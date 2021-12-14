Kaybedecek bir an yok

LİG sürprizlere gebe, önümüzdeki süreçlerde daha da çok sürprizleri görecek gibiyiz.

Dolayısıyla kısa bir süreliğine dahi form yakalayan ekipler, kendilerini yarışın içerisinde bulabiliyor.

Bursaspor adına da, Manisa FK mücadelesi öncesinde umut iklimi hakim.

Denizli deplasmanında göze hoş gelen futbolun, takım kimliğinin ortaya konuşunun, rakiplerin aldığı sonuçların etkisiyle, yeni bir sayfa aralanacak gibi görünüyor.

Aslında futbolun matematiği de, doğru oyunun ne olduğunu bizlere gösteriyor.

TEKNİK HEYET KARAR VERMELİ...

Bursaspor; kadro kalitesi itibarıyla ligin en değerli takımı olsa da, coşkulu ve dinamizmi yüksek bir oyun yapısına sahip değil, özellikle de topa sahip olduğu dönemlerde de boşluk bulmakta zorlandığında bireysel yeteneklerinden de faydalanamıyor.

Haliyle kendi yarı alanındaki paslaşmalar, orta alan ile hücum hattı ile arasında yaşanan kopukluk da savunmada hazırlıksızlık yakalandığı anlarda kalesindeki pozisyonları doğuruyor.

