Hayalleri yine yarım kaldı… Kimse onları evinde istemiyor…

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2024 yılını Kral Charles ve Kate Mİddleton’ın peş peşe kanser yakalanmasıyla oldukça zor atlatan İngiliz kraliyet ailesi şu sıralar harıl harıl yaklaşan yeni yıl için hazırlık yamaya başladı.

YENİ YIL KUTLAMALARI BÜYÜK BİR GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞECEK

Charles, Camilla ve Prens William bir yandan yeni yıl ve Noel etkinliklerine katılırken eylül ayında kanseri yendiğini ve tedavisini tamamladığını açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton da eski günlerine görkemli bir geri dönüşe hazırlanıyor. Bu yıl Charles ve Kate'in kansere yakalanmasıyla zor günler geçiren İngiliz kraliyet ailesi yeni yıl kutlamalarına daha bir başka hazırlanıyor

Geçtiğimiz hafta herkesin sevgilisi güzel prensesin Sandringham’daki Noel ayini ve diğer tüm kutlamalara katılacağı ve geniş ailenin de her yıl olduğu gibi yeni yıl kutlamaları yemeği için Sandringham’daki şatoda toplanacağı açıklanmıştı.

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KÜS EVLAT VE İSTENMEYEN GELİNİ DAVET ETMEDİLER

Bu herkesin merakla beklediği kalabalık buluşmaya bu yıl çağırılmayanlar ise ailenin küçük oğlu Harry ve adı “istenmeyen gelin”e çıkan Meghan Markle oldu. En son evlendikleri yıl olan 2018’de aileyle birlikte bu geleneksel kutlamada yer alan çift bu yıl davetli listesinde yok. Harry ve Meghan İngiltere'ye bir arada en son Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için ayak basmıştı... Harry o zamandan beri defalarca memleketine gitti ancak babası Charles'ı sadece bir kez görebildi

Harry’nin artık son 4 yıldır yaşananlardan pişman olduğu ve ailesiyle barışmak için uğraştığı söylense de 40 yaşındaki Harry ve 43 yaşındaki Meghan, bu yılın haziran ayında Kral Charles'ın yıllık doğum günü kutlaması olan Trooping the Colour'a da davet edilmediler.

“YOĞUN PROGRAM” LAFLARI SADECE BAHANE

Bu, Harry ve babasının Sussex Dükü Invictus Oyunları'nın onuncu yıldönümü kutlamaları için İngiltere'deyken bir araya gelmemesinden bir ay sonra gerçekleşti. O dönemde Prens Harry'nin bir sözcüsü, Harry ile hem babası Charles hem de ağabeyi Prens William arasında süregelen gerginliklerin ortasında kaçırılan bu buluşmayı Kral'ın “yoğun programına” bağladı. Yıllardır küs olan kardeşler Harry ve William'la eşleri Kate ve Meghan bir zamanlar halkın karşısına böyle yan yana çıkıyordu

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Ancak kraliyet uzmanları tüm bu “yoğun program” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve Kral Charles’ın istese oğluyla görüşmek için bol bol vakti olduğunu söylüyor. Yani Harry çok istese de beklediği “af” hâlâ gelmiş değil. Ve ağabeyi William konusunda zaten umudu pek kalmamışken babası Charles da henüz ona kucak açmaya yanaşmıyor.

Bu yılın başlarında birden fazla kaynağın PEOPLE'a verdiği bilgiye göre, her iki ilişkideki gerginlik yıllardır devam ediyor. Kate Middleton geçen sene en son yine Sandringham’daki Noel ayini sırasında aileyle birlikte görülmüş, sonra ameliyat olup aylarca ortadan kaybolmuştu... Kate'in kansere yakalandığı mart ayında ortaya çıktı

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KANSER HABERİ BİLE BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEDİ… OĞLUNA SADECE 45 DAKİKA AYIRDI

76 yaşındaki Kral ve Prens Harry, Charles'ın 5 Şubat'ta kanser teşhisini kamuoyuna açıklamasından kısa bir süre sonra bir araya geldi. Ancak o tarihten bu yana iletişimleri daha da kötüleşti ve Prens Harry'ye yakın olanlar hükümdarın artık küçük oğlunun telefonlarına çıkmadığını ve mektuplarına da yanıt vermediğini söylüyor.

Zaten Charles da kanser haberini alır almaz hemen İngiltere’ye gelen oğluyla sadece 45 dakika görüşmüş, daha sonra onun karşısına çıkmamıştı. Charles kanser tedavisi görmesine rağmen bir yandan çalışıyor bir yandan da yurt dışı gezilerine bile çıkıyor... Ancak kral, oğlu Harry ne zaman onunla görüşmek istese yoğun programını bahane edip görüşmeden kaçıyor

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İLK DAVET MEGHAN İÇİN RÜYA GİBİ GEÇMİŞTİ

Harry ve Meghan 27 Kasım 2017'de nişanlandıklarını duyurduktan kısa bir süre sonra ilk Noellerini Sandringham'da birlikte geçirdiler. Meghan çok ses getiren belgesel dizi Harry & Meghan'da o günlere dair güzel anılarını anlatmış ve akşam yemeğinde Harry'nin büyükbabası Prens Philip'in yanında oturduğunu açıklamıştı. Meghan artık istenmediği aileyle katıldığı ilk yılbaşı kutlaması için "Her zaman istediğim gibi büyük bir aile buldum" demişti

Meghan Markle henüz aile içindeki çatışmalar başlamadan önce geçirdiği o “büyülü” geceyi “Sandringham'daki ilk Noel'i çok canlı bir şekilde hatırlıyorum. Annemi aradım ve o da 'Nasıl gidiyor?' diye sordu. Ben de 'Aman Tanrım, bu harika' dedim. Her zaman istediğim gibi büyük bir aile gibiydi,” diye devam etti Meghan. “Ve sadece bu sürekli hareket, enerji ve eğlence vardı.” sözleriyle anlatmıştı. Meghan Markle'ın henüz Harry'yle evlenmemiş olmalarına rağmen aileyle birlikte kutlamalara davet edilmesi Kraliçe Elizabeth'ten yeni geline sıcak bir kucak açma olarak görülmüştü

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KRALİÇE ONU BAĞRINA BASMAK İSTEMİŞTİ

Üstelik o zaman henüz evlenmemişlerdi ve normal şartlarda kraliyet mensuplarının evli olmayan eşleri daha önce büyük gün için Sandringham'a davet edilmedikleri için bu davet tarihe geçmiş ve ailenin, özellikle de Kraliçe Elizabeth’in yeni gelin Meghan’a kucak açması olarak değerlendirilmişti.