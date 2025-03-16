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Haftanın kültür sanat ajandası

#KÜLTÜR SANAT#Akbank Kısa Film Festivali#Köprüde Buluşmalar

Konser, sergi, tiyatro, sinema, festival...Güncel kültür sanat etkinliklerine dair haberler... Yeni haftanın kültür sanat ajandası...

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21. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR

Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl 17-27 Mart tarihlerinde 21. kez düzenlenecek. 41 ülkeden 87 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacağı festivalin 21. yıl özel konuğu ise yönetmen Zeki Demirkubuz. Festivalin film gösterimleri İstanbul’un iki yakasında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kadıköy Sineması ve Akbank Sanat’ta gerçekleştirilecek. Festival programını Akbank Sanat internet sitesinde bulabilirsiniz.

Haftanın kültür sanat ajandası

Akbank Sanat’ta gerçekleşen ve tüm etkinliklerin izleyiciye ücretsiz olarak sunulduğu festival, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim”, “Genç Bakışlar” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor. Cannes, Berlin, Venedik gibi dünyanın önde gelen film festivallerinden birçok film de her yıl festival programında izleyici ile buluşuyor.

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MOTHER MOTHER İSTANBUL’A GELİYOR!

Bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayacak olan Kanadalı alternatif Rock müziğin fenomen grubu MOTHER MOTHER haziranda yayınlanacak 10. stüdyo albümlerinin Avrupa ve İngiltere turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 22 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava’da konser verecek. Konser biletleri 21 Mart’ta satışa çıkıyor.

Haftanın kültür sanat ajandası

KÖPRÜDE BULUŞMALAR’DAN 20. YILINDA “GENÇ YAPIMCI” ÖDÜLÜ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen ve Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar 20. yılını kutlamaya hazırlanırken, sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak ve yapımcılara yeni fırsatlar sunmak amacıyla yeni bir ödül programı hayata geçiriyor.

Haftanın kültür sanat ajandası

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Industry@Tallinn & Baltic Event ile “Sektöre Giriş: Genç Yapımcılar Mentorluk Programı Ödülü” adındaki program sektöre yeni giren genç yapımcılar Kasım 2025’te Tallinn Black Nights Film Festivali sırasında gerçekleştirilecek bu programa katılma ve yapımcılığa yeni adım atan profesyonellerin sektör içinde yer edinmesine destek olmayı amaçlıyor. 18-40 yaş arasında, Türkiye'de ikamet eden yapımcılar bu programa niyet mektubu ile başvurabilir. 1 ila 5 yıl deneyime sahip genç profesyonellere yöneliktir ödülle ilgili bilgileri İKSV internet sitesinde bulabilirsiniz.

Haftanın kültür sanat ajandası

28. UÇAN SÜPÜRGE FESTİVALİ AÇILIŞ GECESİ ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl 27 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Bu yıl festivalde Onur Ödülü oyuncular Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu'na, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ile yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre'ye, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Mina Demirtaş'a verilecek. Festivalin zengin programı ve katılan filmler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

#KÜLTÜR SANAT#Akbank Kısa Film Festivali#Köprüde Buluşmalar
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