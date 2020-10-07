Bursaspor yarını planlamak zorunda

Fotoğraf bulanık, karanlık; işler daim belli isimler çerçevesinde dönüyor.
Bütünleştiricilik, birleştiricilik de eski gibi bir anlam ifade edemiyor zira, kolayca dağılabilen bir camia Bursaspor.
Bu sebeple Tuzlaspor maçını, yalnızca hatalar silsilesi olarak görmemek, puan kaybından öteye taşımak gerekli.
4 HAFTADA SONUCA İLK ULAŞAN TAKIM OLDU
Bursaspor, henüz 4 hafta geride kalmışken tüm maçlarında öne geçti...
Bu 4 haftada, ilk reaksiyonu gösteren, oyun içerisinde sonuca ilk ulaşan takım olma özelliğini taşıdı.
Futbol ise öne geçtiğinizde bitmeyen bir oyun.
Anlık kıvılcımlar kulüpleri, ‘süreli’ başarıya götürürken; bunun arka planında kalan istikrar, pek sık karşılaşmadığımız bir şeye dönüşüyor.
Haliyle başarı; ya bir takım yeteneklerin ürünü, yahut belli bir jenerasyonun sağladığı etkiden ibaret oluyor.
Bursaspor da, Türk futbolundaki bu sıkıntıyı derinlemesine yaşayan kulüplerden...
Temellerin sağlam atılamadığı gerekçesiyle, yakın geçmiş de baz alındığında belli seviyelerde kendini gösteriyor, ancak istikrarı yakalayamadığından aşağıya da itiliyor.
SKOR BAZLI ÖVGÜLER PEK ÇOK EKSİYİ GETİRİYOR
Bunları neden dile getiriyoruz?
İki temsilcimiz TOFAŞ Spor Kulübü ve Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz sezon yaşattığı heyecana yenisini katabilme amacıyla mücadele verecek.
Bu noktada; her iki ekip de, geçtiğimiz hafta Cevat Soydaş Turnuvası’nda boy gösterirken, henüz zamana ihtiyaçlarının bulunduğu izlenimi bir kez daha yineledi.
PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ DEVAM EDECEK
Zaman geçtikte takımlar, aynı zamanda ritmini de bulacaktır; ancak bu sezon özellikle ilk yarı bazında pandeminin olumsuz etkileri devam edecek.
Bilindiği üzere; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ilk yarının, tıpkı futbolda olduğu üzere seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.
Bursa basketbolu, en azından bu ilk yarıyı baz alan süreçte, TOFAŞ Spor Kulübü ve Frutti Extra Bursaspor’un mücadelesinden mahrum kalacak...
Sağlık tedbirleri açısından bu karar alınsa da, insan bu duruma üzülmeden edemiyor.
BU SEZON BİR AVRUPA BİR LİG MAÇI İZLEYECEĞİZ
Aslında, Adana Demirspor maçının ilk yarısında ortaya konan mücadeleci yapı, bu noktada bir takım sinyaller vermişti ancak, direnci oyunun bütününe yayamamak puansız noktalanan bir başlangıca neden oldu.
İzmir’de ilk yarıda da durum farklı değildi...
Her iki ekibin de oyunu tutan ve risk almaktan çekinen görüntüsü sonrası, ilk 45 dakika futbol seyri açısından oldukça zayıf geçti.
ORGANİZE ATAK VE HIZLI HÜCUMU GÖRDÜK
İkinci yarıya gelindiğinde, Bursaspor’un daha organize ataklar geliştirdiğini, daha hızlı hücuma çıkarken, yardımlaşmayı da üst seviyeye çıkardığını gördük.
Nitekim; önce Emirhan Aydoğan, ardından Ali Akman bu futbolu golleriyle süsledi.
Şu bir gerçek ki; özellikle maç kondisyonu oldukça eksik, TFF 1’inci Lig’in atmosferine yabancı genç oyunculardan kurulu bir takım, zaman zaman inişler de gösterecek, çıkışlar da...
Başarılarda da ‘Bursa’ odaklı dinamizmin, aidiyet hissiyatının oldukça verimli olduğu aşikar.
Ancak, bazı süreçlerde armaya duyulan aşk, mücadele ve azim de yeterli olamayabiliyor.
GENÇLİK DİNAMİZMİNİ İLK YARI GÖRDÜK
Bunun bir örneğine geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmada şahitlik ettik. Her biri pırıl pırıl, iştah dolu ve mücadeleye aç gencecik oyuncular vardı sahada.
