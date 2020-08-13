Geleceğin kilit taşı antrenörler

Bugüne kadar, her daim Bursaspor’un Türk futbolunun lokomotifi olmasıyla övündük.
Kulübün özellikle genç oyunculara verdiği değer ve bu değeri yükselterek oluşturduğu donanımlı isimler, yurt içi ve yurt dışı pek çok kulübün de ilgisini çekti.
Bu özelliğiyle kulüp, gerek Süper Lig’de, gerekse TFF 1’inci Lig’de mücadele ettiği sezonlarda en fazla altyapısından yetişen genç isimlere şans veren ekiplerden biri oldu.
Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var...
*
Bursaspor’un altyapısı, şans verdiği kadar elinden kaçırdığı yeteneklerle de ne yazık ki ünlü.
Mehmet Zeki Çelik’in her Bursaspor’a gönül verenin ukdesidir.
Futbola Bursaspor ile birlikte ‘merhaba’ diyen, tüm alt yaş gruplarında forma giyerek geçen 7 yıllık sürenin ardından İstanbulspor’a makul bir bedel ile verilen oyuncu, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil ediyor.
Yabancı kuralı, transfer limiti derken özellikle yüksek bütçeli kulüpler ise yerli oyunculara yöneldi.
Bu durumu son olarak gerçekleştirilen transferlerden görebiliyoruz.
POTANSİYELİNİN FARKINA VARILMADI
Bizi asıl etkileyen nokta ise bu oyuncuların bir zamanlar Bursaspor futbol okulunda eğitim alması.
Transfere hızlı giren Fenerbahçe’den yola çıkacak olursak; son olarak İsmail Yüksek kadroya dahil edildi.
Gölcükspor’dan transfer edilen 21 yaşındaki orta alan oyuncusu, geçtiğimiz sezon 3’üncü Lig’i 27 maçta 8 gol ve 1 asist katkısı ile tamamladı.
2011’de Bursaspor’da futbol hayatına başlayan genç oyuncu, 2018’deki Gölcükspor’a transferine dek; Merinosspor, Yeşil Bursa, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor ve Yıldırımspor’da forma giydi.
Neredeyse her yıl başka bir Bursa ekibinde, ya performansı yeterli görülmedi, ya da potansiyelinin farkına varılmadı.
Profesyonel açıdan Bursaspor formasını giyemedi, şimdi Fenerbahçe’de oynayacak.
*
Yine sarı lacivertlilerin geçen sezon kaleyi teslim ettiği Altay Bayındır...
Milli takımın yeni kalecisi olarak gösteriyor otoriteler...
O da 2007’de futbol kariyerine Bursaspor’da başladı. 3 yılın ardından TSE Arabayatağıspor ve Yolspor’da forma giydi. 2013’te MKE Ankaragücü’nün yolunu tuttu.
Burada sergilediği gelişim ile birlikte güncel piyasa değerini 8 milyon Euro’ya çıkarmış durumda.
OĞULCAN’IN YOLCULUĞU DA BURSA’DAN!
Bir diğer yüksek bütçeli kulüp Galatasaray; son olarak transferini Oğulcan Çağlayan’ı alarak yaptı.
Henüz 24 yaşındaki oyuncu da, amatör transfer ile önce Merinosspor ardından Bursaspor’un yolunu tutan isimlerden.
2 yıllık Bursa serüveni sonrası, pek çok kulüp değiştirdi; Gaziantespor, Kayseri Erciyesspor, HES Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor...
Ancak önümüzdeki sezon Galatasaray’ın kadrosunda yer alacak.
Devam...
*
Trabzonspor’un kaleci noktasında elini güçlendiren isimlerden Erce Kardeşler.
26 yaşındaki eldiven de, futbol yaşantısına 2005’te Bursaspor’da başladı.
8 yıl boyunca Bursa’da kaldı, bir ara Çanakkale Dardanel’de oynayıp tekrar döndü.
Sonrasında 2013’te Altınordu’ya gitti, oradan da Trabzonspor’a...
OYNADIKLARI MAÇ BİR ELİN PARMAĞINI GEÇMİYOR!
Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir...
Onlar da kadrosunda 4 Bursaspor kökenli oyuncu barındırıyor.
Muhammed Şengezer, Furkan Soyalp, Doğanay Kılıç, Muhammet Demir.
