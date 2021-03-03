İsyankar Timsah

Saha içerisinde yapılan bir takım değişiklikler, kısıtlı olan kadro bünyesinde henüz neticeler sunamazken; saha dışında da yönetimsel açıdan ciddi sorunlar baş gösteriyor.
Bir ordunun her daim ‘lider’ karakteriyle komutanı, hem karizmasıyla hem de oluşturduğu etki ile birlikte, o ordunun başarılı olmasında kilit faktöre sahiptir.
Şayet; ‘lider’, sahip olduğunu vasfını yerine getirebildiği takdirde, hem O’nun yolundan ilerleyenler, hem de kendisi, çığır açabilecek hale gelebilir ki tarihsel düzeyde bunun pek çok örneği de bulunmaktadır.
Futbol ikliminde de benzer durum söz konusu…
*
Bugün elde edilen çeşitli başarılara baktığımızda; saha içi ve saha dışında etkin isimlerin başarıda önemli roller oynadığını, ‘kaos’tan düzene geçiş evresinde sorumluluğu alarak, geminin kaptanı edasını görürüz.
Bugünün Bursaspor’una baktığımızda ise, hem saha içi, hem de saha dışında güce sahip bir ‘lider’in bulunmadığına rastlıyoruz.
Yakın geçmişe baktığımızda; Pep Guardiola’nın Barcelona’sı, ‘tiki-taka’ diye adlandırılan futbol ile özdeşleştirilirken, daha fazla topa sahip olma da ön plana çıkıyordu.
Daha sonrasında Guardiola, her ne kadar ‘tiki-taka’dan nefret ettiğini, aslında tüm amacın oyunu rakip sahaya yıkarak, rakibi bunaltmak olduğunu söylese de, vakti zamanında pek çok ekip bu yol ile oyuna hükmetmek istedi.
TOPA SAHİP DEĞİLKEN KALEYİ ABLUKAYA ALDI
Gelelim bugünümüze...
Günümüzde artık, topa sahip olmak eskisi kadar sonuca direkt olarak etki etmediği gibi, Bursaspor özelinde de bu durumun yankılarını görebiliyoruz.
Oyun aslında belli bir ezber haline gelen formata değil, oyunculara göre şekilleniyor.
İkinci yarının ilk maçında Bursaspor, Adana Demirspor deplasmanında boy gösterdi.
Bunun esintilerine Giresun deplasmanında şahitlik ettik.
Bunca vaka ve sakatlığa karşın, sahaya çıkan gençlerin ortaya koyduğu yürek ve mücadele, Bursaspor kimliğinin, ağırlığını rakibine son derece hissettirdi.
Öyle ki; A’dan Z’ye maçın tüm parametrelerinde Bursaspor’un üstünlüğünü gözlemledik.
BAZI MAĞLUBİYETLER SİLKELENMEYİ GETİRİR
Mevcut şartlar altında, Süper Lig’e yükselmenin bu sezon kaçınılmaz olarak görüldüğü dönemde, neticede kaybedilen 3 puan her ne kadar bir yandan yaralasa da, bu mücadelenin sezonun kalan bölümlerinde yansıtıldığında, nice 3 puanları kazandıracağına inancımız tam.
Bilhassa; her ne kadar Giresunspor’un da vakalar ve sakatlıklardan yana canının sıkkın olduğunu belirtsek de, neticede 8 maçlık üst üste galibiyet serisi yakalayan ve ligin en formda takımına karşı mücadele verdiler.
Bazı mağlubiyetler ‘hayırlıdır’ esasen, silkelenmenin de yolunu açar.
TFF 1. Lig’de neredeyse her hafta, farklı bir ekip soyunma odasından ‘lider’ pozu veriyor.
Makas da takımlar arasında git gide daralırken, belki de sezon sonuna ilişkin en kritik süreçlerden birini geçireceğiz.
Bu kapsamda Bursaspor’un da fikstürü, zorlu ancak kağıt üzerinde potansiyel favori maçlarını da içerisinde barındırıyor.
Önümüzdeki Giresunspor ve Tuzlaspor maçları, bu noktada Timsah’ın kalan haftalarına ilişkin önemli bir belirleyici unsur olacak.
