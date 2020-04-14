Süreç netleşmeye başlıyor

Koronavirüs salgınında belli bir sürecin geride bırakılmasının ardından, ülkemizdeki basketbol organizasyonun geleceğine dair fotoğraf da netleşmeye başlıyor.
Geçtiğimiz günlerde bu noktada açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ertelenen liglerin her şeyin normalleşmeye başlamasının ardından haziran, temmuz ve ağustos oynatarak bitirmek istediklerini kaydetti.
Başkan Türkoğlu, temennilerinin de liglerin oynatılarak bitirilmesi yönünde olduğunun altını çizdi.
TBF LİGİN BİTİRİLMESİNDE ISRARCI
Elbette bu doğrultuda pek çok senaryo masaya yatırılıyor...
Hatta daha önce federasyonun, kulüplere liglerin devam etmemesi durumunda alınabilecek kararlara ilişkin görüşlerini istediği bir yazının gündemde yer aldığına da rastlamıştık.
Ancak son gelen haberler doğrultusunda, federasyonun liglerin oynanarak bitirilmesine ilişkin görüşte ısrarcı olduğunu görebiliyoruz.
Peki bu noktadan sonra bizi hangi senaryolar bekliyor?
EKONOMİK ZORLUK DA DÜŞÜNÜLÜYOR
Öncelikle sürecin, zaten mali yapı açısından ciddi zorluklarla boğuşan kulüplere zarar verdiği aşikar...
Liglerin devam etmesiyle birlikte, bu ekonomik zararı minimuma indirerek çeşitli gelir kaynaklarını sağlamak ilk ön görü, bunun yanında adalet duygusu ve kazanın parkede belirlenmesi de bir diğer faktör.
Liglerin devam etmesi halinde, bizleri hızlı bir sürecin beklediği de aşikar...
HAFTADA 2 MAÇ YETERLİ OLUR
Şu an pek çok ligin normal sezonunu tamamlaması için 6-7 maçlık bir süreye ihtiyacı var, akabinde ise Play-Off süreci başlayacak.
Başkan Türkoğlu’nun bahsini ettiği 3 aylık dilim, haftada 2 maç oynatılarak yeterli olabilecek gibi görünüyor.
Bunun yanında liglerin normal sezonları mevcut sıralamalar ile tescil de edilebilir, ancak bu kez de küme düşen en alt sıralardaki ekiplerin tepkisini çekecektir...
FİKSTÜR YOĞUNLUĞU OLACAK
Bir de Avrupa’da boy gösteren ekiplerimizin fikstürleri var... Euroleague ve EuroCup’da devam eden ekiplerimizin fikstür yoğunluğunu da eklersek NBA-vari bir periyot bizleri bekliyor olacak. Seyircisiz oynatılma faktörü de ağır basıyor.
Bu durumda da kulüplerin ekonomik sıkıntılarına –maç günü gelirleri bazında- çözüm zor olacaktır, ayrıca oyuncuların moral ve motivasyon olarak nasıl bir direnç gösterecekleri de tam bir muamma.
Ayrıca, pek çok Süper Lig ekibinin yabancıları da ülkelerinde, dolayısıyla dönüş süreçlerindeki 14 günlük karantina, yeniden fiziksel kondisyonun sağlanması için antrenman ihtiyacı gibi faktörler de var.
SADECE GÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE DÜŞÜNMEK GEREKİYOR
Hangi pencereden bakarsak bakalım, liglerin devamı sürecin normalleşmesinin ardından en doğru karar gibi gözükse de, bir takım soru işaretlerini de beraberinde getirecek.
Sadece günü kurtarmak değil, aynı zamanda geleceği de düşünmek gerekiyor.
Olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesiyle birlikte, yine bir fikstür yoğunluğu basketbol emekçilerini bekleyecekti.
Zira Olimpiyatların sona ermesinin ardından başlatılması planlanan EuroBasket 2021, ciddi anlamda sporcuları gerek mental, gerekse fiziksel açıdan yoracaktı.
Nitekim, EuroBasket aldığı doğru bir kararla organizasyonu 2022’ye erteledi.
Olimpiyatlar elemeleri ise 22 Haziran - 4 Temmuz 2021 arasında gerçekleştirilecek.
3 AY GEÇ BAŞLAMAZSA YIPRATICI OLACAK
Bu sezonun geçen yıl eylül ayının sonunda başladığını ve bu yıl ağustos ayında sona ereceğini varsayarak, yeni sezon planlamasının da olağan planlamadan 3 ay geç başlamayacağını da düşününce inanılmaz bir yıpratıcı fikstür ile karşı karşıya kalıyoruz.
Dolayısıyla salgın sürecinin ardından sporcuları nasıl bir yoğunluğun beklediğine de işaret edebiliriz.
Yeniden ülkemize dönecek olursak; Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, liglerin başlamasından bir ay önce çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.
BAZI KULÜPLER LİGLERİN OYNANMAMASINI İSTİYOR
Bursa’daki temsilcilerimiz de liglerin devam etmemesi yönünde geçtiğimiz dönemlerde görüşlerini bildirdi.
Fenerbahçe Beko’dan Melih Mahmutoğlu, yeniden oynamanın tehlikeli olacağını ifade etti.
A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da, ligin sonunun hızlı geçilmesi ve kısa turlarla da ligin bitirilmesini gerektiğini belirterek, bitirememe durumunda da ortaya pek çok soru işaretinin çıkacağını söyledi.
Uzun lafın kısası, kulüpler ve sporcularda da soru işaretleri ve tedirginlik hakim.
Mayıs ayının başları ve ortaları itibarıyla alınacak kararlar, resmiyete dökülecektir.
Bekleyip, göreceğiz.