Bakın Doğanay ile Muhammet Demir’in ortak noktası, Bursaspor altyapısında ve çeşitli yaş gruplarına uzun dönemler oynamalarına karşın, Bursaspor A Takımı ile yalnızca bir elin parmağını geçmeyecek ölçüde maça çıkmaları.
Doğanay 1 kez, Demir ise 3 kez A Takım’da forma giydi.
Her iki oyuncunun da 6 yıllık bir Bursaspor geçmişi var.
*
Şengezer, biraz daha şanslı. 19 mata forma giydi; ancak transfer döneminde tercihini İstanbul kulübünden yana kullandı. Soyalp ise 48 maçta oynasa da yeni sözleşme önerilmedi.
Tüm bunlar yalnızca Süper Lig’de yüksek bütçeye sahip bazı ekiplerin kadrolarında bulunan ve zamanında değeri gösterilmemiş Bursaspor patentli isimler.
Ve daha diğer Süper Lig ekiplerinde de çok fazla oyuncunun, ilk futbola başladığı kulüp Bursaspor.
Elbette ki her futbolcu, kendi potansiyelini daha ilk başlardan sergileyemez.
EN BÜYÜK GÖREV ANTRENÖRLERİN
Gün geçtikçe gelişir, futbolculuğunu da başka bir seviyeye taşır; ancak Bursaspor şayet altyapısıyla öne çıkan bir kulüp niteliği taşıyorsa, bu denli oyuncu kayıpları fazla değil mi?
Bugün beğenilmeyen bir oyuncunun, önümüzdeki yıllara damga vuramayacağını kimse söyleyemez.
O sebeple burada en büyük görev altyapıdaki oyunculardan ziyade antrenörlerin.
Antrenörler, bu noktada potansiyeli keşfeden, yıldızın kokusunu alan ve dahası oyuncunun gelişimine direkt olarak doğrudan katkı verecek isimler olmalı ki, bu oyunculardan Bursaspor da uzun vadeli faydalanabilsin...
Aksi halde, her zaman aynı şeyleri konuşuyor olacağız.
Kulüp eğer ki geleceğini düşünüyorsa, antrenör bazında da doğru planlama şart.
Geleceğin kilit taşı antrenörler
Bugüne kadar, her daim Bursaspor’un Türk futbolunun lokomotifi olmasıyla övündük.
Kulübün özellikle genç oyunculara verdiği değer ve bu değeri yükselterek oluşturduğu donanımlı isimler, yurt içi ve yurt dışı pek çok kulübün de ilgisini çekti.
Bu özelliğiyle kulüp, gerek Süper Lig’de, gerekse TFF 1’inci Lig’de mücadele ettiği sezonlarda en fazla altyapısından yetişen genç isimlere şans veren ekiplerden biri oldu.
Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var...
*
Bursaspor’un altyapısı, şans verdiği kadar elinden kaçırdığı yeteneklerle de ne yazık ki ünlü.
Mehmet Zeki Çelik’in her Bursaspor’a gönül verenin ukdesidir.
Futbola Bursaspor ile birlikte ‘merhaba’ diyen, tüm alt yaş gruplarında forma giyerek geçen 7 yıllık sürenin ardından İstanbulspor’a makul bir bedel ile verilen oyuncu, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil ediyor.
Yabancı kuralı, transfer limiti derken özellikle yüksek bütçeli kulüpler ise yerli oyunculara yöneldi.
Bu durumu son olarak gerçekleştirilen transferlerden görebiliyoruz.
POTANSİYELİNİN FARKINA VARILMADI
Bizi asıl etkileyen nokta ise bu oyuncuların bir zamanlar Bursaspor futbol okulunda eğitim alması.
Transfere hızlı giren Fenerbahçe’den yola çıkacak olursak; son olarak İsmail Yüksek kadroya dahil edildi.
Gölcükspor’dan transfer edilen 21 yaşındaki orta alan oyuncusu, geçtiğimiz sezon 3’üncü Lig’i 27 maçta 8 gol ve 1 asist katkısı ile tamamladı.
2011’de Bursaspor’da futbol hayatına başlayan genç oyuncu, 2018’deki Gölcükspor’a transferine dek; Merinosspor, Yeşil Bursa, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor ve Yıldırımspor’da forma giydi.