Aslında baktığımızda fotoğraf bizlere umut vadediyor.
Bu mücadelelerden çıkarılacak puanlar, hatta galibiyetler; Bursaspor’u sonraki haftalarında daha da rahatlatır bir duruma getirirken, aynı zamanda sonraki 6 maçın nispeten zorluk düzeyi daha düşük olması, bir anda takımı üst sıraların sahibi yapabilir.
Aksi halde ise telafi için hata payı git gide azalacak…
AYNI DİSİPLİNLE MÜCADELE EDİLMELİ
Kulübün şiddetle gelire ihtiyaç duyduğu bu dönemde, potansiyel en yüksek kazanımın sağlanacağı oyuncu, göz göre göre gitti.
*
Sözleşmenin imza tarihi, bizlere kulüp atmosferinden uzakta sakince bu işin bitirildiğini gösteriyor.
Akman cephesi; imza sonrasındaki 3 aylık süreci ya analiz edemedi, ya da fırsatlar, tepkilerden daha cazip geldi. Bilemiyoruz…
Öyle ya da böyle, takımın alnının teriyle ortaya koyduğu bir mücadele var.
Bu yönde tepkilerin odağındaki bir genç oyuncu ne denli kendini takıma verebilir, en ihtiyaç duyulan dönemde kadro dışı hangi tarafa ceza olur, kulübe destek için oyuncuların dahi serzenişte bulunduğu bugünlerde diğer oyuncuların bu sürece reaksiyonu nasıl olur…
Bunlar tamamen muamma ve ikilem oluşturuyor.
Bu bağlamda düşünecek olursak, futbol denildiğinde ilk olarak akla güzel oyun, aidiyeti yüksek taraftar, bir anda değişen hikayeler gelir değil mi?
Artık değil, futbol günümüzün endüstriyelleşme sürecinde çığır açar hale geldi.
Transferler kısa vadede popülasyonu ve marka değerini öylesine artırıyor ki, sportif başarısızlıkların dahi önüne geçebiliyor.
Bu endüstriyelleşme çağında geçmiş dönemlerde amatör ruhla oynanan futbolun aktörleri, şimdilerde devasa bir iş kolunda işleyen çarkın dişleri.
Nasıl ki, AR-GE’si yapılmış, hayatı daha kolay hale getiren ürünler talep görüyorsa, futbolcular için de aynı durum geçerli...
Yeter ki bir ışık görülsün.
GÜN IŞIĞI, BULUTLARIN ARDINDAN DEĞİL SAHADAN GELDİ
Bugünün Bursaspor’unda, gençler de kendilerine fırsat tanındığında neler başarabileceklerini gösterdi.
Bursaspor’a bir bakalım...
Gerek Süper Lig, gerekse TFF 1. Lig bazında her daim en fazla genç oyunculara süre veren ekiplerin başında geldi.
Ancak buradaki önemli nokta; şans verdiğiniz kadar, mevcut potansiyel yeteneklere ne denli uygun bir oyun ortamı yaratabildiğinizdir.
Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki, ‘deneyimli’ isimlere daha fazla güven aşılandı, daha fazla tolerans tanındı.
Performans gözetmeksizin, kağıt üzerindeki sergiledikleri her daim birinci öncelik oldu.
Nitekim, bu eski düzen de takımı, şu an bulunduğu seviyeye doğru düşüren en büyük etkenlerden birisiydi.
Bir kez daha vurgulamakta fayda var; bir genç oyuncunun kendini gösterebilmesi, verdiğiniz süre kadar oluşturduğunuz oyun yapısı ile de doğrudan ilişkilidir.
YAŞANAN ZORLUK BURSASPOR’A FIRSAT DOĞURDU
Bugüne kadar Bursaspor’un doğru ne yaptığı ne varsa, bundan çok daha uzak bir görüntüdeydi takım.
Öyle ki; henüz ilk dakikalardan itibaren panik havası, buna bağlı olarak gelen bireysel hatalar ve oyun organizasyonunun bir türlü sağlanamaması, Bursaspor’un havluyu erken atmasına neden oldu.
