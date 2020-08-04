Bursaspor isyanı hatırladı

Türk futbolu yeni bir suni gündemi daha geride bıraktı...
Küme düşmenin kaldırılmasıyla başlayan süreç, Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükseltilmesi adına başlanan algı operasyonuyla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile son noktayı koydu; lig 21 takım ile oynanacak.
Söz konusu kısa süreç boyunca dahi öyle şeylere şahit olduk ki;
‘Rica’ ile yapılan paylaşımlar, bazı kulüplerin ‘kendin çal oyna’ işbirlikleri, lig ana teması altında oluşturulan hesaplardan kararın kesin olduğu yönünde verilen bilgiler ve daha pek çok şaşırtıcı durum.
Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor.
Spekülasyonlarla çevrili Türk futbolunda sahadaki emeği de hiçe sayan bir zihniyet, adaletin terazisini yerle bir edeceği gibi, ‘futbolda kaos’ iklimini de beraberinde getirecektir.
Kurumu, kişisi, camiası her ne olursa olsun; futbol saha içerisinde güzel.
SAHA DIŞI ETKENLER EN BÜYÜK ENGEL
Bugün geldiğimiz noktada da, saha dışı etkenler, ne yazık ki sportif başarının önündeki en büyük engel.
Bakınız; bir pandemi süreci geçirdik ve geçiriyoruz.
Yayıncı kuruluş tarafından daha önce kulüplere ödenen pay noktasında indirime gidildi, kabul gördü. Pandemi süreciyle birlikte yeni bir indirim isteniyor.
Kulüpleri ekonomik açıdan öylesine etkileyen bir süreçte, federasyonun da krizden çıkarmaya yönelik acil durum paketinin bulunmadığını gördük.
Yalnızca çeşitli ödemeler aksatıldı, ertelendi.
Bunun yanında pandemi nedeniyle küme düşme kaldırıldı, ligdeki takım sayısı 21’e çıkartıldı. Bu da bizlere, önümüzdeki sezon Süper Lig pastasındaki dilimlerin azalacağını gösteriyor.
‘Neden 21 takım’ sorusunun cevabını, ne Kulüpler Birliği’nden, ne de federasyondan da halen duyamadık.
Bunlar yalnızca ana başlıklar, bir de domino taşı etkisiyle her bir karar ve spekülasyonların etkisi, çok geniş çerçevede yankılanıyor.
İşte böyle bir durumda, bir kulübün tamamen menfaatleri doğrultusunda yaratılan bu gündem, ileriye taşımak için çaba gösterdiğimiz Türk futbolunu, daha da gerilere götürüyor.
BURSASPOR’UN HAKLI İSYANI
Güneyden başlayan ve ‘ahbap’ ilişkisiyle futbola duyarlı duyarsız herkese, bir takım kişilerin menfaati uğruna yaratılan bu gündeme Bursaspor camiası yerinde ve olması gereken bir duruş sergiledi.
Başkan ve taraftarlar, ardı ardına açıklamalarda sürece eleştirilerini yöneltirken, haklı bir isyanda bulundu; 22 değil, 24 olmalı.
Nitekim, TFF’nin açıkladığı ’21 takım ile devam edilmesi’ kararında bu duruş etkili oldu.
Artık süreci geride bırakıp, yaşananlardan ziyade Bursaspor’un yeniden gün yüzüne çıkan kimliğine dikkat çekmek daha doğru olacaktır.
Camia; yönetim ve taraftar ekseninde, kendi içerisinde yaşadığı çatışmalara karşın ortak payda Bursaspor menfaati olunca birleşti.
*
Her iki kanattan da, yükseltilen sesler adresine ulaştı.
Bu güzel bir şey çünkü Bursaspor, Türk futbolunda söz sahibi olabildiğini hatırladı.
Daha geride bıraktığımız sezona bir bakın, nice hakem itirazları, eksi puan cezası gibi konular maalesef sadece Bursaspor’un gündemini meşgul etti.
Basit bir pazarlama stratejisi; ne kadar kısa sürede, satmak istediğiniz ürünü insanların karşısına çıkarır ve aklına yerleştirirseniz, o derece merak uyandırır sonuca ulaşabilirsiniz.
