3 temsilcimiz yüz güldürdü

Üzerinde sıklıkla durduğumuz ‘futbol aklı’ kavramının karşılığı sportif direktörlük, kelime kökeni bazında futbolun direktörlüğünden geliyor.
Açıklaması; teknik birikimleriyle, teknik direktöre destek vererek, yönetim ile teknik direktör arasındaki köprüyü oluşturan, takımın bütçe planlamalarından oyuncu seçimlerine, birebir mental görüşmelerden takımın oyun kimyasına ilişkin belirlemeleri yapan bir pozisyon.
Teknik direktörü baskı altına alan yahut tutan değil…
Daha bu cümlede çizgiyi çektik zira bizim futbol iklimimizde tamamen sportif direktörlük, teknik direktörü birebir baskı altında tutan ve kaçış yolunda başvurulacak ilk insan profilinde.
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Bunu çok çok yakın bir zamanda Bursaspor’un mücadelesinde gördük.
Sportif direktörlüğe getirilen Deniz Kolgu, daha birkaç gün geçmesine karşın maça yedek kulübesinde oyunculara, teknik direktör edasıyla direktifler vererek başladı.
İfadelerinizle ne anlatmak istiyorsanız anlatın, anlattığınız yalnızca karşınızdakilerin anlayabildiği kadardır.
Futbolda da durum böyle...
Nice açıklamalar görüyoruz kimi klişeleşen anlayışta, kimi üst perdeden ‘ben bildirim’ konuşmalarına dayalı, nadiren de futbolun öğelerine bağlı kalınıyor, doğası anlatılıyor.
Bu sorun vesilesiyle, Bursaspor yeni bir teknik direktör değişimine gidiyor.
BURSASPOR’A UYUM SAĞLAYAMADI
Sayın Özcan Bizati’nin, ‘Seyirci karar mercii değildir’ sözlerinin ardından 24 saat geçmedi ki, ayrılığı duyuruldu.
Dün dünde kaldı fakat; Bizati’nin de oyun felsefesi ve yapısal duruşu, Bursaspor’a pek çok noktada uyum sağlayamadı.
Dolayısıyla kısa bir süreliğine dahi form yakalayan ekipler, kendilerini yarışın içerisinde bulabiliyor.
Bursaspor adına da, Manisa FK mücadelesi öncesinde umut iklimi hakim.
Denizli deplasmanında göze hoş gelen futbolun, takım kimliğinin ortaya konuşunun, rakiplerin aldığı sonuçların etkisiyle, yeni bir sayfa aralanacak gibi görünüyor.
Aslında futbolun matematiği de, doğru oyunun ne olduğunu bizlere gösteriyor.
TEKNİK HEYET KARAR VERMELİ...
Bursaspor; kadro kalitesi itibarıyla ligin en değerli takımı olsa da, coşkulu ve dinamizmi yüksek bir oyun yapısına sahip değil, özellikle de topa sahip olduğu dönemlerde de boşluk bulmakta zorlandığında bireysel yeteneklerinden de faydalanamıyor.
Haliyle kendi yarı alanındaki paslaşmalar, orta alan ile hücum hattı ile arasında yaşanan kopukluk da savunmada hazırlıksızlık yakalandığı anlarda kalesindeki pozisyonları doğuruyor.
Bursaspor, büyük umutlar dahilinde başladığı sezonda 15 resmi mücadeleyi geride bıraktı.
Mevcut konum herkesin malumu, kimse memnun olmadığı gibi; her daim bir ışık görme beklentisi etrafında geçiyor haftalar.
Yönetim, teknik heyet, camia ve bizler de bir çıkış yolu arıyoruz.
Ancak doğru tedavi için, doğru teşhisleri de gerçekleştirebilmek gerekiyor.
Dilimiz döndüğünce, geride kalan mücadelelerin parametreleri ışığında nelerin baş gösterdiğine bir bakalım...
OYUNU YÖNLENDİREMEYİNCE KAYBEDİYOR
İlk olarak karşımıza Bursaspor’un, bu denli ciddi bir süreci geride bırakmasına karşın halen istikrarlı bir oyun kimliğine sahip olamadığını görüyoruz.