Aslında mücadelede temponun düşüklüğü ile birlikte, Antalya ekibinin son zamanlarda topu rakibe teslim ederek sergilediği çabuk oyun, Bursasporlu oyuncuları ne yazık ki uyuttu.
Rakamlara yansımasa da, oyunun genelinde Bursaspor daha fazla topa hükmeden taraf olarak görülürken, verim bazında ise Antalya ekibi, sonuç odaklı direkt oyunu ile tabelayı lehine kısa sürede çevirdi.
DOĞRU OYUNU OYNAYAN TAKIM TURU GEÇTİ
İşin aslı; bu ana dek, her karşılaşmada belli bir mücadele düzeyinin üzerine çıkan ve doğru bir oyun planı ile sahada olan takımın, elbette kötü oynadığı karşılaşmalar da olacaktır.
Ancak; protokolde, ağır misafirlerin bulunduğu ve genç oyuncuların da kendilerine ay yıldızlı formanın kapılarına açabileceği bir fırsat yakalanmışken, önceki maçlara nispeten gençlerin sönük kalmaları da ayrı bir eleştiri konusu.
49 sayılık bench katkısı var ki, bu sayının 27’sinin Munford’a ait olduğunun altını çizmek gerekiyor.
Sezon ortalaması 12 sayı olan ABD’li guard, gerçek bir lider gibi oyununu parkeye yansıtarak takımının galibiyete ulaşmasında en etkin rolü oynadı.
Kadji-Oğuz-Metin üçlüsü de, pota altı oyunlarındaki verimlerini üst seviyelere doğru çekerken, doğrusu sezona dair beklentilere cevap veren bir takım görüntüsü oluştu.
Özellikle de, yakaladıkları ivme ile dikkat çeken ve hücum potansiyeli oldukça yüksek Büyükçekmece, üçüncü periyotta 16 sayıda tutuldu ki, bu da maçın kontrolünü tamamen Bursa temsilcisi lehine çeviren ana etkenlerdi.
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Potanın Timsahları, takviyeler ile birlikte takım bütünlüğünü ortaya koyduğunda, önemli bir derece elde edebilecek potansiyelde bir ekip.
Gerek bunu oyuncuların yetenek ve deneyimlerinde, gerekse bazı mücadelelerde ortaya konan performanslarda görebiliyoruz.
Bursaspor, camia olarak önemli bir dönüm noktasını yaşıyor.
Mevcut lige doğru düşüş sürecini dikkate aldığımız önceki sezonlarda öne çıkan problemler vardı.
Ekonomik hamlelerin günü kurtarma düşüncesiyle gerçekleşmesi, kulübü mali açıdan ciddi bir erozyona doğru götürürken; sahada ise süre gelen istikrarsızlık, teknik heyetlerin değişikliği, genç oyuncuların potansiyellerine güvenilmemesi, Bursaspor’u arzuladığı Süper Lig’in dışında bıraktı.
Özellikle genç oyuncularına güvenilmemesinin önemle altını çizmek gerekiyor.
Zira; baktığımızda bu yıla yeni bir teknik heyet ile başlayan takım, sezonu bir başka teknik heyet ile noktalarken, bu birliktelik de uzun sürmedi.
Bu süreçlerde; performanslar kağıt üzerinde değerlendirilerek, Vakıfköy’den gelenlerin ayak seslerine kulak asılmadı.
Aslında mücadele öncesine baktığımızda her iki ekibin de, mental açıdan ciddi zorluklar yaşadığını gördük.
TOFAŞ Basketbol Takımı, mevcut COVID-19 vakalarıyla sıkıntılı bir dönemi atlatmaya çabalarken; Anadolu Efes de, yoğun maç fikstüründe Euroleague’deki üst üste kayıpları sonrası Bursa’ya geldi.
Pota altı oyunlarıyla Bursa temsilcisi, mücadeleye iyi bir başlangıç yaparken, hücumda üst üste hatalar yapan Anadolu Efes karşısında da skor avantajını elde etti.
Fakat, İstanbul temsilcisinden ikinci periyotta gelen 39 sayı, tüm hesapları alt üst ederken bu bölüm aynı zamanda maçın kırılma anı da oldu.
Sonraki dakikaları, her iki ekip de dengede götürürken, mücadelenin seyir zevkini yükseltecek ölçüde sertlik ve rekabet de, parke üzerine yansımadı.
