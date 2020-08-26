Geri sayım başladı

Beklediğimiz heyecan için, geri sayım sürüyor. Basketbol Süper Ligi, 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar ile birlikte başlayacak.
Pandemi süreci nedeniyle geçtiğimiz sezon, erken sonlandırılan basketbol heyecanı; bu sezon, daha önceki planlamalar dahilinde gecikme yaşanmadan gerçekleştirilecek...
15 takımın yer alacağı ve 30 hafta sürecek olan ligin normal sezonunda, her takım iki haftayı bay geçecek.
FEDERASYON YAPICI BİR TUTUM İÇİNDE
Elbette yeni sezona da, pandeminin oluşturduğu ekonomik ve sosyolojik etkiler altında devam edilecek.
Kura çekimi de geçtiğimiz gün yapılırken, TBF CEO’su Ömer Onan yaptığı açıklamada federasyonlar olarak geniş kapsamlı bir protokol hazırladıklarını duyurdu.
“Kulüplerimizin üzerinden bu süreçte ekonomik anlamda ne kadar yük alırsak basketbolumuz için o kadar iyi olacaktır” ifadesi, sezon öncesi ve devamında kulüplerin yaşayacağı bir takım sıkıntılara ilişkin, federasyonun yapıcı bir tavır sergileyeceğine işaret ediyor.
*
Ayrıca, maçların yüzde 50 taraftar kapasiteli olarak oynanması da gündemde.
Aslında İskandinav ülkelerinin futbol organizasyonlarına baktığımızda, bu durumun gerçekleştiğini görebiliyoruz.
Sosyal mesafeli olarak seyirciler alınıyor, elbette bu duruma ilişkin karar mercii bakanlıklar olacaktır.
Basketbolun kapalı spor salonlarında olması, sağlık yönünden endişeleri artırırken; diğer yandan da kulüplerin, en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan seyirciden mahrum kalması gibi bir durum da söz konusu.
Bu açıdan, karar artısıyla eksisiyle değerlendirilerek alınacaktır.
SAVAŞÇI VE TAKIM OYUNCU OYNAYAN TRANSFERLER
Gelelim temsilcilerimize...
TOFAŞ aldığı kararla FIBA Şampiyonlar Ligi’ni tercih ederken, aynı zamanda kulüp vizyonunun istikrarlı, plan ve program dahilinde işleyen, romantik değil rasyonel düşüncelerle kurulu bir yönetim anlayışı olduğunu gösterdi.
Bunu transferlerde de görebiliyoruz.
Orhun Ene, yine savaşçı ve takım oyununa katkı sunacak isimler etrafında, transfer sürecini şekillendirdi.
Sammy Mejia’nın, oyuna katkısının yanı sıra takım içerisinde parke dışı da üstlendiği rolden mahrum kalacak ekibin, bu noktada neler yaşayabileceğini şu andan kestirmek zor.
TOFAŞ’IN HEDEFİ YİNE ZİRVEYİ KOVALAMAK
TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, önümüzdeki süreçte takıma takviyelerin devam edebileceğini kaydetti.
Öngören, “Bu yıl artık Berkan’dan Muhsin’den değil; Batın Tuna, Mert Konuk ve Minnesota Üniversitesi’nden aldığımız Alihan Demir gibi yeni yüzlerden bahsedeceğiz. Onları da takıma monte edip, Türk basketboluna kazandırmaya çalışacağız. Sezon içerisindeki gelişimimiz, ilerlememiz çok önemli. Şampiyonlar Ligi’nde iyi yerlere gelip, önümüzdeki birkaç yıl içinde Bursa’da bir Final Four oynatmak istiyoruz. Türkiye liginde de her zaman olduğu gibi yarışmacı olacağız” ifadelerine yer verdi.
Bu açıdan TOFAŞ’ın, bu sezon da, tıpkı önceki sezonlarda olduğu gibi zirveyi kovalaması ve başarı zincirine yeni bir halka eklemesi en büyük dileklerden olacak.
HEYECAN YARATAN OYUNCU TERCİHLERİ
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Frutti Extra Bursaspor, kalıcılık yönünde attığı adımlarla adından söz ettiriyor.
