Bursaspor’da en büyük tehlike inanç kaybı

Bursaspor, uzun süreçten beridir durgun sulara yelken açamadı.
Bir takım etkenler sebebiyle kulüp, istikrarlı bir şekilde kaos iklimine çekilirken; bu durumların sahaya da tesir ettiğine şahitlik ettik.
Öyle ki; yakın geçmişteki seçimler ve yönetim, camianın bu noktada en büyük umudu oldu fakat ligin başlangıcından bu yana oluşan talihsizlikler, tabelanın durumu ciddi endişeler de oluşturdu.
Şu an gelinen noktada Bursaspor, yalnızca topladığı 5 puan ile küme düşme hattında yer alıyor.
FUTBOL CAMİASINDA SAYGI İLE ANILAN BİR İSİM
LİDERİN 11 PUAN GERESİNDE BULUNUYOR
Bir sonraki haftanın da BAY geçileceğini düşünecek olursak, şu an liderin 11 puan gerisindeki takım, daha yüksek puanlarda geriye düşebilir ki, bu durumun psikolojik etkileri de muhakkak takıma yansıyacaktır.
Bunu başta böyle ifade etmek belki aşırıya kaçabilir; fakat geçtiğimiz sezon bizlere her mücadelenin ilk veya son hafta fark etmeksizin büyük önem taşıdığını gösterdi...
Bursaspor bu noktada, dilediği oyunu henüz sahaya yansıtamazken nedenleri üzerinde durmakta fayda var.
İlk olarak takım kimyasının oluşmasının, ciddi bir süre alacağı aşikar...
Bunu pas trafiklerinde net bir şekilde görebiliyoruz; ortalama yüzde 80’leri gören pas isabetleri, özellikle top üçüncü bölgeye geldiğinde oldukça aşağılara düşüyor.
Kendi yarı alanından hazırlık paslarıyla çıkan takım, kaleye her yaklaştığı anda geçmiş dönemlerde de sıkça gördüğümüz bir telaş halini alıyor.
Orta saha bloğu ile hücum hattı arasındaki kopukluğun başlıca etkenlerinden biri de, oyunu çözme noktasında henüz ‘kreatif’ diye tabir ettiğimiz isimlerin kendilerini gösterememeleri...
Zira, oyunun üçüncü bölgesinde yaşanılan sorunlarda kapanan savunmaların, bireysel yetenek ile aşılacağı günümüz futbolunun bir gerçeği.
Üreten, altyapı açısından zengin ve nüfus popülasyonuyla sporun kenti unvanına erişebilen kentin gözbebeği kulüp, en alt kademeden üst kademeye sıçrayan süreçte belirli bir oyun ve sistem kültürüne ne yazıktır ki sahip değil.
Avrupa’da altyapısını geliştirerek büyüyen kulüplerin pek çoğu, alt kademelerden başlayan süreçte belli bir oyun sistemi, planı ve hazırlığı içerisinde A Takım’a doğru ilerlerken, bu durum topa ilk değen oyuncu ile en deneyimli oyuncunun, oyun kültürü noktasındaki makası daraltıyor.
Yıllarca, her yaş grubunda aynı oyun şablonu ve kültürünü alarak yetişen isimler, A Takım’a yükseldiklerinde yabancılık çekmezken; var olan güçlü yapıya da kolayca adapte olabiliyor.
Bizlerde ise maalesef bu durumda, istikrarsızlığın da getirdiği bir eksiklik söz konusu.
En üst katmanda yaşanan teknik adam değişiklikler, kısa vadeli planlar, stratejiler, uzun vadedeki oluşumu derinden sarsıyor.
Pamuk ipliğine bağlı bir düzen söz konusu.
BU DURUM ALT VE ÜST YAPIYI ÇOK ETKİLİYOR
Her yeni gelen teknik adam, kendi oyun mantalitesini sahaya yansıtmak isterken, beraberinde yeni isimlerle geliyor.
Bursaspor Kulübü’nün yönetiminde bayrak değişiminin ardından 56 gün geride kaldı…
Atılan adımlar, ortaya konan duruş ve bununla birlikte çözüm odaklı davranışlar, camianın umutlarını yeniden yeşertti.