NORMAL ŞARTLAR DIŞINDA BAŞA BAŞ BİR MAÇ OLURDU
Pandeminin, basketbolu ne denli büyük etkiler gösterdiğini daha önce de çokça kez ifade etmiştik; bu mücadele de, etkilerin bir göstergesi oldu.
Özellikle; birkaç seri galibiyetin, bir anda zirveye yaklaştırdığı süreçte özellikle oyun ritmini bularak bunu korumak önem arz ediyor.
Bursaspor da, geride kalan uzunca bir dönemde sürekli olarak oyun planı arayışındaydı.
Mevcut kadro içerisinde kimi zaman performansa dayalı rotasyona, kimi zamanda sakatlık ve cezalar kaynaklı değişimlere giden teknik heyet, birçok opsiyonu da maçlar içerisinde denedi.
Nitekim; galibiyetlerin geldiği son maçlara bakıldığında, yeşil beyazlı takımın aradığı kimliğini bulduğunu görüyoruz.
BURSASPOR GÜCÜNÜ DAHA EKONOMİK KULLANIYOR
İşte ‘akıllı oyun.’
ERTUĞURUL Sağlam’ın da işaret ettiği üzere, Bursaspor gücünü artık daha ekonomik kullanmasını bilen, performansını belirli periyodlara değil, 90 dakikaya yayan; topu hızlı ayağa dolaştırarak hızlı hücumlarda avantaj sağlayan ve savunma ile orta saha arasındaki boyu kısaltarak daha kompakt bir savunma gerçekleştiren takım kimliğini sergiledi.
Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ Basketbol Takımı’nda görülen vakalar nedeniyle, her iki temsilcimizin de Avrupa ve lig maçlarında erteleme kararları çıktı.
Umuyoruz ki, daha önce de benzer süreçlerden geçen temsilcilerimiz, bu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatarak, mücadelesini kaldığı yerden sürdürecektir.
Konu; sağlık olunca, her şey değişse de diğer yandan takımların, ertelemeler dahilindeki sürecini de dikkate almak gerekiyor.
ERTELEMELERLE BİRLİKTE YOĞUN FİKSTÜR DAHA DA SIKIŞTI
AVRUPA serüveni ile birlikte iki temsilcimiz de, yoğun bir fikstür içerisinde sezon başlangıçlarını gerçekleştirirken, ertelemeler sonrası daha sıkışan bir fikstür onları bekliyor olacak.
Bunun yanı sıra; takımların, antrenmanlarında ve taktik çalışmalarında, bir sonraki rakibine göre hazırlandığını da düşünecek olursak, ertelemelerden kaynaklı antrenman performansı da sekteye uğruyor.
Hazırlığı yapılan rakip ile oynanacak mücadele, vakalar nedeniyle ertelenince bu kez kısa süreçte bir sonraki rakibe hazırlık süreci başlıyor.
Bu iki süreci de bir arada götüren Avrupa’da nadir kulüpler, aynı zamanda rol modeli olurken; geride kalan çoğunluk ise kararını bu iki tercihten birine göre şekillendirmek durumunda.
Zira, endüstriyel futbolun getirdiği nokta futbolu amatör ruhtan daha öteye, bir şirketleşmeye taşıdı.
ERİYİP GİDİYOR
Bugün, dünyanın pek çok yerinde de gördüğümüz üzere parıldayan bir isime, henüz daha kendi yeteneğinin dahi farkına varamadan birçok kulübün kancası atılıyor, gelişimini tamamlamadan transferi gerçekleşiyor.
Sonrasında da görüyoruz ki; pek çok oyuncu beklentilerin altında kalırken, potansiyellerin çok daha altında mücadelelerde eriyip, gidiyor.
Daha öncelerde de pek çok kez ifade ettiğimiz gibi; Bursaspor’un da kendi kimliğini bu noktada bulması gerekiyor.
HARMANLAMA OLMAYINCA...
Takımın en büyük avantajları, aynı zamanda en büyük handikaplarını oluştururken, geride kalan 3 aylık periyotta halen daha aşılması gereken engellerin bulunduğu aşikar.