Nitekim, bu ‘gençlik dinamizminin’ etkisini ilk yarıda gördük. Koşan, baskı oluşturan, açıkları yardımlaşmalarla birlikte iyi kapatan bir takım vardı.
Futbolun bir takım gerçekleri ise devre arasından sonra kendini gösterdi.
BİRİNCİ NEDENİ FİZİKSEL ÜSTÜNLÜK
Bugün, pek çok nitelikte oyuncuya sahip olsanız dahi; oyunun maçın geneline yayamadığınızda, hatta belli kırılma anlarında kontrolü elinizde tutamadığınızda, bazı kırılmaların ardından çorap söküğü gibi devamı geliyor.
26 Eylül Cumartesi günü açılacak perde için takımlar, sıkı idmanlarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla ritim bulmaya çabalıyor.
Bu sezon 15 takımın yer alacağı lig, her ne kadar geçtiğimiz sezonlara nazaran daha rahat bir fikstüre neden olsa da, Avrupa’daki mücadelelerin yoğunluğu, bir kez daha fiziksel ve mental gücü sağlam duran ekipleri ön plana taşıyacak.
TAKIMLARIN TOPARLANMASI SÜRE ALACAK
Bu kapsamda; Bursa temsilcileri TOFAŞ Basketbol Takımı ve Frutti Extra Bursaspor, süreci hazırlık maçlarıyla değerlendirirken; verilen ilk sinyal zamana ihtiyaç duyulduğu yönünde…
Her iki kulübün de, geride bırakılan sezona kıyasla ciddi bir kabuk değişimine gittiğini de düşünürsek, oyun organizasyonunu sağlamak, biraz daha süre alacak gibi duruyor.
TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Fenerbahçe Beko’ya 82-70 kaybederken; Antalya’da kampını sürdürdüğü esnada Anadolu Efes ile de iki hazırlık maçı gerçekleştirdi.
İlkinde 95-56’lık mağlubiyet alan TOFAŞ Basketbol Takımı, sonraki mücadelede de 84-78 yenildi.
TOFAŞ YENİ BİR UYUM ARAYIŞI İÇERİSİNDE
Özel firmaların da kulüplere olan desteğiyle birlikte, kulüpler de bir şirket edasıyla yönetilmeye başlandı.
Daha önce çeşitli örneklerini, ‘müessese takımı’ diye tabir edilen kulüplerde gördüğümüz bu durum, artık yüzbinlerin sempati ve taraftarlığını kazanan kulüplerde de işliyor.
Elbette bu planlamanın özelinde; sürdürülebilirlik yatıyor.
*
Basketbol Süper Ligi’ne baktığımızda, yakın süreçteki pek çok spor kulübünün basketbol faaliyetlerini ekonomik gerekçeler nedeniyle sonlandırdığını gördük.
Futbolun, spor ekonomisinin temel taşlarını oluşturduğunu düşünürsek; basketbol branşı, daha mütevazi bütçelerin oluştuğu, buna bağlı olarak da –her ne kadar ülke ve kulüpler düzeyinde başarılar sağlasak da- reklam ve pazarlama gücünün, futbolun gerisinde kaldığı bir spor dalı.
Dolayısıyla kısıtlı gelirlere, dar ekonomilere bağlı bu ince çizgide plansızlık yahut işlerin sekteye uğraması, faaliyetlerin durdurulmasına kadar yol açabiliyor.
Pek güneşli olmayan bu havada, mevcut sarsıntılarla boğuşan kulübü futbolda pek çok artçı şiddet de etkileyecek.
Zira; her ne kadar karamsar bir havayı oluşturmak fayda getirmese de, ‘polyannacılığın’ da pek de fayda sağlamadığını yakın süreçte deneyimledik.
Bu yüzdendir ki, Mustafa Er’in ‘hayal satmayacağız’ sözü altındaki gerçekçi bakış, kulübün sportif ve mali yönden yarınlarına ilişkin kilit önem arz ediyor.
TOPUN ARKASINA SAKLANMAK ESKİDE KALDI
Kulübün nasıl bu noktaya geldiğine ilişkin pek çok done var elbet, ancak saha içerisinde kalacak olursak; Süper Lig’e veda edilen dönemle birlikte son iki sezondur Bursaspor’un modern futboldan git gide uzaklaştığını görüyoruz.
