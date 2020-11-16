Geçmiş olsun Bursa

Hollanda’nın efsanelerinden ve futbolu pek çok kesime sevdiren ikonlardan biri olan Johan Cruyff, futbolu ‘Basit bir oyun, zor olan basit oynamak’ diye tanımlar.

Ve bir sözü daha vardır; ‘Her dezavantaj, kendi avantajına sahiptir.’

Bursaspor’un bu sezon geçtiği aşamalar ve geldiği nokta itibarıyle, bu iki sözden çok iyi dersler çıkarması gerekiyor.

Dinamizm ile bezenmiş, tempolu oyuna yatkın, aç oyuncuların her biri, aynı zamanda bireysel performanslarını geliştirerek takımı ileriye sürüklerken, diğer yandan sorumluluklarının da fazlasını ortaya koyabilme adına futbolu zorlaştırıyor.

Bunu önlemek için de yapılacak tek şey, futbolu daha basit hale getirebilmek.

DAHA NET VE BASİT BİR OYUN OYNANMALI

Hali hazırda, bazı bireysel performanslarda da bunun örneklerini görüyoruz.

Ne denli top ayakta tutulursa, ne denli ekstra işler kovalanırsa, bu durum oyun bütünlüğüne zarar verdiği gibi aynı zamanda top kayıplarına, savunmanın dengesiz yakalanmasına, hatta daha fazla efor sarfına sebebiyet veriyor.

