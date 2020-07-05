Heyecan başlıyor

Geçtiğimiz günlerde hem FIBA, hem de Euroleague Basketbol, organizasyonlarının önümüzdeki sezona ilişkin planlarını ve mücadele edecek kulüpleri duyurdu.
Bursa basketbolu adına, FIBA’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde TOFAŞ Spor Kulübü ile, Eurleague Basketbol’un EuroCup’ında ise Frutti Extra Bursaspor ter dökecek.
İki organizasyon da farklı heyecanlar yaşatıyor zira; Basketbol Şampiyonlar Ligi, önceki sezonlara kıyasla ekonomik gücünü artırmasının yansıması olacak ki Avrupa basketbolunun pek çok önemli kulübünü kendi organizasyonuna çekti.
EuroCup’ın önümüzdeki sezonu ise Frutti Extra Bursaspor’un ilk Avrupa deneyimi olmasından kaynaklı büyük heyecan yaşatacak.
TÜRKİYE’DEN 5 KULÜP BASKETBOL ŞL’DE
Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni mercek altına alacak olursak;
Türkiye’den 5 kulüp olmak üzere 44 kulüp boy gösterecek.
TOFAŞ dışında Darüşşafa Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom’un yer aldığı 5 temsilcimiz de, şampiyonaya normal sezondan itibaren başlayacak.
Elemelerden gelecek 4 takım ile birlikte, her biri 8 takımdan oluşacak 4 grupta oynanacak olan normal sezonda her grubun ilk 4’ü son 16’ya kalacak, akabinde ise çeyrek final mücadelesi verecek.
Daha önce de kaleme aldığımız üzere, bu yıl şampiyonu 1 milyon Euro’luk bir gelir kaynağı bekliyor.
Baktığımızda geçtiğimiz sezon 7Days EuroCup’ta Son 16 Turu’na yükselen ekipler arasında TOFAŞ Spor Kulübü ile birlikte Darüşşafaka Tekfen ve Galatasaray Doğa Sigorta’nın yanı sıra, Litvanya’dan Rytas Vilnius’un Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne geçiş sağladığını görüyoruz.
Şampiyonaya direkt katılacak ekipler arasında Türkiye, FIBA’yı en fazla tercih eden ülke konumunda yer alırken; peşi sıra İspanya ve Fransa geliyor.
Tabii bu durumda FIBA yöneticilerinin temsilcilerimizle yaptıkları özel pazarlığın da payı büyük.
FIBA YÖNETİMİ KULÜPLERİ EKONOMİYLE ETKİLEDİ
Şu bir gerçek ki TOFAŞ Spor Kulübü’nün de aralarında yer aldığı önemli takımlar, şampiyonanın heyecanını artıracaktır.
EuroLeague seviyesine kısa vadede gelinmesi imkansız olarak gözükse de, küresel boyutta yaşanan krizler sebebiyle fırsatlar oluşturan FIBA yönetimi, kulüpleri en can alıcı noktası olan ekonomiden yana lehine çekebilir.
İlk adımlar bu noktada temsilcilerimizden gelirken, ilerleyen sezonlarda yine Avrupa’da yıllarca adından söz ettiren basketbol kültürüne sahip İspanyol ve İtalyan takımlar da önümüzdeki sezonun gidişatına göre gelecek için tercihini bu organizasyondan yana kullanabilir.
Bunu bekleyip göreceğiz…
BURSASPOR’U ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
7Days EuroCup ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ekonomik açıdan yaptığı hamlelere karşın pek çok ekibi organizasyonunda tutmayı başardı.
Baktığımızda geçtiğimiz sezon Son 16 Turu’nda boy gösteren ekiplerden; Partizan, Virtus Segafredo Bologna, Dolomoti Trento, Promitheas Patras, Umana Reyer Venezia, Germani Brescia Leonessa, AS Monaco, UNICS Kazan, Unicaja Malaga, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra önümüzdeki sezon da 7Days EuroCup’ta mücadele verecek.
Frutti Extra Bursaspor’u oldukça çetin mücadeleler bekliyor.
TRANSFERLERİYLE İDDİALI OLACAĞINI GÖSTERDİ
Bu seviyedeki mücadeleyi ise önceki sezonlardan gözlemledik.
Oldukça sert, dengelerin bir anda değişebileceği bir arena.
Deneyim isteyen, her maç üzerine koymanız gereken bir süreci içeren organizasyon.
Frutti Extra Bursaspor da yaptığı şimdilik iki yabancı oyuncu transferiyle birlikte, 7Days EuroCup’ta da iddialı olmak istediğini gösterdi.
Özellikle takımların, taraftar desteğinin artılarını hakem baskısıyla da birlikte çok yaşadığını da düşünürsek, Bursa ekibi için oldukça renkli bir sezon olacak.
7Days EuroCup’ta kura çekimi 10 Temmuz Cuma günü, Basketbol Şampiyonlar Ligi kuraları ise 15 Temmuz Çarşamba günü çekilecek.
Diliyoruz ki, iki ekibimizin de yolu açık olur.
