyle bir sezon bazında oyun düzenine bakacak olursak;

KONDİSYON İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

İçerdiği genç ve aç oyuncuların ağırlığı ile takım daha dinamik, daha enerji dolu bir görüntü çiziyor; fakat bu oyuncuların kondisyonlarının hala istenen düzeye gelememesi, oyun içerisindeki düşüşlere de neden oluyor.

Maçların belirli periyotlarında oyunu temposuyla sürklase eden takım, geride kalan geniş dilimlerde ise rakibe teslim bir şekilde çaresiz bir görüntü çiziyor.

Altay deplasmanında olduğu gibi...

Tempo düşüklüğünün yansımalarını da bireysel hatalar ve pozisyon almada zafiyet olarak görüyoruz.

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