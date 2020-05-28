Mücadele, özveri, zafer

Basketbol bizlere çeşitli hikayeler sunuyor; bütçelerin konuşturan ekiplerin başarısının klasikleştiği bu arenada, bazı kulüpler de gösterdikleri mücadeleler ile takdir kazanıyor, özverisiyle başarının tanımını yeniden anlamlandırıyor.
Bizlere bu hikayeyi gösteren kulüplerden birisi de Frutti Extra Bursaspor. 2014 yılında tohumları atılan ve henüz 5 yıllık süreçte ING Basketbol Süper Ligi’ne dek yükselen takım, önümüzdeki sezon Avrupa’da da mücadele hakkı için en güçlü adaylardan.
Bu başarı, birkaç paragrafa, yahut bir sayfaya sığdırılamayacak ölçüde pek çok değer ve hikaye içeriyor.
Umuyoruz ki bu yükseliş; bir gün ölümsüzleştirilerek bir belgesele de konu olacaktır.
BASKETBOL ŞUBESİ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURDU
Peki, Frutti Extra Bursaspor yeni arenadaki ilk yılında neler gerçekleştirdi?
Öncelikle, sezon başlangıcında yapılan sponsorluk görüşmesiyle birlikte bu arenada söz sahibinin mesajları verildi.
Şubenin A.Ş. oluşu, maddi açıdan en doğru hamle niteliği taşırken, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duran bir takımın da yolunu açtı.
SEZON BAŞINDA BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞANDI
Futbol takımının etkileri de göz önünde bulundurulduğunda, gerçekten sert bir yaz döneminin akabinde ING Basketbol Süper Ligi’ne başlangıcını yaptı takım.
O dönemi anlatırken Genel Menajer Nedim Yücel, ‘Bir ara hedefimiz takımı artık sahaya çıkarmaktı’ diyor. Siz düşünün yaşanan zorlukları…
Her yıl üzerine koyan ve çıtayı daha da yükselten, bunu da yarıştığı pek çok ekibe nazaran daha düşük bütçe ile, daha fazla özverisini ortaya koyarak gerçekleştiren bir basketbol şubesi, en çok arzuladığı ligde…
GELİNEN NOKTADA ALNI AK BİR SEZON GEÇİRDİ
Ancak bu arenada da tutunabilmek için daha fazla güce, daha fazla özveriye ihtiyaç var.
Bugün gelinen noktada Frutti Extra Bursaspor; gerek Uludağ İçecek ailesinin başı çektiği maddi sponsorluk destekleriyle, gerek başkanından personeline ve oyuncularına da dek uzanan takımın sahiplenilmesiyle ayrıca taraftarın da verdiği coşku ve güven ile birlikte alnı ak bir sezon geçirdi.
YABANCI OYUNCULARIN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI
Elbette bu başarıda takım mühendisliği çok önemli bir rol oynadı.
Nedim Yücel, Serkan Erdoğan ve Tutku Açık’ın işbirliği, takımdaki kalite düzeyini de artırdı.
Christopher James Jones Jr. ile Perry Jones, ne denli doğru bir tercih olduklarını rakamlarla destekledi;
Chris, maç başı ortalama 35 dakikaya varan süre alırken, sayı ortalaması da 15 civarındaydı. Perry de, neden bir dönem Kevin Durant ile kıyaslandığını gösterir nitelikte, Chris ile benzer rakamlarda performans gösterdi.
Gabriel Olaseni ise takımın savunma yükünün ağırlığını sırtlarken; daha sonradan kadroya dahil olan Gerald Robinson ve Gian Clavell’in de maç başı toplam skora katkısı ortalama 30 sayıydı.
Sezon başında kadroya dahil edilen ve gösterdiği performansla birlikte Çin’in yolunu tutan Allerik Freeman da, bu ligin kalitesine uygun bir oyuncu olduğunu kısa sürede perçinledi.
