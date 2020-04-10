Krizde fırsat Süper Lig

Sağlık düzeyinde oldukça yıkıcı tahribatlar bırakan koronavirüs salgını, artçı şiddetlerini ise küresel ekonomi alanında gösteriyor.
Yurt genelinde olduğu gibi, dünyanın pek çok ülkesinde görülen salgın şimdiden futbol ekonomisine de ciddi zararlar vermiş durumda...
Geride bıraktığımız süreçte, salgından kaynaklı durağanlaşan futbol endüstrisinin güçlü temsilcilerinden 5 büyük lig olan; Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de zararlar yaklaşık 4 milyar Euro’ya kadar uzandı.
GELİRLER DURDU, GİDERLER SÜRÜYOR
KÜRESEL düzeydeki organizasyonların tamamı ertelenir ya da bazı ligler tescil edilirken, bu durum şüphesiz kulüpleri çok yakından etkilemeye devam ediyor.
Zira, kulüplerin yaşadığı en büyük sıkıntıyı gelirlerin durması, ancak giderlerin devam etmesi oluşturuyor.
Hal böyleyken, yaşanan süreç bir takım tedbirlere de işaret ediyor.
OLİMPİK LYON, MAAŞ ÖDEYEMEYECEK
İTALYA’da Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, krizin herkes için geçerli olduğunu belirterek maaşları düşürmeyi gündeme aldıklarını duyurdu; Futbolcular Derneği Başkanı Damiano Tommasi de futbolcuların bu süreçte fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.
Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon ise futbolcularına maaş ödemeyeceğini açıklarken, çalışanların bir bölümü de ücretsiz izne çıkarıldı. Ligin bir başka ekibi Amiens de, oyuncuların maaşlarında yüzde 16’lık kesintiye gitti.
KABUL ETMEYEN 9 OYUNCUYU GÖNDERDİLER
İNGİLTERE Futbol Ligi yönetimi, Premier Lig haricindeki liglerde yer alan kulüplere 50 milyon sterlinlik yardımı duyurdu.
Sion Kulübü, maaşlarındaki indirim taleplerini kabul etmeyen 9 oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Futbol ekonomisinin güçlü kulüplerinden Juventus salgın nedeniyle yüzde 50 değer kaybetti; Barcelona’nın oyuncuların maaşlarında indirim talep edeceği haberleri İspanyol basınında yer aldı.
ALMANYA’DA DA BENZER DURUMLAR
BORUSSIA Mönchengladbach’ta futbolcular da, inisiyatifleri doğrultusunda gelirlerinin bir kısmından feragat ettiklerini açıkladı.
Benzer örnekleri çoğaltabiliriz zira, sürecin devamı her geçen gün futbol ekonomisine daha büyük bir darbe indiriyor.
Türk futbolunda ise bu duruma yönelik bir takım adımlar atılıyor.
KULÜPLERİ CİDDİ MALİ BİR KRİZ BEKLİYOR
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı son açıklama ile her kulübün ücret konusunda kendi çözümünü üreteceğini belirtti.
Milli Finansal Fair Play sistemi ve kriterlerini zamanlama ve şartlar açısından yeniden değerlendireceklerini ifade ederek, kulüplerin bankalarla yapacakları değerlendirmelere karışmayacaklarına işaret etti.
Bu noktada özellikle Türk futbolu mercek altına alındığında; sportif başarının gelmemesi nedeniyle buradan elde edilecek/rahatlatacak bir gelirin bulunmaması, yayın, iddaa ve maç günü gelirlerinin olmamasıyla birlikte kulüpleri ciddi bir mali kriz bekliyor.
FEDERASYONUN HAMLESİ MERAK EDİLİYOR
FENERBAHÇE ve Galatasaray cephesinden gelen haberler bazı oyuncuların maaş indirimine gitmeyi kabul ettiğini gösterirken, kuşkusuz bu durum profesyonel liglerdeki pek çok kulüpte de görülecek.
Peki bu noktada federasyonun hamlesi merak konusu.
Görünüşe göre, federasyon tarafından kulüplerin salgın dönemindeki mali çözümlerine karışılmayacak ancak bununla birlikte İngiltere’de olduğu gibi yardımlar da yapılmayacak gibi...
Akla bu vakitte rezerv para geliyor.
REZERV PARA, BİR SİGORTA GÖREVİ YAPABİLİR
DÜNYA ekonomisi zaman zaman pek çok dalgalanmalarla karşılaşırken, bu durumun futbola da yansıdığını düşünürsek en baştan tedbir alınsa, kulüplerin bu tarz krizlerle daha kolay başa çıkabileceğini ön görmek pek de zor değil.
