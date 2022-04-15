Azmin zaferi

FRUTTİ Extra Bursaspor adına, işler rayına girmiş durumda...
Parke üzerindeki coşku ve inanç, seyirci atmosferiyle de birleştiğinde; takımın dinamizmini ve potansiyelini en yüksek düzeyde aşılamasını sağlıyor.
Bu etrafta; lig ve Avrupa bazında da gelen sonuçlar olumluya yöneldiği, artık farklı hedeflerden söz eder hale geldik.
Pınar Karşıyaka galibiyeti, takımın ilerleyen zamanlarda önemini daha net bir şekilde anlayacağı bir avantaja dönüşürken, play-off hattı için mücadele veren 3 takım için de -diğerleri TOFAŞ ve Bahçeşehir Koleji- galibiyet sayıları 15’e eşitlendi.
Üstelik Frutti Extra Bursaspor’un bir maç eksiğinin bulunduğunu da ifade etmek gerek.
NEEDHAM, LİDER ÖZELLİĞİYLE SIRTLIYOR
Elbette bu noktada takımın iyi gidişatında pek çok parametre, pek çok aktör var fakat bunlardan iki tanesine yoğunlaşmak, zannederim haksızlık olmayacaktır.
Derek Needham ve Kevarrius Hayes.
Needham, enerjisi ve dinamizmiyle çoktan bu takıma ait olduğunu kanıtladı.
Özellikle de takıma itici güç sağlayan motivasyonu, hırslı yapısı ve pes etmeyen kimliğiyle birlikte her takımın aradığı özellikleri barındıran bir oyuncu.
Üstelik bu enerjisini tabelaya yansıtmakta da zorluk çekmiyor.
Pınar Karşıyaka maçında 25 sayıyla oynayan Karadağlı guard, sezon genelinde 13 olan sayı ortalamasını da ikiye katladı.
Son periyottaki direncin ve mücadelenin de baş aktörlerindendi.
Tribünler ile de kimyası öylesine uyuştu ki, bayrak taşıyıcı görevini üstlendi.
Bir kaptan edasıyla, takımı saha içerisinde yönlendirmesi, takım arkadaşlarına olan motivasyon tepkileri ve tribünlere gösterdiği reaksiyon da, ‘lider’ vasfının gerekliliklerinden birini ortaya koydu.
İÇ SAHA AVANTAJINI DA İYİ KULLANIYOR
Benzer bir şekilde Hayes’ın performansına baktığımızda da; yılmayan ve tükenmeyen bir enerji görüyoruz.
Son maçta; deneyimli oyuncunun önce smaç basketiyle tribünleri hareketlendirmesinin ardından hemen hızlı koşarak yaptığı blok ve devamında topa olan mücadelesi takdire şayan.
Bu yalnızca maçtan kısacık bir an olsa da, Hayes’ın hırslı yapısı da karşılaşmaların genelinde kendini gösteriyor.
Bu iki oyuncunun dinamizmi yüksek tutması, takımın da var olan mücadelesini perçinliyor.
Frutti Extra Bursaspor’un play-off yolunda neden bu kadar iddialı hale geldiğini ise son maçları bizlere gösteriyor.
Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka galibiyetleri, takımın bu başarıyı ne denli istediğini bizlere gösterdi.
İç saha avantajını da iyi kullanıyor olması, yine Timsah’ı bu noktada bir adım daha öteye doğru taşıyor.
SORUMLULUK SAHİBİ BİR TAKIM OLDU
Geçtiğimiz sezonlarda gördüğümüz kritik anlardaki ayakta kalamamazlık, yerini özgüvene ve ciddi anlamda sorumluluk sahibi bir takıma bırakmış durumda.
Bu da, son oynanan Pınar Karşıyaka karşısında geri dönüşte, önceki kritik maçların kazanılmasında kuşkusuz en önemli etken.
Hal böyleyken; takım ve kent bazında yaşanan bu uyum da kendisini, nice başarılar ile gösteriyor ki henüz Avrupa’daki başarıya değinmedik bile...
Karşılaşmanın ardından Başanternör Dusan Alimpijevic ve Derek Needham da, bu zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
GERİ DÖNÜŞTE KARAKTERİMİZİ ORTAYA KOYDUK
Alimpijevic, şöyle konuştu;
“Öncelikle şunu söylemeliyim ki Pınar Karşıyaka’nın Koçu Ufuk Sarıca‘ya çok büyük saygım var. Yıllardır takımıyla harika işler yapıyor. Onun takımına karşı kazanabilmeniz için sert oynamalı ve tamamen konsantre olmalısınız. Takımınızın zayıf noktalarının hangi yönler olacağını hep çok iyi bileceklerdir. Bu sebeplerden dolayı sadece bu sezon için değil, geçmiş sezonlar için de onları tebrik ediyorum. Takımım beni gururlandırıyor, şu an kendimi ifade edebilmek için doğru kelimeleri bulamıyorum ama bugün geri dönüş sırasında sahaya karakterimizi koyduk. Sanırım bugün buraya gelen taraftarlarımızı ve şehrimizi gururlandırdık. Takımıma yürekten teşekkür ediyorum, zaman onların zamanı.”
HARİKA BİR GECE
Derek Needham ise, galibiyeti şöyle yorumladı;
“Tek grup tek ses!!! Bu gece harika bir gece. Büyük zaman kazanan takım!”
İlerleyen zamanlar, Frutti Extra Bursaspor’un ligde de play-off hedefine ulaşacağına yönelik güçlü izlenimler veriyor.
