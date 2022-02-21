Mücadelesi ışık tuttu

Camiaya nefes aldıran galibiyet geçtiğimiz hafta sonu gelirken; aynı zamanda kenetlenmenin de ilk adımlarını gördük.
Pek çok eksiğe rağmen ortaya konan mücadele ve inanç, bu kez tabelaya da yansıdı.
Tüm atmosferin, transfer engelinin kaldırılması ile birlikte daha olumlu bir havaya dönüşeceğini de düşünürsek, yeni dönemde Bursaspor’u kritik bir direniş bekliyor olacak.
Bunun içinse en önemli nokta; temkini elden bırakmamak.
GELECEĞE DÖNÜK BİR KADRO KURULMALI
Daha önce de takım, oyunsal bazda iyi izlenimler vermesine rağmen sonuca gidememiş yahut sükseli bir galibiyet sonrasında bir anda ‘şampiyonluk’ havasına girmişti.
Kulübün ‘anka kuşu’ misali yeniden doğuşu ise kentin ellerinde.
Şöyle bir dışarıdan baktığımızda güvensizliğin hakim olduğu bu süreçte, ciddi endişeler ve tedirginlikler yaşanmasına karşın, bir noktada ayağa kalkabilmek inancını da beraberinde getiriyor.
TEK BİR VÜCUT OLUNMALI
Zira sloganda olduğu gibi, ‘Başka bir Bursaspor yok.’
Kulüp yakın zamanda yeni bir seçim arefesine girdi, bu ayın sonunda gerçekleşecek olan seçim geleceğe direkt olarak etki edecek.
Kişiler ve kurumlardan bağımsız olarak herkesin tek bir vücut olarak, el ele vererek Bursaspor için çaba göstermesi şart.
KURTULUŞ ‘ÖZ’DE
Bu cümleleri, uzun yıllardan beridir dile getiriyoruz ancak ok yaydan çıktı, sonraki süreçler geri dönüşü olmayan bir yola sokabilir.
Bu şüphesiz; ancak diğer yandan tehlike sinyallerinin kulakların içinde çınladığı bir andayız.
Sorunu yalnızca tabelada aramak, buz dağının görünen kısmına dikkati çekmek olacaktır.
Daha derininde, daha kökeninde bir problem var ki; o da takım karakterini, mücadeleci kimliğini kaybetmesi...
Temelde öylesine bariz bir iletişim, bariz bir felsefe sorunu var ki saha içerisinde oyuncular da özgüvensiz, evvela ilk adım attıklarında dahi bir şeylere inançlarının kalmadığı gün gibi aşikar.
Konsantrasyon dediğimiz şey de budur zaten, yüksek motivasyonların istisnalarda zarar getirdiği görülse de düşük motivasyonların da temelinde hataya yönelim vardır.
UMUTLAR SAMAN ALEVİ GİBİ SÖNDÜ!
Birbirlerine inanmayan oyuncu grubunu gördük yine bir İstanbul deplasmanında...
Tamer Tuna’nın ilk ismi geçtiğinden itibaren, camiada bir heyecan oluştu.
Hayal kırıklarıyla dolu bir sezonda, yeni bir umut kapısı adeta...
Deneyimli teknik direktörün, hem iletişim yönündeki doğallığı, hem oyuna olan ilk etaptaki dokunuşları, umudu güçlendiren etkenlerden.
Tuna, geldiği günden itibaren camianın kara bulutlarını kısmen dağıttığı gibi, takımı da yeni bir oluşum etrafında toplamayı başardı.
VAR OLANI GELİŞTİREREK KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPTI
Bu durumun neticelerini ikinci yarı ile birlikte göreceğiz ancak sözleşmenin uzun vadeli yapılması ve kendisine duyulan bu noktada güven de devam ettiği sürece, Bursaspor’da uzun süreden beridir oluşamayan o istikrar, teknik altyapı ve iletişim de kendini gösterecektir.
Sinyallerini de hem son lig maçında, hem de kupa mücadelesinde gördük.
Çarklar yerinde işlemediği gibi, plansızlığın da bir getirisi olan istikrarsızlık Bursaspor adına mevcut sezonun özeti niteliğinde.
Ancak net görülen de bir şey var ki; o da Bursaspor’un saha içerisinde bir lidere ihtiyaç duyduğu.
