Bursaspor ayağa kalkmalı

Özlemle beklenen, Bursa’daki basketbol ateşi bu hafta oynanacak olan maçlarla birlikte yeniden alev alacak.

İki temsilcimiz TOFAŞ Spor Kulübü ve Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz sezon yaşattığı heyecana yenisini katabilme amacıyla mücadele verecek.

Bu noktada; her iki ekip de, geçtiğimiz hafta Cevat Soydaş Turnuvası’nda boy gösterirken, henüz zamana ihtiyaçlarının bulunduğu izlenimi bir kez daha yineledi.

PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ DEVAM EDECEK

Zaman geçtikte takımlar, aynı zamanda ritmini de bulacaktır; ancak bu sezon özellikle ilk yarı bazında pandeminin olumsuz etkileri devam edecek.

Bilindiği üzere; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ilk yarının, tıpkı futbolda olduğu üzere seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.

Bursa basketbolu, en azından bu ilk yarıyı baz alan süreçte, TOFAŞ Spor Kulübü ve Frutti Extra Bursaspor’un mücadelesinden mahrum kalacak...

Sağlık tedbirleri açısından bu karar alınsa da, insan bu duruma üzülmeden edemiyor.

BU SEZON BİR AVRUPA BİR LİG MAÇI İZLEYECEĞİZ