Timsah; ligde kadro değeri en yüksek takım olma niteliğine sahip olmasının yanında, en fazla farklı oyuncuların gol katkısı alan, yaş ortalaması itibarıyla da ligin en dinamik ekiplerinden birisi...
Kağıt üzerindeki pek çok parametreler, talihsiz geçen maçlara karşın; orta sıralarda yer almaması gerektiğini bizlere gösteriyor.
Peki sorun ne?
Nereden baksanız son 5 yıldır, gündemin ana etkenini ‘birliktelik’ oluşturuyor.
Tüm dinamikleri ile tek bir vücut olma, küçücüğü büyüğü demeden tüm paydaşlarıyla büyüyen bir kulüp/camia herkesin temennisi.
Bu noktada yönetimden, tribünlerine, kent dinamiklerinden nüfusuna dek herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinden sürekli olarak bahsettik.
MÜCADELEDEN UZAK BİR GÖRÜNTÜ VARDI
Peki takım?
TÜRK basketbolunun lokomotiflerinden biri olan TOFAŞ Basketbol, içerdiği kültür ve oyuna olan katkısı ile her daim, üst sıralarda kendisini gösteren ve daima çıtayı yukarı taşıyan bir kulüp.
Öyle ki; son yıllarda Play-Off’larda yer alarak, Avrupa’daki mücadelesi ile birlikte bu istikrarını sürdüren bir özellikte.
Ancak, bu sezon işler beklenildiği gibi yolunda gitmiyor.
Henüz ligde 8 hafta geride kalmasına karşın, son oynanan Gaziantep Basketbol mücadelesiyle birlikte 4. yenilgi alındı.
TOFAŞ’TA SAVUNMA PROBLEMLERİ DORUĞA ULAŞTI
Avrupa’da durum nispeten daha ferahlatıcı bir görünüm çizerken, 4 maçta 3 galibiyetle takım lider durumda bulunuyor.
Göze çarpan detaylardan birini ise haliyle Avrupa ile birlikte lige adaptasyon süreci oluşturuyor.
Takımın git gide olan uyumu, oyuncuların saha iletişimleri artarken; aynı süreçte bireysel yeteneklerin de ön plana çıkması, takımı ileriye doğru sürüklüyor.
Bu noktada geçtiğimiz gün kupada elde edilen 6-1’lik galibiyet ile birlikte üst üste kazanmak takıma ciddi anlamda moral ve motivasyon aşılıyor.
BU DÖNEMİ HASARSIZ ATLATMAK ÖNEMLİ
Elbette; gerçeklerden de çok fazla uzaklaşmamak gerekirse rakiplerin kağıt üzerinde Bursaspor’un çok gerisinde olmaları, seviyelerinin oldukça düşüklüğü de buna bir etken fakat, daha önceden de sıklıkla vurguladığımız üzere camianın en iyi ihtiyacı olan yegane şey, seri galibiyetler.
Zira, bu sayede kazanma alışkanlığının yeniden kazanılacağı gibi, camiadaki atmosferi de haneye yazılan 3 puanlar olumlu anlamda değişikliğe hazırlıyor.
Özellikle ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hesaba kattığımızda önemli olan, sahada iyi bir oyun sergileyemediğinde dahi bu kazanma alışkanlığını sergileyerek, bu dönemi hasarsız atlatabilmek.
HEDEF, DEVREYİ PLAY-OFF HATTINDA BİTİRMEK
Futbolun psikolojisine de baktığımızda, kazanmak her zaman morali yüksek tuttuğu gibi, hasarsız geçilen süreç de takımın iyileşmesine ilişkin atılan her bir adım niteliğinde.
Geçtiğimiz dönemlerde de gördüğümüz üzere pek çok ekip, belli form düzeylerinde seri galibiyetler elde ederek kendini üst sıralara attığı gibi; aynı zamanda düşüşler sonucu da bir anda ligin alt basamaklarında hedeften uzaklaşabiliyor.
