Değişim ve getirdikleri

‘Her şeyden biraz var, hiçbir şey tam değil.’Tam da böyle bir mücadele sunuyor Bursaspor.

Bu yıla özel ‘gençlik aşısıyla’ dinamikliği, mücadelesi, önceki dönemlere kıyasla daha renkli, daha gollü ve heyecanlı karşılaşmalar sunarken; bir bütün olarak sahada yer alamaması, ‘yarışmacı’ kimlikten uzak kalması da, mevcut puan cetvelindeki yerini özetliyor.

Daha önceki mücadelelerde nasıl iyi başlayıp, iyi bitiremediyse; Manisa’da da kötü başlayıp, bu kez iyi bitirme şanslarını bir türlü değerlendiremeyen bir takım gördük.

Karşılaşma sonrası da, aşina olduğumuz sözler; ‘kazanabilirdik’, ‘puan alabilirdik’, ‘yapabilirdik’…

Ancak futbol, yeterlik fiilleri ile oynanan bir oyun değil.

O an yapabiliyorsanız varsınız, yapamıyorsanız yoksunuz.

Grisi olmayan bir oyun.