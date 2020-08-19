Bursa futbolu düşüşte, basketbol çıkışta

Bursa, spor kültürüyle özellikle geride bıraktığımız son 10 yılda var olan, görünen o ki sonraki yıllarda da var olmaya devam edecek bir kimliğe sahip.
Ancak, her bir noktada ivme yakalanabileceği gibi, düşüşlerin de görülebileceği aşikar.
Bugüne baktığımızda; son 5 yıllık süreç bazında gözlemlenen detay, Bursa futbolunun düşüşe geçtiği, ters orantılı olarak ise Bursa basketbolunun yükselişi.
Sürecin başlangıç noktası olan 2015/16 sezonuna uzanalım...
*
Bursa futbolu; o dönem Süper Lig’de Bursaspor, 2’nci Lig’de İnegölspor, 3’üncü Lig’de ise Yeşil Bursa, Bursa Nilüferspor ve Orhangazispor ile temsil ediliyordu.
Dopdolu bir futbol sezonu...
Sonraki sezon, bugünkü adıyla Karacabey Belediyesi’nin futbol yatırımıyla birlikte Bursa Nilüferspor’un yerini Karacabey Birlikspor alırken, yine bu 4 takım kulvarlarında boy göstermeye devam etti.
Akabinde kabus gibi bir sezon geçirildi.
*
2017/18 döneminde Orhangazi Belediyespor adıyla mücadele veren, ilçenin göz bebeği ekip 3’üncü Lig’e veda etti.
Bir başka grupta ise Bursaspor’un pilot takımı olan Yeşil Bursa A.Ş., o denli yalnız bırakıldı ki onların da düşüşü kaçınılmaz oldu.
Bursaspor ise Süper Lig’de düşme korkusunu son haftalara dek hissederken; İnegölspor, zirve yarışından uzak bir görüntü çizdi.
BURSASPOR’UN DÜŞMESİ HER ŞEYİN BAŞLANGICI
2018/19 sezonuna gelindiğinde artık Türkiye profesyonel liglerinin her birinde yalnızca bir Bursa temsilcisi kaldı.
Süper Lig’de Bursaspor, 2’nci Lig’de İnegölspor ve 3’üncü Lig’de ismi değişen Karacabey Belediyespor.
Bursa futbolundaki en büyük travma yaşanırken; Bursaspor, Süper Lig’e veda etti.
Karacabey ve İnegöl’ün temsilcilerin temsilcileri, aynı kulvarda mücadelelerine devam etti.
*
Geçtiğimiz sezon ise Bursa futbolu bir nebze nefes aldı.
3’üncü Lig’de mücadele veren Karacabey Belediyespor, son yıllarda yaptığı yatırımların karşılığını alarak, kendi grubunda şampiyonluğa ulaştı. Önümüzdeki sezon 2’nci Lig’de boy gösterecekler.
Bir başka başarı da Bursa Yıldırımspor’dan geldi. Bölgesel Amatör Lig 9’uncu Grup lideri Yıldırımspor, pandemi nedeniyle alınan kararlar sonrası 3’üncü Lig’e yükseldi.
Ancak Bursaspor, Play-Off’ta başarı gösteremeyince 1’inci Lig’de kaldı.
BURSA BASKETBOLUNDA 6 TAKIM BOY GÖSTERİYOR
Gelelim basketbola...
Geride bıraktığımız sezon içerisinde Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Final Gençlik ile BUDO Gemlik Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol 2’nci Ligi’nde de Geçit Spor yer aldı.
Basketbolun son 5 yıllık sürecine baktığımızda, gördüklerimiz gurur verici.
*
TOFAŞ Basketbol Takımı, sürecin başlangıcı olan 2015/16 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele verirken, adeta ‘yenilmez’ bir takım kimliğine bürünerek adını yeniden Basketbol Süper Ligi’ne yazdırdı.
Sonraki sürece TOFAŞ; üst üste Avrupa’da geçen yılların ardından geçtiğimiz sezon EuroCup çeyrek finalistliği, Basketbol Süper Ligi finali, Türkiye Kupası finali gibi pek çok başarı sığdırdı.
*
Frutti Extra Bursaspor da, 2015/16 sezonunda Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig Grup B’de normal sezonu lider tamamladı, sonrasındaki final grubunda da zirvedeki yerini koruyarak bir üst lige adımını attı.