Önemli olan, sezonun uzun bir maraton olduğu ve bu maratonda da belli bir istikrarı yakalayabilmek.
BÜYÜK BİR FIRSAT
Bursaspor için sezon oldukça çalkantılı başladı; teknik direktör değişiklikleri, oyuncuların adaptasyonu, tribünlerdeki gerilimler ve dahası...
Timsah kimsenin beklemediği bir noktada kendini buldu; ancak umut var.
Hele ki şu dönemde, çok büyük bir fırsat var.
Hafta sonu iç sahada elde edilen galibiyet yalnızca bir 3 puan niteliğinde değil, lige verilen aranın takımı ne denli toparladığını ve doğru oyun felsefesinin de ne denli iyi yansıtıldığının bir göstergesi.
Hangi faktör olursa olsun, asıl bekleyen büyük tehlike; inanç.
Şöyle bir hafızaları tazelediğimizde, geçtiğimiz sezon transfer engeli nedeniyle 13 genç oyuncusunu U-17 ve U-19 takımlarından takviye yapan, 21.9’luk yaş ortalaması ile de parmak ile işaret edilen takımın, en büyük itici gücü kendilerine duyulan inançtı.
Sakatlık, cezalar, pandemi etkisi gibi yaşanan talihsizlikler bir kenara; tabeladaki olumsuz sonuçlara rağmen oyuna ve oyuncuya olan güven, kısmen huzur ortamının oluşmasına da vesile oluyordu.
İNANÇ, YERİNİ TEDİRGİNLİK VE KARAMSARLIĞA BIRAKTI
Bugün geldiğimiz noktada ise inanç yerini tedirginliğe ve karamsarlığa bırakmış durumda...
Aslında sezon başına döndüğümüzde camianın pek çok kesiminin bir arada buluştuğu, yeniden birlik için yoğun çabalar sarf edildiği anlara hep birlikte şahitlik ettik.
Hakkıdır; yönetimden malzemecisine dek kulübün küçük büyük demeden tüm paydaşları da öylesine bu sezonu sahiplendi ki, çeşitli fedakarlıklar da ortaya konuldu, konulmaya da devam ediliyor.
Bursaspor, uzun süreçten beridir durgun sulara yelken açamadı.
Bir takım etkenler sebebiyle kulüp, istikrarlı bir şekilde kaos iklimine çekilirken; bu durumların sahaya da tesir ettiğine şahitlik ettik.
Öyle ki; yakın geçmişteki seçimler ve yönetim, camianın bu noktada en büyük umudu oldu fakat ligin başlangıcından bu yana oluşan talihsizlikler, tabelanın durumu ciddi endişeler de oluşturdu.
Şu an gelinen noktada Bursaspor, yalnızca topladığı 5 puan ile küme düşme hattında yer alıyor.
FUTBOL CAMİASINDA SAYGI İLE ANILAN BİR İSİM
LİDERİN 11 PUAN GERESİNDE BULUNUYOR
Bir sonraki haftanın da BAY geçileceğini düşünecek olursak, şu an liderin 11 puan gerisindeki takım, daha yüksek puanlarda geriye düşebilir ki, bu durumun psikolojik etkileri de muhakkak takıma yansıyacaktır.
Bunu başta böyle ifade etmek belki aşırıya kaçabilir; fakat geçtiğimiz sezon bizlere her mücadelenin ilk veya son hafta fark etmeksizin büyük önem taşıdığını gösterdi...
Bursaspor bu noktada, dilediği oyunu henüz sahaya yansıtamazken nedenleri üzerinde durmakta fayda var.
İlk olarak takım kimyasının oluşmasının, ciddi bir süre alacağı aşikar...
Bunu pas trafiklerinde net bir şekilde görebiliyoruz; ortalama yüzde 80’leri gören pas isabetleri, özellikle top üçüncü bölgeye geldiğinde oldukça aşağılara düşüyor.
Kendi yarı alanından hazırlık paslarıyla çıkan takım, kaleye her yaklaştığı anda geçmiş dönemlerde de sıkça gördüğümüz bir telaş halini alıyor.