İDARİ VE TEKNİK EKİP TAKDİRİ HAK EDİYOR
Baktığınızda; ligimizin sertliği ve Avrupa’nın en doğusunda olmaktan da kaynaklı olarak pek çok noktada farklı bir basketbol oyun yapısına sahip oluşumuz, yabancı oyuncu transferlerinden alınabilecek verime de doğrudan etki ediyor.
Haliyle, böyle bir riske karşın bu denli doğru yatırımlar ve tercihler, başarının da en büyük etkenlerinden biri haline dönüşüyor.
O sebepten kadroda yer alan oyuncuların performansları kadar takdir edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de bu oluşumu gerçekleştiren idari ve teknik ekip.
IRMAKTAN OKYANUSA YÜZEREK GEÇTİ
Irmaktan okyanusa geçerek yüzmeye başlayan kulübün bu dönüşümü, aynı zamanda umut da vaat ediyor.
Doğru bir planlama ve bütçe konusundaki hassasiyet ile birlikte, önümüzdeki yıllarda da Frutti Extra Bursaspor’un adından söz ettireceği aşikar bir durum.
Bu kadar güzel şeylerin dışında, beklenmeyen performanslar da gördük elbet.
Ancak, daha ilk yıldan ligde yer alınan konumu ve Avrupa ihtimalinin kuvvetlenmesini de kimse tahmin edemezdi sanırım.
O yüzden, sezon sonunda artılar, eksilerin bir hayli üzerinde bulunuyor.
GELECEK İÇİN VERİLEN İMAJ LİGDE VE AVRUPA’DA BAŞARI
Takımın bu noktaya gelmesinde büyük özveriye sahip Başkan Sezer Sezgin de, ayrı bir takdiri hak ediyor.
Baktığımızda kentin de kendisine her fırsatta gösterdiği saygı, ne denli işlerin doğru ortaya konduğunu da yansıtıyor.
Önümüzdeki yıllarda Frutti Extra Bursaspor’un neler yapabileceğini öngörmek zor olabilir ancak, şu ana kadar yansıtılan imaj, bu takımın yalnızca ligde değil Avrupa’da da güzel işler yapabileceği yönünde.
Mücadele, özveri, zafer
Basketbol bizlere çeşitli hikayeler sunuyor; bütçelerin konuşturan ekiplerin başarısının klasikleştiği bu arenada, bazı kulüpler de gösterdikleri mücadeleler ile takdir kazanıyor, özverisiyle başarının tanımını yeniden anlamlandırıyor.
Bizlere bu hikayeyi gösteren kulüplerden birisi de Frutti Extra Bursaspor. 2014 yılında tohumları atılan ve henüz 5 yıllık süreçte ING Basketbol Süper Ligi’ne dek yükselen takım, önümüzdeki sezon Avrupa’da da mücadele hakkı için en güçlü adaylardan.
Bu başarı, birkaç paragrafa, yahut bir sayfaya sığdırılamayacak ölçüde pek çok değer ve hikaye içeriyor.
Umuyoruz ki bu yükseliş; bir gün ölümsüzleştirilerek bir belgesele de konu olacaktır.
BASKETBOL ŞUBESİ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURDU
Peki, Frutti Extra Bursaspor yeni arenadaki ilk yılında neler gerçekleştirdi?
Öncelikle, sezon başlangıcında yapılan sponsorluk görüşmesiyle birlikte bu arenada söz sahibinin mesajları verildi.
Şubenin A.Ş. oluşu, maddi açıdan en doğru hamle niteliği taşırken, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duran bir takımın da yolunu açtı.
SEZON BAŞINDA BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞANDI
Futbol takımının etkileri de göz önünde bulundurulduğunda, gerçekten sert bir yaz döneminin akabinde ING Basketbol Süper Ligi’ne başlangıcını yaptı takım.
O dönemi anlatırken Genel Menajer Nedim Yücel, ‘Bir ara hedefimiz takımı artık sahaya çıkarmaktı’ diyor. Siz düşünün yaşanan zorlukları…
Her yıl üzerine koyan ve çıtayı daha da yükselten, bunu da yarıştığı pek çok ekibe nazaran daha düşük bütçe ile, daha fazla özverisini ortaya koyarak gerçekleştiren bir basketbol şubesi, en çok arzuladığı ligde…
GELİNEN NOKTADA ALNI AK BİR SEZON GEÇİRDİ
Ancak bu arenada da tutunabilmek için daha fazla güce, daha fazla özveriye ihtiyaç var.