Tam da camianın ihtiyacı olduğu üzere…
BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI
Genelde ülkemizde başarılar, geçmiş tezahürler ile kıyaslanır ve o kıyasın bir sonucu olarak ölçütleri belirlenir.
Hep bu hikayeler bizlerin, hayat üzerine sorgulayıcılığımızı artırır, düşüncelerimizi pekiştirir.
Futbolu da hayatın, ana eksenlerinden birini oluşturan bir öğe olarak görürsek, benzer direnişlerle pek çok kez karşılaşmışızdır.
Başarıyı ve başarının büyüklüğünü de belirleyen etken budur; küllerinden yeniden doğmak.
İşte böyle bir süreç kapsamında Bursaspor, yeni bir sezona ‘merhaba’ dedi.
KASVETLİ ORTAMDAN UMUT VERİCİ İKLİME
Bakıldığında ilk başlarda kasvetli görünen, kara bulutların hüküm sürdüğü hava yönetimin göreve ilk geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği icraatlar ile nispeten daha umut verici bir iklime bıraktı kendini.
En azından, yapılması gerekenler için ortaya somut adımlar konuldu.
Özellikle pandemi etkisiyle, uzak kaldığımız yaşantımızda; yeni bir sezon, bu yönden heyecan oluşturuyor.
Sürecin etkilerinin de azalmasıyla birlikte umudumuz odur ki, Bursa basketbolunun tribünleri yine seyircilerin destekleriyle yankılanacak.
Geçtiğimiz sezon, bu açıdan buruk geçirdiğimiz dönemde temsilcilerimiz de bu durumdan bir hayli etkilenmişti.
Zira; son yıllara bakıldığında kentimizde derin bir basketbol kültürü oluştu.
Takıma hangi noktalarda destekten, hangi noktalarda rakibin ve hakem trio’sunun baskı altına alınacağına, çift hanelerde geride olunsa dahi yeniden seyircinin takımı oyuna adapte etmesine kadar, pek çok an, bizlere bu kültürün oluştuğunu gösteriyor.
Bu ateş, Avrupa heyecanı ile birlikte daha da alevlenecek.
UYUM SAĞLANINCA İSTİKRARA ULAŞILIYOR
Temsilcilerimizden TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde; Frutti Extra Bursaspor da EuroCup’ta tıpkı geçen sezon olduğu gibi yer alacak.
Endüstriyelleşen branşta, kuşkusuz ‘şeffaflık’ özelliği de, en çok aranan ve olması gereken faktör olarak öne çıkıyor.
Şüphesizdir ki, bu noktada kulüp; geçmiş dönemlere kıyasla daha bilgilendiren, daha açık ve daha soru işaretlerini sonlandıran bir anlayışa bürünmüş durumda.
Özellikle mali konulardaki pek çok bilgi akışı, kulübün resmi yayın organları tarafından gerek basına, gerekse taraftara direkt olarak servis ediliyor.
Tabii bu durum, çeşitli spekülasyonların da önüne geçtiği gibi; aynı zamanda bir güven ortamı da yapıyor.
YENİ BİR DÖNEME GİRİŞ YAPILDI
Kongre öncesindeki döneme baktığımızda en fazla dillendirilen sorunlardan da biri buydu...
Destek noktasında; pek çok kesim, güven hissiyatsızlığından ötürü yeterli fedakarlıkları gösteremiyordu, ki haksız da sayılmazlardı.
Gerek sosyo-kültürel, gerekse spor/siyaset gibi geniş kitleleri harekete geçiren noktalarda, önemli değişimler yaşanıyor.
Buraya yeniden geleceğiz fakat öncesinde, sayın Hayrettin Gülgüler’in Bursaspor başkanlığı ile birlikte Emin Adanur öncülüğünde gerçekleşen hareket, tüm camiaya hayırlı olsun.
Yeni umutların yeşerdiği bu süreçte, diliyoruz ki bu hikaye de güzel bir şekilde sürecek ve neticesinde camia, ait olduğu alanlara geri dönecek.
