Bursaspor yarını planlamak zorunda

Her olumsuz sonuç sonrası olduğu gibi, yeniden suçlu arayışı baş gösteriyor.

Fotoğraf bulanık, karanlık; işler daim belli isimler çerçevesinde dönüyor.

Bütünleştiricilik, birleştiricilik de eski gibi bir anlam ifade edemiyor zira, kolayca dağılabilen bir camia Bursaspor.

Bu sebeple Tuzlaspor maçını, yalnızca hatalar silsilesi olarak görmemek, puan kaybından öteye taşımak gerekli.

4 HAFTADA SONUCA İLK ULAŞAN TAKIM OLDU

Bursaspor, henüz 4 hafta geride kalmışken tüm maçlarında öne geçti...

Bu 4 haftada, ilk reaksiyonu gösteren, oyun içerisinde sonuca ilk ulaşan takım olma özelliğini taşıdı.

Futbol ise öne geçtiğinizde bitmeyen bir oyun.