Dolayısıyla Bursaspor, isyanını hatırladı.
Önümüzdeki süreçlerde daha ciddi sıkıntılar ile karşılaşacak, herhangi bir haksızlık durumunda yine camianın kenetlenerek, kargaşadan tek bir ses oluşturup hakkını araması gerekiyor.
SORU İŞRETLERİ
Tüm bunlar olup biterken, bir yandan da Bursaspor’un geleceğini bırakın, yarınını düşünmesi gerekiyor.
Mecazi değil, gerçek anlamda artık yönetimin düğmeye basarak harekete geçmesi gerekiyor.
Birçok takım transfer hareketliliğine başladı, çok değil iki hafta içerisinde de sezonun açılışını gerçekleştirecekler.
Sezona başlayacak takımlar arasında Bursaspor da yer alıyor.
Ancak onca ayrılığa karşın kulüp, kendi iç dinamiğinde sessizliğini koruyor.
*
Daha önceki yıllarda geç yapılan transferlerin de etkisiyle sezon başı kamplarının verimsizliği, ilk haftaların ‘alışma’ süreci olduğunu gösterdi.
Yeni sezonda kulübün hata payı dahi kalmadı.
Artık, ligin başlayacağı ilk haftalardan itibaren ‘Ben Bursaspor’um’ dedirtecek şekilde maçlardan olumlu sonuçlar alması, ağırlığını hissettirmesi gerekiyor.
Bu mesajı verebilmek içinse erken adımlar atılmalı.
ZAMAN ARTIK DAHA HIZLI İLERLİYOR
Belirsizlik, Bursaspor için her zaman en kötü şey oldu.
Belirsizlik giderilmedikçe, her geçen gün kulübü yeni sezona ilişkin daha da kötü etkileyecek.
Pek çok oyuncusu ayrılan, teknik direktörü bulunmayan ve yönetimin geleceğine ilişkin ciddi tartışmaların gerçekleştirildiği, tepkilerin yüksek seste dile getirildiği bir ortamdan bahsediyoruz.
O açıdan, bir an önce harekete geçilmeli.
Çünkü Bursaspor için zaman artık daha da hızlı akıyor.
Bursaspor isyanı hatırladı
Türk futbolu yeni bir suni gündemi daha geride bıraktı...
Küme düşmenin kaldırılmasıyla başlayan süreç, Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükseltilmesi adına başlanan algı operasyonuyla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile son noktayı koydu; lig 21 takım ile oynanacak.
Söz konusu kısa süreç boyunca dahi öyle şeylere şahit olduk ki;
‘Rica’ ile yapılan paylaşımlar, bazı kulüplerin ‘kendin çal oyna’ işbirlikleri, lig ana teması altında oluşturulan hesaplardan kararın kesin olduğu yönünde verilen bilgiler ve daha pek çok şaşırtıcı durum.
Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor.
Spekülasyonlarla çevrili Türk futbolunda sahadaki emeği de hiçe sayan bir zihniyet, adaletin terazisini yerle bir edeceği gibi, ‘futbolda kaos’ iklimini de beraberinde getirecektir.
Kurumu, kişisi, camiası her ne olursa olsun; futbol saha içerisinde güzel.
SAHA DIŞI ETKENLER EN BÜYÜK ENGEL
Bugün geldiğimiz noktada da, saha dışı etkenler, ne yazık ki sportif başarının önündeki en büyük engel.
Bakınız; bir pandemi süreci geçirdik ve geçiriyoruz.
Yayıncı kuruluş tarafından daha önce kulüplere ödenen pay noktasında indirime gidildi, kabul gördü. Pandemi süreciyle birlikte yeni bir indirim isteniyor.
Kulüpleri ekonomik açıdan öylesine etkileyen bir süreçte, federasyonun da krizden çıkarmaya yönelik acil durum paketinin bulunmadığını gördük.
Yalnızca çeşitli ödemeler aksatıldı, ertelendi.
Bunun yanında pandemi nedeniyle küme düşme kaldırıldı, ligdeki takım sayısı 21’e çıkartıldı. Bu da bizlere, önümüzdeki sezon Süper Lig pastasındaki dilimlerin azalacağını gösteriyor.
