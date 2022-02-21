Mücadelesi ışık tuttu

BURSASPOR, kritik bir eşiği geride bıraktı...

Camiaya nefes aldıran galibiyet geçtiğimiz hafta sonu gelirken; aynı zamanda kenetlenmenin de ilk adımlarını gördük.

Pek çok eksiğe rağmen ortaya konan mücadele ve inanç, bu kez tabelaya da yansıdı.

Tüm atmosferin, transfer engelinin kaldırılması ile birlikte daha olumlu bir havaya dönüşeceğini de düşünürsek, yeni dönemde Bursaspor’u kritik bir direniş bekliyor olacak.

Bunun içinse en önemli nokta; temkini elden bırakmamak.

GELECEĞE DÖNÜK BİR KADRO KURULMALI

Daha önce de takım, oyunsal bazda iyi izlenimler vermesine rağmen sonuca gidememiş yahut sükseli bir galibiyet sonrasında bir anda ‘şampiyonluk’ havasına girmişti.