Değişim demiştik...
Yeşil sahalarda; ekonomik gerekçelerin de etkisiyle birlikte genç oyunculara yönelim, son yıllarda ciddi oranda artmış durumda...
Artık kulüpler, deneyimli isimlerin sağlayacağı kısa süreli katkıdan ziyade, daha gelecek vaad eden uzun süreçte sonuçlar verecek planlamalarla yatırımlarını gerçekleştiriyor.
GENÇ OYUNCULAR CAMİAYA UMUT AŞILADI
Şüphesiz, bu kulüplerden birisi de Bursaspor.
Yakın tarihte düzenlenecek olan olimpiyatlar için de, ülkemizin en önemli altyapı noktalarından birini oluşturan kentimizde, spora teşvik hamleleri ve gururlandıran dereceler, her geçen gün daha da artıyor. Bu kapsamda; Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ortaya koymuş olduğu organizasyonun payı da oldukça büyük.
Basketboldan, voleybola; atletizmden masa tenisine dek pek çok branşta yüzlerce sporcunun yanında olan kulüp, ‘Spor kenti Bursa’ vizyonunda da önemli bir rol üstleniyor. Özellikle son zamanlarda bir kez daha gerçekleştirdiği atılımlar ile ulusal bazda da takdirleri toplayan bu yapı, gerçekleştirdiği organizasyon ile adından önümüzdeki günlerde pek çok alanda söz ettirecek.
HEDEF, SPORDA LİDER KENT
Hürriyet Bursa olarak, son zamanlarda gerçekleştirdiği atılımlar ile pek çok branşta başarıya koşarak, kentteki spor ateşini yeniden alevlendiren Bursa Büyükşehir Belediyespor’da, bu oluşumun önemli faktörlerinden Başkan Gökhan Dinçer ile konuştuk.
Bir ifade hemen dikkati çekiyor; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın destekleri doğrultusunda altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda çalışmalar yaparak hem daha fazla çocuğumuzu sporla buluşturmayı hem de Bursa’yı sporun lider kenti yapmak için uğraş veriyoruz.”
Vasilije Micic ise, adını tarihe altın harflerle kazıdı.
Normal sezonun, Final Four’un en değerli ismi olan Sırp oyuncu; Shane Larkin ile finalin de en değerli ismi seçilirken, organizasyonun tarihinde de ilk kez iki oyuncu, finalin MVP’sine layık görüldü.
Bursa basketbolu ise, Micic’i yakından tanıyor.
2016/17 sezonunda 22 yaşındayken yolu yakınımızdan geçen oyuncu; TOFAŞ Basketbol Takımı’nda forma giydiği bir sezon boyunca kariyerinin dönüm noktasını yaşadı.
Bugünkü oyunun geldiği noktada, başantrenör Orhun Ene’nin de payı büyük.
Şöyle bir o döneme bakacak olursak;
Futbol sezonunun son günlerinin heyecanını yaşatan Bursa Yıldırımspor, yükseldiği Misli.com 3. Lig seviyesinde; ortaya koyduğu mücadele ve azim ile takdir topluyor.
İçerdiği kadro kalitesini, birçok mücadelede sahaya yansıtan, bununla birlikte dinamik futbolu ile de ‘pes etmeyen’ yapısını ortaya koyan temsilcimiz, 68 Aksaray Belediye Spor karşısında da farklı bir hikayeye imza atarak, finallere katılmaya hak kazandı.
BİR PUANLA KAYBEDİLEN ŞAMPİYONLUK SONRASI...
Bu denli fiziksel güce dayalı, istikrarın da zorlaştığı ligde özellikle iç saha etkinliğini son derece verimli bir şekilde kullanabilmek ve sezon içerisinde yaşanan çeşitli kırılmalardan, daha da güçlenerek çıkabilmek, büyük bir değere sahip.
Şayet; bir galibiyet uzaklıktayken kaybedilen şampiyonluğun ardından play-off sürecine hazırlanıyorsanız, hem mental, hem de fiziksel açıdan sizleri zorlu bir süreç bekliyordur.