Gerek kulüp yapısı, gerekse oyuncu tercihleri bazında umut vadedici, heyecan yaratan noktalara şahitlik ediyoruz.
Bu kapsamda, geçen sezonki mücadeleci yapısını, bu sezon daha nitelikli, çok yönlü ve fark yaratabilecek isimlerle süsleyen Frutti Extra Bursaspor, bu sezon da Avrupa dahil olmak üzere, dikkat çekici kulüplerden biri olacaktır.
LİGDE SES GETİRECEK BİR TAKIM OLDU
Geçtiğimiz sezon ‘merhaba’ dediği ligde Play-Off hattını zorlayan, bu gösterdiği mücadele ile de Avrupa’ya katılım hakkı kazanan Potanın Timsahları, bu sezon yarışmacı bir kimliğe bürünecek.
İlk izlenimlere bakılırsa, transfer edilen yerli ve yabancıların ortaya koyduğu profil, deneyimleri, içerdikleri potansiyel bazında ligde ses getirecek bir fotoğraf karşımıza çıkıyor.
Elbette ligin başlangıcıyla birlikte, takımın ne denli bir dinamik oluşturduğunu görebileceğiz.
YENİ YABANCILAR İÇİN ZAMAN GEREKECEK
İlk haftalar oldukça zorlu geçecektir.
Zira yabancıların takıma adaptasyonu, ligi tanıma süreci belli bir zaman isteyecek.
Bu noktada teknik ekibe büyük görevler düşüyor.
Tutku Açık, geçtiğimiz sezondan da takımı iyi tanıdığı için bir avantaj, ancak o da Frutti Extra Bursaspor ile birlikte baş antrenörlük kariyeri için önemli bir fırsatı elinde bulunduracak ve bundan sonraki kişisel planlamasına da burada elde edeceği başarılar yön verecek.
Sonuç olarak; her iki ekibimiz de yeni sezona ilişkin iddialı kadrolar kuruyor, umut vadediyorlar.
Temsilcilerimizin performansı ise yeni sezonda Bursa basketbolunun hangi noktada olacağını belirleyecek.
Geri sayım başladı
Beklediğimiz heyecan için, geri sayım sürüyor. Basketbol Süper Ligi, 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar ile birlikte başlayacak.
Pandemi süreci nedeniyle geçtiğimiz sezon, erken sonlandırılan basketbol heyecanı; bu sezon, daha önceki planlamalar dahilinde gecikme yaşanmadan gerçekleştirilecek...
15 takımın yer alacağı ve 30 hafta sürecek olan ligin normal sezonunda, her takım iki haftayı bay geçecek.
FEDERASYON YAPICI BİR TUTUM İÇİNDE
Elbette yeni sezona da, pandeminin oluşturduğu ekonomik ve sosyolojik etkiler altında devam edilecek.
Kura çekimi de geçtiğimiz gün yapılırken, TBF CEO’su Ömer Onan yaptığı açıklamada federasyonlar olarak geniş kapsamlı bir protokol hazırladıklarını duyurdu.
“Kulüplerimizin üzerinden bu süreçte ekonomik anlamda ne kadar yük alırsak basketbolumuz için o kadar iyi olacaktır” ifadesi, sezon öncesi ve devamında kulüplerin yaşayacağı bir takım sıkıntılara ilişkin, federasyonun yapıcı bir tavır sergileyeceğine işaret ediyor.
*
Ayrıca, maçların yüzde 50 taraftar kapasiteli olarak oynanması da gündemde.
Aslında İskandinav ülkelerinin futbol organizasyonlarına baktığımızda, bu durumun gerçekleştiğini görebiliyoruz.
Sosyal mesafeli olarak seyirciler alınıyor, elbette bu duruma ilişkin karar mercii bakanlıklar olacaktır.
Basketbolun kapalı spor salonlarında olması, sağlık yönünden endişeleri artırırken; diğer yandan da kulüplerin, en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan seyirciden mahrum kalması gibi bir durum da söz konusu.
Bu açıdan, karar artısıyla eksisiyle değerlendirilerek alınacaktır.
SAVAŞÇI VE TAKIM OYUNCU OYNAYAN TRANSFERLER
Gelelim temsilcilerimize...