Bugün gelinen noktada Frutti Extra Bursaspor; gerek Uludağ İçecek ailesinin başı çektiği maddi sponsorluk destekleriyle, gerek başkanından personeline ve oyuncularına da dek uzanan takımın sahiplenilmesiyle ayrıca taraftarın da verdiği coşku ve güven ile birlikte alnı ak bir sezon geçirdi.
YABANCI OYUNCULARIN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI
Elbette bu başarıda takım mühendisliği çok önemli bir rol oynadı.
Nedim Yücel, Serkan Erdoğan ve Tutku Açık’ın işbirliği, takımdaki kalite düzeyini de artırdı.
Christopher James Jones Jr. ile Perry Jones, ne denli doğru bir tercih olduklarını rakamlarla destekledi;
Chris, maç başı ortalama 35 dakikaya varan süre alırken, sayı ortalaması da 15 civarındaydı. Perry de, neden bir dönem Kevin Durant ile kıyaslandığını gösterir nitelikte, Chris ile benzer rakamlarda performans gösterdi.
Gabriel Olaseni ise takımın savunma yükünün ağırlığını sırtlarken; daha sonradan kadroya dahil olan Gerald Robinson ve Gian Clavell’in de maç başı toplam skora katkısı ortalama 30 sayıydı.
Sezon başında kadroya dahil edilen ve gösterdiği performansla birlikte Çin’in yolunu tutan Allerik Freeman da, bu ligin kalitesine uygun bir oyuncu olduğunu kısa sürede perçinledi.
İDARİ VE TEKNİK EKİP TAKDİRİ HAK EDİYOR
Baktığınızda; ligimizin sertliği ve Avrupa’nın en doğusunda olmaktan da kaynaklı olarak pek çok noktada farklı bir basketbol oyun yapısına sahip oluşumuz, yabancı oyuncu transferlerinden alınabilecek verime de doğrudan etki ediyor.
Haliyle, böyle bir riske karşın bu denli doğru yatırımlar ve tercihler, başarının da en büyük etkenlerinden biri haline dönüşüyor.
O sebepten kadroda yer alan oyuncuların performansları kadar takdir edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de bu oluşumu gerçekleştiren idari ve teknik ekip.
IRMAKTAN OKYANUSA YÜZEREK GEÇTİ
Irmaktan okyanusa geçerek yüzmeye başlayan kulübün bu dönüşümü, aynı zamanda umut da vaat ediyor.
Doğru bir planlama ve bütçe konusundaki hassasiyet ile birlikte, önümüzdeki yıllarda da Frutti Extra Bursaspor’un adından söz ettireceği aşikar bir durum.
Bu kadar güzel şeylerin dışında, beklenmeyen performanslar da gördük elbet.
Ancak, daha ilk yıldan ligde yer alınan konumu ve Avrupa ihtimalinin kuvvetlenmesini de kimse tahmin edemezdi sanırım.
O yüzden, sezon sonunda artılar, eksilerin bir hayli üzerinde bulunuyor.
GELECEK İÇİN VERİLEN İMAJ LİGDE VE AVRUPA’DA BAŞARI
Takımın bu noktaya gelmesinde büyük özveriye sahip Başkan Sezer Sezgin de, ayrı bir takdiri hak ediyor.
Baktığımızda kentin de kendisine her fırsatta gösterdiği saygı, ne denli işlerin doğru ortaya konduğunu da yansıtıyor.
Önümüzdeki yıllarda Frutti Extra Bursaspor’un neler yapabileceğini öngörmek zor olabilir ancak, şu ana kadar yansıtılan imaj, bu takımın yalnızca ligde değil Avrupa’da da güzel işler yapabileceği yönünde.