Bazı zamanlar başarının kıyısından dönmek, sizleri kamçılayacağı gibi aynı zamanda motivasyon kaybına da yol açabilir.
Play-Off sürecinin yansımalarına baktığımızda, bu travmadan dahi Bursa Yıldırımspor camiasının, inan ve azim ile birlikte güçlenerek çıktığını görüyoruz.
MAVİ BEYAZLI EKİP ÜZERİNE KOYARAK İLERLİYOR
3 maç üzerinden oynanan serilerde, üstünlük kuran ekipler adını yarı finale yazdıracak.
COVID-19’un gölgesinde geride kalan sezonda, hataların telafisinin mümkün olmayacağı bir sürece giriyoruz.
Bu kapsamda; temsilcimiz TOFAŞ Basketbol Takımı’nın konuğu, önceki akşam Beşiktaş Icrypex’di.
Belki de play-off ilk turunun en zorlu eşleşmesi diyebiliriz.
Zira; dinamik ve atletik bir takım olma özelliklerinin yanı sıra, sürekli öğrenerek gelişen yapısıyla sezon içerisinde ciddi bir tehdit unsuru haline gelmişlerdi.
Bandırma basketbolu ekolünden yetişen isimlerin de bir araya getirilmesi, bugün kendilerini play-off’ta 5. sıradan görmemizi sağladı.
Üstelik normal sezonun sonlarına doğru yükselen ivmeleriyle, 6 maçlık galibiyet serilerini de görmezden gelmemek gerek.
İLK MAÇIN SKORU CİDDİ ANLAMDA ŞAŞKINLIK İÇERİYOR
Gündem genel kurul üzerine; fakat zorunluluktan doğan fırsatlara, alınan risklerin dönüşlerine de değinmekte fayda var.
Öncelikle son haftasına girdiğimiz ligin sezonu bizlere gösterdi ki; bu ligde hücum hattını yetenekli isimlerden ve ‘bitiriciliği’ ile ön planda isimlerden kuran ekipler, rekabette öne geçiyor; bkz. Altay, Adana Demirspor.
Zira pek çok ekip, oyun kurgusunda belli bir istikrarı sağlayamazken yaşanan kaos ortamında savunmalar daha fazla hataya müsait olabiliyor, ‘ceza kesiciler’ puanları topluyor.
Bunun için de elbette, yetenekli birkaç isme ve saha içi liderine ihtiyaç var.
LİDER OLMAYINCA TEMPO YÜKSEK TUTULUYOR
Bu kapsamda kısıtlı imkanlara sahip kulüpler ise daha çok dinamizmi ve temposu ile açığı kapamaya çalışıyor.
Daha mücadeleci, daha çok koşan ve oyunu hızlandıran ekipler, üst sıralar için iddiaya sahip oluyor; bkz. Altınordu.
Sezon genelinde pek çok zorlu geçti kulüp, geçmeye de devam ediyor...
Belirsizlikler etrafında sorunlar günbegün artarken, buna ‘dur’ diyebilen irade ne yazıktır ki ufukta görünmüyor.
Haliyle, takımın ‘başarısı’ sorgulanıyor. Kötü gidişatta her zaman bir günah keçisi arandığı gibi Bursaspor’da da, sürekli olarak farklı isimlere eleştiri oklarının yöneldiğini görüyoruz.
Belki teknik heyet ve oyuncular içlerini dökebilme imkanı bulsa, kim bilir neler anlatacak, neler söyleyecekler.
Takım da büyük ölçüde futbol karantinasına tabii tutulduğundan yalnızca buz dağının, görünen tarafına şahitlik edebiliyoruz.
BU SEZON SAKATLIK VE CEZALAR SONLARDA KALDI
DENEYİM EKSİKLİĞİNDEN PEK ÇOK SORUN OLDU
Esas meseleye gelelim; Bursaspor’un mücadelesi neden önemli ve takım başarılı mı?
Düşünün...
Her yeni süreçte bir takım sözler ve umutlara etrafında çıkılan yolda, her daim bir belirsizlik, kaos hakim.