Orta saha bloğu ile hücum hattı arasındaki kopukluğun başlıca etkenlerinden biri de, oyunu çözme noktasında henüz ‘kreatif’ diye tabir ettiğimiz isimlerin kendilerini gösterememeleri...
Zira, oyunun üçüncü bölgesinde yaşanılan sorunlarda kapanan savunmaların, bireysel yetenek ile aşılacağı günümüz futbolunun bir gerçeği.
Üreten, altyapı açısından zengin ve nüfus popülasyonuyla sporun kenti unvanına erişebilen kentin gözbebeği kulüp, en alt kademeden üst kademeye sıçrayan süreçte belirli bir oyun ve sistem kültürüne ne yazıktır ki sahip değil.
Avrupa’da altyapısını geliştirerek büyüyen kulüplerin pek çoğu, alt kademelerden başlayan süreçte belli bir oyun sistemi, planı ve hazırlığı içerisinde A Takım’a doğru ilerlerken, bu durum topa ilk değen oyuncu ile en deneyimli oyuncunun, oyun kültürü noktasındaki makası daraltıyor.
Yıllarca, her yaş grubunda aynı oyun şablonu ve kültürünü alarak yetişen isimler, A Takım’a yükseldiklerinde yabancılık çekmezken; var olan güçlü yapıya da kolayca adapte olabiliyor.
Bizlerde ise maalesef bu durumda, istikrarsızlığın da getirdiği bir eksiklik söz konusu.
En üst katmanda yaşanan teknik adam değişiklikler, kısa vadeli planlar, stratejiler, uzun vadedeki oluşumu derinden sarsıyor.
Pamuk ipliğine bağlı bir düzen söz konusu.
BU DURUM ALT VE ÜST YAPIYI ÇOK ETKİLİYOR
Her yeni gelen teknik adam, kendi oyun mantalitesini sahaya yansıtmak isterken, beraberinde yeni isimlerle geliyor.
Bursaspor Kulübü’nün yönetiminde bayrak değişiminin ardından 56 gün geride kaldı…
Atılan adımlar, ortaya konan duruş ve bununla birlikte çözüm odaklı davranışlar, camianın umutlarını yeniden yeşertti.
Tam da camianın ihtiyacı olduğu üzere…
BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI
Genelde ülkemizde başarılar, geçmiş tezahürler ile kıyaslanır ve o kıyasın bir sonucu olarak ölçütleri belirlenir.
Hep bu hikayeler bizlerin, hayat üzerine sorgulayıcılığımızı artırır, düşüncelerimizi pekiştirir.
Futbolu da hayatın, ana eksenlerinden birini oluşturan bir öğe olarak görürsek, benzer direnişlerle pek çok kez karşılaşmışızdır.
Başarıyı ve başarının büyüklüğünü de belirleyen etken budur; küllerinden yeniden doğmak.
İşte böyle bir süreç kapsamında Bursaspor, yeni bir sezona ‘merhaba’ dedi.
KASVETLİ ORTAMDAN UMUT VERİCİ İKLİME
Bakıldığında ilk başlarda kasvetli görünen, kara bulutların hüküm sürdüğü hava yönetimin göreve ilk geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği icraatlar ile nispeten daha umut verici bir iklime bıraktı kendini.
En azından, yapılması gerekenler için ortaya somut adımlar konuldu.
Özellikle pandemi etkisiyle, uzak kaldığımız yaşantımızda; yeni bir sezon, bu yönden heyecan oluşturuyor.
Sürecin etkilerinin de azalmasıyla birlikte umudumuz odur ki, Bursa basketbolunun tribünleri yine seyircilerin destekleriyle yankılanacak.
Geçtiğimiz sezon, bu açıdan buruk geçirdiğimiz dönemde temsilcilerimiz de bu durumdan bir hayli etkilenmişti.
Zira; son yıllara bakıldığında kentimizde derin bir basketbol kültürü oluştu.