Final Gençlik bu süreçte, bir kez küme düşerken, 2’nci Lig’de de yalnızca bir sezon geçirerek yeniden TBL’deki yerini aldı.
Bölgeselden başlayan BUDO Gemlik Basketbol da, ortaya koyduğu performans ve kulüp yapısıyla birlikte yalnızca 3 sezonluk bir süreçte Türkiye Basketbol Ligi’nde kendini gösterdi.
Geçit Spor, çok kısa bir dilimde bir semt kulübü olarak Basketbol 2’nci Ligi’nin heyecanını yaşarken, imkanlar doğrultusunda tatmin edici bir performans ortaya koydu.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ise, 5 yıllık süreçte bir kez Kadınlar Basketbol 1’inci Lig’den düşerken, onlar da bir sezonu burada geçirmelerinin ardından yeniden 1’inci Lig’e döndü.
BASKETBOLDAKİ PLANLAMA FUTBOLDA YOK
Sonuca gelecek olursak...
Bursa basketbolunun çıkışı, doğru bir planlamaya, mütevazı kadrolardan oluşturduğu birlikteliğe ve spekülasyonlardan uzak bir şekilde tamamen tüm motivasyon ve odağını, parke üzerine yansıtmasına dayanıyor.
Ne yazık ki bunu futbolda göremiyoruz...
Mali yapılar, yönetimsel istikrarsızlık, hamlelerin gecikmesiyle birlikte oluşan plansızlık, günü kurtarma düşüncesi, oyuncu performanslarındaki değişim ve pek çok etken Bursa futbolunun son zamanlarda düşüşüne neden oldu.
*
Şuradan da görebiliriz ki; Karacabey Belediyespor, kısa sürede çok önemli bir başarıya imza atarken, bu kez kulübün Bursaspor FK olacağı yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı ve elde ettikleri başarıya, spekülasyonlar çerçevesinde maalesef gölge düştü.
Her ne kadar futbol, ülkenin bir numaralı ilgi çeken spor dalı olsa da, zannederim bu ilgi, Bursa futbolu özelinde bazen olumsuz sonuçlara da gebe oluyor.
Yeniden Bursa futbolunun özlenen noktalara gelmesi ise en büyük temennimiz.
Bursa futbolu düşüşte, basketbol çıkışta
Bursa, spor kültürüyle özellikle geride bıraktığımız son 10 yılda var olan, görünen o ki sonraki yıllarda da var olmaya devam edecek bir kimliğe sahip.
Ancak, her bir noktada ivme yakalanabileceği gibi, düşüşlerin de görülebileceği aşikar.
Bugüne baktığımızda; son 5 yıllık süreç bazında gözlemlenen detay, Bursa futbolunun düşüşe geçtiği, ters orantılı olarak ise Bursa basketbolunun yükselişi.
Sürecin başlangıç noktası olan 2015/16 sezonuna uzanalım...
*
Bursa futbolu; o dönem Süper Lig’de Bursaspor, 2’nci Lig’de İnegölspor, 3’üncü Lig’de ise Yeşil Bursa, Bursa Nilüferspor ve Orhangazispor ile temsil ediliyordu.
Dopdolu bir futbol sezonu...
Sonraki sezon, bugünkü adıyla Karacabey Belediyesi’nin futbol yatırımıyla birlikte Bursa Nilüferspor’un yerini Karacabey Birlikspor alırken, yine bu 4 takım kulvarlarında boy göstermeye devam etti.
Akabinde kabus gibi bir sezon geçirildi.
*
2017/18 döneminde Orhangazi Belediyespor adıyla mücadele veren, ilçenin göz bebeği ekip 3’üncü Lig’e veda etti.
Bir başka grupta ise Bursaspor’un pilot takımı olan Yeşil Bursa A.Ş., o denli yalnız bırakıldı ki onların da düşüşü kaçınılmaz oldu.
Bursaspor ise Süper Lig’de düşme korkusunu son haftalara dek hissederken; İnegölspor, zirve yarışından uzak bir görüntü çizdi.
BURSASPOR’UN DÜŞMESİ HER ŞEYİN BAŞLANGICI
2018/19 sezonuna gelindiğinde artık Türkiye profesyonel liglerinin her birinde yalnızca bir Bursa temsilcisi kaldı.
Süper Lig’de Bursaspor, 2’nci Lig’de İnegölspor ve 3’üncü Lig’de ismi değişen Karacabey Belediyespor.
