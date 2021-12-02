Doğru teşhis çok önemli!

Geçtiğimiz hafta sonu parkeye çıkan Bursa temsilcileri, talihsiz bir hafta geçirirken kazanan yalnızca Final Spor oldu. TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor, Akran Gemlik Basketbol ve Geçit Spor, mücadelelerine karşın haftayı mağlubiyet ile noktaladı; ancak performansları ile umut verdiler.

TÜRK basketbolunun lokomotiflerinden biri olan TOFAŞ Basketbol, içerdiği kültür ve oyuna olan katkısı ile her daim, üst sıralarda kendisini gösteren ve daima çıtayı yukarı taşıyan bir kulüp.

Öyle ki; son yıllarda Play-Off’larda yer alarak, Avrupa’daki mücadelesi ile birlikte bu istikrarını sürdüren bir özellikte.

Ancak, bu sezon işler beklenildiği gibi yolunda gitmiyor.

Henüz ligde 8 hafta geride kalmasına karşın, son oynanan Gaziantep Basketbol mücadelesiyle birlikte 4. yenilgi alındı.

TOFAŞ’TA SAVUNMA PROBLEMLERİ DORUĞA ULAŞTI

Avrupa’da durum nispeten daha ferahlatıcı bir görünüm çizerken, 4 maçta 3 galibiyetle takım lider durumda bulunuyor.

Göze çarpan detaylardan birini ise haliyle Avrupa ile birlikte lige adaptasyon süreci oluşturuyor.

