Bursaspor'un mücadelesi neden neden önemli?

“Genç oyuncularını parlatan kulüplerin yapısına bakarsak, bir anda şans verdiğini göremeyiz. Potansiyel vaat eden yetenekler, var olan organizasyon içerisine dahil edilir ve desteklenir. Genç oyuncuları bir anda sahaya sürmek, her ne kadar güzel ve gurur verici görünüyor olsa da; çok büyük riski de içinde barındırır. Dileriz bundan sonraki hamleler, planlı, programlı ve anlık değil, yarınlara yönelik olacaktır.

Düşünün...

Her yeni süreçte bir takım sözler ve umutlara etrafında çıkılan yolda, her daim bir belirsizlik, kaos hakim.

Emeğin maddi karşılığı verilmediği gibi, kimi zamansa sizleri yönetenler tarafından maneviyatınız da sorgulanıyor.

Bir anda sudan çıkmış balık misali oyuncular, kendilerini sert, çetin geçen lig arenasında buluyor; haksızlıklara dahi isyan eden tek kesim yine teknik ve oyuncular oluyor.

Açıkçası Bursaspor için, doğru organizasyon şeması ve huzurlu bir iklim ne yazıktır ki oluşturulamadı.

Bu etrafta oyuncular, saha içerisindeki mücadele devam ederken, her daim bir kaos kültürü hakim oldu.

AVRUPA’DA GENÇ OYUNCU KURTARICI OLMAZ!