Neredeyse her yıl başka bir Bursa ekibinde, ya performansı yeterli görülmedi, ya da potansiyelinin farkına varılmadı.
Profesyonel açıdan Bursaspor formasını giyemedi, şimdi Fenerbahçe’de oynayacak.
*
Yine sarı lacivertlilerin geçen sezon kaleyi teslim ettiği Altay Bayındır...
Milli takımın yeni kalecisi olarak gösteriyor otoriteler...
O da 2007’de futbol kariyerine Bursaspor’da başladı. 3 yılın ardından TSE Arabayatağıspor ve Yolspor’da forma giydi. 2013’te MKE Ankaragücü’nün yolunu tuttu.
Burada sergilediği gelişim ile birlikte güncel piyasa değerini 8 milyon Euro’ya çıkarmış durumda.
OĞULCAN’IN YOLCULUĞU DA BURSA’DAN!
Bir diğer yüksek bütçeli kulüp Galatasaray; son olarak transferini Oğulcan Çağlayan’ı alarak yaptı.
Henüz 24 yaşındaki oyuncu da, amatör transfer ile önce Merinosspor ardından Bursaspor’un yolunu tutan isimlerden.
2 yıllık Bursa serüveni sonrası, pek çok kulüp değiştirdi; Gaziantespor, Kayseri Erciyesspor, HES Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor...
Ancak önümüzdeki sezon Galatasaray’ın kadrosunda yer alacak.
Devam...
*
Trabzonspor’un kaleci noktasında elini güçlendiren isimlerden Erce Kardeşler.
26 yaşındaki eldiven de, futbol yaşantısına 2005’te Bursaspor’da başladı.
8 yıl boyunca Bursa’da kaldı, bir ara Çanakkale Dardanel’de oynayıp tekrar döndü.
Sonrasında 2013’te Altınordu’ya gitti, oradan da Trabzonspor’a...
OYNADIKLARI MAÇ BİR ELİN PARMAĞINI GEÇMİYOR!
Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir...
Onlar da kadrosunda 4 Bursaspor kökenli oyuncu barındırıyor.
Muhammed Şengezer, Furkan Soyalp, Doğanay Kılıç, Muhammet Demir.
Bakın Doğanay ile Muhammet Demir’in ortak noktası, Bursaspor altyapısında ve çeşitli yaş gruplarına uzun dönemler oynamalarına karşın, Bursaspor A Takımı ile yalnızca bir elin parmağını geçmeyecek ölçüde maça çıkmaları.
Doğanay 1 kez, Demir ise 3 kez A Takım’da forma giydi.
Her iki oyuncunun da 6 yıllık bir Bursaspor geçmişi var.
*
Şengezer, biraz daha şanslı. 19 mata forma giydi; ancak transfer döneminde tercihini İstanbul kulübünden yana kullandı. Soyalp ise 48 maçta oynasa da yeni sözleşme önerilmedi.
Tüm bunlar yalnızca Süper Lig’de yüksek bütçeye sahip bazı ekiplerin kadrolarında bulunan ve zamanında değeri gösterilmemiş Bursaspor patentli isimler.
Ve daha diğer Süper Lig ekiplerinde de çok fazla oyuncunun, ilk futbola başladığı kulüp Bursaspor.
Elbette ki her futbolcu, kendi potansiyelini daha ilk başlardan sergileyemez.
EN BÜYÜK GÖREV ANTRENÖRLERİN
Gün geçtikçe gelişir, futbolculuğunu da başka bir seviyeye taşır; ancak Bursaspor şayet altyapısıyla öne çıkan bir kulüp niteliği taşıyorsa, bu denli oyuncu kayıpları fazla değil mi?
Bugün beğenilmeyen bir oyuncunun, önümüzdeki yıllara damga vuramayacağını kimse söyleyemez.
O sebeple burada en büyük görev altyapıdaki oyunculardan ziyade antrenörlerin.
Antrenörler, bu noktada potansiyeli keşfeden, yıldızın kokusunu alan ve dahası oyuncunun gelişimine direkt olarak doğrudan katkı verecek isimler olmalı ki, bu oyunculardan Bursaspor da uzun vadeli faydalanabilsin...
Aksi halde, her zaman aynı şeyleri konuşuyor olacağız.
Kulüp eğer ki geleceğini düşünüyorsa, antrenör bazında da doğru planlama şart.