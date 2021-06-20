Şeffaflık güven sağlıyor

Bursa kenti, tarihi dokusunun yanı sıra sporun doğasına da sahip olmasıyla, adını uluslararası alanda da duyuruyor. ‘Amatör’ diye tabir edilen, her biri büyük özveri ve disiplin ile oluşturulmuş branşlarda sporcular mücadelelerini gösterirken, azmin neticelerinde başarılar da ülke sınırlarını aşmış durumda.



Yakın tarihte düzenlenecek olan olimpiyatlar için de, ülkemizin en önemli altyapı noktalarından birini oluşturan kentimizde, spora teşvik hamleleri ve gururlandıran dereceler, her geçen gün daha da artıyor. Bu kapsamda; Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ortaya koymuş olduğu organizasyonun payı da oldukça büyük.

Basketboldan, voleybola; atletizmden masa tenisine dek pek çok branşta yüzlerce sporcunun yanında olan kulüp, ‘Spor kenti Bursa’ vizyonunda da önemli bir rol üstleniyor. Özellikle son zamanlarda bir kez daha gerçekleştirdiği atılımlar ile ulusal bazda da takdirleri toplayan bu yapı, gerçekleştirdiği organizasyon ile adından önümüzdeki günlerde pek çok alanda söz ettirecek.

HEDEF, SPORDA LİDER KENT



Hürriyet Bursa olarak, son zamanlarda gerçekleştirdiği atılımlar ile pek çok branşta başarıya koşarak, kentteki spor ateşini yeniden alevlendiren Bursa Büyükşehir Belediyespor’da, bu oluşumun önemli faktörlerinden Başkan Gökhan Dinçer ile konuştuk.

Bir ifade hemen dikkati çekiyor; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın destekleri doğrultusunda altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda çalışmalar yaparak hem daha fazla çocuğumuzu sporla buluşturmayı hem de Bursa’yı sporun lider kenti yapmak için uğraş veriyoruz.”