Takıma hangi noktalarda destekten, hangi noktalarda rakibin ve hakem trio’sunun baskı altına alınacağına, çift hanelerde geride olunsa dahi yeniden seyircinin takımı oyuna adapte etmesine kadar, pek çok an, bizlere bu kültürün oluştuğunu gösteriyor.
Bu ateş, Avrupa heyecanı ile birlikte daha da alevlenecek.
UYUM SAĞLANINCA İSTİKRARA ULAŞILIYOR
Temsilcilerimizden TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde; Frutti Extra Bursaspor da EuroCup’ta tıpkı geçen sezon olduğu gibi yer alacak.
Endüstriyelleşen branşta, kuşkusuz ‘şeffaflık’ özelliği de, en çok aranan ve olması gereken faktör olarak öne çıkıyor.
Şüphesizdir ki, bu noktada kulüp; geçmiş dönemlere kıyasla daha bilgilendiren, daha açık ve daha soru işaretlerini sonlandıran bir anlayışa bürünmüş durumda.
Özellikle mali konulardaki pek çok bilgi akışı, kulübün resmi yayın organları tarafından gerek basına, gerekse taraftara direkt olarak servis ediliyor.
Tabii bu durum, çeşitli spekülasyonların da önüne geçtiği gibi; aynı zamanda bir güven ortamı da yapıyor.
YENİ BİR DÖNEME GİRİŞ YAPILDI
Kongre öncesindeki döneme baktığımızda en fazla dillendirilen sorunlardan da biri buydu...
Destek noktasında; pek çok kesim, güven hissiyatsızlığından ötürü yeterli fedakarlıkları gösteremiyordu, ki haksız da sayılmazlardı.
Gerek sosyo-kültürel, gerekse spor/siyaset gibi geniş kitleleri harekete geçiren noktalarda, önemli değişimler yaşanıyor.
Buraya yeniden geleceğiz fakat öncesinde, sayın Hayrettin Gülgüler’in Bursaspor başkanlığı ile birlikte Emin Adanur öncülüğünde gerçekleşen hareket, tüm camiaya hayırlı olsun.
Yeni umutların yeşerdiği bu süreçte, diliyoruz ki bu hikaye de güzel bir şekilde sürecek ve neticesinde camia, ait olduğu alanlara geri dönecek.
Değişim demiştik...
Yeşil sahalarda; ekonomik gerekçelerin de etkisiyle birlikte genç oyunculara yönelim, son yıllarda ciddi oranda artmış durumda...
Artık kulüpler, deneyimli isimlerin sağlayacağı kısa süreli katkıdan ziyade, daha gelecek vaad eden uzun süreçte sonuçlar verecek planlamalarla yatırımlarını gerçekleştiriyor.
GENÇ OYUNCULAR CAMİAYA UMUT AŞILADI
Şüphesiz, bu kulüplerden birisi de Bursaspor.
Yakın tarihte düzenlenecek olan olimpiyatlar için de, ülkemizin en önemli altyapı noktalarından birini oluşturan kentimizde, spora teşvik hamleleri ve gururlandıran dereceler, her geçen gün daha da artıyor. Bu kapsamda; Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ortaya koymuş olduğu organizasyonun payı da oldukça büyük.
Basketboldan, voleybola; atletizmden masa tenisine dek pek çok branşta yüzlerce sporcunun yanında olan kulüp, ‘Spor kenti Bursa’ vizyonunda da önemli bir rol üstleniyor. Özellikle son zamanlarda bir kez daha gerçekleştirdiği atılımlar ile ulusal bazda da takdirleri toplayan bu yapı, gerçekleştirdiği organizasyon ile adından önümüzdeki günlerde pek çok alanda söz ettirecek.
HEDEF, SPORDA LİDER KENT
Hürriyet Bursa olarak, son zamanlarda gerçekleştirdiği atılımlar ile pek çok branşta başarıya koşarak, kentteki spor ateşini yeniden alevlendiren Bursa Büyükşehir Belediyespor’da, bu oluşumun önemli faktörlerinden Başkan Gökhan Dinçer ile konuştuk.