Emeğin maddi karşılığı verilmediği gibi, kimi zamansa sizleri yönetenler tarafından maneviyatınız da sorgulanıyor.
Bir anda sudan çıkmış balık misali oyuncular, kendilerini sert, çetin geçen lig arenasında buluyor; haksızlıklara dahi isyan eden tek kesim yine teknik ve oyuncular oluyor.
Açıkçası Bursaspor için, doğru organizasyon şeması ve huzurlu bir iklim ne yazıktır ki oluşturulamadı.
Bu etrafta oyuncular, saha içerisindeki mücadele devam ederken, her daim bir kaos kültürü hakim oldu.
AVRUPA’DA GENÇ OYUNCU KURTARICI OLMAZ!
Uzun yıllar boyunca, kademe kademe ilerleyen başarı grafiğinde her daim ivme yakalayarak bugün en üst seviyede kenti temsil eden Frutti Extra Bursaspor, pek çok sıkıntılı süreçten geçmesine karşın; ortaya koyduğu direnç ile umut vaat ediyor.
Zira; pek çok ilkin yaşandığı geçtiğimiz sezon bakıldığında ekibin, kısa sürede lige olan adaptasyonu ve bilhassa taraftarıyla oluşturduğu etkileşim, Avrupa mücadelelerinin kapılarını açmıştı.
Dahası...
LİGİN PARMAKLA GÖSTERİLEN EKİBİ
Tehditkar ve dinamik bir görüntü çizmesiyle de, ligin parmakla gösterilen ekiplerinden biri haline gelinmişti.
Bu sezona gelindiğinde ise her ne kadar inişli çıkışlı bir grafik yaşansa da, sezon boyunca uğraşılan onca sıkıntının ardından takımın bir şeyi daha başardığını görüyoruz; istikrar.
Özellikle bu seviyede kalabilmek ve bunu üst üste ikinci sezonda da aynı çizgide sürdürebilmek, oldukça takdire şayan bir konu.
Başarının tek bir yönü olmadığı gibi, pek çok faktöre de bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
‘Bursaspor’ markasından yola çıkacak olursak, hedeflerin her daim zirveye odaklı olması gerekliliği, gerek kentin dokusundan, gerekse kulübün geçmişte gerçekleştirdiği ve tarihinden görülüyor.
Ancak, mali açıdan düzensizliğin getirdiği pek çok sorunlar, yönetim noktasındaki beceriksizlik, takım ile kentin bütünleşmesini gerçekleştirememesi gibi bir çok faktör, günden güne Bursaspor camiasını, vasatizme sürüklemiş durumda...
Bunun örneğini son 6 yıla baktığımızda verebiliriz.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMIYKEN AVRUPA’YA GİDEMEDİ
Akıllara ilk gelen 2014/15 sezonunda, ligin en golcü ekibi olmasına karşın Avrupa fırsatı yalnızca 2 puan ile kaçmıştı.
O günden bugüne dek olan süreçte Bursaspor, Süper Lig’deki Avrupa hedefinden giderek uzaklaşırken, sonraki sezonlarda ateş hattının tedirginliğini yakından hissetti.
Adanaspor karşılaşması da, bu mücadelelerden birisi olacak.
Kazanılırsa, zorlu fikstür öncesinde umutlar yeşermiş bir şekilde, motive ve daha da önemlisi bir hedef dahilinde sahaya çıkılacak; puan kaybında ise sezonun geri kalanı, formaliteden öteye geçemeyecek.
7 HAFTADIR KAZANAMIYORLAR
Rakip Adanaspor her ne kadar, ateş hattının 2 basamak üzerinde yer alsa da sadece 3 puanlık bir fark var; dolayısıyla düşme korkusunu yakından hissettiklerinden güçlü bir motivasyon ile sahada olacaklar.
Son mücadelelerine bakıldığında 7 haftalık galibiyet hasretleri var ki, teknik adam değişikliği yaramamış görünüyor.
