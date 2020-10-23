‘Deneyim’ farkı

“Deneyimli oyuncular geçtiğimiz yıla oranla daha fazla geri planda kalırken, genç yetenekler sergiledikleri performanslarla birlikte kendilerini de gösterme fırsatı yakalıyor.”“Zorunluluktan fırsat doğması’, aynı zamanda bu genç oyuncuların potansiyellerini daha da geliştirmelerine, daha geleceğe dönük hamlelere de olanak tanıyacak.”“Bursaspor, Balıkesirspor karşısında; artıları ve eksileri de ortaya koydu. En büyük artısı, bu kez yenilen golün ardından ortaya konulan direnç ve oyundan düşmeme oldu.”

Futbolun gerçeklerinden yola çıkacak olursak; başarı sağlayan ekiplerin arka planında her daim uyum, planlı bir yöneticilik anlayışı ve yeteneklerin potansiyellerini daha net ortaya koyabildiği oyun planları yer aldı.

Bazı istikrarsız grafikler dışında, ekol olmayı başaran kulüpler yıllardan beridir süre gelen kimliğini, geliştirerek devam etti.

Bursaspor da, altyapı kimliğiyle uzun yıllardır Türk futboluna hizmet ediyor.

BURSASPOR EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR

Her ne kadar; yakın süreçte bu çizgi çeşitli dalgalanmalar gösterse de, mevcut mali durum nedeniyle gençlerine sarılan kulüp, bu sezon verdiği emeklerin karşılığını alıyor.

Bugün gelinen nokta da, deneyimli oyuncular geçtiğimiz yıla oranla daha fazla geri planda kalırken, genç yetenekler sergiledikleri performanslarla birlikte kendilerini de gösterme fırsatı yakalıyor.

‘Zorunluktan fırsat doğar’ anlayışı hakim oldu son zamanlarda...