Birçok mücadelede oyuncuların mental açıdan sorunlar yaşadığını, konsantrasyon kayıplarını, beraberinde getirdiği hataları, saha içi dizilişteki kopuklukları, hatta özgüvenlerini kaybetmelerini gördük.
BURSASPOR’DA HİÇBİR ŞEY DE TAM DEĞİL
Ligin kağıt üzerindeki en değerli takımı olan bir ekibin, bu ruhunu kaybederek ateş hattında yer alabilmesi, başka türlü açıklanamaz.
Şu öncelikle kabul edilmeli; Bursaspor yalnızca bu yılın özetinde değil, son 4-5 yılın bazında bir istikrarsızlıkla, eksikliklerle boğuşuyor.
Her şeyden biraz var ama hiçbir şey de tam değil.
SEZON başında oluşturduğu kadro ile hem Avrupa’da başarıyı, hem de ligde play-off’u hedefleyen Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 14. hafta mücadelesinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor’un konuğu oldu.
Temsilcimiz; baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadeleyi 108-55’lik farklı bir skor ile kazandı.
Yaşanan mali krizin etkilerinden biri olarak Afyon ekibi, sezonun geri kalan bölümlerinde olacağı gibi, temsilcimiz karşısında da yerli ve genç oyuncuları ile parkede yer aldı.
Dolayısıyla, her iki ekibin de kadro kaliteleri ortaya konulduğunda kıyas dahi kabul edilemeyeceği aşikar bir durum.
SON DÖNEMDE GRAFİĞİ YÜKSELİYOR
Fakat; bu galibiyet ile birlikte temsilcimizin son dönemlerde yükselen grafiğine de dikkati çekmek gerekiyor.
Takım yoğun fikstüre ve bazı zamanlarda kadro rotasyonunda güçlükler yaşamasına karşın, örnek bir mücadele ortaya koyuyor.
Üzerinde sıklıkla durduğumuz ‘futbol aklı’ kavramının karşılığı sportif direktörlük, kelime kökeni bazında futbolun direktörlüğünden geliyor.
Açıklaması; teknik birikimleriyle, teknik direktöre destek vererek, yönetim ile teknik direktör arasındaki köprüyü oluşturan, takımın bütçe planlamalarından oyuncu seçimlerine, birebir mental görüşmelerden takımın oyun kimyasına ilişkin belirlemeleri yapan bir pozisyon.
Teknik direktörü baskı altına alan yahut tutan değil…
Daha bu cümlede çizgiyi çektik zira bizim futbol iklimimizde tamamen sportif direktörlük, teknik direktörü birebir baskı altında tutan ve kaçış yolunda başvurulacak ilk insan profilinde.
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Bunu çok çok yakın bir zamanda Bursaspor’un mücadelesinde gördük.
Sportif direktörlüğe getirilen Deniz Kolgu, daha birkaç gün geçmesine karşın maça yedek kulübesinde oyunculara, teknik direktör edasıyla direktifler vererek başladı.
İfadelerinizle ne anlatmak istiyorsanız anlatın, anlattığınız yalnızca karşınızdakilerin anlayabildiği kadardır.
Futbolda da durum böyle...
Nice açıklamalar görüyoruz kimi klişeleşen anlayışta, kimi üst perdeden ‘ben bildirim’ konuşmalarına dayalı, nadiren de futbolun öğelerine bağlı kalınıyor, doğası anlatılıyor.
Bu sorun vesilesiyle, Bursaspor yeni bir teknik direktör değişimine gidiyor.
BURSASPOR’A UYUM SAĞLAYAMADI
Sayın Özcan Bizati’nin, ‘Seyirci karar mercii değildir’ sözlerinin ardından 24 saat geçmedi ki, ayrılığı duyuruldu.
Dün dünde kaldı fakat; Bizati’nin de oyun felsefesi ve yapısal duruşu, Bursaspor’a pek çok noktada uyum sağlayamadı.
Dolayısıyla kısa bir süreliğine dahi form yakalayan ekipler, kendilerini yarışın içerisinde bulabiliyor.
Bursaspor adına da, Manisa FK mücadelesi öncesinde umut iklimi hakim.
Denizli deplasmanında göze hoş gelen futbolun, takım kimliğinin ortaya konuşunun, rakiplerin aldığı sonuçların etkisiyle, yeni bir sayfa aralanacak gibi görünüyor.
