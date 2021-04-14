Hedefleri küçültülen Bursaspor

Öyle ki her mücadele, ‘ya tamam, ya devam’ anlamı taşıyor.

Adanaspor karşılaşması da, bu mücadelelerden birisi olacak.

Kazanılırsa, zorlu fikstür öncesinde umutlar yeşermiş bir şekilde, motive ve daha da önemlisi bir hedef dahilinde sahaya çıkılacak; puan kaybında ise sezonun geri kalanı, formaliteden öteye geçemeyecek.

7 HAFTADIR KAZANAMIYORLAR

Rakip Adanaspor her ne kadar, ateş hattının 2 basamak üzerinde yer alsa da sadece 3 puanlık bir fark var; dolayısıyla düşme korkusunu yakından hissettiklerinden güçlü bir motivasyon ile sahada olacaklar.

Son mücadelelerine bakıldığında 7 haftalık galibiyet hasretleri var ki, teknik adam değişikliği yaramamış görünüyor.

Değişiklik öncesinde araya galibiyetler sıkıştırabildiğinden ateş hattının üzerinde olan Adanaspor, Emrah Bayraktar’ın göreve gelmesiyle henüz kazanamadı.

Ve savunmada da ciddi alarmlar verdiler.

HÜCUM OYUNU OYNANMALI