Bir ifade hemen dikkati çekiyor; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın destekleri doğrultusunda altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda çalışmalar yaparak hem daha fazla çocuğumuzu sporla buluşturmayı hem de Bursa’yı sporun lider kenti yapmak için uğraş veriyoruz.”
Vasilije Micic ise, adını tarihe altın harflerle kazıdı.
Normal sezonun, Final Four’un en değerli ismi olan Sırp oyuncu; Shane Larkin ile finalin de en değerli ismi seçilirken, organizasyonun tarihinde de ilk kez iki oyuncu, finalin MVP’sine layık görüldü.
Bursa basketbolu ise, Micic’i yakından tanıyor.
2016/17 sezonunda 22 yaşındayken yolu yakınımızdan geçen oyuncu; TOFAŞ Basketbol Takımı’nda forma giydiği bir sezon boyunca kariyerinin dönüm noktasını yaşadı.
Bugünkü oyunun geldiği noktada, başantrenör Orhun Ene’nin de payı büyük.
Şöyle bir o döneme bakacak olursak;
3 temsilcimiz yüz güldürdü
Bursa basketbolu, geçtiğimiz hafta parke üzerinde önemli sınavlar verdi. Frutti Extra Bursaspor, Final Spor ve Geçit Spor galibiyete imza atarak başarılarını perçinlerken; TOFAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Akran Gemlik Basketbol, yüksek mücadelelerine karşın mağlup ayrıldı.
SEZON başında oluşturduğu kadro ile hem Avrupa’da başarıyı, hem de ligde play-off’u hedefleyen Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 14. hafta mücadelesinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor’un konuğu oldu.
Temsilcimiz; baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadeleyi 108-55’lik farklı bir skor ile kazandı.
Yaşanan mali krizin etkilerinden biri olarak Afyon ekibi, sezonun geri kalan bölümlerinde olacağı gibi, temsilcimiz karşısında da yerli ve genç oyuncuları ile parkede yer aldı.
Dolayısıyla, her iki ekibin de kadro kaliteleri ortaya konulduğunda kıyas dahi kabul edilemeyeceği aşikar bir durum.
SON DÖNEMDE GRAFİĞİ YÜKSELİYOR
Fakat; bu galibiyet ile birlikte temsilcimizin son dönemlerde yükselen grafiğine de dikkati çekmek gerekiyor.
Takım yoğun fikstüre ve bazı zamanlarda kadro rotasyonunda güçlükler yaşamasına karşın, örnek bir mücadele ortaya koyuyor.
İlk etapta Anadolu Efes karşısında gösterilen direnç, akabinde ise Avrupa’da gelen Ratiopharm ULM galibiyeti, bunun bir nevi gözle görülür bir hali.
Birebir performanslar bazında da Allerik Freeman’ın liderliğini üstlenerek, hem sayısal hem de ateşleyici etkisi ile birlikte, Derek Needham’ın da form düzeyini yükseğe çekmesi, yeşil beyazlıların umut vaat eden bir görünüme sahip olmasının başlıca etkeni.
KAYBETSE DE PES ETMİYOR
Bununla beraber iç sahadaki baskılı oyun, taraftarla bütünleşme de temsilcimizi hem ligde, hem Avrupa’da bir üst noktalara doğru itiyor.
Mevcut sezondaki lig karşılaşmalarına bakıldığında Frutti Extra Bursaspor’un, evinde oynadığı 7 mücadelenin 5’ini kazandığını görüyoruz.
Fenerbahçe Beko, TOFAŞ gibi önemli rakiplere yenilgi yaşatan takım; kaybettiği Beşiktaş Icrypex ve Anadolu Efes müsabakalarında da son ana dek pes etmeyen bir görüntü çizmişti.
7. DEPLASMANINDA İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Burada önemli bir detayı da deplasmandaki ilk galibiyet oluşturuyor.
Temsilcimiz; mevcut lig sezonunda deplasmandaki 7. maçında ilk kez galibiyet ile tanıştı.
İçeride yakaladığı o atletizm ve dinamiklik, her ne kadar dış sahada pek parkeye yansımasa da, bundan sonraki süreçlerde de Afyon deplasmanının bir başlangıç olması şart.