2000’li yılların başında Brezilya ekolü ile beklerin hücuma katkısından gelişen kanat oyunu, yerini daha kompakt merkez oyununa bırakmış durumda.
Pandemi süreci nedeniyle geçtiğimiz sezon, erken sonlandırılan basketbol heyecanı; bu sezon, daha önceki planlamalar dahilinde gecikme yaşanmadan gerçekleştirilecek...
15 takımın yer alacağı ve 30 hafta sürecek olan ligin normal sezonunda, her takım iki haftayı bay geçecek.
FEDERASYON YAPICI BİR TUTUM İÇİNDE
Elbette yeni sezona da, pandeminin oluşturduğu ekonomik ve sosyolojik etkiler altında devam edilecek.
Kura çekimi de geçtiğimiz gün yapılırken, TBF CEO’su Ömer Onan yaptığı açıklamada federasyonlar olarak geniş kapsamlı bir protokol hazırladıklarını duyurdu.
“Kulüplerimizin üzerinden bu süreçte ekonomik anlamda ne kadar yük alırsak basketbolumuz için o kadar iyi olacaktır” ifadesi, sezon öncesi ve devamında kulüplerin yaşayacağı bir takım sıkıntılara ilişkin, federasyonun yapıcı bir tavır sergileyeceğine işaret ediyor.
*
Geçmiş dönemlere baktığımızda; gerek yönetimsel, gerek transferler, hatta ayrılıklar bazında geç adımların atıldığını görüyoruz.
Süper Lig’e bilet alınamaması sonrası başlayan çalkantılı süreç ile birlikte, gemi su almaya devam ederken; beyaz bir sayfa açmanın gerekliliği, daha önce hiçbir zaman bu denli önem kazanmamıştı.
Şöyle bir kulübün geçmişine bakacak olursak, her daim kendi iç bünyesinde bütünlüğünü gerek yönetim, gerekse sportif bazda sağladığında başarılara ulaştığını görüyoruz.
Fikir ayrılıkları, iç çatışmalar her kulüpte görülen ve görülmeye devam edecek bir durum...
Ancak; Bursaspor’un üzerinde bulunduğu hassas çizgi, ayrışmayı değil, bütünleştiriciliği gerektiriyor.
*
İşte böyle bir ortamda yapılacak ilk oturumun önemi de oldukça yüksekti.
Ancak, her bir noktada ivme yakalanabileceği gibi, düşüşlerin de görülebileceği aşikar.
Bugüne baktığımızda; son 5 yıllık süreç bazında gözlemlenen detay, Bursa futbolunun düşüşe geçtiği, ters orantılı olarak ise Bursa basketbolunun yükselişi.
Sürecin başlangıç noktası olan 2015/16 sezonuna uzanalım...
*
Bursa futbolu; o dönem Süper Lig’de Bursaspor, 2’nci Lig’de İnegölspor, 3’üncü Lig’de ise Yeşil Bursa, Bursa Nilüferspor ve Orhangazispor ile temsil ediliyordu.
Dopdolu bir futbol sezonu...
Sonraki sezon, bugünkü adıyla Karacabey Belediyesi’nin futbol yatırımıyla birlikte Bursa Nilüferspor’un yerini Karacabey Birlikspor alırken, yine bu 4 takım kulvarlarında boy göstermeye devam etti.
Kulübün özellikle genç oyunculara verdiği değer ve bu değeri yükselterek oluşturduğu donanımlı isimler, yurt içi ve yurt dışı pek çok kulübün de ilgisini çekti.
Bu özelliğiyle kulüp, gerek Süper Lig’de, gerekse TFF 1’inci Lig’de mücadele ettiği sezonlarda en fazla altyapısından yetişen genç isimlere şans veren ekiplerden biri oldu.
Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var...
*
Bursaspor’un altyapısı, şans verdiği kadar elinden kaçırdığı yeteneklerle de ne yazık ki ünlü.
Mehmet Zeki Çelik’in her Bursaspor’a gönül verenin ukdesidir.
Futbola Bursaspor ile birlikte ‘merhaba’ diyen, tüm alt yaş gruplarında forma giyerek geçen 7 yıllık sürenin ardından İstanbulspor’a makul bir bedel ile verilen oyuncu, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil ediyor.