Değişiklik öncesinde araya galibiyetler sıkıştırabildiğinden ateş hattının üzerinde olan Adanaspor, Emrah Bayraktar’ın göreve gelmesiyle henüz kazanamadı.
Ve savunmada da ciddi alarmlar verdiler.
HÜCUM OYUNU OYNANMALI
Mali kriz, her geçen gün daha da derine işlerken; beklentilerin odağındaki sportif başarılar da gelemeyince, ‘kaos’ iklimi son yılların hakimi oldu.
Elbette bu kötü gidişatta suç payının tek bir yönde, tek bir odakta toplanması yalnızca fotoğrafın çok küçük bir kısmını bizlere gösterir.
Fotoğrafın bütününde, özellikle son 5 yıldan beridir süre gelen yönetimsel başarısızlık direkt olarak kendisini gösteriyor.
Neticesinde bu durum, günden güne artan bir krize sürüklediği gibi, doğrudan etkilediği sportif anlamda da hedeflerin daha da küçülmesine de yol açabiliyor.
KAMAT’IN YAPTIĞI GÜNAH ÇIKARMA AYİNİ GİBİYDİ
Ancak; kötü bir gidişatta, yahut işlerin rayında olmadığı bir anda insanların karşısına çözüm odaklı çıkılıyorsa, bunun gayretleri icraatlar ile temellendirilmelidir ki, bir umut ışığı görülebilsin...
Geçtiğimiz gün, sayın Erkan Kamat suskunluğu bozarak, yalnızca kulüp televizyonunun karşısına çıktı ve yaklaşık 88 dakikalık sürede içini dökerek, soru işaretlerini gidermeyi amaçladı.
Bursaspor’da en büyük tehlike inanç kaybı
Oyun, mücadele, tabela...
Hangi faktör olursa olsun, asıl bekleyen büyük tehlike; inanç.
Şöyle bir hafızaları tazelediğimizde, geçtiğimiz sezon transfer engeli nedeniyle 13 genç oyuncusunu U-17 ve U-19 takımlarından takviye yapan, 21.9’luk yaş ortalaması ile de parmak ile işaret edilen takımın, en büyük itici gücü kendilerine duyulan inançtı.
Sakatlık, cezalar, pandemi etkisi gibi yaşanan talihsizlikler bir kenara; tabeladaki olumsuz sonuçlara rağmen oyuna ve oyuncuya olan güven, kısmen huzur ortamının oluşmasına da vesile oluyordu.
İNANÇ, YERİNİ TEDİRGİNLİK VE KARAMSARLIĞA BIRAKTI
Bugün geldiğimiz noktada ise inanç yerini tedirginliğe ve karamsarlığa bırakmış durumda...
Aslında sezon başına döndüğümüzde camianın pek çok kesiminin bir arada buluştuğu, yeniden birlik için yoğun çabalar sarf edildiği anlara hep birlikte şahitlik ettik.
Hakkıdır; yönetimden malzemecisine dek kulübün küçük büyük demeden tüm paydaşları da öylesine bu sezonu sahiplendi ki, çeşitli fedakarlıklar da ortaya konuldu, konulmaya da devam ediliyor.
Ancak, bazen gerçekler can acıtır ne yazıktır ki...
Yakın geçmişe baktığımızda Bursaspor’un üreten kimliğini görürüz, genç oyuncuları ne denli sahiplendiği ve fırsatlar tanıdığını...
Bu noktada zirvede geçtiğimiz sezon yaşananlardı ve yalnızca camia değil, futbol dünyanın pek çok kesiminden de bu noktada destekler geldi.
Bursaspor, üretici kimliğini öylesine coşkulu bir düzeye çekti ki mağlubiyetlerde dahi oyuncuların çabaları, potansiyelleri ve mücadeleleri konuşuldu.
ANKARAGÜCÜ 11'İ HERKESİ ŞAŞIRTTI
Bugün, benzer bir mücadeleyi sahada göremememiz; takımın, ligin puan tablosundaki yerini gösteriyor.
Elbette ilk haftalar uyum sürecinin etkisiyle bir takım kazaları da beraberinde getirebilir fakat; işin tekniksel tarafına baktığımızda sorunlar bir çırpıda çözülecek gibi değil...