Aslında futbolun matematiği de, doğru oyunun ne olduğunu bizlere gösteriyor.
TEKNİK HEYET KARAR VERMELİ...
Bursaspor; kadro kalitesi itibarıyla ligin en değerli takımı olsa da, coşkulu ve dinamizmi yüksek bir oyun yapısına sahip değil, özellikle de topa sahip olduğu dönemlerde de boşluk bulmakta zorlandığında bireysel yeteneklerinden de faydalanamıyor.
Haliyle kendi yarı alanındaki paslaşmalar, orta alan ile hücum hattı ile arasında yaşanan kopukluk da savunmada hazırlıksızlık yakalandığı anlarda kalesindeki pozisyonları doğuruyor.
Bursaspor, büyük umutlar dahilinde başladığı sezonda 15 resmi mücadeleyi geride bıraktı.
Mevcut konum herkesin malumu, kimse memnun olmadığı gibi; her daim bir ışık görme beklentisi etrafında geçiyor haftalar.
Yönetim, teknik heyet, camia ve bizler de bir çıkış yolu arıyoruz.
Ancak doğru tedavi için, doğru teşhisleri de gerçekleştirebilmek gerekiyor.
Dilimiz döndüğünce, geride kalan mücadelelerin parametreleri ışığında nelerin baş gösterdiğine bir bakalım...
OYUNU YÖNLENDİREMEYİNCE KAYBEDİYOR
İlk olarak karşımıza Bursaspor’un, bu denli ciddi bir süreci geride bırakmasına karşın halen istikrarlı bir oyun kimliğine sahip olamadığını görüyoruz.
Timsah; ligde kadro değeri en yüksek takım olma niteliğine sahip olmasının yanında, en fazla farklı oyuncuların gol katkısı alan, yaş ortalaması itibarıyla da ligin en dinamik ekiplerinden birisi...
Kağıt üzerindeki pek çok parametreler, talihsiz geçen maçlara karşın; orta sıralarda yer almaması gerektiğini bizlere gösteriyor.
Peki sorun ne?
Nereden baksanız son 5 yıldır, gündemin ana etkenini ‘birliktelik’ oluşturuyor.
Tüm dinamikleri ile tek bir vücut olma, küçücüğü büyüğü demeden tüm paydaşlarıyla büyüyen bir kulüp/camia herkesin temennisi.
Bu noktada yönetimden, tribünlerine, kent dinamiklerinden nüfusuna dek herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinden sürekli olarak bahsettik.
MÜCADELEDEN UZAK BİR GÖRÜNTÜ VARDI
Peki takım?
TÜRK basketbolunun lokomotiflerinden biri olan TOFAŞ Basketbol, içerdiği kültür ve oyuna olan katkısı ile her daim, üst sıralarda kendisini gösteren ve daima çıtayı yukarı taşıyan bir kulüp.
Öyle ki; son yıllarda Play-Off’larda yer alarak, Avrupa’daki mücadelesi ile birlikte bu istikrarını sürdüren bir özellikte.
Ancak, bu sezon işler beklenildiği gibi yolunda gitmiyor.
Henüz ligde 8 hafta geride kalmasına karşın, son oynanan Gaziantep Basketbol mücadelesiyle birlikte 4. yenilgi alındı.
TOFAŞ’TA SAVUNMA PROBLEMLERİ DORUĞA ULAŞTI
Avrupa’da durum nispeten daha ferahlatıcı bir görünüm çizerken, 4 maçta 3 galibiyetle takım lider durumda bulunuyor.
Göze çarpan detaylardan birini ise haliyle Avrupa ile birlikte lige adaptasyon süreci oluşturuyor.
Takımın git gide olan uyumu, oyuncuların saha iletişimleri artarken; aynı süreçte bireysel yeteneklerin de ön plana çıkması, takımı ileriye doğru sürüklüyor.
Bu noktada geçtiğimiz gün kupada elde edilen 6-1’lik galibiyet ile birlikte üst üste kazanmak takıma ciddi anlamda moral ve motivasyon aşılıyor.
BU DÖNEMİ HASARSIZ ATLATMAK ÖNEMLİ
Elbette; gerçeklerden de çok fazla uzaklaşmamak gerekirse rakiplerin kağıt üzerinde Bursaspor’un çok gerisinde olmaları, seviyelerinin oldukça düşüklüğü de buna bir etken fakat, daha önceden de sıklıkla vurguladığımız üzere camianın en iyi ihtiyacı olan yegane şey, seri galibiyetler.
