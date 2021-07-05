Bu sezon çok kıymetli

BASKETBOLUN, birçok şeyden kaçış olduğunu dile getiriyor Chicago Bulls’un efsane forveti Scottie Pippen.

Özellikle pandemi etkisiyle, uzak kaldığımız yaşantımızda; yeni bir sezon, bu yönden heyecan oluşturuyor.

Sürecin etkilerinin de azalmasıyla birlikte umudumuz odur ki, Bursa basketbolunun tribünleri yine seyircilerin destekleriyle yankılanacak.

Geçtiğimiz sezon, bu açıdan buruk geçirdiğimiz dönemde temsilcilerimiz de bu durumdan bir hayli etkilenmişti.

Zira; son yıllara bakıldığında kentimizde derin bir basketbol kültürü oluştu.

Takıma hangi noktalarda destekten, hangi noktalarda rakibin ve hakem trio’sunun baskı altına alınacağına, çift hanelerde geride olunsa dahi yeniden seyircinin takımı oyuna adapte etmesine kadar, pek çok an, bizlere bu kültürün oluştuğunu gösteriyor.

Bu ateş, Avrupa heyecanı ile birlikte daha da alevlenecek.

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Temsilcilerimizden TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde; Frutti Extra Bursaspor da EuroCup’ta tıpkı geçen sezon olduğu gibi yer alacak.