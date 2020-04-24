Domino taşı gibi...

Türk futbolunda Bursaspor Kulübü’nün değerini anlamak için, son yıllarda yetiştirdiği ve armağan ettiği yeteneklere bakmak yeterli olacaktır.
Bunun dışında kentin potansiyeli, futbola olan aşk ve tüm bunların yanında elde edilen şampiyonlukla tarihe adının altın harflerle kazınması, bu futbol dünyasında sahip olduğu noktayı gösterecektir.
Ancak, bugün geldiğimiz nokta; mücadele ve azmin birleştiği, kısıtlı imkanlara rağmen şampiyon olunabileceğinin gösterildiği günden, ciddi mali krizler ile boğuşan ve yeniden ‘Süper Lig’e yükselme mücadelesi verilen günlere işaret ediyor.
10 SEZONDA CİDDİ GELİRLER ELDE EDİLDİ
BURSASPOR Başkanı Mesut Mestan’ın da aralarında bulunduğu, yeşil beyazlı camianın önde gelen isimlerinin bu noktadaki ortak görüşü; şampiyonluğun ardından Bursaspor’un kötü yönetildiğiydi...
Bu bir bakıma sportif düşüşün yanı sıra, mali düşüşün de kaynağını açıklar nitelikte.
Şöyle bir rakamlara bakacak olursak;
Süper Lig şampiyonluğunu elde ettiği 2009/10 sezonu sonrasından itibaren geçen 10 sezonluk transfer dönemlerinde yeşil beyazlılar, yalnızca oyuncu satışlarından çok ciddi gelirler elde etti.
28 MİLYON EURO KÂR ELDE EDİLDİ
ÖZELLİKLE altyapısına yönelerek parlattığı oyuncular, söz konusu gelirlerde direkt olarak rol oynarken bu dönem süresince kulübün kasasına basına yansıyan rakamlara göre 64 milyon 390 bin Euro’luk kaynak sağlandı.
Aynı süreçte 36 milyon 860 bin Euro’luk kısmın, oyuncuların transferlerinde yahut kiralamalarında harcandığını da dikkate alırsak; yaklaşık 28 milyon Euro’luk bir kar payı karşımıza çıkıyor.
Kaba bir hesapla Bursaspor’un mevcut kadro değerinin 4 katı...
KAZANILAN PARALAR DOĞRU KULLANILMADI
SEZONLARA bölecek olursak; 6 sezonda transfer gelir/gider dengesinde artı bakiyeye geçilirken; 2010/11, 2011/12, 2014/15 ve 2017/18 sezonlarının gelir/gider dengelerine bakıldığında eksi bakiyede olduğu görülüyor.
Buna göre transferde kar payını sağlayan süreçlerin, artı bakiyeye geçildiği sezonlardaki farklar olduğu ortada; örneğin, 2015/16 sezonunda transfere harcanan rakamın 3 katının yine oyuncu satışından gelir elde edilmesi gibi...
Fotoğrafın bütünü ise bu gelirlerin doğru kullanılamadığı ve yönetimsel zafiyeti ön plana koyuyor.
4 SEZONDA KADRO DEĞERİ BÜYÜK DÜŞTÜ
RAKAMLAR Bursaspor’un son 4 sezondaki düşüşünü sergiliyor.
2015/16 sezonundaki takımın değeri 81 milyon Euro olarak gösterilirken, bugün gelinen noktada takım değeri yaklaşık 8 milyon Euro’ya düşmüş durumda.
Tabii şampiyonluk sonrası dönemi yalnızca transfer gelirlerinden de görmemek gerekiyor.
Şampiyonlar Ligi’nden, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan, sponsorlardan, bu dönemde yeni stada geçilmesiyle günlük maç hasılatlarının yükselişinden, forma satışlarından ve daha birçok ekleyeceğimiz gelir kalemi oluştu Bursaspor’da.
10 SEZONDA 31 OYUNCU ALTYAPIDAN ÇIKTI
ÖZELLİKLE Süper Lig şampiyonluğunun en büyük etkisi ise mali açıdan daha fazla gelir kaleminin oluşmasıydı.
Ancak bu gelirler, doğru bir anlayış dahilinde yönetilemeyince Bursaspor’un bugünkü konumu kaçınılmaz oldu.
Bursaspor, endüstriyelleşen futbol ile mücadelesinde bu kez altyapısına yönelmeye başladı.
10 sezonluk süre kapsamında 31 oyuncu, altyapıdan A Takım’a yükseldi.
94 KULÜPTEN OYUNCU TRANSFERİ YAPTI
ANCAK burada da yine bir yönetim zafiyeti kendisini gösterdi.