Madalyon iki yüze sahip; ilki yönetimin ‘kimse çıkmazken, biz göğüs gerdik’ argümanıyla oluşturduğu yeterli desteğin görülemediği, bir diğeri ise somut gerçekler.
Gerçeklerden yola çıkalım;
Bursaspor’un oyuncuları birer birer takıma veda ediyor.
‘Aylardır para alamıyoruz’ sözü, futbolcular arasında en sık kullanan söz haline geldi, buna personeller de dahil!
Çağlar Şahin Akbaba gibi, Süper Lig seviyesindeki bir eldivenin, alacakları son gün de ödenmeyerek serbest kalınmasına göz yumuldu.
Ve bunun son olmayacağı da aşikar; ayriyeten kısa ve uzun vadeli olarak ödenmesi şart borçlar, tek kurtuluş olarak görünen ‘Süper Lig’ biletinin kayıp gitmesi, yönetim-taraftar arasındaki gerginlik...
NE KADAR SABREDECEKLER
Unutmadan, bir hafta sonra bu takım topbaşı yapacak.
Küme düşmenin kaldırılmasıyla başlayan süreç, Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükseltilmesi adına başlanan algı operasyonuyla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile son noktayı koydu; lig 21 takım ile oynanacak.
Söz konusu kısa süreç boyunca dahi öyle şeylere şahit olduk ki;
‘Rica’ ile yapılan paylaşımlar, bazı kulüplerin ‘kendin çal oyna’ işbirlikleri, lig ana teması altında oluşturulan hesaplardan kararın kesin olduğu yönünde verilen bilgiler ve daha pek çok şaşırtıcı durum.
Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor.
Spekülasyonlarla çevrili Türk futbolunda sahadaki emeği de hiçe sayan bir zihniyet, adaletin terazisini yerle bir edeceği gibi, ‘futbolda kaos’ iklimini de beraberinde getirecektir.
Kurumu, kişisi, camiası her ne olursa olsun; futbol saha içerisinde güzel.
SAHA DIŞI ETKENLER EN BÜYÜK ENGEL
Bugün geldiğimiz noktada da, saha dışı etkenler, ne yazık ki sportif başarının önündeki en büyük engel.
Yıllardır 7Days EuroCup’ta izlediğimiz temsilcimiz, bu kez FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
Pandeminin de etkisiyle, durağanlaşan basketbol ekonomisine katkılar sunacak bu tercih ve takımdaki değişim ile birlikte, önümüzdeki sezon da farklı bir TOFAŞ Basketbol kültürünü, parkede göreceğiz.
Bu noktada; TOFAŞ Spor Kulübü’nün son yıllardaki başarılı organizasyonu, idari-teknik heyet bütünlüğü ve oyuncuların potansiyellerini sergilemeleri, kulübün yine söz sahibi olacağına dair güçlü umutlar veriyor.
Evvela ilk olarak kulüpteki 5’inci yılını geride bırakan Başantrenör Orhun Ene ile sözleşmenin yenilenmesi, yeni döneme ilişkin mesaj niteliği de taşıyor.
Ene’nin sahip olduğu basketbol kültürünü kulübe yansıtması, takım bütünlüğünü oluşturarak oyunculardan aldığı maksimum verim ve genç oyunculara -yalnızca kulüp için değil, Türk basketbolu adına da öneminden hareketle- verdiği değer, yine güzel işler göreceğimizin bir göstergesi.
Bunun yanında; kadroya dahil edilen önemli isimler, deneyim ve genç oyuncu harmanı, kulübün romantizmden ziyade rasyonellikle yönetimi, yine umut vaat edici noktaları oluşturuyor.
Bursaspor ile Adana Demirspor eşleşmesinin, iki ayağını birer satranç oyununa benzetebiliriz.
Her iki taraf da, oyundan ziyade skora önem veren bir bakış açısı ile karşımızda…
Nitekim bunu Adana Demirspor’un oyun tarzında gördük, maç sonu teknik direktörlerinin ifade ettiği üzere, sezon boyunca gösterdikleri çizginin dışında savunma ağırlıklı, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmek isteyen bir takım vardı sahada.
Karşılaşma boyunca, oyun hakimiyetinin Bursaspor’dan yana olmasına karşın üçüncü bölgedeki katı savunma, yakalanan birkaç net fırsatın da değerlendirilememesi ile birleşince ortaya başladığı gibi biten bir maç çıktı.