İlk olarak oyuncu grubu ve tercihleri, henüz 7 haftanın geride kalmasına karşın 4 farklı antrenörün başında çıktığı Bursaspor’da hala eleştiri konusu.
Haksız da sayılmazlar zira, MKE Ankaragücü mücadelesinde de şaşırtan bir ilk 11 tercihini gördük.
Burak Altıparmak, sağ bekte görev alırken; konuk ekibin atakları da tamamen devre boyunca o bölgeden yoğunlaştı.
Buna çözüm üretilemediği gibi, orta sahadaki oyuncuların erkenden düşüşü ve top kayıplarının beraberinde getirdiği akınlar da, ne yazıktır ki fark edilemedi.
Baktığımızda MKE Ankaragücü’nü bu mücadelede galibiyete götüren faktör içeride hazır bekleyen Eren Derdiyok gibi bir pivot santrforun, rakibin bek zaaflarından faydalanılarak kanat akınları ile topla buluşturulması ve geçiş oyununda sahadaki dizilimleri oldu.
ÖNEMLİ OLAN TOPA SAHİP OLMAK DEĞİL, NELER YAPTIĞINIZ!
Belli bir oyun planı ve buna sadık oyunculardan kurulu konuk ekip, henüz yarım saat geçmişken sonuca ulaşırken, geride kalan sürelerde yalnızca bekleyerek oyunu kontrol etti.
Topa sahip olmanın her şey olmadığını bu maçta bir kez daha gördük, önemli olan o topla sizin neler yapabildiğiniz...
Teknik ve taktiksel düzlemde bir varlık gösteremeyen Bursaspor’da her geçen dakika, tribünlerdeki gerilimlerin sahaya yansımasıyla da kopukluk başladı.
Oyuncu iletişimi diye bir şeyden bahsedemez olduk ki, art arda gelen top kayıpları ve beraberindeki isyankarsızlık da, motivasyonların ne denli düştüğünü gösteriyor.
Adeta beyaz bayrak çekildi...
Aynı zamanda oyuncuların da fiziksel güçlerine dair zannederim artık fikrimiz olabilir zira 7 hafta geride kaldı!
TAKIMIN MÜCADELEYİ 90 DAKİKAYA YAYACAK GÜCÜ YOK
‘Bu takım kampta ne yaptı’ sorusu akıllara hemen geliyor fakat, pek çok oyuncunun da takıma sezon başında geldiğini, bazı oyuncuların sadece birkaç antrenman sonrası kendini maçta bulduğunu da unutmamak gerek.
Demek ki, ne teknik heyet düzeyinde, ne de oyuncuların bireysel çalışmalarında yol kat edilememiş ki, takımın mücadeleyi 90 dakikaya yayabilecek gücü bulunmuyor.
Bu da ister istemez yorgunluk ile motivasyonsuzluğun da etkisiyle hataları, oyundan kopmayı, iletişimsizliği beraberinde getiriyor.
Bursaspor’un lig konumunu özetleyen bir süreç.
OYUNCULAR NEREDE OYNADIKLARININ FARKINA VARMALI
Yeniden inanç konusuna gelecek olursak; tüm bu etkenlerin etrafında ne yazık ki kaos iklimi yeniden Bursaspor hakim olmaya başladı.
Bu süreçten çıkaracak olan da yine inançtır fakat, artık takımın da ortaya bir şeyler koyması gerekir.
Şayet kağıt üzerinde ligin en değerli takımı ise Bursaspor, oyuncuların da o yeteneklerini sergilemeleri gerekiyor.
Geçtiğimiz sezon dahi bazı isimlerin yıldızını parlattıkları ve takımı ipten aldıkları anlara şahitlik etmiştik, şimdi bunun daha iyi olması gerekmez mi?
Oyuncuların, nerede oynadığının farkında olması gerekir.
Dileriz saha içerisinde, BAY geçilen haftanın ve milli aranın ardından bir çözüm odağı oluşur ve o motivasyon da yeniden camiadaki inancı tetikler.