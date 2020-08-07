Bir kısır döngü

Bursaspor yeni çetrefilli bir sürecinin eşiğinde.
Madalyon iki yüze sahip; ilki yönetimin ‘kimse çıkmazken, biz göğüs gerdik’ argümanıyla oluşturduğu yeterli desteğin görülemediği, bir diğeri ise somut gerçekler.
Gerçeklerden yola çıkalım;
Bursaspor’un oyuncuları birer birer takıma veda ediyor.
‘Aylardır para alamıyoruz’ sözü, futbolcular arasında en sık kullanan söz haline geldi, buna personeller de dahil!
Çağlar Şahin Akbaba gibi, Süper Lig seviyesindeki bir eldivenin, alacakları son gün de ödenmeyerek serbest kalınmasına göz yumuldu.
Ve bunun son olmayacağı da aşikar; ayriyeten kısa ve uzun vadeli olarak ödenmesi şart borçlar, tek kurtuluş olarak görünen ‘Süper Lig’ biletinin kayıp gitmesi, yönetim-taraftar arasındaki gerginlik...
NE KADAR SABREDECEKLER
Unutmadan, bir hafta sonra bu takım topbaşı yapacak.
Hani henüz teknik direktörü dahi olmayan, ilk 11’inden 5 oyuncusunu kaybeden, tek eldivenine yalnızca 5 maçta şans verilmiş, pivot santrforu yıllardan beridir performansıyla eleştiri altında, en fazla potansiyel içeren kanat oyuncusunun ‘aidiyet’liği sorgulanıyor...
Hakkını alamayan oyuncuların, daha ne kadar sabredeceği belirsiz....
İşte böyle bir takımdan bahsediyoruz.
TRANSFER MUCİZE
Dar zaman diliminde, söz konusu ekonomik şartlarda da transfer bombardımanı yaşanması mucize.
Yönetimin savunduğu argümanlara gelince;
Başkan Mesut Mestan, sezon devam ederken 550 milyon liralık borcu, 400 milyon liraya dek indirdiklerini dile getirmişti.
Açıklamada da görüldüğü üzere isyan, yeterli desteği görmediklerine yönelik...
Bir bakıma haklılar zira, ne oluşturulan kampanyalar, ne resmi ürün satışları beklentileri karşıladı.
Bursaspor için elini cebine atacak, birkaç değil birçok iş insanı da kenara çekilince, yapılan çeşitli görüşmeler mali açıdan bir noktaya dek getirebildi.
Fırtınada yalpalanan, su alan geminin birkaç deliği geçici olarak kapatıldı, ancak diğer deliklerden gelen su kapatılanları da yeniden açtı...
Ancak bunu daha önceki yönetimlerde de görmüştük.
Dolayısıyla söz konusu mevzu; yabancılaştığımız bir durum olmamakla beraber, bu göreve talip olanların, bunun değişimini sağlama amacıyla o mevkilerde olduğunun altının çizmek gerekiyor.
Sportif başarı da gelmediğinden, tepkiler gün geçtikçe büyüyecektir.
SOMUT GERÇEKLER ŞART
Bir kısır döngü gibi düşünün.
Mevcut yönetimin, tek başına 6.5 milyon Euro’nun üzerindeki bu rakamı karşılayabilmesi imkansıza yakın.
O sebeptendir ki; açıklama ‘varsa ödeyecek, buyursun gelsin’ mesajı yatıyor.
Ancak yönetim, ‘Biz buradayız’ diyorsa, sonraki günlerdeki mücadelelerini artık somut gerçeklere dayandırmak zorunda...
Yeniden takıma dönecek olursak, ‘takımın’ yeniden oluşması bir hayli gecikecek.
Bu da beraberinde sezona fiziksel ve mental anlamda geç girilmesine neden olacak.
‘Bursaspor’un kurtuluşu Süper Lig’dir, ötesini düşünemeyiz’ dedik ama artık ötesindeki yüksek tansiyonlu, çetrefilli süreci de görmemiz gerekiyor.