Azmin zaferi
FRUTTİ Extra Bursaspor adına, işler rayına girmiş durumda...
Parke üzerindeki coşku ve inanç, seyirci atmosferiyle de birleştiğinde; takımın dinamizmini ve potansiyelini en yüksek düzeyde aşılamasını sağlıyor.
Bu etrafta; lig ve Avrupa bazında da gelen sonuçlar olumluya yöneldiği, artık farklı hedeflerden söz eder hale geldik.
Pınar Karşıyaka galibiyeti, takımın ilerleyen zamanlarda önemini daha net bir şekilde anlayacağı bir avantaja dönüşürken, play-off hattı için mücadele veren 3 takım için de -diğerleri TOFAŞ ve Bahçeşehir Koleji- galibiyet sayıları 15’e eşitlendi.
Üstelik Frutti Extra Bursaspor’un bir maç eksiğinin bulunduğunu da ifade etmek gerek.
NEEDHAM, LİDER ÖZELLİĞİYLE SIRTLIYOR
Elbette bu noktada takımın iyi gidişatında pek çok parametre, pek çok aktör var fakat bunlardan iki tanesine yoğunlaşmak, zannederim haksızlık olmayacaktır.
Derek Needham ve Kevarrius Hayes.
Needham, enerjisi ve dinamizmiyle çoktan bu takıma ait olduğunu kanıtladı.
Özellikle de takıma itici güç sağlayan motivasyonu, hırslı yapısı ve pes etmeyen kimliğiyle birlikte her takımın aradığı özellikleri barındıran bir oyuncu.
Üstelik bu enerjisini tabelaya yansıtmakta da zorluk çekmiyor.
Pınar Karşıyaka maçında 25 sayıyla oynayan Karadağlı guard, sezon genelinde 13 olan sayı ortalamasını da ikiye katladı.
Son periyottaki direncin ve mücadelenin de baş aktörlerindendi.
Tribünler ile de kimyası öylesine uyuştu ki, bayrak taşıyıcı görevini üstlendi.
Bir kaptan edasıyla, takımı saha içerisinde yönlendirmesi, takım arkadaşlarına olan motivasyon tepkileri ve tribünlere gösterdiği reaksiyon da, ‘lider’ vasfının gerekliliklerinden birini ortaya koydu.
İÇ SAHA AVANTAJINI DA İYİ KULLANIYOR
Benzer bir şekilde Hayes’ın performansına baktığımızda da; yılmayan ve tükenmeyen bir enerji görüyoruz.
Son maçta; deneyimli oyuncunun önce smaç basketiyle tribünleri hareketlendirmesinin ardından hemen hızlı koşarak yaptığı blok ve devamında topa olan mücadelesi takdire şayan.
Bu yalnızca maçtan kısacık bir an olsa da, Hayes’ın hırslı yapısı da karşılaşmaların genelinde kendini gösteriyor.
Bu iki oyuncunun dinamizmi yüksek tutması, takımın da var olan mücadelesini perçinliyor.
Frutti Extra Bursaspor’un play-off yolunda neden bu kadar iddialı hale geldiğini ise son maçları bizlere gösteriyor.
Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka galibiyetleri, takımın bu başarıyı ne denli istediğini bizlere gösterdi.
İç saha avantajını da iyi kullanıyor olması, yine Timsah’ı bu noktada bir adım daha öteye doğru taşıyor.
SORUMLULUK SAHİBİ BİR TAKIM OLDU
Geçtiğimiz sezonlarda gördüğümüz kritik anlardaki ayakta kalamamazlık, yerini özgüvene ve ciddi anlamda sorumluluk sahibi bir takıma bırakmış durumda.
Bu da, son oynanan Pınar Karşıyaka karşısında geri dönüşte, önceki kritik maçların kazanılmasında kuşkusuz en önemli etken.
Hal böyleyken; takım ve kent bazında yaşanan bu uyum da kendisini, nice başarılar ile gösteriyor ki henüz Avrupa’daki başarıya değinmedik bile...
Karşılaşmanın ardından Başanternör Dusan Alimpijevic ve Derek Needham da, bu zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
GERİ DÖNÜŞTE KARAKTERİMİZİ ORTAYA KOYDUK
Alimpijevic, şöyle konuştu;
“Öncelikle şunu söylemeliyim ki Pınar Karşıyaka’nın Koçu Ufuk Sarıca‘ya çok büyük saygım var. Yıllardır takımıyla harika işler yapıyor. Onun takımına karşı kazanabilmeniz için sert oynamalı ve tamamen konsantre olmalısınız. Takımınızın zayıf noktalarının hangi yönler olacağını hep çok iyi bileceklerdir. Bu sebeplerden dolayı sadece bu sezon için değil, geçmiş sezonlar için de onları tebrik ediyorum. Takımım beni gururlandırıyor, şu an kendimi ifade edebilmek için doğru kelimeleri bulamıyorum ama bugün geri dönüş sırasında sahaya karakterimizi koyduk. Sanırım bugün buraya gelen taraftarlarımızı ve şehrimizi gururlandırdık. Takımıma yürekten teşekkür ediyorum, zaman onların zamanı.”
HARİKA BİR GECE
Derek Needham ise, galibiyeti şöyle yorumladı;
“Tek grup tek ses!!! Bu gece harika bir gece. Büyük zaman kazanan takım!”
İlerleyen zamanlar, Frutti Extra Bursaspor’un ligde de play-off hedefine ulaşacağına yönelik güçlü izlenimler veriyor.