İkinci yarıda oyuna giren Serdar Özkan’ın, Bursaspor’un en güçlü yönü olan kanatlara dinamizm katmasına karşın, santrforların savunma arasında kayboluşu takımı golden uzaklaştırdı.
Merkez orta sahadan da hücuma yönelik yeterli katkı gelmeyince, üçüncü bölgeye kadar top hakimiyetini kuran ancak burada kilitlenen bir Bursaspor gördük.
Adana Demirspor ise hızlı hücumlarıyla özellikle ilk yarıda korner dönüşlerinde etkili olmaya çalıştı, ancak Bursasporlu oyuncuların hızlı geriye dönüşleri, seri paslaşmalarına ve organize olmalarına izin vermedi.
En az galibiyet kadar, vereceği mesajın da öneminin büyük olduğu kader virajının dönüşü sarsıntılı bir şekilde gerçekleşti.
Süper Lig’de direkt çıkış mucizelere kalırken, son haftada olağan dışı durumlar gerçekleşmediği sürece Bursaspor, bu iddiasını play-off’ta kovalayacak.
ERKEN GELEN GOL ŞOKE ETTİ, KİMYA BOZULDU
Maça değinecek olursak;
Bursaspor, önceki 3 mücadelesinde doğru yaptığı ne varsa 15’inci dakikadan itibaren adeta unuttu.
Bir anda gelen şok gol, tüm planları alt üst ettiği gibi, aynı zamanda takımın da bu kısa periyottaki kimyasını bozdu.
Zira, önceki maçlarda kontrolü elinde tutan, rakibin üçüncü bölgede rahat pas yapmasını engelleyen, savunma kurgusuyla da set kuran bir takım vardı sahada...
Önümüzdeki sezon, 7Days EuroCup’ta mücadele verecek olan temsilcimizin rakipleri belli oldu.
Türk basketbolseverlerin de yakından tanıdığı, basketbol ekolüne sahip ülkelerin önemli ve yükselen temsilcilerinin bulunduğu zor, ancak bir o kadar da heyecan ve çekişme dolu bir grupta mücadele gösterecekler.
Rakiplere şöyle bir göz atarsak;
Geçtiğimiz sezon adını sıkça duyduğumuz Promitheas Patras.
7Days EuroCup’ta çeyrek finalde TOFAŞ Spor Kulübü ile eşleşmiş, ancak organizasyon pandemi nedeniyle iptal edilirken, bizler de bu keyif dolu eşleşmeden mahrum kalmıştık.
Yunan ekolünün bir temsilcisi olan Patras, bu kez Frutti Extra Bursaspor’un karşısına çıkacak.
*
Bu yıl ise lig çok çetin mücadelelere sahne alıyor.
Şöyle bir ligin genel durumuna bakacak olursak; Hatayspor 60 puan ile liderliğini sürdürürken, BB Erzurumspor 56 puan ile takibini sürdürüyor. Ancak 55’er puanlı Adana Demirspor ve Bursaspor da hemen soluğunu ensesinde hissettiriyor.
*
Hatayspor, uzatmalarda bulduğu sezonun golü ile birlikte Süper Lig kapısını aralarken; şimdi gözler diğer bilette.
Şunun altını önemle çizmek gerekiyor ki, Bursaspor’un son haftada topladığı 9 puan rakipleri ciddi anlamda psikolojik bir baskıya soktu.
Bunu bizzat Adana Demirspor - Altay maçında gördük. Adana ekibinin panik havası, maçın sonlarına doğru o denli yüksekti ki Altay, maç boyunca yakalayamadığı fırsatları son 5-10 dakikalık dilimde yakaladı, kazanabilirdi de...
KALİTELİ AYAKLAR YETERLİ OLMAYACAK
Öyle bir 2 maçlık sürece giriyoruz ki, artık yalnızca kaliteli ayaklar da yeterli olmayacak. Psikolojik üstünlüğü eline geçiren, daha sakin kalarak rasyonel futbol oynayan ekipler son virajı sağ salim dönecek gibi duruyor.
Bursaspor yarını planlamak zorunda
Ne yazık ki arzulanan değil, beklenen oldu...
Transfer engeli kaldırılamazken; aynı zamanda içerisinde bulunan süreç yeni sorunlar doğurdu.
Serdar Özkan yaptığı paylaşım ile birlikte şunları kaydetti;
“Birkaç gün önce transfer görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor’la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten, konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar.”