‘Neden 21 takım’ sorusunun cevabını, ne Kulüpler Birliği’nden, ne de federasyondan da halen duyamadık.
Bunlar yalnızca ana başlıklar, bir de domino taşı etkisiyle her bir karar ve spekülasyonların etkisi, çok geniş çerçevede yankılanıyor.
İşte böyle bir durumda, bir kulübün tamamen menfaatleri doğrultusunda yaratılan bu gündem, ileriye taşımak için çaba gösterdiğimiz Türk futbolunu, daha da gerilere götürüyor.
BURSASPOR’UN HAKLI İSYANI
Güneyden başlayan ve ‘ahbap’ ilişkisiyle futbola duyarlı duyarsız herkese, bir takım kişilerin menfaati uğruna yaratılan bu gündeme Bursaspor camiası yerinde ve olması gereken bir duruş sergiledi.
Başkan ve taraftarlar, ardı ardına açıklamalarda sürece eleştirilerini yöneltirken, haklı bir isyanda bulundu; 22 değil, 24 olmalı.
Nitekim, TFF’nin açıkladığı ’21 takım ile devam edilmesi’ kararında bu duruş etkili oldu.
Artık süreci geride bırakıp, yaşananlardan ziyade Bursaspor’un yeniden gün yüzüne çıkan kimliğine dikkat çekmek daha doğru olacaktır.
Camia; yönetim ve taraftar ekseninde, kendi içerisinde yaşadığı çatışmalara karşın ortak payda Bursaspor menfaati olunca birleşti.
*
Her iki kanattan da, yükseltilen sesler adresine ulaştı.
Bu güzel bir şey çünkü Bursaspor, Türk futbolunda söz sahibi olabildiğini hatırladı.
Daha geride bıraktığımız sezona bir bakın, nice hakem itirazları, eksi puan cezası gibi konular maalesef sadece Bursaspor’un gündemini meşgul etti.
Basit bir pazarlama stratejisi; ne kadar kısa sürede, satmak istediğiniz ürünü insanların karşısına çıkarır ve aklına yerleştirirseniz, o derece merak uyandırır sonuca ulaşabilirsiniz.
Dolayısıyla Bursaspor, isyanını hatırladı.
Önümüzdeki süreçlerde daha ciddi sıkıntılar ile karşılaşacak, herhangi bir haksızlık durumunda yine camianın kenetlenerek, kargaşadan tek bir ses oluşturup hakkını araması gerekiyor.
SORU İŞRETLERİ
Tüm bunlar olup biterken, bir yandan da Bursaspor’un geleceğini bırakın, yarınını düşünmesi gerekiyor.
Mecazi değil, gerçek anlamda artık yönetimin düğmeye basarak harekete geçmesi gerekiyor.
Birçok takım transfer hareketliliğine başladı, çok değil iki hafta içerisinde de sezonun açılışını gerçekleştirecekler.
Sezona başlayacak takımlar arasında Bursaspor da yer alıyor.
Ancak onca ayrılığa karşın kulüp, kendi iç dinamiğinde sessizliğini koruyor.
*
Daha önceki yıllarda geç yapılan transferlerin de etkisiyle sezon başı kamplarının verimsizliği, ilk haftaların ‘alışma’ süreci olduğunu gösterdi.
Yeni sezonda kulübün hata payı dahi kalmadı.
Artık, ligin başlayacağı ilk haftalardan itibaren ‘Ben Bursaspor’um’ dedirtecek şekilde maçlardan olumlu sonuçlar alması, ağırlığını hissettirmesi gerekiyor.
Bu mesajı verebilmek içinse erken adımlar atılmalı.
ZAMAN ARTIK DAHA HIZLI İLERLİYOR
Belirsizlik, Bursaspor için her zaman en kötü şey oldu.
Belirsizlik giderilmedikçe, her geçen gün kulübü yeni sezona ilişkin daha da kötü etkileyecek.
Pek çok oyuncusu ayrılan, teknik direktörü bulunmayan ve yönetimin geleceğine ilişkin ciddi tartışmaların gerçekleştirildiği, tepkilerin yüksek seste dile getirildiği bir ortamdan bahsediyoruz.
O açıdan, bir an önce harekete geçilmeli.
Çünkü Bursaspor için zaman artık daha da hızlı akıyor.