Bu sebeple kulüpler için yedek, rezerv paranın bulundurulması gerekiyor.
Bakınız; Wimbledon Tenis Turnuvası da bu yıl salgın nedeniyle iptal edilen organizasyonlardan...
Yetkililerin 17 yıl boyunca, yılda 2 milyon dolar ‘pandemi sigortası’ öderken, turnuvanın bu sene iptal edilmesiyle birlikte sigortadan 141 milyon dolar alacak.
Bu belki federasyonun hamlesine spesifik bir örnek oluşturabilir ancak, rezerv para düşüncesi de benzer şekilde ‘sigorta’ görevi görebilir.
TEK KURTULUŞ SÜPER LİG
DÜNYA ve ülke futbolundaki gelişmelerin ardından Bursaspor’a bir bakalım.
Yönetim, maaş indirimi noktasında bir takım hamleler ve görüşmeler yapmayı planlıyor.
Çeşitli gelirlerden mahrum kalmaları ve giderlerin de devam etmesi nedeniyle, zaten mali kriz içerisindeki kulüp, bu krizi daha fazla hissediyor.
Daha önce yapılan reformlar ve kurtuluş reçetelerinin planlarını da, salgın bozmuş durumda.
Bu noktada ‘kurtarıcı’ olarak görülen tek şey ise Süper Lig.
447 MİLYONLUK BORCUN KADERİ 6 MAÇTAN GEÇECEK
GEÇTİĞİMİZ sezon TFF 1’inci Lig’i zirvede bitirerek Süper Lig’e yükselen Abalı Denizlispor, ‘ayakbastı’ parası, yayın gelirleri ve sıralama primleriyle birlikte 100 milyon lirayı aşan bir miktarı kasasına koydu.
Buna sponsorluk ve maç günü gelirlerini de eklediğimizde bu rakam daha da yükseldi.
Bursaspor’un borcu ise son mali kongrede 447 milyon lira olarak açıklandı.
Haliyle Süper Lig’e yükselmenin önemi Bursaspor adına çok daha bir önem kazandı.
Haziran ayı başından itibaren devam etmesi planlanan ligin geri kalanındaki 6 maç, şehrin bir bakıma kaderini belirleyecek.
Artık, ‘kurtuluş’ için camia olarak sıkı sıkıya sarılmaktan, birlikte mücadele ederek bu hedefe ulaşmaktan başka bir seçenek yok gibi görünüyor.
Krizde fırsat Süper Lig
Sağlık düzeyinde oldukça yıkıcı tahribatlar bırakan koronavirüs salgını, artçı şiddetlerini ise küresel ekonomi alanında gösteriyor.
Yurt genelinde olduğu gibi, dünyanın pek çok ülkesinde görülen salgın şimdiden futbol ekonomisine de ciddi zararlar vermiş durumda...
Geride bıraktığımız süreçte, salgından kaynaklı durağanlaşan futbol endüstrisinin güçlü temsilcilerinden 5 büyük lig olan; Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de zararlar yaklaşık 4 milyar Euro’ya kadar uzandı.
GELİRLER DURDU, GİDERLER SÜRÜYOR
KÜRESEL düzeydeki organizasyonların tamamı ertelenir ya da bazı ligler tescil edilirken, bu durum şüphesiz kulüpleri çok yakından etkilemeye devam ediyor.
Zira, kulüplerin yaşadığı en büyük sıkıntıyı gelirlerin durması, ancak giderlerin devam etmesi oluşturuyor.
Hal böyleyken, yaşanan süreç bir takım tedbirlere de işaret ediyor.
OLİMPİK LYON, MAAŞ ÖDEYEMEYECEK
İTALYA’da Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, krizin herkes için geçerli olduğunu belirterek maaşları düşürmeyi gündeme aldıklarını duyurdu; Futbolcular Derneği Başkanı Damiano Tommasi de futbolcuların bu süreçte fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.
Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon ise futbolcularına maaş ödemeyeceğini açıklarken, çalışanların bir bölümü de ücretsiz izne çıkarıldı. Ligin bir başka ekibi Amiens de, oyuncuların maaşlarında yüzde 16’lık kesintiye gitti.
KABUL ETMEYEN 9 OYUNCUYU GÖNDERDİLER
İNGİLTERE Futbol Ligi yönetimi, Premier Lig haricindeki liglerde yer alan kulüplere 50 milyon sterlinlik yardımı duyurdu.
Sion Kulübü, maaşlarındaki indirim taleplerini kabul etmeyen 9 oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Futbol ekonomisinin güçlü kulüplerinden Juventus salgın nedeniyle yüzde 50 değer kaybetti; Barcelona’nın oyuncuların maaşlarında indirim talep edeceği haberleri İspanyol basınında yer aldı.
