Organizasyon sorunu

Bursaspor’un sezona ilişkin istikrarsız sürecini baz aldığımızda etken olan pek çok faktör var.

Mali yapının oluşturduğu endişe, kadro bütünlüğündeki uyuşmazlık, ‘deneyimin’ henüz başında olan bir oyuncu grubu, ‘tecrübeli’ oyuncuların oyun planındaki sorumluluğunu hissettirememesi, saha dışının vermiş olduğu negatif etki gibi, birçok parametre istikrarsızlıkta önemli rol oynuyor.

Bunların yanında bir de, oyunu bütününe yayamadığını da eklemek gerek.

ORTALAMASI OLMAYAN TEHLİKELİ BİR TAKIM

Artılarına da baktığımızda; ‘dinamik’ ve ‘tempolu’ bir takımın getirdiği o enerjiyi, buna bağlı bazı bireysel performansların üst seviyeye çıkmasını, ilk haftalardaki kırılganlığın giderek azalmasını gösterebiliriz.

Oyun içerisinde zirveyi de dibi de yaşayan, ortalaması pek bulunmayan tehlikeli bir takım görünümünde Bursaspor.

Her ne kadar Uluslar Ligi, haklı olarak eleştirilere maruz kalsa da Bursaspor gibi takımlar için fırsat niteliği taşıyor.

Bu süreçte daha fazla birlikte çalışabilmeye, maç stresinden uzak tamamen kondisyon ve taktik düzene dayalı çalışmalara ön ayak oluyor.