Zira; play-off’a iyi bir yerden girebilmek adına dış sahada da aynı ritmin korunmamasında dahi, yüksek direncin ortaya konması gerekiyor.
Bu kapsamda oynanacak olan Gaziantep Basketbol deplasmanının önemi büyük.
Kaliteli bir oyuncu grubuna, coşkulu ve ateşli bir taraftar grubuna sahip Frutti Extra Bursaspor, bu yoğun sürecinde dış saha sorununu da çözdüğünde, bir hayli iddialı hale gelecektir.
TOFAŞ TEDİRGİNLİK OLUŞTURDU
TOFAŞ Basketbol adına, şu süreçte işler rayında ilerlemiyor.
Sert bir fikstüre girdiği dönemde temsilcimiz, önceki akşam Galatasaray NEF’i ağırlarken parkeden 88-77’lik mağlubiyet ile ayrıldı.
Öncelikle Beşiktaş Icrypex maçıyla başlayan tempo Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray NEF karşılaşmaları ile devam etti.
Bu oldukça yıpratıcı fikstürde siyah beyazlılara karşı son anlarda gelen galibiyet ciddi bir motivasyon aşılamasına karşın, sonraki 3 maçtan temsilcimiz yenilgi yüzü gördü.
SAVUNMA SERTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİ
Özellikle Pınar Karşıyaka mücadelesi için galibiyete çok yaklaşmış, hatta kazanacağına dair de her an bir umut veren takım; sarı kırmızılılar karşısında oldukça tutuk bir oyun ortaya koydu.
İlk periyot Tomislav Zubcic’in ateşlediği temsilcimiz, hücumda oldukça iyi işler ortaya koymasına karşın, savunmadaki problemleri ile maçın gidişatında sorunlar yaşayacağını gösterdi.
Nitekim baktığımızda Dee Bost ve DeVaughn Akoon-Purcell’in ceza atışları, pek çok hızlı hücumdan rakibin sayı ile dönmesi, ikinci periyotta hücumdaki kaos ortamı ve yeniden maça ortak olunmasına karşın final periyodunda gösterilemeyen reaksiyon...
Bunlar mağlubiyetin ana etkenleri olsa da, takımın önce oyun disiplinini koruyan bir görüntüde olması, akabinde savunma sertliğini güçlendirmesi en mutlak gereksinimlerden biri.
FİNALİ İYİ OYNARSA SIRALAMADA YÜKSELİR
Galatasaray NEF maç boyunca 88 sayı atmış ve bunların 71’i Bost/Akoon-Purcell/Kravish/Blackshear Jr. dörtlüsünden...
Tamamen belli isimler üzerine kurulu bir oyun anlayışı ile mücadele eden rakibi karşısında temsilcimiz, oldukça kötü bir savunma ortaya koydu.
Futbolda hep bahsederiz ‘savunmada boşluklar’ diye, bunu karşılaşmada TOFAŞ yarı sahasında da gördük.
Özellikle de pota altındaki o sertliğin konulamaması, rakibin hücum organizasyonlarında her daim boş oyuncuyu bulmaları ve ekstra paslar, hayal etmediğimiz bir görüntüyü ortaya çıkardı.
Temsilcimiz 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile orta sıralarda yer alıyor.
Finali iyi oynama problemini giderdiğinde de, daha da üst sıralarda yer alacaktır.
FİNAL COŞTU BİR KERE!
Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezon, ortaya koyduğu güzellikler ile adından söz ettiren Final Spor geçtiğimiz hafta sonu da yeni bir galibiyete imza attı.
TED Ankara Kolejliler’i ağırlayan temsilcimiz, son ana dek sürdürdüğü mücadelesinden 69-68’lik galibiyet ile ayrıldı.
Temsilcimiz, Bursa’da adeta kendini buluyor.
Sezonun ilk iç saha maçında, ciddi hakem hatalarının olduğu mücadeleyi kaybeden Final Spor, akabinde müthiş bir seriye imza attı.