Şöyle bir sezon bazında oyun düzenine bakacak olursak;
KONDİSYON İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL
İçerdiği genç ve aç oyuncuların ağırlığı ile takım daha dinamik, daha enerji dolu bir görüntü çiziyor; fakat bu oyuncuların kondisyonlarının hala istenen düzeye gelememesi, oyun içerisindeki düşüşlere de neden oluyor.
Maçların belirli periyotlarında oyunu temposuyla sürklase eden takım, geride kalan geniş dilimlerde ise rakibe teslim bir şekilde çaresiz bir görüntü çiziyor.
Altay deplasmanında olduğu gibi...
Tempo düşüklüğünün yansımalarını da bireysel hatalar ve pozisyon almada zafiyet olarak görüyoruz.
TOP KAYIPLARI SONRASI ORGANİZASYON SORUNU
Mali yapının oluşturduğu endişe, kadro bütünlüğündeki uyuşmazlık, ‘deneyimin’ henüz başında olan bir oyuncu grubu, ‘tecrübeli’ oyuncuların oyun planındaki sorumluluğunu hissettirememesi, saha dışının vermiş olduğu negatif etki gibi, birçok parametre istikrarsızlıkta önemli rol oynuyor.
Bunların yanında bir de, oyunu bütününe yayamadığını da eklemek gerek.
ORTALAMASI OLMAYAN TEHLİKELİ BİR TAKIM
Artılarına da baktığımızda; ‘dinamik’ ve ‘tempolu’ bir takımın getirdiği o enerjiyi, buna bağlı bazı bireysel performansların üst seviyeye çıkmasını, ilk haftalardaki kırılganlığın giderek azalmasını gösterebiliriz.
Oyun içerisinde zirveyi de dibi de yaşayan, ortalaması pek bulunmayan tehlikeli bir takım görünümünde Bursaspor.
Her ne kadar Uluslar Ligi, haklı olarak eleştirilere maruz kalsa da Bursaspor gibi takımlar için fırsat niteliği taşıyor.
Bu süreçte daha fazla birlikte çalışabilmeye, maç stresinden uzak tamamen kondisyon ve taktik düzene dayalı çalışmalara ön ayak oluyor.
Pandemi haline dönüşen COVID-19 salgını, hayatı olduğu gibi spor mücadelelerini de yakından etkilemeye, ne yazık ki devam ediyor.
‘Her şeyin başı sağlık’ cümlesinin, daha da bir anlam kazandığı süreçten geçiyoruz.
Sezonun başında TOFAŞ Basketbol Takımı’nda görülen vakalar, heyecanımızı endişeye yöneltse de, sonrasında pozitiflerin, negatiflere dönüşüyle derin bir nefes aldık.
Yakın süreçte ise COVID-19 maalesef iki temsilcimiz BUDO Gemlik Basketbol ve Frutti Extra Bursaspor’da kendisini gösterdi.
3 gün önce, BUDO Gemlik Basketbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada bir staff ve 6 oyuncu olmak üzere 7 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.
BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAKLAR
Akabinde Frutti Extra Bursaspor’da 13 Kasım Cuma günü yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda bir oyuncu ve bir idari kadro çalışanının testleri pozitif olarak sonuçlandı.
Ve bir sözü daha vardır; ‘Her dezavantaj, kendi avantajına sahiptir.’
Bursaspor’un bu sezon geçtiği aşamalar ve geldiği nokta itibarıyle, bu iki sözden çok iyi dersler çıkarması gerekiyor.
Dinamizm ile bezenmiş, tempolu oyuna yatkın, aç oyuncuların her biri, aynı zamanda bireysel performanslarını geliştirerek takımı ileriye sürüklerken, diğer yandan sorumluluklarının da fazlasını ortaya koyabilme adına futbolu zorlaştırıyor.
Bunu önlemek için de yapılacak tek şey, futbolu daha basit hale getirebilmek.
DAHA NET VE BASİT BİR OYUN OYNANMALI
Hali hazırda, bazı bireysel performanslarda da bunun örneklerini görüyoruz.