Bir kısır döngü
Bursaspor yeni çetrefilli bir sürecinin eşiğinde.
Madalyon iki yüze sahip; ilki yönetimin ‘kimse çıkmazken, biz göğüs gerdik’ argümanıyla oluşturduğu yeterli desteğin görülemediği, bir diğeri ise somut gerçekler.
Gerçeklerden yola çıkalım;
Bursaspor’un oyuncuları birer birer takıma veda ediyor.
‘Aylardır para alamıyoruz’ sözü, futbolcular arasında en sık kullanan söz haline geldi, buna personeller de dahil!
Çağlar Şahin Akbaba gibi, Süper Lig seviyesindeki bir eldivenin, alacakları son gün de ödenmeyerek serbest kalınmasına göz yumuldu.
Ve bunun son olmayacağı da aşikar; ayriyeten kısa ve uzun vadeli olarak ödenmesi şart borçlar, tek kurtuluş olarak görünen ‘Süper Lig’ biletinin kayıp gitmesi, yönetim-taraftar arasındaki gerginlik...
NE KADAR SABREDECEKLER
Unutmadan, bir hafta sonra bu takım topbaşı yapacak.
Hani henüz teknik direktörü dahi olmayan, ilk 11’inden 5 oyuncusunu kaybeden, tek eldivenine yalnızca 5 maçta şans verilmiş, pivot santrforu yıllardan beridir performansıyla eleştiri altında, en fazla potansiyel içeren kanat oyuncusunun ‘aidiyet’liği sorgulanıyor...
Hakkını alamayan oyuncuların, daha ne kadar sabredeceği belirsiz....
İşte böyle bir takımdan bahsediyoruz.
TRANSFER MUCİZE
Dar zaman diliminde, söz konusu ekonomik şartlarda da transfer bombardımanı yaşanması mucize.
Yönetimin savunduğu argümanlara gelince;
Başkan Mesut Mestan, sezon devam ederken 550 milyon liralık borcu, 400 milyon liraya dek indirdiklerini dile getirmişti.
Açıklamada da görüldüğü üzere isyan, yeterli desteği görmediklerine yönelik...
Bir bakıma haklılar zira, ne oluşturulan kampanyalar, ne resmi ürün satışları beklentileri karşıladı.
Bursaspor için elini cebine atacak, birkaç değil birçok iş insanı da kenara çekilince, yapılan çeşitli görüşmeler mali açıdan bir noktaya dek getirebildi.
Fırtınada yalpalanan, su alan geminin birkaç deliği geçici olarak kapatıldı, ancak diğer deliklerden gelen su kapatılanları da yeniden açtı...
Ancak bunu daha önceki yönetimlerde de görmüştük.
Dolayısıyla söz konusu mevzu; yabancılaştığımız bir durum olmamakla beraber, bu göreve talip olanların, bunun değişimini sağlama amacıyla o mevkilerde olduğunun altının çizmek gerekiyor.
Sportif başarı da gelmediğinden, tepkiler gün geçtikçe büyüyecektir.
SOMUT GERÇEKLER ŞART
Bir kısır döngü gibi düşünün.
Mevcut yönetimin, tek başına 6.5 milyon Euro’nun üzerindeki bu rakamı karşılayabilmesi imkansıza yakın.
O sebeptendir ki; açıklama ‘varsa ödeyecek, buyursun gelsin’ mesajı yatıyor.
Ancak yönetim, ‘Biz buradayız’ diyorsa, sonraki günlerdeki mücadelelerini artık somut gerçeklere dayandırmak zorunda...
Yeniden takıma dönecek olursak, ‘takımın’ yeniden oluşması bir hayli gecikecek.
Bu da beraberinde sezona fiziksel ve mental anlamda geç girilmesine neden olacak.
‘Bursaspor’un kurtuluşu Süper Lig’dir, ötesini düşünemeyiz’ dedik ama artık ötesindeki yüksek tansiyonlu, çetrefilli süreci de görmemiz gerekiyor.