Bursa futbolundaki en büyük travma yaşanırken; Bursaspor, Süper Lig’e veda etti.
Karacabey ve İnegöl’ün temsilcilerin temsilcileri, aynı kulvarda mücadelelerine devam etti.
*
Geçtiğimiz sezon ise Bursa futbolu bir nebze nefes aldı.
3’üncü Lig’de mücadele veren Karacabey Belediyespor, son yıllarda yaptığı yatırımların karşılığını alarak, kendi grubunda şampiyonluğa ulaştı. Önümüzdeki sezon 2’nci Lig’de boy gösterecekler.
Bir başka başarı da Bursa Yıldırımspor’dan geldi. Bölgesel Amatör Lig 9’uncu Grup lideri Yıldırımspor, pandemi nedeniyle alınan kararlar sonrası 3’üncü Lig’e yükseldi.
Ancak Bursaspor, Play-Off’ta başarı gösteremeyince 1’inci Lig’de kaldı.
BURSA BASKETBOLUNDA 6 TAKIM BOY GÖSTERİYOR
Gelelim basketbola...
Geride bıraktığımız sezon içerisinde Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Final Gençlik ile BUDO Gemlik Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol 2’nci Ligi’nde de Geçit Spor yer aldı.
Basketbolun son 5 yıllık sürecine baktığımızda, gördüklerimiz gurur verici.
*
TOFAŞ Basketbol Takımı, sürecin başlangıcı olan 2015/16 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele verirken, adeta ‘yenilmez’ bir takım kimliğine bürünerek adını yeniden Basketbol Süper Ligi’ne yazdırdı.
Sonraki sürece TOFAŞ; üst üste Avrupa’da geçen yılların ardından geçtiğimiz sezon EuroCup çeyrek finalistliği, Basketbol Süper Ligi finali, Türkiye Kupası finali gibi pek çok başarı sığdırdı.
*
Frutti Extra Bursaspor da, 2015/16 sezonunda Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig Grup B’de normal sezonu lider tamamladı, sonrasındaki final grubunda da zirvedeki yerini koruyarak bir üst lige adımını attı.
Final Gençlik bu süreçte, bir kez küme düşerken, 2’nci Lig’de de yalnızca bir sezon geçirerek yeniden TBL’deki yerini aldı.
Bölgeselden başlayan BUDO Gemlik Basketbol da, ortaya koyduğu performans ve kulüp yapısıyla birlikte yalnızca 3 sezonluk bir süreçte Türkiye Basketbol Ligi’nde kendini gösterdi.
Geçit Spor, çok kısa bir dilimde bir semt kulübü olarak Basketbol 2’nci Ligi’nin heyecanını yaşarken, imkanlar doğrultusunda tatmin edici bir performans ortaya koydu.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ise, 5 yıllık süreçte bir kez Kadınlar Basketbol 1’inci Lig’den düşerken, onlar da bir sezonu burada geçirmelerinin ardından yeniden 1’inci Lig’e döndü.
BASKETBOLDAKİ PLANLAMA FUTBOLDA YOK
Sonuca gelecek olursak...
Bursa basketbolunun çıkışı, doğru bir planlamaya, mütevazı kadrolardan oluşturduğu birlikteliğe ve spekülasyonlardan uzak bir şekilde tamamen tüm motivasyon ve odağını, parke üzerine yansıtmasına dayanıyor.
Ne yazık ki bunu futbolda göremiyoruz...
Mali yapılar, yönetimsel istikrarsızlık, hamlelerin gecikmesiyle birlikte oluşan plansızlık, günü kurtarma düşüncesi, oyuncu performanslarındaki değişim ve pek çok etken Bursa futbolunun son zamanlarda düşüşüne neden oldu.
*
Şuradan da görebiliriz ki; Karacabey Belediyespor, kısa sürede çok önemli bir başarıya imza atarken, bu kez kulübün Bursaspor FK olacağı yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı ve elde ettikleri başarıya, spekülasyonlar çerçevesinde maalesef gölge düştü.
Her ne kadar futbol, ülkenin bir numaralı ilgi çeken spor dalı olsa da, zannederim bu ilgi, Bursa futbolu özelinde bazen olumsuz sonuçlara da gebe oluyor.
Yeniden Bursa futbolunun özlenen noktalara gelmesi ise en büyük temennimiz.