Bursaspor, her ne kadar altyapı oyuncularına ağırlık vererek kadrosunu öz kaynağındaki isimlerden şekillendirmeye çalışsa da; bu süreçte 94 ayrı kulüpten oyuncular bonservisleriyle yahut kiralık olarak kadroya dahil edildi.
Bu kulüplerin 56’sının ise yurtdışı kulüpleri olduğunun altını çizmekte fayda var.
Zira yerli oyuncularda öz kaynağına yönelen Bursaspor, yabancı transferlerini ise genellikle yurtdışından gerçekleştirdi.
GÜNÜ KURTARMA YÖNETİMİ, UZUN VADEYİ ETKİLEDİ
HALİYLE oyunculara önerilen sözleşmelerdeki rakamların da arttığı görülürken, Cedric Bakambu dışında satışıyla ciddi bir gelir getiren oyuncu olmayınca, transferlerdeki artı bakiyeler de oyuncu maaşlarında eridi, gitti.
Şampiyonluk sonrası Ziraat Türkiye Kupası’nda iki final dışında kayda değer bir sportif başarı da görülemeyince, bununla orantılı olarak gelirler de düşmeye başladı.
Tıpkı bir domino taşı gibi, Bursaspor’un içerisindeki bir problem, her daim başka bir probleme tesir etti.
Eski yönetimlerin ‘günü kurtarma’ çabaları da, uzun vadede büyük sıkıntılara dönüştü.
OLMAZSA OLMAZ BEKLENDİ: SÜPER LİG
BUGÜN geldiğimiz nokta ise artık kurtuluşun kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
Özellikle gelirlerin çoğalması adına Süper Lig’e yükselmenin ne denli önemli olduğunun bir kez daha farkına varıyoruz.
Mevcut yönetim bu noktada çeşitli adımlar atarken, kampanyalarla destekler sağlanırken, Bursaspor’un önünü görebilmesi için orta ve uzun vadeli planlara ihtiyaç duyduğu aşikar.
Bu sezon itibarıyla transfer döneminde yaklaşık 4 milyon Euro’luk gelir elde edilirken, önceki dönemlerdeki borçlanmalar nedeniyle bu kaynağın faydası da net olarak görülemedi.
Mali açıdan ciddi sıkıntıların yaşandığı, kentin de sportif başarıya aç olduğunu düşünürsek; Süper Lig’e yeniden yükselmek, Bursaspor’un olmazsa olmazı niteliğinde...
Domino taşı gibi...
Türk futbolunda Bursaspor Kulübü’nün değerini anlamak için, son yıllarda yetiştirdiği ve armağan ettiği yeteneklere bakmak yeterli olacaktır.
Bunun dışında kentin potansiyeli, futbola olan aşk ve tüm bunların yanında elde edilen şampiyonlukla tarihe adının altın harflerle kazınması, bu futbol dünyasında sahip olduğu noktayı gösterecektir.
Ancak, bugün geldiğimiz nokta; mücadele ve azmin birleştiği, kısıtlı imkanlara rağmen şampiyon olunabileceğinin gösterildiği günden, ciddi mali krizler ile boğuşan ve yeniden ‘Süper Lig’e yükselme mücadelesi verilen günlere işaret ediyor.
10 SEZONDA CİDDİ GELİRLER ELDE EDİLDİ
BURSASPOR Başkanı Mesut Mestan’ın da aralarında bulunduğu, yeşil beyazlı camianın önde gelen isimlerinin bu noktadaki ortak görüşü; şampiyonluğun ardından Bursaspor’un kötü yönetildiğiydi...
Bu bir bakıma sportif düşüşün yanı sıra, mali düşüşün de kaynağını açıklar nitelikte.
Şöyle bir rakamlara bakacak olursak;
Süper Lig şampiyonluğunu elde ettiği 2009/10 sezonu sonrasından itibaren geçen 10 sezonluk transfer dönemlerinde yeşil beyazlılar, yalnızca oyuncu satışlarından çok ciddi gelirler elde etti.
28 MİLYON EURO KÂR ELDE EDİLDİ
ÖZELLİKLE altyapısına yönelerek parlattığı oyuncular, söz konusu gelirlerde direkt olarak rol oynarken bu dönem süresince kulübün kasasına basına yansıyan rakamlara göre 64 milyon 390 bin Euro’luk kaynak sağlandı.
Aynı süreçte 36 milyon 860 bin Euro’luk kısmın, oyuncuların transferlerinde yahut kiralamalarında harcandığını da dikkate alırsak; yaklaşık 28 milyon Euro’luk bir kar payı karşımıza çıkıyor.
Kaba bir hesapla Bursaspor’un mevcut kadro değerinin 4 katı...