Ne denli top ayakta tutulursa, ne denli ekstra işler kovalanırsa, bu durum oyun bütünlüğüne zarar verdiği gibi aynı zamanda top kayıplarına, savunmanın dengesiz yakalanmasına, hatta daha fazla efor sarfına sebebiyet veriyor.
Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplara, henüz daha kamp sürecinde görülen koronavirüs vakaları da eklenince, mental ve fiziksel açıdan iyi bir hazırlık dönemi geçirilemedi.
Yanı sıra; basketboldaki en temel kanunlardan biri olan, oyun bütünündeki ‘takımdaşlık’, birlikte hatırı sayılır bir süreç oynayamamanın da getirisiyle birlikte eksik kalınca, ilk maçlarda arzulanan sonuçlara ulaşılamadı.
Neticesinde, Türk basketbolu ve TOFAŞ Spor Kulübü için çok büyük bir değer olan Başantrenör Orhun Ene, görevini bırakma kararı alarak sorumluluğu üstlenirken, elbette bu karar başta kulübü yakından takip edenler olmak üzere, herkesi derinden etkiledi.
HER YIL TAKIMA YENİ KİMLİK OLUŞTURUYOR
Bugüne geldiğimizde Orhun Ene’nin, her zaman övgülerle dile getirdiğimiz organizasyonunun oluşmasında en baş aktörlerden biri olduğunun altını çizmek gerekiyor.
Her yıl değişen oyunculara karşın, yeni bir kimlik oluşturabilen, alt ligden Süper Lig’e yükseliş sonrası sürekli üzerine koyarak, planlı ve rasyonel adımlarla ilerleyen kulübün oluşmasında, deneyimli antrenörün katkıları oldukça büyük.
DİRENCİNİ ORTAYA KOYMA VAKTİ GELDİ
Ayrılış sürecindeki ifadeleri ve kulübün kendisine olan yaklaşımı da, Türk sporunda görmek istediğimiz ve arzuladığımız saygınlığı gösteriyor.
İsyankar Timsah
Bazı galibiyetler, 3 puandan daha büyük bir önem taşır.
Bursaspor da böyle bir maçı geride bıraktı.
Özellikle yeniden takım kimliğinin oluştuğunu, oyunsal bütünlüğün mücadele ile harmanlandığını görmek, galibiyeti getirdiği kadar camiaya umut da getirdi.
Rakibin ligdeki konumu ve düşüş gösteren performansı nedeniyle, karşılaşma öncesinde farklı bir galibiyet Bursaspor için nefes olabilir diye düşünürdük; ancak, son anlara doğru gerçekleştirilecek geri dönüş, her daim daha kalıcı, daha özgüveni artıran daha motivasyon yükseltici nitelik taşır.
BU HİKAYENİN BAŞLANGICI DÖNÜŞ İLE SÜKSE GETİRDİ
Takım, özellikle bunu ‘isyankar’ kimliği ile başarırken, asıl güveni ve umudu artıran faktör de bu oldu.
Yoksa, saha içine yönelik baktığımızda bu maçtan elde edilecek bir galibiyet, camia tarafından olağan kabul edilirdi ki, oyun içerisindeki değişken, ‘olağandışı’ bir galibiyeti Bursaspor’a getirdi.
Takımın ve camianın da ihtiyacı olan buydu.
Bir noktada bu kötü gidişata dur denecekti, bu hikayenin başlangıcı da ‘dönüş’ ile birlikte sükseli oldu.
MÜCADELE EKSİKLİĞİNDEN, SON ANA DEK SAVAŞAN TAKIMA
Saha içerisine gelecek olursak;
Önceki son iki maçında Bursaspor’un, mücadele eksikliği ve motivasyonundaki düşüş, resmen haykırıyordu sahada...
Nitekim iki maçta da alınan mağlubiyetlerde eleştirilerin ekseninde de bu mücadele düşüklüğü vardı.
Bu kez, ilk andan son ana dek arzulayan, daha fazla isteyen ve daha fazla terini akıtan bir takım gördük.
Her ne kadar bireysel yetenek bazında, yıldızı sönen pek çok ismi kadrosuna katıp bu oyuncuların ani parıldayan reaksiyonlara bağlı kalmayı tercih eden, ligde kalma hedefiyle de kadrosunu deneyimli isimlerden organize eden Akhisarspor karşısında, Bursaspor belki de bu sezon yaptığı en iyi şeydi gerçekleştirdi; o da takım oyunu.