Evinde oynadığı son 6 maçın da tamamını kazanan temsilcimiz, hem sergilediği performans ile güven verdi, hem kentin dinamiklerini ateşledi.
EVİNDE YENİLMİYOR, DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Play-off’a iyi bir yerden girebilme iddiasının temelinde de bu iç saha performansı yatıyor.
Henüz ligdeki 6 deplasman maçında galibiyet elde edilemese de, bir noktadan sonra bu çarkın çevrileceğine inanç tam.
Zira; gözlemlediğimiz kadarıyla hem takım içi atmosfer, hem oyuncuların arzusu, hem de teknik ve idari yapılanma, mücadele vurgusu ile parke içerisinde bir bütün oluşturuyor.
Şu an play-off hattının içerisinde yer alan temsilcimiz, tıpkı Frutti Extra Bursaspor da olduğu gibi, deplasman mücadelelerinde sorunlar yaşasa da, bunu önleyebildiği takdirde yeni bir noktaya ilerleyecek.
GEMLİK’İN MÜCADELESİ YETERLİ OLMADI
TÜRKİYE Basketbol Ligi’nde mücadele gösteren temsilcimiz Akran Gemlik Basketbol, geçtiğimiz hafta sonunu Antalya’da geçirdi.
Antalya GSK ile karşılaşan temsilcimiz, parkeden 79-75’lik mağlubiyet ile ayrıldı.
İlk periyotta iyi bir oyun ortaya koymasına karşın, özellikle ikinci ve üçüncü periyotlarda sorunlar yaşayan temsilcimiz, final periyoduna da 15 sayılık farkla geride girdi.
Ancak final periyodunda müthiş bir direnç göstererek, aradaki farkı azaltan temsilcimizin bu mücadelesi galibiyet için yeterli olmadı.
ÜSTÜNLÜK SAĞLADI AMA YETMEDİ
Akran Gemlik Basketbol, son periyotta rakibine 26-15’lik üstünlük sağlamasına karşın mağlubiyeti engelleyemedi.
Deplasmanda üst üste 4. mağlubiyetini alan temsilcimiz, mevcut sezonda 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ile 12. basamakta yer alıyor.
Son 7 maçta alınan tek galibiyet, bu noktada tedirginlik oluştursa da, yakın süreçte temsilcimiz de toparlayacaktır.
BURSA BB’YE NAZAR DEĞDİ
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi’ne bu sezon iyi bir başlangıç yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu Botaş Spor’u sahasında ağırlarken; zorlu randevudan 71-64’lük mağlubiyet ile ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Potanın Perileri’nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligde 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile birlikte temsilcimiz, 5. basamakta yer alırken; üst sıraların da önemli bir adayı olduğunu, bugüne kadar olan mücadelesinde gösterdi.
FİNAL PERİYODUNDA ZORLANDI
Bu kapsamda da Botaş Spor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyan temsilcimiz, final periyoduna 55-55’lik eşitlikle girmesine karşın, bu süreçte 16’ya 9’luk skor dezavantajı oluşturunca, yenilgi de kaçınılmaz oldu.
Ancak bu sezon takımın oluşum yapısına baktığımızda ve ortaya konan mücadele bazında oldukça gurur verici bir ekip olduğu aşikar.
Dolayısıyla Bursa BŞB’nin de yeri, sezon sonunda mutlaka üst sıralar olacaktır.
GEÇİT SPOR UMUT VADEDİYOR
Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele veren Geçit Spor, Büyük Anadolu’yu sahasında ağırlarken mücadeleden 75-65’lik galibiyet ile ayrıldı.
İç sahadaki son 2 maçını kazanan temsilcimiz, son haftalarda bu noktada çıkış sergiledi.
Sahip olduğu misyon ve değer bazında oldukça mücadelesiyle saygı uyandıran kulüp, son maçında da sergilediği oyunuyla takdiri topladı.
Özellikle final periyodunda rakip potaya 31 sayı bırakarak, müthiş bir dönüş sağlayan temsilcimiz, bundan sonraki karşılaşmalarına ilişkin de umut vadediyor.