KAZANILAN PARALAR DOĞRU KULLANILMADI
SEZONLARA bölecek olursak; 6 sezonda transfer gelir/gider dengesinde artı bakiyeye geçilirken; 2010/11, 2011/12, 2014/15 ve 2017/18 sezonlarının gelir/gider dengelerine bakıldığında eksi bakiyede olduğu görülüyor.
Buna göre transferde kar payını sağlayan süreçlerin, artı bakiyeye geçildiği sezonlardaki farklar olduğu ortada; örneğin, 2015/16 sezonunda transfere harcanan rakamın 3 katının yine oyuncu satışından gelir elde edilmesi gibi...
Fotoğrafın bütünü ise bu gelirlerin doğru kullanılamadığı ve yönetimsel zafiyeti ön plana koyuyor.
4 SEZONDA KADRO DEĞERİ BÜYÜK DÜŞTÜ
RAKAMLAR Bursaspor’un son 4 sezondaki düşüşünü sergiliyor.
2015/16 sezonundaki takımın değeri 81 milyon Euro olarak gösterilirken, bugün gelinen noktada takım değeri yaklaşık 8 milyon Euro’ya düşmüş durumda.
Tabii şampiyonluk sonrası dönemi yalnızca transfer gelirlerinden de görmemek gerekiyor.
Şampiyonlar Ligi’nden, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan, sponsorlardan, bu dönemde yeni stada geçilmesiyle günlük maç hasılatlarının yükselişinden, forma satışlarından ve daha birçok ekleyeceğimiz gelir kalemi oluştu Bursaspor’da.
10 SEZONDA 31 OYUNCU ALTYAPIDAN ÇIKTI
ÖZELLİKLE Süper Lig şampiyonluğunun en büyük etkisi ise mali açıdan daha fazla gelir kaleminin oluşmasıydı.
Ancak bu gelirler, doğru bir anlayış dahilinde yönetilemeyince Bursaspor’un bugünkü konumu kaçınılmaz oldu.
Bursaspor, endüstriyelleşen futbol ile mücadelesinde bu kez altyapısına yönelmeye başladı.
10 sezonluk süre kapsamında 31 oyuncu, altyapıdan A Takım’a yükseldi.
94 KULÜPTEN OYUNCU TRANSFERİ YAPTI
ANCAK burada da yine bir yönetim zafiyeti kendisini gösterdi.
Bursaspor, her ne kadar altyapı oyuncularına ağırlık vererek kadrosunu öz kaynağındaki isimlerden şekillendirmeye çalışsa da; bu süreçte 94 ayrı kulüpten oyuncular bonservisleriyle yahut kiralık olarak kadroya dahil edildi.
Bu kulüplerin 56’sının ise yurtdışı kulüpleri olduğunun altını çizmekte fayda var.
Zira yerli oyuncularda öz kaynağına yönelen Bursaspor, yabancı transferlerini ise genellikle yurtdışından gerçekleştirdi.
GÜNÜ KURTARMA YÖNETİMİ, UZUN VADEYİ ETKİLEDİ
HALİYLE oyunculara önerilen sözleşmelerdeki rakamların da arttığı görülürken, Cedric Bakambu dışında satışıyla ciddi bir gelir getiren oyuncu olmayınca, transferlerdeki artı bakiyeler de oyuncu maaşlarında eridi, gitti.
Şampiyonluk sonrası Ziraat Türkiye Kupası’nda iki final dışında kayda değer bir sportif başarı da görülemeyince, bununla orantılı olarak gelirler de düşmeye başladı.
Tıpkı bir domino taşı gibi, Bursaspor’un içerisindeki bir problem, her daim başka bir probleme tesir etti.
Eski yönetimlerin ‘günü kurtarma’ çabaları da, uzun vadede büyük sıkıntılara dönüştü.
OLMAZSA OLMAZ BEKLENDİ: SÜPER LİG
BUGÜN geldiğimiz nokta ise artık kurtuluşun kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
Özellikle gelirlerin çoğalması adına Süper Lig’e yükselmenin ne denli önemli olduğunun bir kez daha farkına varıyoruz.
Mevcut yönetim bu noktada çeşitli adımlar atarken, kampanyalarla destekler sağlanırken, Bursaspor’un önünü görebilmesi için orta ve uzun vadeli planlara ihtiyaç duyduğu aşikar.
Bu sezon itibarıyla transfer döneminde yaklaşık 4 milyon Euro’luk gelir elde edilirken, önceki dönemlerdeki borçlanmalar nedeniyle bu kaynağın faydası da net olarak görülemedi.
Mali açıdan ciddi sıkıntıların yaşandığı, kentin de sportif başarıya aç olduğunu düşünürsek; Süper Lig’e yeniden yükselmek, Bursaspor’un olmazsa olmazı niteliğinde...