Süreç netleşmeye başlıyor
Koronavirüs salgınında belli bir sürecin geride bırakılmasının ardından, ülkemizdeki basketbol organizasyonun geleceğine dair fotoğraf da netleşmeye başlıyor.
Geçtiğimiz günlerde bu noktada açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ertelenen liglerin her şeyin normalleşmeye başlamasının ardından haziran, temmuz ve ağustos oynatarak bitirmek istediklerini kaydetti.
Başkan Türkoğlu, temennilerinin de liglerin oynatılarak bitirilmesi yönünde olduğunun altını çizdi.
TBF LİGİN BİTİRİLMESİNDE ISRARCI
Elbette bu doğrultuda pek çok senaryo masaya yatırılıyor...
Hatta daha önce federasyonun, kulüplere liglerin devam etmemesi durumunda alınabilecek kararlara ilişkin görüşlerini istediği bir yazının gündemde yer aldığına da rastlamıştık.
Ancak son gelen haberler doğrultusunda, federasyonun liglerin oynanarak bitirilmesine ilişkin görüşte ısrarcı olduğunu görebiliyoruz.
Peki bu noktadan sonra bizi hangi senaryolar bekliyor?
EKONOMİK ZORLUK DA DÜŞÜNÜLÜYOR
Öncelikle sürecin, zaten mali yapı açısından ciddi zorluklarla boğuşan kulüplere zarar verdiği aşikar...
Liglerin devam etmesiyle birlikte, bu ekonomik zararı minimuma indirerek çeşitli gelir kaynaklarını sağlamak ilk ön görü, bunun yanında adalet duygusu ve kazanın parkede belirlenmesi de bir diğer faktör.
Liglerin devam etmesi halinde, bizleri hızlı bir sürecin beklediği de aşikar...
HAFTADA 2 MAÇ YETERLİ OLUR
Şu an pek çok ligin normal sezonunu tamamlaması için 6-7 maçlık bir süreye ihtiyacı var, akabinde ise Play-Off süreci başlayacak.
Başkan Türkoğlu’nun bahsini ettiği 3 aylık dilim, haftada 2 maç oynatılarak yeterli olabilecek gibi görünüyor.
Bunun yanında liglerin normal sezonları mevcut sıralamalar ile tescil de edilebilir, ancak bu kez de küme düşen en alt sıralardaki ekiplerin tepkisini çekecektir...
FİKSTÜR YOĞUNLUĞU OLACAK
Bir de Avrupa’da boy gösteren ekiplerimizin fikstürleri var... Euroleague ve EuroCup’da devam eden ekiplerimizin fikstür yoğunluğunu da eklersek NBA-vari bir periyot bizleri bekliyor olacak. Seyircisiz oynatılma faktörü de ağır basıyor.
Bu durumda da kulüplerin ekonomik sıkıntılarına –maç günü gelirleri bazında- çözüm zor olacaktır, ayrıca oyuncuların moral ve motivasyon olarak nasıl bir direnç gösterecekleri de tam bir muamma.
Ayrıca, pek çok Süper Lig ekibinin yabancıları da ülkelerinde, dolayısıyla dönüş süreçlerindeki 14 günlük karantina, yeniden fiziksel kondisyonun sağlanması için antrenman ihtiyacı gibi faktörler de var.
SADECE GÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE DÜŞÜNMEK GEREKİYOR
Hangi pencereden bakarsak bakalım, liglerin devamı sürecin normalleşmesinin ardından en doğru karar gibi gözükse de, bir takım soru işaretlerini de beraberinde getirecek.
Sadece günü kurtarmak değil, aynı zamanda geleceği de düşünmek gerekiyor.
Olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesiyle birlikte, yine bir fikstür yoğunluğu basketbol emekçilerini bekleyecekti.
Zira Olimpiyatların sona ermesinin ardından başlatılması planlanan EuroBasket 2021, ciddi anlamda sporcuları gerek mental, gerekse fiziksel açıdan yoracaktı.
Nitekim, EuroBasket aldığı doğru bir kararla organizasyonu 2022’ye erteledi.
Olimpiyatlar elemeleri ise 22 Haziran - 4 Temmuz 2021 arasında gerçekleştirilecek.
3 AY GEÇ BAŞLAMAZSA YIPRATICI OLACAK
Bu sezonun geçen yıl eylül ayının sonunda başladığını ve bu yıl ağustos ayında sona ereceğini varsayarak, yeni sezon planlamasının da olağan planlamadan 3 ay geç başlamayacağını da düşününce inanılmaz bir yıpratıcı fikstür ile karşı karşıya kalıyoruz.
Dolayısıyla salgın sürecinin ardından sporcuları nasıl bir yoğunluğun beklediğine de işaret edebiliriz.
Yeniden ülkemize dönecek olursak; Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, liglerin başlamasından bir ay önce çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.
BAZI KULÜPLER LİGLERİN OYNANMAMASINI İSTİYOR
Bursa’daki temsilcilerimiz de liglerin devam etmemesi yönünde geçtiğimiz dönemlerde görüşlerini bildirdi.
Fenerbahçe Beko’dan Melih Mahmutoğlu, yeniden oynamanın tehlikeli olacağını ifade etti.
A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da, ligin sonunun hızlı geçilmesi ve kısa turlarla da ligin bitirilmesini gerektiğini belirterek, bitirememe durumunda da ortaya pek çok soru işaretinin çıkacağını söyledi.
Uzun lafın kısası, kulüpler ve sporcularda da soru işaretleri ve tedirginlik hakim.
Mayıs ayının başları ve ortaları itibarıyla alınacak kararlar, resmiyete dökülecektir.
Bekleyip, göreceğiz.