ALMANYA’DA DA BENZER DURUMLAR
BORUSSIA Mönchengladbach’ta futbolcular da, inisiyatifleri doğrultusunda gelirlerinin bir kısmından feragat ettiklerini açıkladı.
Benzer örnekleri çoğaltabiliriz zira, sürecin devamı her geçen gün futbol ekonomisine daha büyük bir darbe indiriyor.
Türk futbolunda ise bu duruma yönelik bir takım adımlar atılıyor.
KULÜPLERİ CİDDİ MALİ BİR KRİZ BEKLİYOR
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı son açıklama ile her kulübün ücret konusunda kendi çözümünü üreteceğini belirtti.
Milli Finansal Fair Play sistemi ve kriterlerini zamanlama ve şartlar açısından yeniden değerlendireceklerini ifade ederek, kulüplerin bankalarla yapacakları değerlendirmelere karışmayacaklarına işaret etti.
Bu noktada özellikle Türk futbolu mercek altına alındığında; sportif başarının gelmemesi nedeniyle buradan elde edilecek/rahatlatacak bir gelirin bulunmaması, yayın, iddaa ve maç günü gelirlerinin olmamasıyla birlikte kulüpleri ciddi bir mali kriz bekliyor.
FEDERASYONUN HAMLESİ MERAK EDİLİYOR
FENERBAHÇE ve Galatasaray cephesinden gelen haberler bazı oyuncuların maaş indirimine gitmeyi kabul ettiğini gösterirken, kuşkusuz bu durum profesyonel liglerdeki pek çok kulüpte de görülecek.
Peki bu noktada federasyonun hamlesi merak konusu.
Görünüşe göre, federasyon tarafından kulüplerin salgın dönemindeki mali çözümlerine karışılmayacak ancak bununla birlikte İngiltere’de olduğu gibi yardımlar da yapılmayacak gibi...
Akla bu vakitte rezerv para geliyor.
REZERV PARA, BİR SİGORTA GÖREVİ YAPABİLİR
DÜNYA ekonomisi zaman zaman pek çok dalgalanmalarla karşılaşırken, bu durumun futbola da yansıdığını düşünürsek en baştan tedbir alınsa, kulüplerin bu tarz krizlerle daha kolay başa çıkabileceğini ön görmek pek de zor değil.
Bu sebeple kulüpler için yedek, rezerv paranın bulundurulması gerekiyor.
Bakınız; Wimbledon Tenis Turnuvası da bu yıl salgın nedeniyle iptal edilen organizasyonlardan...
Yetkililerin 17 yıl boyunca, yılda 2 milyon dolar ‘pandemi sigortası’ öderken, turnuvanın bu sene iptal edilmesiyle birlikte sigortadan 141 milyon dolar alacak.
Bu belki federasyonun hamlesine spesifik bir örnek oluşturabilir ancak, rezerv para düşüncesi de benzer şekilde ‘sigorta’ görevi görebilir.
TEK KURTULUŞ SÜPER LİG
DÜNYA ve ülke futbolundaki gelişmelerin ardından Bursaspor’a bir bakalım.
Yönetim, maaş indirimi noktasında bir takım hamleler ve görüşmeler yapmayı planlıyor.
Çeşitli gelirlerden mahrum kalmaları ve giderlerin de devam etmesi nedeniyle, zaten mali kriz içerisindeki kulüp, bu krizi daha fazla hissediyor.
Daha önce yapılan reformlar ve kurtuluş reçetelerinin planlarını da, salgın bozmuş durumda.
Bu noktada ‘kurtarıcı’ olarak görülen tek şey ise Süper Lig.
447 MİLYONLUK BORCUN KADERİ 6 MAÇTAN GEÇECEK
GEÇTİĞİMİZ sezon TFF 1’inci Lig’i zirvede bitirerek Süper Lig’e yükselen Abalı Denizlispor, ‘ayakbastı’ parası, yayın gelirleri ve sıralama primleriyle birlikte 100 milyon lirayı aşan bir miktarı kasasına koydu.
Buna sponsorluk ve maç günü gelirlerini de eklediğimizde bu rakam daha da yükseldi.
Bursaspor’un borcu ise son mali kongrede 447 milyon lira olarak açıklandı.
Haliyle Süper Lig’e yükselmenin önemi Bursaspor adına çok daha bir önem kazandı.
Haziran ayı başından itibaren devam etmesi planlanan ligin geri kalanındaki 6 maç, şehrin bir bakıma kaderini belirleyecek.
Artık, ‘kurtuluş’ için camia olarak sıkı sıkıya sarılmaktan, birlikte mücadele ederek bu hedefe ulaşmaktan başka bir seçenek yok gibi görünüyor.