Zira, bu sayede kazanma alışkanlığının yeniden kazanılacağı gibi, camiadaki atmosferi de haneye yazılan 3 puanlar olumlu anlamda değişikliğe hazırlıyor.
Özellikle ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hesaba kattığımızda önemli olan, sahada iyi bir oyun sergileyemediğinde dahi bu kazanma alışkanlığını sergileyerek, bu dönemi hasarsız atlatabilmek.
HEDEF, DEVREYİ PLAY-OFF HATTINDA BİTİRMEK
Futbolun psikolojisine de baktığımızda, kazanmak her zaman morali yüksek tuttuğu gibi, hasarsız geçilen süreç de takımın iyileşmesine ilişkin atılan her bir adım niteliğinde.
Geçtiğimiz dönemlerde de gördüğümüz üzere pek çok ekip, belli form düzeylerinde seri galibiyetler elde ederek kendini üst sıralara attığı gibi; aynı zamanda düşüşler sonucu da bir anda ligin alt basamaklarında hedeften uzaklaşabiliyor.
Önemli olan, sezonun uzun bir maraton olduğu ve bu maratonda da belli bir istikrarı yakalayabilmek.
BÜYÜK BİR FIRSAT
Bursaspor için sezon oldukça çalkantılı başladı; teknik direktör değişiklikleri, oyuncuların adaptasyonu, tribünlerdeki gerilimler ve dahası...
Timsah kimsenin beklemediği bir noktada kendini buldu; ancak umut var.
Hele ki şu dönemde, çok büyük bir fırsat var.
Hafta sonu iç sahada elde edilen galibiyet yalnızca bir 3 puan niteliğinde değil, lige verilen aranın takımı ne denli toparladığını ve doğru oyun felsefesinin de ne denli iyi yansıtıldığının bir göstergesi.
Hangi faktör olursa olsun, asıl bekleyen büyük tehlike; inanç.
Şöyle bir hafızaları tazelediğimizde, geçtiğimiz sezon transfer engeli nedeniyle 13 genç oyuncusunu U-17 ve U-19 takımlarından takviye yapan, 21.9’luk yaş ortalaması ile de parmak ile işaret edilen takımın, en büyük itici gücü kendilerine duyulan inançtı.
Sakatlık, cezalar, pandemi etkisi gibi yaşanan talihsizlikler bir kenara; tabeladaki olumsuz sonuçlara rağmen oyuna ve oyuncuya olan güven, kısmen huzur ortamının oluşmasına da vesile oluyordu.
İNANÇ, YERİNİ TEDİRGİNLİK VE KARAMSARLIĞA BIRAKTI
Bugün geldiğimiz noktada ise inanç yerini tedirginliğe ve karamsarlığa bırakmış durumda...
Aslında sezon başına döndüğümüzde camianın pek çok kesiminin bir arada buluştuğu, yeniden birlik için yoğun çabalar sarf edildiği anlara hep birlikte şahitlik ettik.
Hakkıdır; yönetimden malzemecisine dek kulübün küçük büyük demeden tüm paydaşları da öylesine bu sezonu sahiplendi ki, çeşitli fedakarlıklar da ortaya konuldu, konulmaya da devam ediliyor.
Bursaspor, uzun süreçten beridir durgun sulara yelken açamadı.
Bir takım etkenler sebebiyle kulüp, istikrarlı bir şekilde kaos iklimine çekilirken; bu durumların sahaya da tesir ettiğine şahitlik ettik.
Öyle ki; yakın geçmişteki seçimler ve yönetim, camianın bu noktada en büyük umudu oldu fakat ligin başlangıcından bu yana oluşan talihsizlikler, tabelanın durumu ciddi endişeler de oluşturdu.
Şu an gelinen noktada Bursaspor, yalnızca topladığı 5 puan ile küme düşme hattında yer alıyor.
FUTBOL CAMİASINDA SAYGI İLE ANILAN BİR İSİM
LİDERİN 11 PUAN GERESİNDE BULUNUYOR
Bir sonraki haftanın da BAY geçileceğini düşünecek olursak, şu an liderin 11 puan gerisindeki takım, daha yüksek puanlarda geriye düşebilir ki, bu durumun psikolojik etkileri de muhakkak takıma yansıyacaktır.