TOFAŞ aldığı kararla FIBA Şampiyonlar Ligi’ni tercih ederken, aynı zamanda kulüp vizyonunun istikrarlı, plan ve program dahilinde işleyen, romantik değil rasyonel düşüncelerle kurulu bir yönetim anlayışı olduğunu gösterdi.
Bunu transferlerde de görebiliyoruz.
Orhun Ene, yine savaşçı ve takım oyununa katkı sunacak isimler etrafında, transfer sürecini şekillendirdi.
Sammy Mejia’nın, oyuna katkısının yanı sıra takım içerisinde parke dışı da üstlendiği rolden mahrum kalacak ekibin, bu noktada neler yaşayabileceğini şu andan kestirmek zor.
TOFAŞ’IN HEDEFİ YİNE ZİRVEYİ KOVALAMAK
TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, önümüzdeki süreçte takıma takviyelerin devam edebileceğini kaydetti.
Öngören, “Bu yıl artık Berkan’dan Muhsin’den değil; Batın Tuna, Mert Konuk ve Minnesota Üniversitesi’nden aldığımız Alihan Demir gibi yeni yüzlerden bahsedeceğiz. Onları da takıma monte edip, Türk basketboluna kazandırmaya çalışacağız. Sezon içerisindeki gelişimimiz, ilerlememiz çok önemli. Şampiyonlar Ligi’nde iyi yerlere gelip, önümüzdeki birkaç yıl içinde Bursa’da bir Final Four oynatmak istiyoruz. Türkiye liginde de her zaman olduğu gibi yarışmacı olacağız” ifadelerine yer verdi.
Bu açıdan TOFAŞ’ın, bu sezon da, tıpkı önceki sezonlarda olduğu gibi zirveyi kovalaması ve başarı zincirine yeni bir halka eklemesi en büyük dileklerden olacak.
HEYECAN YARATAN OYUNCU TERCİHLERİ
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Frutti Extra Bursaspor, kalıcılık yönünde attığı adımlarla adından söz ettiriyor.
Gerek kulüp yapısı, gerekse oyuncu tercihleri bazında umut vadedici, heyecan yaratan noktalara şahitlik ediyoruz.
Bu kapsamda, geçen sezonki mücadeleci yapısını, bu sezon daha nitelikli, çok yönlü ve fark yaratabilecek isimlerle süsleyen Frutti Extra Bursaspor, bu sezon da Avrupa dahil olmak üzere, dikkat çekici kulüplerden biri olacaktır.
LİGDE SES GETİRECEK BİR TAKIM OLDU
Geçtiğimiz sezon ‘merhaba’ dediği ligde Play-Off hattını zorlayan, bu gösterdiği mücadele ile de Avrupa’ya katılım hakkı kazanan Potanın Timsahları, bu sezon yarışmacı bir kimliğe bürünecek.
İlk izlenimlere bakılırsa, transfer edilen yerli ve yabancıların ortaya koyduğu profil, deneyimleri, içerdikleri potansiyel bazında ligde ses getirecek bir fotoğraf karşımıza çıkıyor.
Elbette ligin başlangıcıyla birlikte, takımın ne denli bir dinamik oluşturduğunu görebileceğiz.
YENİ YABANCILAR İÇİN ZAMAN GEREKECEK
İlk haftalar oldukça zorlu geçecektir.
Zira yabancıların takıma adaptasyonu, ligi tanıma süreci belli bir zaman isteyecek.
Bu noktada teknik ekibe büyük görevler düşüyor.
Tutku Açık, geçtiğimiz sezondan da takımı iyi tanıdığı için bir avantaj, ancak o da Frutti Extra Bursaspor ile birlikte baş antrenörlük kariyeri için önemli bir fırsatı elinde bulunduracak ve bundan sonraki kişisel planlamasına da burada elde edeceği başarılar yön verecek.
Sonuç olarak; her iki ekibimiz de yeni sezona ilişkin iddialı kadrolar kuruyor, umut vadediyorlar.
Temsilcilerimizin performansı ise yeni sezonda Bursa basketbolunun hangi noktada olacağını belirleyecek.