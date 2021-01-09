Bursaspor’da potansiyel var

Şüphesiz, Bursaspor için umudun ve hayal kırıklığının iç içe geçtiği bir yıl geride kalıyor. Pandemi koşullarının, hayata doğrudan etki ettiği ve günlük alışkanlıkları, rutinleri değiştirdiği bu noktada bu durumun sahaya yansıması yadsınamaz; ancak, saha içerisindeki fotoğrafa bir göz gezdirelim.



Bursaspor, camia olarak önemli bir dönüm noktasını yaşıyor.

Mevcut lige doğru düşüş sürecini dikkate aldığımız önceki sezonlarda öne çıkan problemler vardı.

Ekonomik hamlelerin günü kurtarma düşüncesiyle gerçekleşmesi, kulübü mali açıdan ciddi bir erozyona doğru götürürken; sahada ise süre gelen istikrarsızlık, teknik heyetlerin değişikliği, genç oyuncuların potansiyellerine güvenilmemesi, Bursaspor’u arzuladığı Süper Lig’in dışında bıraktı.

Özellikle genç oyuncularına güvenilmemesinin önemle altını çizmek gerekiyor.

Zira; baktığımızda bu yıla yeni bir teknik heyet ile başlayan takım, sezonu bir başka teknik heyet ile noktalarken, bu birliktelik de uzun sürmedi.

Bu süreçlerde; performanslar kağıt üzerinde değerlendirilerek, Vakıfköy’den gelenlerin ayak seslerine kulak asılmadı.