SAHİP OLDUĞU POTANSİYELLE LİGİN EN TEHLİKELİ EKİBİ
Savunma hattından hücuma dek olan süreçte, hem galibiyet hem de gol hasretine son verildi ki bunda mücadele kadar, oyunun verimliliğinin de payı büyük.
Baktığımızda; kaptan dümene geçerek kıvılcımı ateşlerken, orta alan kurgusu da savunma ile hücum hattı arasında çok iyi bir köprü rolünü üstlendi, hatta oyunu üçüncü bölgeye taşıyarak hücumdan da rol çaldı.
Özellikle Emirhan Aydoğan’ın attığı gol bu açıdan değerli zira; daha önceki karşılaşmalarda eleştirilerin odağında Bursaspor’un üçüncü bölgede çoğalamaması, orta alan oyuncularının, üçüncü bölgede top tutulamadığından destek verilememesi ve ceza alanına girildiğindeki bitirici eksikliği baş gösteriyordu.
Bu maç özelinde tüm bu sorunlar bertaraf edilirken, Bursaspor mevcut oyununu sergilediğinde ne denli rakip tanımadığını da gösterdi.
Dileriz bu oyun devam eder çünkü, bu takım sahip olduğu potansiyel ve takımdaşlık ruhunu ortaya koyduğunda, gerçekten ligin en tehlikeli ekibi haline geliyor.
DENGEYİ KAÇIRDI
Apayrı bir parantez de maçın yönetimine...
Öncelikle Manisa temsilcisi Akhisarspor, bölgenin İzmir’e olan yakınlığı sebebiyle bazı kesimler tarafından da İzmir kenti ile özdeşleştirilir.
Dolayısıyla bu maça, İzmir bölgesinden bir hakemin atanması oldukça şaşırtıcı oldu.
Bu denli kritik haftalara girilen süreçte, MHK’nin atamalara ilişkin daha tutarlı ve daha spekülasyonları önleyici bir tavır takınması gerekli.
Kaldı ki, tribünden bizzat izlediğim karşılaşmalar arasında gördüğüm en ‘facia’ hakem yönetimiydi...
‘HAKEM KARAKTERİ’ OLMALI
Hakemlere yönelik itirazda, tercihlerinden ziyade standartı ve tutarlılığı göz önüne alınır aslında.
Akhisarspor mücadelesini yöneten ‘malum şahsın’, standart ve tutarlılıktan uzak olduğu gibi aynı zamanda özellikle ikinci yarının başlarından itibaren oyunun dengesini kaçırdığını, hatta oyundan koptuğunu gördük.
Siz bir hakemseniz, belli bir hakem karakterine de sahip olursunuz.
SORGULAYICI YÖNETİM!
Eğer ki sert bir hakemseniz, oyuncuların da ikili mücadelelerine daha fazla fırsat verir, oyunun kontrolünüzde sertleşmesine izin verirsiniz; şayet yönetim bazında daha esnek bir yapıdaysanız da, bu kez tansiyonu düşürme adına en ufak müdahalelerde dahi düdüğünüze başvurursunuz.
Ancak sahada gördüğümüz hakemin standartları oldukça sorgulayıcıydı ki; Akhisarspor cephesine çalınan 2 penaltı her ne kadar doğru da olsa, benzer müdahalelere maruz kalan Bursaspor cephesine direkt olarak ‘kalk’ işretlerini gördük.
STANDARDI KORUYAMADI
Bu, ‘kalk’ işaretinin de orta alandaki en etkisiz sayılabilecek faul beklenen pozisyonlarda dahi yapılması, tuhaf kaçtı.
Nitekim hem ilk yarıda Berat’ın pozisyonu, hem de ikinci yarıdaki pozisyonlarda Bursaspor’un penaltı beklentileri olumsuz karşılandı.
Yine söylemekte fayda var; hakem tercihleri bazında değil, standartlarıyla değerlendirilir.
Şayet o standartı siz, maç içerisinde dahi koruyamıyorsanız; neden saha içerisinde olduğunuzu da sorgulamanız gerekir.