Yıllar oldu çocuklarından yana yüzü gülmedi...

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Üç gün sonra yani 18 Aralık’ta 61. Doğum gününü kutlayacak olan Brad Pitt ilerleyen yaşına rağmen hâlâ Hollywood’un en gözde ve en yakışıklı sayılan aktörlerinden biri olmaya devam ediyor.

Üstelik Ines De Ramon’la iki yılı aşkın süredir mutlu bir ilişkisi var ve yakın çevresi çiftin evlilik yolunda olduğunu söylüyor. Geçen seneden beri aynı evde yaşayan Pitt ve Ines De Ramon’un gelecek planlarında çocuk sahibi olmak bile var söylenenlere göre…

BİR YANI ÇOK MUTLU BİR YANI ÜZÜNTÜDEN PERİŞAN

Ancak usta aktörün yıllardır dinmeyen bir kalp ağrısı var. Angelina Jolie’yle olaylı ayrılıklarından ve yıllardır yılan hikâyesine dönen boşanma davalarından beri Brad Pitt çocuklarından uzak kaldı.

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Çiftin üçünü evlat edindikleri 6 çocukları bu boşanma ve hukuk savaşı süresince anneleri Anegelina Jolie’yle kaldılar ve onun tarafını tuttular. Ve yıllar içinde de babaları Brad Pitt’e düşman kesilip ona sırt çevirdiler.

DOĞUM GÜNÜ İÇİN ONLARA ADETA YALVARDI

İddialara göre Brad Pitt, sevgilisi Ines De Ramon’la kutlayacağı yaş gününde çocuklarını, özellikle de en küçükleri 16 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox’u yanında istiyor. Hatta bu özel günü kendisi ve 31 yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte olmaları için adeta yalvarıyor.

DailyMail.com'a konuşan bir kaynak “Brad çocuklarını çok seviyor ve onların bu özel günü kendisiyle birlikte geçirmeleri onun için dünyalara bedel” dedi.

Ancak yine aynı kaynağa göre durum pek de parlak görünmüyor. “Bazı çocuklar hâlâ onunla konuşuyor, bazıları konuşmuyor. Bu çok zor bir durum” diyor ismini vermeyen bu kişi.

YILLARDIR ÇOCUKLARINA HASRET KALDI

Eski çiftin 18 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne olmak üzere üç biyolojik çocuğunun yanı sıra 23 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax ve 19 yaşındaki Zahara adında evlat edindikleri çocukları bulunuyor.

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Maddox ve Pax'in babalarıyla konuşmadıkları, Shiloh'un ise Pitt'in soyadını mahkeme kararıyla sildirip annesinin soyadı Jolie’yi kullanmaya başladığı biliniyor.

Çiftin bu yıl üniversiteye başlayan kızları Zahara da Pitt soyadını okul etkinliklerinde kullanmamayı tercih ediyor.





ONUNLA GÖRÜŞEN TEK ÇOCUKLARI...

Knox ve Vivienne'in yıldız oyuncuyla hâlâ görüştüklerine inanılıyor, ancak ikizler birkaç yıldır Brad Pitt’le birlikte fotoğraflanmadılar.

Çocukların altısı da düzenli olarak anneleri Jolie ile birlikte fotoğraflanıyor ve hatta onun filmlerinde, Broadway gösterisi The Outsiders'da ve Atelier Jolie adlı mağazasında onunla birlikte çalışıyor.

Oysa hem Jolie hem de Pitt Los Angeles’ta, birbirlerine çok da uzakta olmayan evlerde yaşıyor ve aralarına giren şey mesafe değil…

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Kaynak, çocuklar Brad'i görmek istemezse, ünlü oyuncunun bunun yerine bir mücevher şirketinde yönetici olan kız arkadaşı Ines ile bir seyahate çıkacağını iddia etti.

Brad Pitt’in büyük bir aşk yaşayarak evlendiği eski eşi Angelina Jolie, özel jetlerindeki bir uçuşta onun kendisine ve çocuklarından bazılarına şiddet uyguladığını iddia ettikten sonra 2016 yılında boşanma davası açmıştı.

İkili, Fransa'daki Chateau Miraval mülkleri için hukuk savaşlarına yıllardır devam ediyor.