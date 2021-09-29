Bursaspor’da en büyük tehlike inanç kaybı

“Taraftar desteğiyle ön plana çıkan takımlarda baskılı ve yüksek tempolu oyun olmazsa olmazlardan biridir. Ancak bunun için yüksek bir kondisyon şart. Ne yazık ki Bursaspor’da bu yok. Bir sonraki haftanın BAY geçilecek ve Milli araya girilecek olması birlikte yeşil beyazlılar için bir fırsat niteliği taşıyor.”

Bursaspor, uzun süreçten beridir durgun sulara yelken açamadı.

Bir takım etkenler sebebiyle kulüp, istikrarlı bir şekilde kaos iklimine çekilirken; bu durumların sahaya da tesir ettiğine şahitlik ettik.

Öyle ki; yakın geçmişteki seçimler ve yönetim, camianın bu noktada en büyük umudu oldu fakat ligin başlangıcından bu yana oluşan talihsizlikler, tabelanın durumu ciddi endişeler de oluşturdu.

Şu an gelinen noktada Bursaspor, yalnızca topladığı 5 puan ile küme düşme hattında yer alıyor.

FUTBOL CAMİASINDA SAYGI İLE ANILAN BİR İSİM

LİDERİN 11 PUAN GERESİNDE BULUNUYOR

Bir sonraki haftanın da BAY geçileceğini düşünecek olursak, şu an liderin 11 puan gerisindeki takım, daha yüksek puanlarda geriye düşebilir ki, bu durumun psikolojik etkileri de muhakkak takıma yansıyacaktır.