Bunu başta böyle ifade etmek belki aşırıya kaçabilir; fakat geçtiğimiz sezon bizlere her mücadelenin ilk veya son hafta fark etmeksizin büyük önem taşıdığını gösterdi...
Bursaspor bu noktada, dilediği oyunu henüz sahaya yansıtamazken nedenleri üzerinde durmakta fayda var.
İlk olarak takım kimyasının oluşmasının, ciddi bir süre alacağı aşikar...
Bunu pas trafiklerinde net bir şekilde görebiliyoruz; ortalama yüzde 80’leri gören pas isabetleri, özellikle top üçüncü bölgeye geldiğinde oldukça aşağılara düşüyor.
Kendi yarı alanından hazırlık paslarıyla çıkan takım, kaleye her yaklaştığı anda geçmiş dönemlerde de sıkça gördüğümüz bir telaş halini alıyor.
Orta saha bloğu ile hücum hattı arasındaki kopukluğun başlıca etkenlerinden biri de, oyunu çözme noktasında henüz ‘kreatif’ diye tabir ettiğimiz isimlerin kendilerini gösterememeleri...
Zira, oyunun üçüncü bölgesinde yaşanılan sorunlarda kapanan savunmaların, bireysel yetenek ile aşılacağı günümüz futbolunun bir gerçeği.
Üreten, altyapı açısından zengin ve nüfus popülasyonuyla sporun kenti unvanına erişebilen kentin gözbebeği kulüp, en alt kademeden üst kademeye sıçrayan süreçte belirli bir oyun ve sistem kültürüne ne yazıktır ki sahip değil.
Avrupa’da altyapısını geliştirerek büyüyen kulüplerin pek çoğu, alt kademelerden başlayan süreçte belli bir oyun sistemi, planı ve hazırlığı içerisinde A Takım’a doğru ilerlerken, bu durum topa ilk değen oyuncu ile en deneyimli oyuncunun, oyun kültürü noktasındaki makası daraltıyor.
Yıllarca, her yaş grubunda aynı oyun şablonu ve kültürünü alarak yetişen isimler, A Takım’a yükseldiklerinde yabancılık çekmezken; var olan güçlü yapıya da kolayca adapte olabiliyor.
Bizlerde ise maalesef bu durumda, istikrarsızlığın da getirdiği bir eksiklik söz konusu.
En üst katmanda yaşanan teknik adam değişiklikler, kısa vadeli planlar, stratejiler, uzun vadedeki oluşumu derinden sarsıyor.
Pamuk ipliğine bağlı bir düzen söz konusu.
BU DURUM ALT VE ÜST YAPIYI ÇOK ETKİLİYOR
Her yeni gelen teknik adam, kendi oyun mantalitesini sahaya yansıtmak isterken, beraberinde yeni isimlerle geliyor.
Bursaspor Kulübü’nün yönetiminde bayrak değişiminin ardından 56 gün geride kaldı…
Atılan adımlar, ortaya konan duruş ve bununla birlikte çözüm odaklı davranışlar, camianın umutlarını yeniden yeşertti.
Tam da camianın ihtiyacı olduğu üzere…
BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI
Genelde ülkemizde başarılar, geçmiş tezahürler ile kıyaslanır ve o kıyasın bir sonucu olarak ölçütleri belirlenir.
Mücadelesi ışık tuttu
ING Basketbol Süper Ligi’nde Frutti Extra Bursaspor, büyük heyecana sahne olan mücadelede deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Icrypex’e uzatmalarda 86-80 kaybetti.
Temsilcimiz, bu mücadelenin ardından 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile birlikte play-off’u zorlayan bir konumda yer alıyor.
Muhakkak ki sonuçtan bağımsız olarak öncelik mücadeleye dikkati çekmek olacaktır.
Takım özellikle iç saha maçlarında ortaya koyduğu direnç ve azim ile birlikte, mücadele düzeyini daha önceki haftalara nispeten artırmış durumda.
Daha keskin hücumlar, organizasyonla dayalı bir basketbol görüyoruz parkede...
Bununla beraber birkaç oyuncuya dayalı hücum/savunma potansiyeli de, çeşitlenmiş durumda.
