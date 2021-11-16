Gözler Bursa basketbolunda

Bursaspor’da, uzun bir bekleyişin ardından işler rayına oturmaya başlıyor.

Takımın git gide olan uyumu, oyuncuların saha iletişimleri artarken; aynı süreçte bireysel yeteneklerin de ön plana çıkması, takımı ileriye doğru sürüklüyor.

Bu noktada geçtiğimiz gün kupada elde edilen 6-1’lik galibiyet ile birlikte üst üste kazanmak takıma ciddi anlamda moral ve motivasyon aşılıyor.

BU DÖNEMİ HASARSIZ ATLATMAK ÖNEMLİ

Elbette; gerçeklerden de çok fazla uzaklaşmamak gerekirse rakiplerin kağıt üzerinde Bursaspor’un çok gerisinde olmaları, seviyelerinin oldukça düşüklüğü de buna bir etken fakat, daha önceden de sıklıkla vurguladığımız üzere camianın en iyi ihtiyacı olan yegane şey, seri galibiyetler.

Zira, bu sayede kazanma alışkanlığının yeniden kazanılacağı gibi, camiadaki atmosferi de haneye yazılan 3 puanlar olumlu anlamda değişikliğe hazırlıyor.

Özellikle ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hesaba kattığımızda önemli olan, sahada iyi bir oyun sergileyemediğinde dahi bu kazanma alışkanlığını sergileyerek, bu dönemi hasarsız atlatabilmek.

HEDEF, DEVREYİ PLAY-OFF HATTINDA BİTİRMEK

Futbolun psikolojisine de baktığımızda, kazanmak her zaman morali yüksek tuttuğu gibi, hasarsız geçilen süreç de takımın iyileşmesine ilişkin atılan her bir adım niteliğinde.