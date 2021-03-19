Bursaspor’u uzun vade yatırım kurtarır

TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex’i son anları büyük heyecana sahne olan maçta 89-86 yendi. Karşılaşmaya damga vuran olay ise Beşiktaş cephesinin ‘kural hatası’ itirazı oldu. Ancak itiraz ederken kuralı iyi bilmek gerekiyor! Ayrıca Bursa takımlarının ceza aldığı bir çok şeyden bu maçta rakip için tölerans gösterilmesi de hiç adil değildi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, oldukça zorlu bir virajı geride bıraktı.

Mücadelenin son anları, eşine az rastlanır bir durum oluştururken; parkenin ‘son güleni’ Bursa ekibiydi.

O anlara geleceğiz fakat öncesinde oyuna geniş bir parantez açmak gerekiyor.

Beşiktaş Icrypex, Bandırma ekolünün bir yansıması adeta...

Bandırma basketbolunun, Türk sporuna armağanlarından kurulu kadrosu ile dinamik ve kompakt bir oyun sergileyen takım niteliğine büründüler ki, şampiyonluk yarışındaki birçok ekip için de tehdit oluşturdular.

OYUNDAKİ KOPUKLUK ENDİŞE VERİCİ

Bu kapsamda TOFAŞ Basketbol Takımı adına, bireysel performansların yardımlaşmaya dayalı takım kimliği adı altında gerçekleşmesi, galibiyetin belirleyicisi olabilirdi fakat; oyunun belli bölümlerindeki kopukluk, heyecanın son ana kalmasına sebep oldu.