Bu durumun en bariz örneği skora verilen katkılar olduğu gibi, savunmada oldukça disiplinli bir görüntünün sunulması.
KAYBETSE DE ARZU VE İSTEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
İstanbul’daki mücadele her ne kadar kaybedilse de, takımın dış sahada da gerektiğinde arzu ve isteğini ortaya koyabileceğini gösterdi.
Zira şu ana dek geçen süreçte dış sahalardaki 11 lig maçının 8’inin kaybedildiğini görüyoruz ve bunların büyük bir kısmı da oyun üstünlüğünün tamamen rakibe geçtiği müsabakalardı.
İstanbul deplasmanı öncesi Yalova’daki galibiyet, bu noktada nefes aldırırken son maçta da siyah beyazlı ekibe karşı gösterilen direnç, ligin sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaştığımız şu anlarda değerli.
Bursaspor, bir kimlik takımı haline geliyor.
Yetenekli oyunculara sahip ekip, takım ruhunu oluşturarak, özellikle iç sahada durdurulması oldukça zor bir güç konumunda.
Deplasmanlarda da sonuca her ne kadar yansımasa da disiplinli bir anlayış, takımı hedeflediği play-off noktasına taşıyabilir.
KARŞILAŞMADA BELİRLEYİCİ ETKEN TECRÜBE OLDU
Maça dönecek olursak; her iki ekibin de, maç boyunca savunmada ve hücumda oldukça dengeli geçen süreçleri oldu.
Başa baş mücadele, bu sebeple son topa kadar ilerledi.
Derek Needham’ın son zamanlarda yükselişi, İstanbul’da da devam etti ki bu mücadeleyi de 22 sayı ile takımın en skoreri olarak tamamladı.
Allerik Freeman’ın gidişinin ardından bayrağı Needham devralmış görünüyor.
Bunun yanı sıra; son haftaların formda diğer bir ismi Andrew Andrews 12 sayı ile nispeten tutuk kaldığı karşılaşmada Onuralp Bitim ve Kevarrius Hayes’in benzer rakamlarda katkıları yeterli olmadı.
Mücadelenin top kayıpları, top çalmaları, ribaund ve asist rakamları bazında iki ekibin de birbirine yakın grafikler sunduğunu düşünürsek, belirleyici etken tecrübe oldu.
Maç sonunu daha iyi oynayan ev sahibi sonuca gitti.
MAÇIN SONUNDAKİ YORGUNLUK BELİRTİSİ!
Dördüncü periyotta 24 sayı bulan temsilcimizin, uzatma anlarında ise yalnızca 5 sayıda kalması, bu noktadaki yorgunluğun, motivasyon kaybının ve maç sonlarını iyi oynayamamasının bir göstergesi.
Bu durum yalnızca Frutti Extra Bursaspor özelinde değil, bu sezon genel olarak lig fark etmeksizin Bursa takımlarının genel sıkıntısı.
Deneyim diyoruz ancak bu anları iyi oynayabilmenin de teknik heyetten, oyuncularına, tribünlerinden mental duruma dek pek çok etkeni de bulunuyor.
Avrupa’da da geçirdiği vakitler itibarıyla takım bu noktada git gide mutlaka aşama kaydedecektir...
LİGDE BURSA DERBİSİ OYNANACAK
Şimdi ise gözler derbide...
Bu hafta sonu TOFAŞ’ın ev sahipliğinde Bursa derbisinin atmosferi yaşanacak.
Erkenden bu maçın atmosferine de girecek olursak; zorlu ve mücadele düzeyi oldukça sert bir müsabaka bizleri bekliyor.
Her iki takım da son haftalarda aldıkları sonuçlar ile birlikte kendilerine olan güvenlerini artırdılar, bununla beraber formda isimleri de yer alıyor.
Parke üzerinde kaliteli bir mücadele göreceğimiz aşikar...
Ligin ilk yarısında Frutti Extra Bursaspor’un ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi yeşil beyazlı ekip, 87-75’lik skor ile kazanmıştı.
TOFAŞ, bir nevi rövanş için de parkede olacak.
Her iki ekibin de teknik heyet ve oyuncuları, gösterdikleri kalite ile Bursa basketbolunun yükselmesinde önemli bir misyon üstleniyor.
Tansiyon elbette yükselecektir fakat centilmen çerçevesinde güzel, keyifli bir maç olması da en büyük dileğimiz.