15 EKİM’E KADAR 24 MİLYON LİRA GEREKLİ
Yanı sıra, Sedat Dursun’un da transferi gerçekleşmezken bir de işin -3 puan boyutu var.
15 Ekim’e kadar ertelenen cezaya ilişkin 24 milyon lira gerekiyor.
Olan oldu diyerek, mecburen bundan sonrasına bakılacak.
Saha içerisinde, emekle kazanılan 3 puan cezasının geçtiğimiz yıl ne denli etkiler gösterdiğini görmüştük.
Maalesef, bu durum camia içerisinde haftalar boyunca dile getirilmesi ve akılların burada kalmasıyla nice 3 puanlar da cezaya gündemi içerisinde kayıp gitti.
Bu sezon adına, böyle bir durumun yaşanmaması ve her şeyden önce, saha içerisindeki emeklerin karşılığı için bu ceza ile Bursaspor’un karşılaşmaması gerekiyor.
PUAN CEZASIYLA İŞLER SARPA SARACAK
Transfer engeline gelince;
Açıkçası, Bursaspor’un mevcut ekonomik şartlarda bu engeli kaldıracağına dair ihtimal oldukça azdı.
Göreve gelen mevcut yönetim, kendi bakış açılarından bir takım gerekçeler sürerek ilk andan itibaren bu durumu camiaya hazırladı.
Yönetim anlayışına ilişkin, gerek bugün gerekse geçmiş dönemlerde öylesine işlemez bir çarkın zinciri oldu ki Bursaspor, her geçen gün daha da kötüye gitti.
Şayet, puan cezası da gelirse işler tamamen sarpa saracak.
ŞAMPİYONLUK SÖYLEMLERİ BİR SÜRE SÜKUNETTE KALMALI
Biz yine, umut ışığını kenarda tutalım. Mevcut kadro düzeni, kısa ve orta vadede takımın mecburiyetten sarılacağı oyunculardan oluşuyor.
Aslında Bursaspor gibi altyapısıyla ön planda olan büyük bir camiadan bahsederken, bu durumun mecburiyet değil tercih olması gerekirdi, maalesef ne geçmiş dönemlerde, ne de bugün böyle bir şey gerçekleşti.
Bir şekilde sezona başlandı, takım mücadele etmeye başladı.
Bazı oyuncular da kapasitelerini zorladı, kiminin nefesi, kiminin yeteneği yeterli olmadı.
Şu saatten sonra ‘şampiyonluk’ üzerine kurulacak hayaller, bir takım beylik lafları, yerini biraz sükunete bırakmalı.
‘ŞAMPİYON TAKIM’ ÖZ GÜVENİNDEN UZAKLAŞILMALI
Bursaspor’un ‘şampiyon takım’ öz güveninden, hatta bazı zamanlardaki kibrinden uzaklaşması, öze dönüş sürecinin başlangıcıyla birlikte geleceğin takımını hazırlaması gerekiyor.
Elbette ki yarışmacı kimlik, bu kulübün DNA’sında var.
Mutlaktır ki, geleceğin takımını kurarken bu sezon da boş geçilmeyecek, mücadele son tere kadar verilecektir.
Ancak; Bursaspor’un, yaşanan bu zorluğu ve sıkıntıları birer fırsata çevirmesi de yine kendi elinde.
Şayet, özellikle genç oyunculara güven aşılanır, fiziksel ve teknik kapasiteleri ilerleyen maçlarla birlikte daha üst bir seviyeye çekilirse, önümüzdeki dönemlerde elde edilecek başarılarda herkesin aklında, ilk tohumların bugünlerde atıldığı kalacaktır.
ÖNCE OYUNCULARIN HUZURU SAĞLANMALI
Mevcut ekonomik yapı, maaş ödemeleri, borçlar etrafında oyuncuların huzuru ve mutluluğunun sağlanması ciddi oranda zor ancak yöneticiler bunu gerçekleştirmek için bu göreve talip oldu.
Dolayısıyla; öncelik olarak oyuncuların huzurlu bir ortamda olduklarının bilinci sağlanmalı, ardından performans beklenilmeli...
Zira Bursaspor, nice yeteneklerini bu huzursuzluktan dolayı kaybetti.
Bursaspor’un artık kendi kabuğuna çekilip durgun sulara ihtiyacı var.
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