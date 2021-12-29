3 temsilcimiz yüz güldürdü

Bursaspor, vasatlığa o kadar fazla alıştırıldı ki son yıllarda, artık forma ağırlığı söylemlerinin de bir karşılığı kalmadı.

Üzerinde sıklıkla durduğumuz ‘futbol aklı’ kavramının karşılığı sportif direktörlük, kelime kökeni bazında futbolun direktörlüğünden geliyor.

Açıklaması; teknik birikimleriyle, teknik direktöre destek vererek, yönetim ile teknik direktör arasındaki köprüyü oluşturan, takımın bütçe planlamalarından oyuncu seçimlerine, birebir mental görüşmelerden takımın oyun kimyasına ilişkin belirlemeleri yapan bir pozisyon.

Teknik direktörü baskı altına alan yahut tutan değil…

Daha bu cümlede çizgiyi çektik zira bizim futbol iklimimizde tamamen sportif direktörlük, teknik direktörü birebir baskı altında tutan ve kaçış yolunda başvurulacak ilk insan profilinde.

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Bunu çok çok yakın bir zamanda Bursaspor’un mücadelesinde gördük.

Sportif direktörlüğe getirilen Deniz Kolgu, daha birkaç gün geçmesine karşın maça yedek kulübesinde oyunculara, teknik direktör edasıyla direktifler vererek başladı.