Heyecan başlıyor
Geçtiğimiz günlerde hem FIBA, hem de Euroleague Basketbol, organizasyonlarının önümüzdeki sezona ilişkin planlarını ve mücadele edecek kulüpleri duyurdu.
Bursa basketbolu adına, FIBA’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde TOFAŞ Spor Kulübü ile, Eurleague Basketbol’un EuroCup’ında ise Frutti Extra Bursaspor ter dökecek.
İki organizasyon da farklı heyecanlar yaşatıyor zira; Basketbol Şampiyonlar Ligi, önceki sezonlara kıyasla ekonomik gücünü artırmasının yansıması olacak ki Avrupa basketbolunun pek çok önemli kulübünü kendi organizasyonuna çekti.
EuroCup’ın önümüzdeki sezonu ise Frutti Extra Bursaspor’un ilk Avrupa deneyimi olmasından kaynaklı büyük heyecan yaşatacak.
TÜRKİYE’DEN 5 KULÜP BASKETBOL ŞL’DE
Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni mercek altına alacak olursak;
Türkiye’den 5 kulüp olmak üzere 44 kulüp boy gösterecek.
TOFAŞ dışında Darüşşafa Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom’un yer aldığı 5 temsilcimiz de, şampiyonaya normal sezondan itibaren başlayacak.
Elemelerden gelecek 4 takım ile birlikte, her biri 8 takımdan oluşacak 4 grupta oynanacak olan normal sezonda her grubun ilk 4’ü son 16’ya kalacak, akabinde ise çeyrek final mücadelesi verecek.
Daha önce de kaleme aldığımız üzere, bu yıl şampiyonu 1 milyon Euro’luk bir gelir kaynağı bekliyor.
Baktığımızda geçtiğimiz sezon 7Days EuroCup’ta Son 16 Turu’na yükselen ekipler arasında TOFAŞ Spor Kulübü ile birlikte Darüşşafaka Tekfen ve Galatasaray Doğa Sigorta’nın yanı sıra, Litvanya’dan Rytas Vilnius’un Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne geçiş sağladığını görüyoruz.
Şampiyonaya direkt katılacak ekipler arasında Türkiye, FIBA’yı en fazla tercih eden ülke konumunda yer alırken; peşi sıra İspanya ve Fransa geliyor.
Tabii bu durumda FIBA yöneticilerinin temsilcilerimizle yaptıkları özel pazarlığın da payı büyük.
FIBA YÖNETİMİ KULÜPLERİ EKONOMİYLE ETKİLEDİ
Şu bir gerçek ki TOFAŞ Spor Kulübü’nün de aralarında yer aldığı önemli takımlar, şampiyonanın heyecanını artıracaktır.
EuroLeague seviyesine kısa vadede gelinmesi imkansız olarak gözükse de, küresel boyutta yaşanan krizler sebebiyle fırsatlar oluşturan FIBA yönetimi, kulüpleri en can alıcı noktası olan ekonomiden yana lehine çekebilir.
İlk adımlar bu noktada temsilcilerimizden gelirken, ilerleyen sezonlarda yine Avrupa’da yıllarca adından söz ettiren basketbol kültürüne sahip İspanyol ve İtalyan takımlar da önümüzdeki sezonun gidişatına göre gelecek için tercihini bu organizasyondan yana kullanabilir.
Bunu bekleyip göreceğiz…
BURSASPOR’U ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
7Days EuroCup ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ekonomik açıdan yaptığı hamlelere karşın pek çok ekibi organizasyonunda tutmayı başardı.
Baktığımızda geçtiğimiz sezon Son 16 Turu’nda boy gösteren ekiplerden; Partizan, Virtus Segafredo Bologna, Dolomoti Trento, Promitheas Patras, Umana Reyer Venezia, Germani Brescia Leonessa, AS Monaco, UNICS Kazan, Unicaja Malaga, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra önümüzdeki sezon da 7Days EuroCup’ta mücadele verecek.
Frutti Extra Bursaspor’u oldukça çetin mücadeleler bekliyor.
TRANSFERLERİYLE İDDİALI OLACAĞINI GÖSTERDİ
Bu seviyedeki mücadeleyi ise önceki sezonlardan gözlemledik.
Oldukça sert, dengelerin bir anda değişebileceği bir arena.
Deneyim isteyen, her maç üzerine koymanız gereken bir süreci içeren organizasyon.
Frutti Extra Bursaspor da yaptığı şimdilik iki yabancı oyuncu transferiyle birlikte, 7Days EuroCup’ta da iddialı olmak istediğini gösterdi.
Özellikle takımların, taraftar desteğinin artılarını hakem baskısıyla da birlikte çok yaşadığını da düşünürsek, Bursa ekibi için oldukça renkli bir sezon olacak.
7Days EuroCup’ta kura çekimi 10 Temmuz Cuma günü, Basketbol Şampiyonlar Ligi kuraları ise 15 Temmuz Çarşamba günü çekilecek.
Diliyoruz ki, iki ekibimizin de yolu açık olur.